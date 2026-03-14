Del Piave su Enrica Bonaccorti: “Il lavoro a Mediaset fu difficile per lei”





Il percorso di Enrica Bonaccorti dalla Rai a Mediaset fu segnato da difficoltà e critiche. L’ex marito, Arnaldo Del Piave, ricorda quei momenti e il dramma dell’aborto.





Il cambio di rete televisiva rappresentò un momento cruciale nella carriera di Enrica Bonaccorti, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Era il 1987 quando, dopo aver conquistato il pubblico con programmi di grande successo come Italia Sera e Pronto, chi gioca? su Rai1, decise di intraprendere una nuova sfida approdando a Mediaset. La scelta non fu priva di polemiche e difficoltà, come ha ricordato l’ex marito Arnaldo Del Piave, intervenuto alla camera ardente allestita presso la clinica Ars Medica di Roma per l’ultimo saluto alla conduttrice.

La decisione di lasciare la Rai arrivò in un momento delicato per Bonaccorti, che aveva da poco annunciato la sua gravidanza in diretta televisiva. Un gesto che suscitò critiche e accuse di aver utilizzato il servizio pubblico per fini personali. Questo episodio, unito al desiderio di intraprendere nuove esperienze professionali, la spinse a unirsi al mondo della televisione commerciale, che stava vivendo una fase di grande espansione.

Secondo quanto raccontato da Arnaldo Del Piave, il passaggio dalla Rai a Mediaset non fu affatto semplice: “Il passaggio dalla Rai a Mediaset fu complicato ma lo decidemmo insieme. Conduceva una trasmissione la mattina presto che si chiamava Ciao Enrica, per lei fu molto stressante”. Il programma in questione, Ciao Enrica, segnò l’ingresso della conduttrice tra i volti principali della rete commerciale. Nonostante le difficoltà iniziali, Bonaccorti rimase a Canale 5 per diversi anni, consolidando la sua posizione nel panorama televisivo italiano prima di ridurre gradualmente i suoi impegni nei primi anni Duemila.

Oltre alle sfide professionali, la vita privata di Enrica Bonaccorti fu segnata da momenti dolorosi. Uno degli episodi più difficili fu l’esperienza dell’aborto, vissuta accanto a Arnaldo Del Piave. Lo stesso Del Piave, visibilmente commosso, ha ricordato quel periodo con parole toccanti: “Fu un grande amore il nostro”. Questo evento lasciò un segno profondo nella loro relazione e nella vita della conduttrice.

Alla camera ardente allestita a Roma, amici, colleghi e fan si sono riuniti per rendere omaggio a una figura che ha segnato la storia della televisione italiana, non solo come conduttrice ma anche come scrittrice e giornalista. La sua carriera, caratterizzata da successi e riconoscimenti come il Telegatto e l’Oscar della Tv, è stata accompagnata da una vita personale intensa e talvolta travagliata.

Nonostante le difficoltà affrontate nel corso della sua carriera e nella vita privata, Enrica Bonaccorti è ricordata come una professionista capace di lasciare un’impronta indelebile nel cuore del pubblico. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo italiano.



