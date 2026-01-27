Corona lancia l’insinuazione su Gerry Scotti e le Letterine: bufera dopo le dichiarazioni

Nella giornata di ieri Fabrizio Corona ha allargato il suo bersaglio, mettendo nel mirino un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti, icona della televisione italiana e conduttore di punta della stagione grazie agli ascolti de La Ruota della Fortuna.

Corona, durante una delle sue apparizioni pubbliche, ha insinuato che Scotti avrebbe intrattenuto rapporti con alcune letterine, ovvero le ragazze che tra il 1999 e il 2008 erano vallette e ballerine del noto quiz preserale Passaparola.

Va precisato che si tratta di semplici illazioni: finora Corona non ha condiviso chat, foto o dichiarazioni dirette da parte delle ragazze che possano confermare comportamenti scorretti o richieste di favori sessuali da parte di Scotti.

Altre accuse che coinvolgono Samira Lui

Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, su Instagram, ha insinuato che Gerry Scotti avrebbe avuto rapporti intimi con la sua attuale valletta a La Ruota della Fortuna, ovvero Samira Lui.

“La valletta va a letto con lo zio che affianca in Tv“, ha scritto l’esperto di gossip. Non sono state fornite prove a sostegno di queste affermazioni. Rosica ha affermato di non aver fatto nomi espliciti perché temeva che potessero chiudere il suo profilo Instagram.