«Abbiamo parlato in codice per non farci capire». Giacomo Gallani e il passo falso con Megan Riasi al Grande Fratello





Al Grande Fratello il linguaggio in codice tra Giacomo Gallani e Megan Riasi perde forza quando lui ne parla con altri coinquilini: non una rottura, ma un boomerang di fiducia.





La “gelateria” doveva restare un posto sicuro: un linguaggio in codice, una coperta tirata su quando intorno ci sono orecchie pronte a trasformare ogni sfumatura in un caso. E invece, nella notte tra giovedì 15 ottobre e venerdì 16 ottobre 2026, al Grande Fratello quel codice rischia di diventare un boomerang per Giacomo Gallani e Megan Riasi. Non per una rottura annunciata, non per un tradimento, ma per qualcosa di più sottile: l’intimità che si sfalda quando viene “tradotta” davanti al gruppo.

Secondo quanto ricostruito e riportato da Biccy, tra Giacomo e Megan nelle ore precedenti si era riaperta una vicinanza dopo una fase in cui lei aveva frenato, definendo i confini su un terreno più amichevole. Poi, tra allusioni e segnali, la conversazione riparte. Ma proprio quando quel filo sembra rimettersi in tensione, Giacomo – preso dall’entusiasmo – finisce per raccontare ad altri coinquilini il senso delle confidenze nate dentro il loro “codice”. Ed è qui che cambia il tono.

Giacomo Gallani: Il codice della “gelateria” e il bisogno di protezione

Il punto di partenza, sempre stando a Biccy, è un dettaglio ormai diventato “marchio” della loro dinamica: l’esistenza di un linguaggio criptico tra Giacomo e Megan, fatto di riferimenti alla “gelateria” e ai “gelati”, utile a parlare del rapporto senza esporsi troppo davanti agli altri. Non è solo un gioco: in un reality, il modo in cui dici le cose spesso conta più delle cose stesse. Un codice serve a proteggere l’ambiguità, a rimandare, a non consegnare agli altri una versione definitiva dei sentimenti.

Dentro questo schema, la fase recente raccontata dalla testata sembra importante: dopo un periodo di freno da parte di Megan, ci sarebbero stati segnali di nuova apertura. Ed è in quel passaggio, quando l’aria diventa più carica di possibilità, che l’uso del codice diventa ancora più delicato. Perché se il “linguaggio segreto” viene reso pubblico, non resta più né segreto né linguaggio: diventa un racconto, e il racconto diventa materiale per dinamiche di gruppo.

In questo contesto, una frase attribuita a Giacomo e riportata da Biccy dà la misura del coinvolgimento: «Se esci tu, me ne vado», detta a Megan. È una dichiarazione che, al di là di come si tradurrà nei fatti, fotografa il livello emotivo con cui lui sta vivendo il momento.

Il passo falso: quando Giacomo “traduce” la confidenza al gruppo

La sequenza, così come riportata, è chiara: nella stessa notte in cui con Megan si parla in modo allusivo e “in codice”, Giacomo finisce per verbalizzare a più coinquilini il contenuto e il sottotesto di quelle confidenze. Prima una chiacchierata con Andreas Muller e Giulia Provvedi, poi anche con Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Non viene presentata come una “denuncia” o un tentativo di mettere Megan in difficoltà; la lettura proposta da Biccy è piuttosto quella di un entusiasmo poco controllato.

C’è anche una citazione attribuita a Giacomo in quel contesto, sempre secondo la pagina: «Abbiamo parlato in codice per non farci capire». Tradotta in dinamica televisiva, questa è una frase che può far scattare due effetti opposti: da un lato normalizza il fatto che tra loro ci sia un’intesa; dall’altro svela che quell’intesa aveva bisogno di essere protetta. E quando ammetti davanti agli altri che volevi “non farti capire”, automaticamente crei un “noi” e un “loro”, un dentro e un fuori. In una Casa, è benzina sociale.

Il dettaglio più sensibile è un altro, riportato da Biccy come frase che Giacomo riferisce citando una domanda di Megan sul “dopo”: «perché, quando usciamo di qui non ci vediamo io e te?». Non è una promessa, non è una definizione ufficiale del rapporto, ma è un’apertura. Ed è proprio il tipo di apertura che, se rimbalzata tra i coinquilini, può cambiare il clima attorno a una coppia ancora in bilico: perché trasforma un momento “protetto” in un pezzo di trama condivisa.

L’effetto boomerang: non una rottura, ma un’intimità che perde forza

Qui sta il punto centrale: nelle informazioni disponibili non risulta una smentita di Megan, né un chiarimento già avvenuto sul tema del “raccontare agli altri”. Non c’è, al momento, un litigio certificato o un confronto esplicito già andato in scena su questa specifica fuga di confidenze. E infatti, sempre secondo Biccy, la questione non viene presentata come una rottura, ma come un potenziale passo falso.

Il boomerang, in termini di racconto televisivo, è questo: Giacomo sembra voler consolidare ciò che ha intuito – un interesse rinnovato da parte di Megan – e nel farlo cerca una legittimazione esterna, un rispecchiamento nel gruppo. Ma così facendo, rischia di togliere ossigeno proprio alla cosa che voleva proteggere. Il codice “gelateria” non funziona più se viene spiegato, e l’ambiguità non regge se diventa oggetto di commento collettivo.

È un passaggio sottile ma cruciale: quando due persone scelgono un linguaggio privato, spesso non stanno solo nascondendo agli altri. Stanno anche tenendo per sé la possibilità di cambiare idea senza doverlo giustificare. Se quel linguaggio viene portato fuori, quella libertà diminuisce. E per una concorrente che aveva già messo un freno in precedenza, la sensazione di essere stata “letta ad alta voce” potrebbe pesare, anche senza bisogno di alzare la voce o fare scenate.

Cosa può succedere ora: tra puntata e vita di Casa

Da qui in avanti, il nodo diventa uno: come reagirà Megan se e quando percepirà che i sottotesti della “gelateria” hanno iniziato a circolare? Al momento, dai dati riportati non risulta che lei abbia autorizzato Giacomo a condividere quei dettagli. Questa assenza, di per sé, non prova un’accusa: indica però che la linea del consenso comunicativo – cosa raccontiamo agli altri e cosa no – non è stata resa esplicita.

In Casa, queste situazioni spesso non esplodono subito. A volte fanno più rumore a distanza: un mezzo commento captato, una battuta, una domanda indiretta durante una serata tranquilla. Oppure diventano materiale da puntata se il racconto viene ripreso e montato come cambio di scenario nella relazione. In entrambi i casi, la “ship” qui è quasi un dettaglio: la storia vera è la gestione della fiducia. E il rischio, per Giacomo, è che l’euforia si trasformi in un problema di confini.

Per ora, l’unica certezza è quella ricostruita dalla fonte: il codice c’era, l’apertura c’era, e la traduzione al gruppo è avvenuta. Tutto il resto – confronto, chiarimento, eventuale freddezza o ripartenza – è ancora scritto in matita, com’è tipico del Grande Fratello quando una confidenza smette di essere privata e diventa, senza volerlo, una storia per tutti.

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