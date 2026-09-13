“Devi dire la verità…”: il caso sulla moglie di Michael Schumacher, Corinna, si riaccende con nuove rivelazioni.

Il volto di Corinna Schumacher, con gli occhi lucidi, esprime un carico di emozioni e ricordi legati alla sua famiglia. Questo momento toccante è uno dei punti salienti del nuovo racconto dedicato a Michael Schumacher, il campione che da oltre dieci anni vive lontano dai riflettori a causa delle conseguenze di un grave incidente sugli sci.





Nel trailer del documentario “Schumacher ’94 – La nascita di una leggenda”, in arrivo il 2 ottobre su Netflix, Corinna afferma: “Non molti conoscono Michael come lo conosco io”. Questo documentario si distingue da quello realizzato nel 2021, poiché si concentra specificamente sul 1994, l’anno in cui Schumacher conquistò il suo primo titolo mondiale con la Benetton, in un campionato segnato da rivalità intense e dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna a Imola.

La nuova produzione combina immagini d’archivio con testimonianze di persone che hanno condiviso momenti significativi con Schumacher. Tra queste c’è Corinna, che ha il compito di rivelare l’uomo dietro il campione. Tuttavia, l’uscita del documentario ha riacceso il dibattito sulla correttezza di condividere dettagli sulle attuali condizioni di Michael.

Marc Surer, ex pilota di Formula 1 e amico di Schumacher, ha lanciato un appello a Corinna, auspicando che possa fornire maggiori informazioni sulla vita attuale del marito. Michael Schumacher è assente dalla vita pubblica da circa 13 anni, dopo un incidente avvenuto a Meribel, dove ha subito gravi lesioni cerebrali. Dopo due interventi chirurgici e un lungo coma, la famiglia ha scelto di mantenere un riserbo quasi totale sulle sue condizioni.

Attualmente, Schumacher riceve cure di alta qualità, ma solo un numero molto ristretto di persone ha accesso a lui, tra cui Jean Todt, ex direttore della Ferrari, che ha sempre rispettato la volontà della famiglia di non divulgare informazioni. Corinna aveva già chiarito questa scelta nel documentario precedente, affermando: “Michael mi manca ogni giorno – ma non manca solo a me: manca ai figli, alla famiglia, a suo padre, a tutti. Eppure Michael è qui. È diverso, ma è qui, e questo ci dà forza”.

La sua posizione, rimasta costante negli anni, si scontra ora con le speranze di Surer, che desidera che il nuovo documentario possa rivelare alcuni dettagli senza violare la privacy della famiglia. “La gente sa che Michael non è in grado di camminare né di parlare. Ma spero che Corinna possa spiegare la situazione attuale. Se lui ha reazioni, se riconosce una corsa o altre persone, sarebbe bello saperlo”, ha dichiarato Surer.

Tuttavia, Surer non sembra ottimista riguardo alla possibilità di rivedere Schumacher in pubblico. Ha menzionato indiscrezioni su una sua presunta presenza al matrimonio della figlia a Maiorca, ma ha sottolineato che non ci sono conferme sufficienti. “C’è stato un episodio a Maiorca. Un giornale spagnolo ha detto che era al matrimonio della figlia e che l’hanno spinto su una sedia a rotelle. Non so se sia vero”, ha aggiunto.

La questione su cosa dirà Corinna nel documentario rimane aperta. Mentre il focus principale sarà sulla stagione 1994, che ha segnato l’inizio della carriera di Schumacher, le sue parole attireranno inevitabilmente molta attenzione. L’uscita del documentario il 2 ottobre sarà un’occasione per scoprire quanto Corinna deciderà di condividere, mantenendo al contempo il confine tra vita pubblica e privata che la famiglia ha protetto per oltre un decennio.