



L’ultimo carico





Vern era accanto al silo e ci guardava caricare il pickup. Non si avvicinò. Non disse una parola.

Era il crepuscolo di un giovedì, alla fine di ottobre. Sopra i campi mietuti, il cielo aveva assunto il colore di un livido, viola che sfumava nel grigio. La lampada sul palo accanto al capannone dei macchinari si era appena accesa, vibrando come faceva sempre, un suono che sentivo ogni sera da dieci anni. Mio suocero stava ai piedi del grande silo, con le mani infilate nelle tasche della giacca da lavoro. Aveva sessantasette anni, era robusto e curvo, il berretto da lavoro calato sulla fronte. Ci guardò per tutto il tempo.

Nate sollevò un’altra scatola e la caricò sul cassone del pickup, continuando a dare le spalle a suo padre. Quella scatola conteneva cose della cucina: pentole, padelle e la padella di ghisa che mia nonna mi aveva regalato quando ci eravamo sposati. Nate la posò con delicatezza accanto alla scatola degli asciugamani e la spinse verso l’abitacolo, perché non scivolasse. Non guardò mai il silo, neanche una volta. Ma vedevo la sua mascella contrarsi.

Scesi i gradini della roulotte con la scatola successiva. Avevamo vissuto per dieci anni in quella casa mobile a un solo modulo, una Fleetwood del 1994, larga quattro metri e venti e lunga ventuno, beige con le finiture marroni. Vern l’aveva fatta trasportare su un camion la primavera in cui ci eravamo sposati e l’aveva posata su blocchi di cemento, a dodici metri dal capannone dei macchinari. La chiamava una sistemazione provvisoria, giusto finché non ci fossimo sistemati.

La caldaia era più vecchia del nostro matrimonio. D’inverno i vetri si appannavano e poi gelavano, bloccandosi. Il pavimento del bagno era cedevole accanto al water, e avevi imparato a evitare quel punto. A gennaio, se il vento soffiava da nord-ovest, riuscivi a vedere il tuo respiro nella camera sul retro.

Eppure ne avevamo fatto una casa. Avevo appeso le tende. Nate mi aveva costruito un piccolo terrazzo con assi di recupero. A luglio mettevamo davanti casa una piscinetta per il cane. Ma non era mai stata nostra. Era sempre stata la roulotte di Vern sulla terra di Vern, a dodici metri dal capannone di Vern.

Ci pagavano millecinquecento dollari al mese in due. Quello era il compenso per gestire mille duecento acri di mais e soia nella contea di Lyon, in Minnesota. Per seminare, irrorare, mietere e trasportare, e riparare ogni cosa rotta nella proprietà. Per controllare i silos alle due di notte durante una tormenta di neve. Per assistere al parto delle quaranta vacche che Vern teneva perché gli piaceva guardarle. Diciottomila dollari l’anno, per entrambi. Nessun aumento, neanche una volta.

Lo so perché tengo i conti dell’azienda agricola, e lo faccio da dieci anni. L’inverno dopo il matrimonio seguii un corso di contabilità al college della comunità di Marshall, perché la vista di Judy stava peggiorando e non riusciva più a leggere le cifre. A marzo presi in mano la contabilità dell’azienda e da allora me ne occupo ogni mese. Ogni assegno, ogni fattura, ogni ricevuta di consegna del raccolto. Ogni pagamento alla banca di Marshall, alla cooperativa e al rivenditore di sementi. Li compilavo tutti e facevo quadrare i conti. Perciò so esattamente quanto fruttano mille duecento acri in un’annata buona e quanto si spende. E so esattamente quanto arrivava a Nate e a me: millecinquecento dollari al mese.

Non c’era nessun contratto, solo un accordo a voce tra familiari. Vern e Nate se la strinsero in officina la settimana prima del matrimonio. Millecinquecento dollari al mese, la roulotte e la corrente elettrica. E un giorno, disse Vern, la terra sarebbe comunque passata a Nate, così alla fine tutto si sarebbe sistemato. Un giorno. Nessuno disse mai quando.

Non avremmo mai fatto causa ai genitori di Nate. Ne parlammo una volta, sdraiati a letto in quella fredda camera sul retro, e Nate disse di no prima che potessi finire la frase.

«Non porterò mio padre in tribunale, Holly», disse. «Mai.»

