Ilary Blasi, in vendita la villa dei genitori al Torrino: richiesta da oltre 3 milioni





Novità per Ilary Blasi alla vigilia delle nozze con Bastian Müller: sul mercato finisce la villa romana abitata dai genitori, vicinissima alla sua casa.





Un periodo caratterizzato da numerosi cambiamenti per Ilary Blasi, tra vita privata, famiglia e nuovi impegni professionali. Dopo la conclusione del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice è pronta a celebrare le nozze con Bastian Müller, ma nelle stesse settimane emerge anche una novità immobiliare che riguarda direttamente i suoi genitori.

La villa del quartiere Torrino, a Roma, nella quale vivono Daniela Serafini e Roberto Blasi, sarebbe stata infatti messa sul mercato. Si tratta di un’abitazione particolarmente legata alla famiglia della presentatrice e situata praticamente accanto alla casa nella quale Ilary Blasi vive con i figli.

Secondo le informazioni circolate sulla vendita, la richiesta per l’immobile ammonterebbe a 3 milioni e 250mila euro. Una cifra considerevole, giustificata anche dalle dimensioni e dalle caratteristiche della proprietà, che si sviluppa su una superficie complessiva di circa 330 metri quadrati.

La decisione arriva in un momento particolarmente significativo nella vita della conduttrice. Dopo aver formalizzato il divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi si prepara infatti al matrimonio con Bastian Müller, previsto per domenica 13 settembre nella cornice della Costiera Amalfitana.

La relazione tra la presentatrice e l’imprenditore tedesco dura ormai da diversi anni. I due hanno mantenuto finora un’organizzazione basata anche sulla distanza geografica e, stando a quanto emerso, le nozze non dovrebbero determinare nell’immediato un cambiamento radicale nelle rispettive abitudini.

Mentre Ilary guarda al matrimonio, i genitori sarebbero invece pronti a lasciare la villa del Torrino. L’abitazione non è del tutto sconosciuta al pubblico: era comparsa anche in Unica, il documentario dedicato alla conduttrice e alla sua versione della separazione da Totti.

Proprio alcune sequenze della produzione avevano permesso di osservare la particolare vicinanza tra l’abitazione di Ilary Blasi e quella dei genitori. Le due proprietà sono infatti contigue, una soluzione che negli anni ha consentito alla famiglia di vivere a pochissima distanza.

La possibile vendita rappresenterebbe quindi un cambiamento soprattutto per Daniela Serafini e Roberto Blasi, che sarebbero intenzionati a trasferirsi altrove. Non risultano invece analoghi progetti per la loro figlia, che dovrebbe continuare a vivere nella casa dove risiede attualmente insieme ai figli.

La proprietà finita sul mercato presenta caratteristiche compatibili con la consistente valutazione economica. I circa 330 metri quadrati sono distribuiti su due piani e consentono di disporre di numerosi ambienti indipendenti.

Al piano terra si trovano la principale zona giorno, una cucina, tre camere da letto e tre bagni. Il livello superiore dispone invece di una seconda cucina, un salotto, altre due camere e due ulteriori bagni. La villa può dunque contare complessivamente su cinque camere da letto e cinque servizi.

Agli spazi interni si aggiungono un terrazzo e un giardino privato. La posizione nel quartiere Torrino e la metratura contribuiscono alla richiesta di 3.250.000 euro indicata per la vendita.

L’eventuale cambio di abitazione dei genitori non dovrebbe comunque coinvolgere direttamente l’organizzazione domestica della presentatrice. Ilary Blasi, almeno per il momento, non avrebbe in programma di trasferirsi dalla villa nella quale vive con i figli e che risulta ancora di proprietà di Francesco Totti.

Anche l’imminente matrimonio con Bastian Müller non dovrebbe comportare l’arrivo stabile dell’imprenditore tedesco nella casa romana. Müller frequenta già l’abitazione, ma la coppia sarebbe intenzionata a conservare anche dopo le nozze un equilibrio simile a quello costruito durante gli anni della relazione.

La vita dei due continuerà quindi a essere divisa principalmente tra Italia e Germania, oltre ai frequenti viaggi che hanno caratterizzato la loro storia. Una scelta che permette alla conduttrice di mantenere il proprio centro familiare a Roma, dove vivono anche i figli avuti durante il matrimonio con Francesco Totti.

Le nozze rappresentano comunque un nuovo capitolo nella vita privata di Ilary Blasi. La conduttrice arriva all’appuntamento dopo gli anni complessi della separazione dall’ex capitano della Roma, diventata una delle vicende sentimentali più seguite dalla cronaca rosa italiana.

Nel frattempo, anche sul piano professionale sono previste settimane particolarmente intense. Subito dopo il matrimonio, infatti, Ilary Blasi è attesa nuovamente davanti alle telecamere per un nuovo impegno televisivo.

La messa in vendita della villa dei genitori si inserisce dunque in una fase nella quale diversi aspetti della vita della famiglia Blasi stanno cambiando contemporaneamente. Da una parte Daniela Serafini e Roberto Blasi sarebbero pronti a lasciare la casa nella quale hanno vissuto a pochi passi dalla figlia; dall’altra Ilary non avrebbe intenzione di modificare la propria residenza dopo il matrimonio.

Per chi dovesse acquistare la proprietà da oltre tre milioni di euro, una delle particolarità sarebbe proprio quella di ritrovarsi a vivere a pochissima distanza dalla villa della conduttrice.

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