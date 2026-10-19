Come finisce The Last Duel: trama, cast e spiegazione del finale





Come finisce The Last Duel è una domanda che attraversa la narrazione del film diretto da Ridley Scott e uscito nel 2021. La pellicola si concentra sull’ultimo duello giudiziario tenutosi nella Francia medievale, evento realmente avvenuto e ricostruito con attenzione storica, affrontando questioni di onore, verità e giustizia tramite le vite intrecciate di Jean de Carrouges, la moglie Marguerite de Carrouges, e Jacques Le Gris. Attraverso una struttura narrativa complessa e prospettive multiple, il film riflette sul significato della verità in una società rigidamente ancorata alle gerarchie di genere e al potere della parola maschile.





The Last Duel: trama e contesto storico

Ambientato nella Francia del XIV secolo, The Last Duel inquadra la sua storia in un periodo dominato da instabilità politica, guerre territoriali e una rigida struttura feudale. Jean de Carrouges è un cavaliere valoroso ma spesso in conflitto con figure di rango superiore. La sua amicizia con Jacques Le Gris, scudiero carismatico e sempre più vicino al conte Pierre d’Alençon, si deteriora sotto il peso di ambizioni personali, sgarbi e perdita di privilegi.

L’unione tra Jean e Marguerite de Thibouville rappresenta uno snodo cruciale: il matrimonio, infatti, oltre che un legame personale, ha solide basi economiche e strategiche. La dote portata da Marguerite viene infatti assegnata in parte a Le Gris dal potente conte Pierre, acutizzando la contesa tra i due uomini. Su queste tensioni si innesta l’evento decisivo: Marguerite denuncia Le Gris per averla violentata durante l’assenza del marito. In un contesto in cui la parola di una donna ha scarsissimo peso, la testimonianza di Marguerite si scontra contro gli interessi e i pregiudizi dell’intera società. Incapace di ottenere giustizia per vie legali, Jean de Carrouges invoca l’ultimo ricorso concesso dalla legge: il duello giudiziario.

Cast e personaggi principali

Matt Damon interpreta Jean de Carrouges, cavaliere onesto e ostinato, pronto a tutto pur di difendere la reputazione propria e quella della moglie.

interpreta Jean de Carrouges, cavaliere onesto e ostinato, pronto a tutto pur di difendere la reputazione propria e quella della moglie. Adam Driver presta il volto a Jacques Le Gris, figura brillante ma ambigua, il cui rapporto con il potere e il desiderio di ascesa sociale giocano un ruolo chiave nello scontro centrale del film.

presta il volto a Jacques Le Gris, figura brillante ma ambigua, il cui rapporto con il potere e il desiderio di ascesa sociale giocano un ruolo chiave nello scontro centrale del film. Jodie Comer veste i panni di Marguerite de Carrouges, determinata ma vincolata da una società che vede le donne come proprietà e raramente ne riconosce la voce.

veste i panni di Marguerite de Carrouges, determinata ma vincolata da una società che vede le donne come proprietà e raramente ne riconosce la voce. Ben Affleck interpreta il conte Pierre d’Alençon, mecenate ambizioso e manipolatore, fautore delle fortune di Le Gris e artefice di molte tensioni tra i protagonisti.

Come finisce The Last Duel: tutte le fasi del duello

La soluzione narrativa e storica al nocciolo del conflitto viene magistralmente orchestrata nella sequenza del duello stesso, snodo in cui la regia di Scott raggiunge il massimo della tensione. Come finisce The Last Duel si lega strettamente a ciò che accade nella giostra finale tra Jean de Carrouges e Jacques Le Gris. Il duello, autorizzato dal re e presenziato da un pubblico di nobili e popolani, non è solo una manifestazione di violenza fisica, ma il punto culminante di anni di risentimenti, ingiustizie ed equivoci irrisolti.

Secondo la pratica medievale, la vittoria in un duello giudiziario era intesa come segnale inequivocabile della volontà divina. In gioco non c’è solo l’onore di Carrouges, ma la vita di Marguerite stessa: se Jean avesse perso l’incontro, la legge avrebbe previsto per Marguerite la condanna al rogo, punendola come falsa testimone.

La sequenza comincia con le consuete fasi di preparazione: Jean e Jacques si dispongono equipaggiati con armature pesanti e lunghe lance, circondati da uno schieramento di autorità e spettatori. La lotta si rivela brutale e prolungata: i due contendenti si scambiano violenti colpi, cadono da cavallo, lottano corpo a corpo, riuscendo più volte a mettere in discussione le sorti dello scontro. La regia indugia sui dettagli fisici del combattimento, sottolineando la disperazione e la determinazione di entrambi i rivali.

