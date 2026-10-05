Donna travolta e uccisa da un autobus a Pescara mentre raggiunge il figlio autista





Una tragedia ha colpito la città di Pescara nella mattinata di domenica 4 ottobre 2026, quando Maria Ferrandino, 71 anni, è stata investita da un autobus extraurbano nel piazzale del terminal bus cittadino, un’area molto frequentata da passeggeri e lavoratori del trasporto pubblico. L’incidente ha avuto un esito drammatico: la donna ha perso la vita, lasciando sgomenta la comunità locale e suscitando interrogativi sulla sicurezza negli spazi condivisi tra mezzi pesanti e pedoni.





da un autobus

Un gesto familiare che si trasforma in tragedia

Maria Ferrandino si era recata quella mattina al terminal della Tua, la società regionale abruzzese che gestisce il trasporto su gomma. Aveva appena terminato di scendere da un autobus con l’intento di incontrare il figlio, anche lui impiegato nell’azienda come autista. Il suo scopo era affidargli il nipotino prima dell’inizio del turno lavorativo del figlio, un gesto semplice e quotidiano che purtroppo si è rivelato fatale.

Mentre Maria attraversava il piazzale per raggiungere il figlio, un altro veicolo dell’azienda, sempre un autobus, stava eseguendo una manovra nelle vicinanze. La donna è entrata in una zona d’ombra creata dall’angolo cieco del veicolo: questa condizione ha impedito all’autista di vederla in tempo utile. Il conseguente impatto è stato violento: la donna è stata colpita, è caduta a terra ed è stata poi travolta dalle ruote dell’autobus.

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L’incidente: dinamica, soccorsi e prime indagini

L’incidente è avvenuto rapidamente, sotto gli occhi di passeggeri e altri autisti presenti al terminal. L’allarme è stato immediato e i soccorsi del 118 sono arrivati tempestivamente; tuttavia le condizioni della donna sono risultate subito gravissime, tanto che è stata dichiarata morta sul posto pochi minuti dopo l’investimento.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza nell’area, sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autogru, essenziale per sollevare e spostare l’autobus coinvolto e permettere così i rilievi tecnici. La Polizia Locale ha isolato la zona, avviando un’indagine complessa volta a ricostruire la dinamica dell’incidente con precisione. Un ruolo cruciale avranno le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel terminal, le quali potrebbero chiarire le modalità con cui l’autista non ha individuato la presenza di Maria Ferrandino durante la manovra.

La salma della donna è stata trasferita all’obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria che coordina le indagini. Saranno gli approfondimenti investigativi a stabilire le cause esatte dell’incidente e se vi siano responsabilità da attribuire.

Ripercussioni sul territorio e riflessioni sulla sicurezza

La morte di Maria Ferrandino ha profondamente scosso la comunità pescarese, che si è ritrovata a confrontarsi con un drammatico evento nato da un gesto apparentemente ordinario. L’episodio ha messo in luce le criticità esistenti negli spazi nei quali convivono pedoni e mezzi pesanti: i terminal degli autobus sono luoghi di intenso transito, in cui la presenza di angoli ciechi e le complesse manovre dei veicoli possono rappresentare un pericolo significativo.

Nei giorni successivi all’incidente, autorità locali e la società di trasporto hanno manifestato l’intenzione di approfondire le dinamiche che hanno portato alla tragedia, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete e misure di prevenzione efficaci. Queste potrebbero consistere in una rimodulazione dei protocolli di sicurezza, nell’implementazione di una maggiore formazione specifica per gli autisti e nel potenziamento degli strumenti di vigilanza e protezione per i pedoni negli spazi di terminal.

La prevenzione diventa quindi elemento chiave per evitare il ripetersi di simili tragedie: tutelare la sicurezza non solo dei dipendenti dell’azienda di trasporto ma anche dei cittadini che ogni giorno frequentano questi luoghi condivisi rappresenta una priorità inderogabile. L’episodio ha innescato un acceso dibattito locale sulle norme di sicurezza nei terminal di bus e sulla necessità di adeguare infrastrutture e procedure alle esigenze reali di tutela.

Intanto, nelle prossime settimane le indagini proseguiranno, con il lavoro congiunto di polizia, magistratura e società di trasporti, affinché vengano chiariti tutti gli aspetti di quanto accaduto e si possa fare luce anche sulle eventuali responsabilità. La comunità attende risposte e riscontri per trasformare il dolore in un impegno concreto nella direzione della sicurezza e della prevenzione.

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