Non potevamo fare altro che smettere di lavorare gratis. Così, a marzo, chiesi a Vern cinquecento dollari in più al mese. Non chiesi a Nate di farlo. L’avrebbe fatto, ma sapevo già come sarebbe andata. Nate e suo padre non parlano di soldi. Parlano del tempo, delle sementi, del prezzo del gasolio e di quando i Vikings riusciranno a vincere un Super Bowl. Quando si parla di soldi, si chiudono entrambi in un silenzio. Così ci pensai io.

Sono la contabile, e i soldi sono il mio lavoro. Scelsi un martedì pomeriggio, mentre Vern era in officina a lavorare alla seminatrice. Fuori c’erano dodici gradi e la stufa a legna in un angolo ardeva forte. Gli portai una tazza di caffè e mi fermai accanto al banco da lavoro. «Vern», dissi. «Posso chiederti una cosa?»

Alzò lo sguardo dalla seminatrice. «Certo.»

«A Nate e a me servono più soldi», dissi. «Cinquecento in più al mese. Duemila invece di millecinquecento.»

Posò la chiave inglese.

«La caldaia della roulotte si è rotta due volte quest’inverno», dissi. «A gennaio, per tre giorni. Abbiamo dormito con i cappotti addosso. Poi di nuovo a febbraio. Il tecnico dice che non si può riparare. Va sostituita. Sono tremiladuecento dollari.»

Vern non disse niente.

«E non abbiamo mai avuto un aumento in dieci anni», dissi. «Neanche una volta. Tutto costa più di dieci anni fa. La spesa, la benzina, l’assicurazione. Paghiamo la nostra assicurazione sanitaria tramite il mercato assicurativo MNsure. Sono seicentoquaranta dollari al mese, solo quella.»

Presi fiato. «Cinquecento, Vern. È tutto quello che chiedo.»

Mi fissò a lungo. Poi riprese in mano la chiave inglese. «Quest’anno non ci sono soldi, Holly», disse. Tornò a occuparsi della seminatrice, e finì lì. Rimasi ancora un minuto accanto al banco da lavoro. La stufa a legna ticchettava. Il caffè che gli avevo portato fumava ancora sul banco.

Sapevo che non era vero. Tenevo io i conti. Il raccolto dell’autunno precedente era stato il migliore degli ultimi cinque anni: duecentootto bushel per acro di mais e cinquantotto di soia. Ne avevamo venduto una parte al momento della raccolta e il resto l’avevamo immagazzinato; nel grande silo c’erano quattordicimila bushel di mais in attesa di un prezzo migliore. A quattro dollari e sessanta al bushel, facevano più di sessantamila dollari. I soldi c’erano. Solo che non ce n’erano per noi.

Attraversai la neve per tornare alla roulotte. Nate era seduto al tavolino della cucina, in tuta da lavoro, e mangiava un panino. Al mio ingresso alzò lo sguardo. «Allora?» disse.

«Ha detto che quest’anno non ci sono soldi.»

Nate posò il panino e rimase a lungo in silenzio. «Nel grande silo ci sono quattordicimila bushel», disse infine.

«Lo so.»

Guardò fuori dalla finestra verso l’officina, verso il fumo che usciva a spirale dalla canna fumaria. «Va bene», disse. Tutto qui. Va bene.

Quella notte la caldaia si guastò di nuovo. Alle due del mattino mi svegliai tremando dal freddo. Nate era già fuori dal letto, in mutande lunghe, e picchiava con una torcia sullo sportello del locale caldaia, imprecando sottovoce. Riuscì a farla ripartire verso le tre e mezza, poi tornò a letto e rimase sdraiato con un braccio sugli occhi.

«Sistemerò la cosa, Holly», disse al buio. «Ancora non so come. Ma lo farò.»

A giugno, quattordicimila bushel di mais uscirono dal silo. Guardai arrivare i camion, tre autotreni dell’elevatore di Marshall, che facevano retromarcia fino al grande silo uno dopo l’altro, mentre la coclea lavorava per due giorni. Rimasi alla finestra della roulotte con una tazza di caffè e guardai il mais riversarsi nei camion in un lungo flusso dorato. Quella sera registrai nei libri le ricevute del raccolto. Quattordicimiladuecento bushel a quattro dollari e quarantuno. Sessantaduemilaseicentoventidue dollari. Vern aveva aspettato il rialzo di giugno, ed era arrivato, così aveva venduto.

