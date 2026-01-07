Crans-Montana, la troupe della Rai presa di mira: insulti offensivi e tentata aggressione

Un ulteriore episodio di violenza si è verificato a Crans-Montana. La troupe della trasmissione “Ore 14”, in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante, è stata oggetto di un’aggressione mentre documentava gli eventi tragici verificatisi durante le celebrazioni di Capodanno.
Tale informazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale del programma, la quale specifica che “la giornalista Francesca Crimi, accompagnata da Marco Bonifacio, è stata colpita con acqua gelida da un individuo ‘vicino ai proprietari di Le Constellation’”.
Crans-Montana, aggressione a una troupe Rai durante la realizzazione di un reportage sulle attività della famiglia Moretti, proprietari del locale La Costellation.
