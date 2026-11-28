



Mosca prospetta che Kiev possa servirsi in futuro di territorio o acque italiane, ma non presenta piani concreti. Roma chiede chiarimenti sull’incursione contro le navi russe.





Il raid ucraino a Bengasi, contro due navi russe, ha portato l’Italia al centro di un nuovo confronto diplomatico. Nel messaggio diffuso da Adnkronos, la sede diplomatica russa a Roma ha evocato la possibilità che Kiev impieghi in futuro territorio o acque italiane per attaccare bersagli russi. Tuttavia, non ha citato piani definiti né prove di preparativi già avviati. Secondo l’agenzia, Roma non aveva ricevuto preavviso e sta chiedendo spiegazioni a Kiev. Mosca richiama l’episodio per criticare l’appoggio del governo Meloni all’Ucraina nel confronto con Kiev in corso.

Nel post russo viene citata Misurata, nella Libia occidentale, dove è presente anche un contingente italiano. Secondo le ricostruzioni richiamate dall’ambasciata, operatori ucraini presenti nell’area avrebbero pilotato i droni navali usati contro le navi russe a Bengasi, nell’est del Paese. Kiev, tuttavia, non ha confermato ufficialmente il presunto ruolo dei propri operatori. La stessa ambasciata afferma che non è chiaro come i mezzi impiegati nell’attacco siano arrivati nelle acque territoriali libiche. Il ministero della Difesa del governo di Tripoli ha negato che le proprie basi siano state usate per attaccare obiettivi stranieri.

La presenza italiana a Misurata, da sola, non prova alcuna partecipazione al raid: nel comunicato di Mosca non compare un riscontro che associ quei militari all’azione. Anche le contestazioni rivolte a Volodymyr Zelensky sono attribuibili all’ambasciata, non risultano accertate. La sede diplomatica gli imputa l’impiego disinvolto degli aiuti economici per promuovere operazioni nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente, evocando inoltre una presunta organizzazione terroristica ucraina. Non cita tuttavia somme determinate né atti documentali che confermino le accuse. Un possibile attacco sul territorio italiano è dunque una prospettiva formulata da Mosca, non un progetto concretamente e verificato.

Il Foglio dà conto di una conversazione telefonica fra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, senza riferirne gli argomenti. Non si conoscono dunque né le precisazioni domandate da Roma né ciò che Kiev avrebbe risposto. L’ultima presa di posizione pubblica della presidente del Consiglio risale al 26 novembre, quando si trovava a Bruxelles per il Consiglio europeo. Meloni ha affermato che il conflitto non deve allargarsi al Mediterraneo, precisando che tale messaggio va trasmesso con chiarezza tanto agli ucraini quanto ai partner. Al tempo stesso ha confermato che l’Ucraina deve continuare a ricevere aiuto per difendersi.

Nel testo russo, Roma è chiamata in causa attraverso uno scenario futuro: esponenti ucraini potrebbero, secondo l’ambasciata, servirsi del territorio italiano o delle sue acque per compiere un altro attacco terroristico. Si tratta di una preoccupazione attribuita alla rappresentanza, non della denuncia di contatti di Kiev con le autorità italiane o di preparativi verificati. La cautela è necessaria anche nel valutare il raid a Bengasi: devono ancora essere accertati sia il ruolo degli operatori ucraini sia la rotta dei droni. Tripoli ha negato l’impiego delle proprie basi; nei fatti disponibili, Kiev non ha confermato la partecipazione dei suoi operatori.

La vicenda mette così a confronto due elementi della linea italiana: evitare che il conflitto raggiunga il Mediterraneo e proseguire l’assistenza alla difesa ucraina. Mosca chiede invece che l’attacco a Bengasi induca l’Italia a rivedere il proprio approccio verso Kiev. Questa richiesta è parte della contestazione politica russa al sostegno italiano e non modifica quanto è stato accertato sul raid. Sull’operazione, la ricostruzione disponibile riferisce che due navi russe sono state colpite nel porto libico e che Roma non ne era stata informata. Gli altri aspetti citati dall’ambasciata restano da verificare o non sono accompagnati da prove nel messaggio.



