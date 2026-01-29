Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola: “Gerry Scotti scherzava, ma non ha mai avuto atteggiamenti fuori luogo”





Le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona nella nuova puntata di Falsissimo hanno messo al centro della cronaca rosa i temi delle Letterine e del programma Passaparola. Corona ha accusato il conduttore Gerry Scotti di aver avuto rapporti intimi con le ragazze del cast. In risposta a queste affermazioni, Cristina Cellai, che è stata una Letterina tra il 2000 e il 2001, ha deciso di difendere Scotti, dichiarando di non aver mai ricevuto avances da parte sua.





Cellai ha rilasciato un’intervista al Corriere, in cui ha affermato: “Sono rimasta un anno nella trasmissione, tra il 2000 e il 2001. Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun’altra”. Questo chiaro sostegno a Scotti è stato motivato dalla sua esperienza personale, descrivendo il conduttore come una figura paterna durante il suo primo approccio al mondo dello spettacolo.

Cellai ha continuato a spiegare che, essendo molto giovane all’epoca, Scotti si è comportato sempre in modo professionale. “Era molto simpatico, quello sì, ma non si è mai permesso di alzare le mani o avere atteggiamenti che potessero far pensare a qualcosa di diverso”, ha dichiarato. Riguardo ai video che sono emersi dopo le accuse di Corona, ha categoricamente smentito ogni illazione contro il conduttore. “Tutte bugie. Scherzava sempre con noi, anche perché di fatto stavamo tutto il giorno nello studio di registrazione”, ha aggiunto.

Inoltre, Cellai ha espresso il suo disappunto nei confronti di chi attacca Scotti, definendo tali comportamenti “meschini”. Ha affermato: “Trovo molto meschino scagliarsi contro di lui. Se poi vogliamo accusare Gerry perché ti abbracciava o ti diceva ‘vieni ti stringo’. Beh, mi sembrano solo cattiverie gratuite”.

Durante la sua esperienza come Letterina, Cellai ha anche avuto modo di conoscere Silvia Toffanin, con la quale ha instaurato un’amicizia. Ha raccontato che all’epoca Toffanin era fidanzata con un ragazzo, ma successivamente ha iniziato una relazione con Piersilvio Berlusconi. Pur non avendo più contatti con Toffanin, Cellai ha dichiarato di sentirsi comunque di difenderla.

La polemica sollevata da Corona ha riacceso l’attenzione su un tema delicato: il rispetto e la dignità delle donne nel mondo dello spettacolo. Le dichiarazioni di Cellai offrono un contraltare alle accuse di Corona, sottolineando l’importanza di differenziare tra comportamenti professionali e insinuazioni infondate.

Il caso ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni sostenitori di Corona che continuano a difendere le sue affermazioni, mentre altri, come Cellai, si schierano a favore di Scotti. La questione ha aperto un dibattito più ampio su come il mondo dei media e dello spettacolo possa affrontare accuse di questo tipo e su come le testimonianze di chi ha vissuto esperienze simili possano influenzare la percezione pubblica.