Servirono a pagare il matrimonio di Tiffany in una stalla. Tiffany è la sorellina di Nate. Quell’estate aveva ventotto anni e adesso vive a Minneapolis, dove dirige il marketing per un’azienda che produce abiti da yoga. Aveva conosciuto il fidanzato, Brandon, su un’app di incontri. Lui lavora nel settore finanziario, in qualcosa che ha a che fare con i fogli di calcolo, e porta mocassini senza calze. Volevano sposarsi nella stalla della fattoria, la vecchia stalla rossa del fieno di Vern, quella costruita dal bisnonno di Nate nel 1912.

Sessantamila dollari. Lo so perché quegli assegni li ho compilati tutti io. La tenda era una grande tensostruttura bianca in tela, presa a noleggio da una ditta di Sioux Falls, con i lati arrotolabili; fu montata sul prato tra la stalla e la casa: dodicimilaquattrocento dollari. La band era un gruppo di sei elementi arrivato da Minneapolis, che suonava cover degli anni Ottanta: ottomila dollari, più le camere all’AmericInn di Marshall.

Le luci tra le travi, file e file di lampadine, centinaia di metri, furono appese da una ditta di Mankato, i cui operai arrivarono con un elevatore e trascorsero due giorni nel fienile: quattromilaseicento. Poi il catering, il fiorista, il fotografo, le sedie, i tavoli e la biancheria a noleggio, e i bagni chimici, quelli belli, con lavandini e specchi. E prima che qualcuno potesse starci dentro, bisognava sistemare la stalla. Nuove assi per il pavimento del fienile, una ringhiera per le scale, tre sopralluoghi dell’ispettore edilizio della contea. In tutto, novemila dollari.

Vern firmò ogni assegno senza leggerlo. La sera portavo in casa gli assegni già compilati, dentro una cartellina color manila, e li posavo sul tavolo della cucina davanti a lui. Prendeva la penna e firmava ciascuno. Vernon A. Haugland, una firma dopo l’altra. Non guardava mai gli importi. Non chiedeva mai a cosa servissero. Si fidava di me, ed era questo che faceva più male.

Mi sedevo dall’altra parte del tavolo e lo guardavo firmare. Dodicimilaquattrocento. Ottomila. Quattromilaseicento. Novemila. E pensavo alla caldaia della roulotte: tremiladuecento dollari, più cinquecento al mese. Quest’anno non ci sono soldi, Holly. Mi restituiva la cartellina e diceva: «Grazie, Holly. Non so cosa faremmo senza di te». E io rispondevo: «Prego, Vern». Poi tornavo alla roulotte nel buio.

Al matrimonio, Judy mi trovò vicino al tavolo dei dolci. Era il secondo sabato di agosto, faceva caldo e non tirava un filo d’aria, e la stalla era bellissima. Questo glielo riconosco. Le luci tra le travi brillavano di un bagliore dorato, la tenda era piena di tavoli rotondi coperti da tovaglie bianche e di barattoli di vetro con girasoli, e la band suonava «Don’t Stop Believin’» mentre duecento persone ballavano nel fienile. Ero accanto al tavolo dei dolci, un buffet antico a noleggio, ingombro di tortine e cupcake perché Tiffany non voleva una torta tradizionale, con in mano una barretta al limone appoggiata su un tovagliolo che non avevo toccato.

Mia suocera mi si avvicinò con un bicchiere di vino bianco, le guance rosee. «Non è bellissimo?» disse.

«È bellissimo, Judy.»

Guardò la pista da ballo, Tiffany nel suo vestito da quattromila dollari che ballava con Brandon e i suoi mocassini. «Ci si sposa una volta sola», disse Judy. Non risposi. Mi guardò, e per un istante qualcosa le attraversò il viso. «So della caldaia, Holly», disse piano. «Vern mi ha detto che gliel’hai chiesto.»

Posai la barretta al limone sul buffet. «E?» dissi.

Judy abbassò lo sguardo nel bicchiere di vino. «E sono un sacco di soldi», disse. «Quest’anno. Con il matrimonio.» Mi diede una pacca sul braccio e tornò in pista.

Più tardi trovai Nate dietro la stalla, vicino al vecchio silo, dove era buio. Se ne stava da solo con una lattina di birra, a guardare il campo di mais. Durante l’aperitivo aveva parlato con suo padre dei soldi e del mais. «Che cosa ti ha detto?» chiesi. Nate bevve un lungo sorso. «Ha detto: Quella era roba che spettava a tua madre decidere se dare o no», disse Nate.

