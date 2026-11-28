Il sindaco di Salerno, nella diretta del 27 novembre, ha chiesto di fermare l’invio di armi all’Ucraina e ha commentato la morte di Gianni De Gennaro, criticando l’estensione delle operazioni al Mediterraneo.





Il sindaco di Salerno, nella diretta del 27 novembre, ha chiesto di fermare l’invio di armi all’Ucraina e ha commentato la morte di Gianni De Gennaro, criticando l’estensione delle operazioni al Mediterraneo.





Venerdì 27 novembre, nel corso della sua diretta sui social, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, ha chiesto di sospendere le forniture di armi all’Ucraina e di continuare invece a offrire aiuti umanitari. Ha inoltre criticato il coinvolgimento del Mediterraneo nelle operazioni militari, dopo il raid ucraino del 22 novembre contro navi russe ormeggiate a Bengasi, in Libia. Kiev ha rivendicato l’azione; le autorità della Libia orientale hanno riferito che sono morti anche due militari libici. De Luca teme ripercussioni internazionali e distingue la solidarietà verso un Paese aggredito dall’approvazione senza riserve delle decisioni del governo ucraino.

Il sindaco ha giudicato discutibile il richiamo di Volodymyr Zelensky a un possibile esodo verso l’Europa, nell’eventualità di una sconfitta dell’Ucraina. De Luca ha letto l’avvertimento sui 20 milioni di potenziali profughi come un tentativo di fare pressione sulle capitali occidentali. Ha espresso obiezioni anche sul finanziamento europeo che Kiev vorrebbe ottenere nel 2027: altri 70 miliardi di euro. A suo avviso, occorre interrogarsi sulla capacità di reggere ulteriori impegni, sia economici sia militari. Ha inserito fra i motivi di critica anche il fatto che in Ucraina non si siano tenute elezioni durante la guerra e le vicende giudiziarie relative a esponenti dell’apparato governativo del presidente ucraino.

De Luca ha collegato gli aumenti dei costi energetici e dei carburanti in Italia agli attacchi ucraini contro infrastrutture petrolifere russe. Ha sostenuto che l’allargamento delle operazioni militari possa aggravare le difficoltà economiche europee; si tratta della sua valutazione politica, mentre il prezzo dei carburanti dipende da diversi fattori internazionali. In chiusura ha ribadito la richiesta di interrompere le forniture militari occidentali e di proseguire l’assistenza umanitaria alla popolazione ucraina, evitando altre estensioni del conflitto, soprattutto nel Mediterraneo. La diretta ha affrontato anche la morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, trovato senza vita il 21 novembre nella sua abitazione in Toscana.

Il sindaco ha espresso dolore per la morte di De Gennaro, descritta nel testo come suicidio, e ha invitato a rispettare la sofferenza umana legata alla vicenda. Senza formulare conclusioni sull’inchiesta, ha sollevato dubbi sull’opportunità delle misure cautelari adottate nei confronti di una persona che aveva dedicato gran parte della carriera al contrasto della criminalità organizzata. Ha ricordato la complessità e i rischi delle indagini antimafia, precisando con le proprie considerazioni un giudizio sull’opportunità delle iniziative giudiziarie, non un accertamento delle responsabilità contestate.

De Gennaro era coinvolto nell’indagine della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio. Gli accertamenti erano ancora in corso al momento della sua morte, che ha dato ulteriore rilievo alla vicenda. Le osservazioni di De Luca hanno riguardato le modalità delle indagini e il rapporto tra le garanzie individuali e l’attività della magistratura. Il sindaco non ha presentato le proprie perplessità come una valutazione definitiva del procedimento né come una conclusione sulle responsabilità oggetto dell’inchiesta. Ha richiamato, invece, la delicatezza delle attività investigative contro le organizzazioni mafiose e i rischi affrontati dagli investigatori.

Durante il segmento sulla guerra, Vincenzo De Luca ha criticato la linea di Volodymyr Zelensky e l’estensione delle operazioni oltre l’Ucraina. Ha distinto l’assistenza umanitaria dalle forniture di armi: gli aiuti alla popolazione dovrebbero proseguire anche qualora cessasse il sostegno militare. Il sindaco ha contestato il peso economico degli impegni, ritenendo che ricada sui cittadini europei, e ha associato le ricadute del conflitto all’aumento dei prezzi dei carburanti. Ha presentato le conseguenze della guerra anche in termini di costi per i consumatori italiani; il collegamento è una sua valutazione. Restano separati gli argomenti affrontati: guerra e sostegno a Kiev da un lato, morte di De Gennaro e indagine sui presunti depistaggi dall’altra.



