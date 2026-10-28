Davide Iacopini si è risvegliato dal coma: le notizie dall’ospedale San Camillo

L’attore ferito a Roma dopo un’aggressione ha ripreso conoscenza ed è tornato a comunicare con medici e familiari





L’attore ferito a Roma dopo un’aggressione ha ripreso conoscenza ed è tornato a comunicare con medici e familiari





Davide Iacopini ha ripreso conoscenza, è vigile e ha ricominciato a comunicare sia con il personale sanitario sia con i propri familiari. Si tratta di un miglioramento importante rispetto alla situazione delle settimane precedenti, arrivato al termine di un percorso di risveglio graduale. I medici hanno infatti progressivamente diminuito la sedazione, accompagnando il paziente verso il recupero dello stato di coscienza. Un passaggio significativo che rappresenta un’evoluzione incoraggiante del suo quadro clinico dopo la drammatica vicenda avvenuta nella Capitale italiana. Le conseguenze dell’aggressione avevano richiesto il ricovero dell’attore presso l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, dove i clinici sono intervenuti per affrontare le lesioni riportate dall’artista nel corso della sua permanenza nella struttura sanitaria di Roma per le cure.

Nel corso delle settimane successive, Davide Iacopini è stato sottoposto a due operazioni neurochirurgiche, entrambe necessarie nell’ambito del trattamento delle sue condizioni. La delicatezza della situazione ha imposto il ricorso alla sedazione e un monitoraggio continuo da parte dell’équipe sanitaria. Una fase particolarmente impegnativa, durante la quale ogni cambiamento è stato valutato con estrema attenzione dai professionisti che lo assistono quotidianamente. Tutto è cominciato la sera del 5 ottobre, nel quartiere romano di Monteverde.

L’ attore si trovava a bordo di un monopattino quando è stato raggiunto da due persone che viaggiavano su una minicar nera. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’ artista sarebbe stato colpito mentre era in movimento, riportando lesioni tanto gravi da rendere urgente il trasporto in ospedale per le prime cure necessarie. Sono giorni di grande apprensione per Davide Iacopini, l’ attore rimasto gravemente ferito in seguito a una violenta aggressione avvenuta a Roma.

Una vicenda che ha suscitato profonda preoccupazione per le conseguenze riportate dall’ artista, costretto a un lungo ricovero ospedaliero e sottoposto a delicate cure mediche. Nelle ultime settimane, l’ attenzione si è concentrata soprattutto sulla sua salute, mentre familiari e persone a lui vicine hanno atteso notizie sull’ evoluzione di un quadro clinico particolarmente complesso.

Tutto è cominciato la sera del cinque ottobre, nel quartiere romano di Monteverde, quando l’ attore viaggiava a bordo del suo mezzo prima di essere raggiunto dai due giovani a bordo della vettura scura, subendo danni fisici importanti che hanno richiesto l’ intervento immediato del personale sanitario specializzato della struttura ospedaliera romana per garantire l’ assistenza necessaria durante tutte le fasi del trattamento clinico e il monitoraggio costante effettuato dai medici all’ interno del reparto di Terapia intensiva.

Le novità comunicate non riguardano soltanto il risveglio dell’attore romano. Alla luce dei progressi registrati negli ultimi giorni, i sanitari starebbero valutando anche un cambiamento nella gestione del ricovero ospedaliero. L’attore potrebbe infatti lasciare prossimamente la Terapia intensiva ed essere trasferito in un altro reparto della struttura sanitaria di Roma. Un eventuale trasferimento che segnerebbe un’ulteriore tappa nel percorso di recupero, dopo settimane trascorse sotto stretta sorveglianza medica e dopo gli interventi chirurgici subiti. Al momento, tuttavia, non è stata indicata una data precisa per questo passaggio, che dipenderà esclusivamente dall’evoluzione delle sue condizioni cliniche generali.

Nonostante i segnali positivi registrati nelle ultime ore, la situazione richiede ancora grande prudenza da parte dei medici. La prognosi di Davide Iacopini resta infatti formalmente riservata e il miglioramento clinico non consente ancora di stabilire con esattezza quali saranno i tempi necessari per il completo recupero dell’attore. I due delicati interventi neurochirurgici e la lunga permanenza in Terapia intensiva testimoniano la gravità delle conseguenze derivanti dall’aggressione subita a Monteverde. La possibilità di comunicare nuovamente con i medici e con i familiari rappresenta comunque una notizia di grande importanza, soprattutto dopo un periodo segnato da una forte incertezza sulle sue reali condizioni di salute.



