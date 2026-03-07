Conflitto in Iran, Emirates ferma tutti i voli da e per Dubai fino a nuovo avviso





Gli sviluppi del conflitto in Iran proseguono con nuovi bombardamenti durante la notte e ripercussioni immediate sul traffico aereo nella regione del Golfo. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, a Teheran il bilancio dei civili uccisi nell’ultima settimana è arrivato a 1332 dall’inizio dei raid attribuiti a Washington e Tel Aviv. Nelle stesse ore sono state segnalate ulteriori esplosioni, mentre gli Stati Uniti hanno rivendicato l’intensità dell’operazione definendola “È stata la più grande ondata di bombardamenti”.





Il quadro resta volatile anche sul fronte delle azioni iraniane. Nella notte, secondo le informazioni circolate nel flusso di aggiornamenti, droni iraniani sarebbero stati impiegati contro obiettivi in Kuwait e in Iraq, elementi che contribuiscono ad allargare l’area di attenzione oltre i confini iraniani. Parallelamente, in Libano si registra una nuova emergenza umanitaria: mezzo milione di persone risulterebbe in fuga a causa degli attacchi.

Sul piano diplomatico e delle dichiarazioni ufficiali, l’Iran ha rivolto un avvertimento all’Europa, sostenendo che eventuali Paesi europei potrebbero diventare “Obiettivi legittimi se si uniscono all’aggressione”. La formulazione, rilanciata nel contesto degli aggiornamenti, segnala un innalzamento della pressione politica nei confronti degli alleati occidentali e una possibile estensione del confronto sul piano delle alleanze.

Nello stesso quadro informativo viene citata anche un’ipotesi avanzata dal Washington Post: secondo il giornale, dietro la rappresaglia iraniana contro le basi americane potrebbe esserci la Russia. Si tratta di una ricostruzione attribuita alla testata, riportata mentre restano centrali i movimenti militari e i messaggi indirizzati all’opinione pubblica internazionale.

Dagli Stati Uniti è arrivata inoltre una nuova dichiarazione del presidente Donald Trump, che ha chiesto la “resa incondizionata dell’Iran”. L’affermazione si inserisce nel contesto di una linea comunicativa improntata alla massima pressione, mentre proseguono gli aggiornamenti sugli attacchi e sui possibili sviluppi nel teatro mediorientale.

Anche l’Italia viene citata tra i Paesi che monitorano la situazione nel Mediterraneo orientale: una fregata italiana risulta in navigazione verso Cipro, nell’ambito delle attività legate all’evoluzione della crisi e alle esigenze di sicurezza nell’area.

Tra gli effetti più immediati e concreti sulle persone e sui collegamenti internazionali, la compagnia aerea Emirates ha annunciato la sospensione dei voli. Nel dettaglio, “tutti i voli Emirates da e per la città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sono stati sospesi a causa della guerra in Iran fino a nuovo avviso”, secondo quanto comunicato dalla stessa compagnia. La decisione introduce ulteriori criticità per passeggeri e connessioni commerciali, con possibili ricadute a catena su transiti, coincidenze e pianificazione dei viaggi in un’area in cui molte rotte dipendono dagli hub del Golfo.

La scelta di interrompere i collegamenti da e per Dubai arriva mentre l’attenzione resta concentrata anche sul tema più generale della sicurezza dello spazio aereo nella regione, con scali e rotte che possono essere influenzati dall’andamento delle operazioni e dalle valutazioni dei vettori. L’evoluzione degli eventi nelle prossime ore sarà determinante per capire se la sospensione resterà circoscritta o se potrà estendersi ulteriormente, coinvolgendo altre compagnie e altri aeroporti del quadrante mediorientale.