A segnare l’epilogo è la superiorità fisica e morale di Jean, che riesce infine a sopraffare Le Gris: dopo un confronto ravvicinato e cruento, Jean uccide Le Gris traforandolo con la sua spada. La folla esplode, sancendo il verdetto supremo: il trionfo di Carrouges equivale a una dichiarazione pubblica e religiosa della colpevolezza di Le Gris. Marguerite, trascinata fino all’arena e posta davanti al rischio della morte qualora il marito avesse perso, sfugge così a una condanna atroce. L’esito del duello coincide, secondo logica medievale, non solo con la giustizia degli uomini, ma con quella di Dio.

Reazioni e conseguenze immediate

Dopo la morte di Le Gris, Jean e Marguerite vengono celebrati dalla folla e dalle autorità. Tuttavia, la scena non mostra trionfo personale o pacificazione: il viso di Marguerite rimane segnato dal trauma e dalla consapevolezza delle profonde conseguenze dell’intera vicenda. Jean, da parte sua, conquista una fama duratura ma rischia di restare prigioniero di una gloria ottenuta a caro prezzo. Il film si sofferma sugli sguardi dei protagonisti, rendendo palpabile l’ambiguità di una vittoria che non restituisce realmente la dignità né la pace a chi ha subito l’ingiustizia.

Spiegazione del finale di The Last Duel e la posizione di Marguerite

The Last Duel offre una struttura narrativa basata su tre diversi punti di vista—quello di Jean de Carrouges, di Jacques Le Gris e infine di Marguerite de Carrouges. Questo espediente mette continuamente in discussione la certezza della verità oggettiva, mostrando come la stessa sequenza di eventi possa essere interpretata in modo diverso dai vari protagonisti, ognuno prigioniero delle proprie motivazioni, ambizioni e pregiudizi. Come finisce The Last Duel, dunque, non coincide con una piena restaurazione della giustizia, ma piuttosto con una domanda sospesa sul senso della verità in una società dove la parola delle vittime non trova eco.

Nel finale, Marguerite non ottiene una vera e propria voce all’interno delle istituzioni: sebbene sia salva dalla condanna, la sua sorte resta vincolata ai capricci del destino maschile. L’atto ultimo della sua salvezza, infatti, non dipende dalla propria determinazione o dal valore del suo racconto, ma dall’abilità del marito nel duello. Di fronte alla folla acclamante e alle autorità, Marguerite rimane una presenza silenziosa, come se la vittoria di Jean sancisse solo parzialmente la sua rinascita: la conquista della verità personale non coincide con il riconoscimento sociale e giuridico della sua testimonianza.

Il film termina con Marguerite che si allontana, rimasta sola in una corte inondata dalla luce. Questa scelta registica pone l’accento sul fatto che, nonostante l’apparente vittoria, molto poco è davvero cambiato per le donne dell’epoca—un tema fortemente sottolineato anche dal modo in cui gli altri personaggi, tra cui lo stesso Jean, affrontano la fine della vicenda.

Significato e riflessioni sugli eventi reali

Il film rispetta fedelmente alcuni dati storici: l’ultimo duello giudiziario in terra francese, le modalità processuali e l’enorme peso attribuito dai contemporanei al verdetto della “giustizia divina”. Tuttavia, Scott e gli sceneggiatori scelgono di approfondire le ripercussioni individuali, in particolare il modo in cui la verità di Marguerite viene trascurata o distorta da chi è chiamato a valutare i fatti. La narrazione si sofferma sulla rischiosissima esposizione delle donne accusatrici e sugli effetti devastanti che una sola accusa poteva avere su tutta la struttura sociale ed economica di una famiglia.

La messa in scena del duello, lunga, realistica e spietata, culmina non tanto in una celebrazione dell’eroismo maschile quanto in una profonda meditazione sullo squilibrio dei poteri, sulle istituzioni medievali incapaci di accogliere una voce femminile e sulle tragiche conseguenze di una giustizia affidata alle armi piuttosto che ai fatti. Come finisce The Last Duel, dunque, appare come la testimonianza di un sistema sull’orlo di una trasformazione epocale, ma ancora estremamente ostile al riconoscimento dell’autonomia e della verità delle donne.

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Il trailer di The Last Duel