Sapevo cosa significava. Anche Judy era cresciuta in una fattoria, su centosessanta acri, tre miglia a est. I suoi genitori gliel’avevano lasciata in eredità quando erano morti, e la terra era intestata a lei, non a Vern né all’azienda agricola. Vern e Nate la coltivavano insieme al resto, ma il raccolto del quarto di Judy, tecnicamente, era di Judy. Suo padre aveva disposto così le cose, e così aveva sempre funzionato. Quell’autunno avevo messo nel grande silo il mais del suo quarto insieme a tutto il resto, e sembrava tutto uguale.

«Allora era il mais di Judy», dissi.

«Una parte», disse Nate. «Non tutto. Non quattordicimila bushel. Il suo quarto ne aveva prodotti soltanto circa seimila.» Mi guardò nel buio. «Ma non ha tutti i torti, Hol. Legalmente. Il quarto di mamma, i soldi di mamma. Il resto era suo.»

Nate non protestò quella sera. Non rientrò per fare una scenata. Non disse nulla a Tiffany, a Brandon o a sua madre. Finì la birra e gettò la lattina in un bidone vicino al silo. Poi mi prese la mano e tornammo al trailer nel buio, passando davanti al fienile dalle luci dorate e dalla musica anni Ottanta, e andammo a letto.

Aspettò.

La raccolta

Non avrebbe lasciato suo padre in difficoltà nel bel mezzo della raccolta. Nate è fatto così, ed è così che suo padre lo aveva cresciuto. Non si lascia un lavoro a metà. Non si lascia un uomo con milleduecento acri di colture ancora in piedi e nessuno che possa guidare la mietitrebbia. Così, a settembre cominciammo la raccolta e passammo in rassegna ogni acro.

La soia venne per prima, a fine settembre. Nate guidava la mietitrebbia, una John Deere S670, la stessa che usava da sei anni. Vern portava il semirimorchio all’impianto di stoccaggio di Marshall. Io stavo sul trattore del carro granella. Poi, a ottobre, arrivò il mais: stessi compiti, stesse giornate interminabili. Ci alzavamo alle cinque e mezza e cominciavamo a mietere alle dieci, appena la rugiada si asciugava, e andavamo avanti fino a mezzanotte, all’una o alle due, sotto le luci, finché l’umidità non saliva troppo. Ogni giorno, a mezzogiorno e alle sei, Judy portava da mangiare nei campi: panini, barrette e caffè in una borsa termica.

Dovete capire cosa significa guidare il carro granella. È un trattore che traina una grande tramoggia accanto alla mietitrebbia mentre entrambe sono in movimento, tenendo esattamente la stessa velocità, così la mietitrebbia può scaricare senza fermarsi. Bisogna tenere d’occhio insieme la coclea, la mietitrebbia, il terreno e la velocità. Se ti avvicini troppo, urti la testata. Se ti allontani troppo, rovesci il mais a terra. Lo faccio da nove raccolti e sono brava. Nate dice che sono la migliore a guidare il carro granella nella contea di Lyon.

Così, per sei settimane, ogni giorno guidai accanto a mio marito, scarico dopo scarico, guardandolo dal finestrino laterale della cabina mentre sedeva sulla mietitrebbia, il cappellino girato al contrario e gli occhi fissi sulla testata. Non ne parlammo, neanche una volta, per tutta la raccolta. Parlavamo dell’umidità, del monitor della resa e del prezzo del mais, e ci chiedevamo se la perturbazione in arrivo dal South Dakota avrebbe portato pioggia. Parlavamo del campo da mietere il giorno dopo e del cuscinetto del carro granella che cominciava a fischiare.

Non parlammo di cosa avremmo fatto una volta finito. Ma io lo sapevo, e Nate lo sapeva. Lo vedevo in faccia ogni sera, quando rientrava dai campi all’una di notte e restava in piedi nella cucina del trailer a mangiare un panino freddo sopra il lavello.

Paul Engstrom passò dai campi ai primi di ottobre. Paul coltiva i terreni dall’altra parte della strada: duemila acri. Ha sessant’anni, è vedovo e non ha figli. Sua moglie, Lynn, era morta di cancro quattro anni prima e il suo bracciante si era ritirato in agosto, così per tutto l’autunno aveva dovuto mandare avanti tutto da solo.

