Crollo emotivo di Rita Dalla Chiesa in aula: “Non riesco più a farlo”, sconcerto tra i deputati durante il dibattito





Durante una seduta a Montecitorio, la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, ha manifestato un profondo turbamento emotivo, comprensibile e legittimo, in seguito alla tragica strage di Capodanno avvenuta presso il Le Constellation, locale notturno di Crans-Montana, distrutto da un incendio nella notte di San Silvestro.





L’incendio ha causato la morte di 40 giovani e giovanissimi, tra clienti e personale, e si sospetta fortemente (quasi con certezza) che gravissime carenze nelle misure di sicurezza del disco-bar, di proprietà degli imprenditori Jacques e Jessica Moretti, abbiano contribuito alla tragedia. L’Italia condivide il dolore di questa perdita, avendo perso cinque giovani cittadini nell’incendio, e si stringe attorno agli altri feriti, ancora ricoverati in condizioni critiche.

Strage Crans-Montana, Rita Dalla Chiesa commossa in Aula: Non riesco più a vedere caminetto acceso pic.twitter.com/pYisd3q8Di — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) January 13, 2026



