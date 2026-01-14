Cyane Panine, la cameriera morta a Crans-Montana: “Voleva aiutare i clienti”. Il viaggio in barca, la storia con il figlioccio di Moretti





La tragedia che ha colpito il lounge-bar Le Constellation a Crans-Montana ha portato alla morte di Cyane Panine, una giovane di 24 anni, che è stata coinvolta nell’incendio che ha devastato il locale durante la notte di Capodanno. La sua famiglia, rappresentata dall’avvocato Sophie Haenni, sottolinea che Cyane non era stata mai informata riguardo alla pericolosità del soffitto del bar e non aveva ricevuto alcuna formazione sulla sicurezza sul lavoro. Gli amici la ricordano come un angelo, postando immagini su Instagram con ali e lunghi capelli biondi, mentre il padre, Jerome, in lacrime, racconta: “Per noi era un raggio di sole, e quel sole nel 2026 non è sorto.”





La famiglia di Cyane è distrutta dal dolore, soprattutto dopo aver visto le immagini che circolavano sui social e in televisione, dove la giovane era erroneamente rappresentata come la causa dell’incendio. In realtà, era una delle tante vittime di un locale che ha mostrato gravi carenze nella costruzione e nelle misure di sicurezza. La madre di Cyane, Astrid, ha espresso la sua angoscia abbracciando la sorella Eloine: “La nostra vita non sarà mai più la stessa, non festeggerò mai più un ultimo dell’anno. Mai,” ha dichiarato in un’intervista a France 2.

Il corpo di Cyane, trovato completamente ustionato nel piazzale davanti al bar, ha richiesto tre giorni per essere identificato. La sua amica, Camille C., 20 anni, ha raccontato di aver visto il corpo e di aver tentato di avvicinarsi per confortarla, solo per essere tirata via dal fidanzato che le ha detto: “Non c’è più niente da fare, è morta.” Le parole di Camille riflettono il dolore e la incredulità che ha provato in quel momento, un sentimento che continua a perseguitarla.

Originaria di Sète, una cittadina nel sud della Francia, Cyane e Camille erano venute in Svizzera per lavorare come cameriere stagionali. Cyane aveva una passione per i viaggi e aveva già girato il mondo con la sua famiglia da piccola. La sua famiglia, composta da mercanti e navigatori, non si aspettava che una tragedia del genere potesse colpirli in un luogo considerato sicuro come una stazione sciistica di lusso.

La notte del primo gennaio, Cyane non avrebbe dovuto lavorare ai tavoli, ma era stata chiamata a ricevere gli ospiti al piano terra. Tuttavia, su richiesta di Jessica Moretti, moglie del proprietario del locale, è stata inviata nel seminterrato per aiutare a servire champagne. È qui che la situazione è rapidamente degenerata. Mentre si trovava sulle spalle di un altro cameriere con un casco nero, una fiamma ha preso fuoco ai pannelli fonoassorbenti del soffitto, innescando un incendio devastante.

L’avvocato Haenni ha osservato che l’incendio potrebbe essere stato causato dal numero eccessivo di candele accese nello stesso luogo, ma le indagini devono ancora chiarire le cause esatte. Le accuse si sono già accumulate contro i gestori del locale, con l’argomentazione che la morte di 40 persone e il ferimento di oltre cento avrebbero potuto essere evitati se le norme di sicurezza fossero state rispettate.

Camille ha condiviso la sua esperienza di quella notte, ricordando di aver cercato di tornare indietro per aiutare Cyane, ma di essere stata costretta a fuggire con il suo fidanzato. La porta che avrebbe dovuto rappresentare la via di fuga era chiusa, trasformandosi in un ostacolo fatale. I genitori di Cyane sono rimasti con domande senza risposta, chiedendosi perché l’uscita di sicurezza fosse bloccata.