Accostò il pickup in fondo al campo, dove ero ferma con il carro granella in attesa che Nate lo riempisse, e abbassò il finestrino.

«Holly», disse.

«Ciao, Paul.»

«Nate ti ha detto cosa gli ho proposto?»

Annuii. Paul era venuto a trovarci in agosto, dopo il matrimonio. Aveva trovato Nate da solo nell’officina, si era seduto su un secchio capovolto e aveva parlato con lui per un’ora. Gli serviva un bracciante a tempo pieno, tutto l’anno, qualcuno che potesse occuparsi dell’intera azienda agricola, perché la schiena gli dava problemi e non riusciva più a cavarsela da solo. Cinquantottomila dollari l’anno, più l’assicurazione sanitaria per entrambi.

E in più la casa, la vecchia abitazione della madre di Lynn, nella proprietà di Paul dall’altra parte della strada: una casa colonica a due piani con quattro camere da letto e una caldaia nuova, installata dopo la morte di Lynn. In affitto gratuito. E dopo cinque anni, la possibilità di entrare in società. Paul non aveva eredi e voleva qualcuno che prendesse il suo posto.

«Mi ha detto di no», disse Paul. «In agosto. Ha detto che non poteva lasciare suo padre in difficoltà durante la raccolta.»

«È proprio per questo che voglio lui», disse Paul. «Proprio per questo.» Guardò la mietitrebbia che avanzava lungo la fila verso di noi. «L’offerta è sempre valida, Holly. Dopo la raccolta. Quando sarà pronto.» Alzò il finestrino e se ne andò.

Era un giovedì di ottobre. L’ultimo campo era l’appezzamento di ottanta acri all’estremità nord, vicino alla strada della contea. Nate finì alle quattro del pomeriggio. L’ultima fila di mais entrò nella testata, attraversò la mietitrebbia, risalì la coclea e finì nel mio carro granella, in un lungo flusso dorato. Lo portai al semirimorchio, dove Vern aspettava con il camion. Guardò il mais riversarsi nel cassone, poi salì in cabina e lo portò a Marshall. Nate riportò la mietitrebbia al cortile, la parcheggiò nel capannone dei macchinari e la spense. Il motore ticchettava mentre si raffreddava. Rimase a lungo seduto in cabina, immobile.

Dopo cena, Nate fece scivolare un foglio di carta sul tavolo dei suoi genitori. Durante la raccolta mangiavamo sempre da loro e Judy cucinava per tutti. Quella sera aveva preparato l’arrosto, come faceva ogni anno per l’ultimo giorno di raccolta: una tradizione. C’erano anche purè di patate, fagiolini e torta di mele. Quando la torta fu finita, Nate tirò fuori dalla tasca della camicia di flanella un foglio piegato. Lo aprì sul tavolo, lo spianò con la mano e lo fece scivolare verso suo padre.

Era la nostra comunicazione, scritta di mio pugno e firmata da entrambi. L’avevo preparata la sera prima al tavolo della cucina del trailer, con la caldaia che ticchettava, mentre Nate sedeva accanto a me e mi dettava cosa scrivere.

Papà e mamma,

Dopo dieci anni, vi diamo il nostro preavviso. Finiremo di sistemare tutto dopo la raccolta. Dal primo novembre non lavoreremo più per l’azienda agricola.

Vi vogliamo bene. Non è una questione d’affetto. È una questione di giustizia.

Nate e Holly

«Paul Engstrom ci ha offerto un lavoro», disse Nate. «Accettiamo.»

Judy si portò una mano alla bocca. Vern non si mosse. Guardò il foglio davanti a sé, poi lo prese e lo tenne a braccio teso, perché gli occhiali da lettura erano nella tasca della camicia e non li tirò fuori. Lo lesse due volte. In cucina regnava un silenzio assoluto. L’orologio sopra la cucina ticchettava. Fuori, la luce del cortile ronzava. Judy piangeva in silenzio, con la mano premuta sulla bocca.

Vern posò il foglio e guardò suo figlio dall’altra parte del tavolo. «Mio padre non mi ha mai pagato un centesimo finché non ho compiuto quarant’anni», disse. La sua voce era sommessa. Non era arrabbiato, era solo piatta, come se stesse parlando del tempo.

