“Come ha fatto carriera?” Fabrizio Corona sgancia la bomba su Samira Lui: il ruolo di Signorini e il legame con Gerry Scotti





Fabrizio Corona aveva anticipato da tempo le sue rivelazioni riguardanti Samira Lui e il suo ingresso in Mediaset. Le sue dichiarazioni, tuttavia, si estendono oltre questo argomento, includendo anche informazioni rilevanti su Gerry Scotti e Maria De Filippi. Per la versione completa della puntata a pagamento, si prega di consultare il video.





Fabrizio Corona, oltre a denunciare il presunto “sistema Signorini” e successivamente il “sistema Mediaset”, aveva anche promesso di rivelare dettagli significativi riguardanti Samira Lui, la valletta de “La Ruota della Fortuna” e, al momento, l’unico personaggio televisivo ad aver guadagnato notorietà negli ultimi mesi. La collega di Gerry Scotti, infatti, gode di grande popolarità tra il pubblico e, con l’avvio della nuova edizione de “La Ruota” nell’access prime time di Canale 5, sono emerse inizialmente delle critiche riguardanti la presenza di una “valletta” tradizionale, successivamente sopite in breve tempo. Il programma continua a registrare ascolti elevati, sebbene ora sia talvolta superato da “Affari Tuoi”, e Samira Lui sta vivendo un periodo di notevole visibilità mediatica. È probabile che proprio per questo motivo, Fabrizio Corona avesse incluso il nome della giovane nel suo elenco di rivelazioni scottanti.

Pertanto, nella puntata a pagamento in cui ha raccolto la testimonianza di Claudio Lippi, l’ex paparazzo si è concentrato anche su di lei. Nel frattempo, prevedendo potenziali polemiche e commenti sul suo profilo social, Samira Lui ha adottato misure precauzionali rimuovendo tutti i post dal suo account Instagram. Cosa ha dichiarato dunque Corona? Oltre a un’offesa gratuita riguardante il suo aspetto, Corona afferma che Samira Lui sarebbe stata introdotta in Mediaset grazie alla presentazione di Luigi Punzo, un organizzatore di eventi di stallo a Formentera. Secondo Corona, Punzo sarebbe stato coinvolto in attività poco trasparenti.

Riprendiamo il discorso. Sebbene Corona non lo espliciti, Samira Lui aveva già ricoperto il ruolo di professoressa presso il programma televisivo “L’Eredità” dal 2021 al 2023, aveva prestato servizio come valletta ai David di Donatello e aveva partecipato come concorrente al programma “Tale e Quale Show” nel 2022. Pertanto, al momento del suo ingresso in Mediaset, possedeva già una significativa esperienza televisiva. Nel 2023, tuttavia, ha effettuato il passaggio dalla Rai a Mediaset, diventando una delle concorrenti del programma “Grande Fratello”.

È in questo contesto che Corona introduce il suo punto di vista: chi ha facilitato l’ingresso di Samira Lui nel “Grande Fratello”? Secondo Corona, si tratta di Alfonso Signorini, il quale trascorreva le vacanze a Formentera in compagnia di La Gina e Luigi Punzo. Punzo, amico intimo di entrambi, risiedeva anch’egli presso la loro abitazione. Samira Lui, anch’essa presente a Formentera, avrebbe conosciuto Punzo e si sarebbe fidanzata con lui. A quel punto, sarebbe stato Punzo a introdurla negli ambienti Mediaset.

Successivamente, Fabrizio Corona si riferisce a Gerry Scotti, descrivendolo come la figura più influente di Mediaset, insieme a Maria De Filippi. Samira Lui, a questo punto, viene messa in secondo piano, poiché l’attenzione si concentra su Scotti. Corona afferma che, per ottenere il ruolo di “letterina”, era necessario prima ottenere l’approvazione del produttore Luca Giberna e successivamente la sua. Nessuna eccezione era fatta, nemmeno per le due “letterine” successivamente divenute più celebri, ovvero Michelle Hunziker e Silvia Toffanin. Questa situazione è rimasta invariata fino a quando Giberna non è stato licenziato da Mediaset, senza che la notizia venisse divulgata. Claudio Lippi ha confermato questa versione dei fatti.

Nella medesima puntata, Corona ha criticato Maria De Filippi, affermando: “Voi non avete idea del comportamento autoritario che la cerchia di Maria De Filippi esercita all’interno di Mediaset. È vietato menzionare il suo nome, toccare i suoi artisti o i suoi programmi”. Ha inoltre dichiarato: “Maria decide chi avanza nella carriera e chi no: chi commette un errore non lavora più”. Corona ha inoltre riferito che due ragazzi, già in hotel in isolamento in quarantena in attesa di entrare nella casa del Grande Fratello, non sarebbero stati ammessi a causa di una critica mossa da una delle sorelle Selassié durante la diretta, riguardante i programmi della De Filippi. Non è chiaro quale sia la connessione tra questa critica e i due concorrenti che non erano ancora entrati.

In merito alla presunta lesa maestà, Corona ha condiviso la sua versione dei motivi per cui Belén Rodriguez non lavora più a Mediaset. Sostiene che Rodriguez avesse richiesto di non essere più al tavolo di Tu Sì Que Vales con individui a lei sconosciuti, considerando la sua esperienza come conduttrice del Festival di Sanremo. Corona afferma che la De Filippi si sia offesa e che Rodriguez sia stata successivamente esclusa da Mediaset. Inoltre, ha menzionato che Le Iene avrebbero desiderato fortemente il suo ritorno, ma ciò non è stato possibile.



