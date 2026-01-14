​​


Crollo emotivo di Rita Dalla Chiesa in aula: “Non riesco più a farlo”, sconcerto tra i deputati durante il dibattito

Emanuela B.
14/01/2026
Durante una seduta a Montecitorio, la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, ha manifestato un profondo turbamento emotivo, comprensibile e legittimo, in seguito alla tragica strage di Capodanno avvenuta presso il Le Constellation, locale notturno di Crans-Montana, distrutto da un incendio nella notte di San Silvestro.



L’incendio ha causato la morte di 40 giovani e giovanissimi, tra clienti e personale, e si sospetta fortemente (quasi con certezza) che gravissime carenze nelle misure di sicurezza del disco-bar, di proprietà degli imprenditori Jacques e Jessica Moretti, abbiano contribuito alla tragedia.  L’Italia condivide il dolore di questa perdita, avendo perso cinque giovani cittadini nell’incendio, e si stringe attorno agli altri feriti, ancora ricoverati in condizioni critiche.



