“Cosa dovete fare se mi uccidono” Donald Trump, la lettera choc lasciata al suo Vice presidente Vance





Donald Trump, la lettera choc a Vance: “Ecco cosa dovete fare se mi uccidono”





Una lettera è stata lasciata da Donald Trump nel cassetto della scrivania dello Studio Ovale, indirizzata al suo vice JD Vance, con istruzioni nel caso in cui al presidente dovesse accadere qualcosa.”C’è una lettera nel cassetto del Resolute Desk, indirizzata al vice presidente, nel caso in cui dovesse accadergli qualcosa”, ha rivelato Sebastian Gorka, capo dell’antiterrorismo dell’amministrazione americana, nel podcast “Pod Force One”. Gorka ha precisato di non poter rivelare i contenuti della missiva, aggiungendo: “Abbiamo dei protocolli, credetemi. Non sono protocolli di cui posso discutere, ma ne abbiamo”.La lettera si inserisce in una più ampia strategia di “proiezione di forza verso avversari come Cina, Iran e Russia”.

JD Vance è il primo in linea di successione alla presidenza.A gennaio Trump aveva già dichiarato di aver lasciato “istruzioni molto precise” su come “far saltare l’Iran” in caso di suo assassinio. “Ho lasciato un messaggio. Se mai dovesse accadermi qualcosa, faremo saltare in aria l’Iran“, aveva detto a NewsNation.

Nel frattempo sono tornate a circolare speculazioni sulle condizioni di salute del presidente 79enne. In una recente puntata del suo podcast, Joe Rogan ha sostenuto che Trump potrebbe essere nel mirino delle grandi compagnie petrolifere (“Big Oil”) per la sua politica volta ad abbassare il prezzo della benzina, arrivando a prevedere: “Lo faranno fuori…non puoi fotterli con i soldi del petrolio. E Jd Vance si ritroverà a piangere in tv”.

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