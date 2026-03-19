Decreto sui carburanti, riduzione delle accise per 20 giorni. Meloni: “Calo di 25 centesimi al litro”





Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto legge volto a contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti, una conseguenza diretta della crisi causata dal conflitto in Iran. La misura principale consiste in una riduzione delle accise sui carburanti per un periodo di 20 giorni, con un taglio di 25 centesimi al litro. Questo intervento, come dichiarato dalla premier Giorgia Meloni, mira a contenere l’impatto economico sui cittadini e a combattere eventuali speculazioni lungo la filiera di distribuzione.





La premier Meloni, intervistata dal Tg1, ha dichiarato: «Combattiamo la speculazione e intanto abbassiamo immediatamente il prezzo». Ha poi aggiunto: «Siamo intervenuti oggi in Consiglio dei ministri con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento. Siamo intervenuti con 3 misure. Di fatto noi tagliamo 25 centesimi al litro, introduciamo un credito d’imposta per gli autotrasportatori, perché non vogliamo che l’aumento del prezzo si trasferisca sui beni di consumo, e diamo vita a un meccanismo anti speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi».

Il decreto prevede anche un credito d’imposta specifico per gli autotrasportatori, con l’obiettivo di evitare che l’aumento dei costi del carburante si traduca in un incremento dei prezzi dei beni di consumo. Inoltre, è stato introdotto un sistema di monitoraggio e controllo per individuare e contrastare eventuali fenomeni speculativi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.

Tra le misure previste dal decreto, spicca anche il potenziamento del ruolo di “Mr Prezzi”, figura istituzionale incaricata di vigilare sui prezzi al consumo. In collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Antitrust, saranno effettuati controlli più stringenti per individuare comportamenti anomali o pratiche scorrette. In caso di necessità, potrà essere coinvolta anche la magistratura per accertare eventuali reati legati a manovre speculative.

Un articolo della bozza del decreto, ancora in fase provvisoria, prevede infatti l’adozione di uno speciale regime di controllo per monitorare eventuali distorsioni nel mercato dei carburanti. Qualora venissero riscontrate irregolarità, potrebbero essere applicate sanzioni amministrative o avviate indagini giudiziarie.

Oltre al taglio temporaneo delle accise e alle misure contro la speculazione, il governo ha deciso di non procedere con il rafforzamento della social card destinata ai redditi più bassi. Questa misura è stata sostituita dall’intervento generalizzato sul prezzo dei carburanti, che andrà a beneficio di tutti i cittadini senza distinzioni di reddito.

Il decreto include inoltre aiuti specifici per settori particolarmente colpiti dall’aumento dei costi energetici, come l’autotrasporto e la pesca. Questi provvedimenti mirano a sostenere le categorie economiche maggiormente esposte all’oscillazione dei prezzi del carburante, garantendo al contempo una maggiore stabilità nei costi per i consumatori finali.

La decisione del governo arriva in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche che hanno avuto un impatto significativo sui mercati energetici globali. La crisi in Iran, in particolare, ha causato un aumento dei prezzi del petrolio e del gas, con ripercussioni immediate sui costi dei carburanti. Questo scenario ha reso necessario un intervento tempestivo per evitare ulteriori aggravi economici per le famiglie e le imprese italiane.

Con queste misure, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni punta a contenere gli effetti della crisi energetica e a garantire una maggiore trasparenza nei meccanismi di formazione dei prezzi. Tuttavia, resta da vedere se i provvedimenti adottati saranno sufficienti a stabilizzare il mercato e a tutelare i consumatori nel medio termine.

Il governo ha sottolineato che il taglio delle accise rappresenta una soluzione temporanea, in attesa di valutare l’evoluzione della situazione internazionale e l’efficacia delle misure adottate contro la speculazione. Intanto, i cittadini potranno beneficiare di un immediato alleggerimento del costo del carburante, mentre le autorità competenti intensificheranno i controlli per garantire il rispetto delle nuove disposizioni.

Questa decisione segna un passo importante nella strategia del governo per affrontare le sfide poste dalla crisi energetica globale e per proteggere il potere d’acquisto degli italiani in un momento particolarmente delicato.



