Corona lancia l’insinuazione su Gerry Scotti e le Letterine: bufera dopo le dichiarazioni

Fabrizio Corona lancia nuove accuse contro Gerry Scotti, insinuando presunti rapporti intimi con le Letterine di Passaparola. Il gossip scatena commenti e polemiche sui social.
Fabrizio Corona torna a far parlare di sé con nuove accuse che scuotono il mondo della televisione italiana. Dopo le due puntate del suo podcast dedicate ad Alfonso Signorini, l’ex fotografo ha spostato il mirino su un altro volto storico di Mediaset: Gerry Scotti. Accanto a lui anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica lancia insinuazioni sui social, scatenando un acceso dibattito.
