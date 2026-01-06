Crans‑Montana, Meloni convoca una messa di cordoglio e ha coinvolto anche tutti i leader dell’opposizione





Una cerimonia commemorativa per i ragazzi deceduti nella tragica vicenda di Crans-Montana si svolgerà venerdì 9 gennaio nel centro di Roma. Questo evento rappresenta un momento di “unità nazionale” volto a unire le istituzioni attorno alle famiglie delle vittime. L’iniziativa è stata promossa dalla premier Giorgia Meloni, la quale ha personalmente esteso l’invito a tutte le alte cariche dello Stato e ai leader dell’opposizione.





Nelle ultime ore, è stata inviata una convocazione scritta a tutti i capi dei partiti presenti in Parlamento, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Riccardo Magi e Matteo Renzi. Anche i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, hanno ricevuto l’invito a partecipare alla messa.

L’appuntamento è fissato per le 16:30 presso la Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso, situata in via del Corso. La celebrazione sarà officiata dal cardinale Baldassarre Reina.

In un primo momento, la premier Meloni aveva considerato l’idea di recarsi all’aeroporto di Fiumicino o Linate per accogliere le salme dei sei ragazzi deceduti nel rogo, arrivate dalla Svizzera. Tuttavia, ha deciso di non partecipare di persona, ritenendo che la sua presenza sulla pista potesse distogliere l’attenzione dal momento di lutto collettivo.

Nei giorni scorsi, Meloni ha avuto contatti telefonici con alcune delle famiglie coinvolte nella tragedia. Questa nuova iniziativa di commemorazione è stata comunicata anche dal sottosegretario Mantovano, il quale ha inviato messaggi a tutta la squadra di governo e ai capigruppo in Parlamento. I leader dell’opposizione hanno ricevuto un messaggio simile, in cui si sottolinea l’importanza della loro presenza per un momento di cordoglio unificante di fronte alla tragedia e al dolore delle famiglie.

La messa di venerdì rappresenta un gesto simbolico di solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime, che hanno subito una perdita incolmabile. L’evento è stato pensato per unire le diverse forze politiche in un momento di riflessione e rispetto, superando le divisioni politiche in nome della memoria di coloro che hanno perso la vita in un incidente così tragico.

Le autorità hanno cercato di garantire che la cerimonia si svolga in un clima di dignità e rispetto, affinché possa essere un momento di vera unione per il paese. La comunità nazionale è invitata a partecipare a questo momento di raccoglimento, per onorare la memoria dei giovani che hanno perso la vita e per esprimere la propria vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia.

Il rogo di Crans-Montana ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana, portando a una riflessione sulle questioni di sicurezza e sulla necessità di garantire che eventi simili non si ripetano in futuro. La messa di venerdì sarà anche un’opportunità per discutere di queste tematiche e per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita in circostanze così drammatiche.



