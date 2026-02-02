Corona annuncia la nuova puntata di Falsissimo: “Arriva ulteriore prova contro Scotti e Signorini”





Fabrizio Corona non si arrende e continua la sua battaglia contro Mediaset. Dopo che il suo canale YouTube ha subito un primo strike, che ha portato all’eliminazione della terza puntata de “Il Prezzo del Successo”, che aveva raggiunto cinque milioni di visualizzazioni in meno di tre giorni, l’ex paparazzo ha annunciato una nuova puntata per la serata di lunedì 2 febbraio. In un post su Instagram, ha dichiarato: “Ci sarà un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini. Non è possibile che corpo e sessualità diventino strumenti per ottenere lavoro.”





Le sue accuse nei confronti di Mediaset sono dirette e incisive. In un video che dovrebbe essere incluso nella nuova puntata, Corona afferma: “Mi hanno accusato di quello che fanno loro da 35 anni con le loro televisioni e coi loro giornali.” Per sostenere la sua posizione, ha citato le parole di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, che ha affermato durante la trasmissione “Accordi e disaccordi” condotta da Luca Sommi: “È quello che ha sempre fatto Mediaset.”

Un punto cruciale del messaggio di Corona riguarda la questione legale: “Se commetto diffamazioni, come tutti i giornalisti italiani, ci sono processi, si va nelle aule, c’è la sentenza e la sentenza decide cosa fare. Non mi fai una censura preventiva.” Corona rivendica il diritto di essere giudicato in tribunale piuttosto che subire un oscuramento preventivo. Ha anche sottolineato come Signorini sia riuscito rapidamente a rimuovere le puntate precedenti e quella nuova in arrivo. La mossa più significativa annunciata da Corona è che la nuova puntata includerà una parte in abbonamento, aggiungendo quaranta minuti di contenuti inediti. “Vi fa capire il sistema del potere,” commenta.

Le sue parole più incisive sono rivolte a Gerry Scotti. Corona ha commentato l’intervista rilasciata dal conduttore al Corriere della Sera, in cui Scotti esprimeva dispiacere per le ragazze coinvolte nelle accuse. Corona ha affermato: “Si sente al di sopra delle parti. Come se Weinstein si fosse detto dispiaciuto,” paragonando Scotti al produttore hollywoodiano condannato per abusi sessuali. Ha poi aggiunto: “Avete visto le immagini che girano sul web? Di lui che palpeggia le ragazze?”.

Inoltre, Corona ha promesso di avere prove sulla colpevolezza di Gerry Scotti, affermando che si tratta di un comportamento avvenuto in un programma Mediaset. Ha anche anticipato nuove rivelazioni riguardanti Alfonso Signorini, promettendo di presentare le ultime prove. Sebbene non abbia specificato di cosa si tratti, il messaggio è chiaro: la battaglia di Corona non è finita, ma anzi, è appena iniziata una nuova fase.

Questa escalation di accuse da parte di Corona mostra una determinazione pericolosa, mentre continua ad alzare il tiro, anche sapendo di avere Mediaset e i tribunali alle calcagna. La sua strategia sembra puntare a mantenere alta l’attenzione mediatica e a mobilitare i suoi sostenitori, nonostante le conseguenze legali che potrebbe affrontare.