Quella storia la conoscevo. La conoscevano tutti in famiglia. Il padre di Vern, Arvid Haugland, aveva coltivato quella stessa terra, e Vern aveva lavorato per lui da quando aveva dodici anni. Niente salario, solo vitto e alloggio e qualche soldo da spendere. Arvid diceva che un giorno la terra sarebbe passata a Vern, così alla fine i conti si sarebbero pareggiati. Vern si era sposato a ventiquattro anni e aveva portato Judy in una casetta ai margini della fattoria, eppure continuava a non ricevere alcun salario.

Per sedici anni erano vissuti con lo stipendio di Judy, che lavorava in banca a Marshall. Arvid aveva finalmente cominciato a pagare uno stipendio a Vern quando questi aveva compiuto quarant’anni, l’anno in cui il cuore di Arvid aveva iniziato a dare problemi.

«Lo so, papà», disse Nate. «So che tuo padre non ti ha mai pagato.» Si sporse in avanti e appoggiò gli avambracci sul tavolo. «E ho visto che effetto ti faceva. Ero un bambino. Ti vedevo rientrare la sera, sederti a questo tavolo e fissare il muro. Vedevo la mamma pagare tutte le bollette con il suo stipendio. Vedevo il nonno dirti cosa piantare, quando piantarlo e come farlo per sedici anni, anche dopo che ne sapevi più di lui.»

Vern non disse nulla.

«Io non aspetterò di avere quarant’anni», disse Nate piano. «Ne ho trentasei. Ho una moglie che a gennaio dorme con il cappotto addosso. Non lo farò.»

Vern guardò a lungo suo figlio. Poi prese la lettera di preavviso, la piegò con cura a metà e poi ancora a metà, e se la infilò nella tasca della camicia, accanto agli occhiali da lettura. Scostò la sedia, si alzò da tavola e prese la giacca da lavoro dall’attaccapanni vicino alla porta. Poi uscì e andò in officina.

Restammo seduti al tavolo della cucina con Judy, senza che nessuno parlasse. Dopo un po’ lei si asciugò gli occhi con il tovagliolo e mi guardò. «Holly», disse. «Il matrimonio. È…» Si fermò. «A quanto è ammontato tutto, alla fine?»

Non volevo dirglielo. Ma me l’aveva chiesto. «Sessantamila duecentoquaranta dollari», dissi.

Judy chiuse gli occhi. «Non lo sapevo», disse. «Sapevo che era costato molto. Non sapevo che fosse così tanto. Non ho mai guardato gli assegni.» Scosse la testa. «Neanche Vern.»

«Lo so», dissi. «Li ho scritti tutti io.»

Ci volle una settimana per finire tutto. È così che si fa. Non te ne vai e basta. Lasci le cose come vorresti trovarle. Nate passò due giorni interi sulla S670, soffiandola da cima a fondo con il compressore, in ogni angolo pieno di pula, su ogni griglia e vaglio. Ingrassò ogni raccordo, cambiò l’olio e sostituì le cinghie che si stavano consumando. Annotò su un blocco ogni pezzo che aveva usato e lo lasciò sul sedile.

Fece lo stesso con il carro granella, la seminatrice, l’irroratrice e il camion. Salì in ogni silos della proprietà e livellò il mais con una pala perché si asciugasse in modo uniforme; controllò le ventole, l’aerazione e i cavi per la temperatura, e annotò ogni dato.

Il mio compito era lasciare a Vern dieci anni di contabilità, tutto quadrato fino all’ultimo centesimo. Per quattro giorni rimasi seduta al tavolo della cucina del trailer, circondata da tutti i registri, gli estratti conto bancari e le ricevute dei cereali. Passai in rassegna ogni mese e pareggiai ogni conto. Feci l’elenco di tutti i fornitori, tutte le fatture, tutti i numeri di conto e le scadenze, e scrissi le istruzioni per ogni cosa di cui mi occupavo.

Come pagare le tasse sulla proprietà. Come gestire l’assicurazione del raccolto. Quale rivenditore di sementi faceva uno sconto a chi pagava in anticipo. Come leggere i contratti per i cereali. Dove trovare le password per l’online banking. Il numero di telefono dell’uomo della cooperativa che ti faceva sempre un buon prezzo sul carburante, se chiedevi di lui per nome. Misi tutto in un raccoglitore ad anelli spesso cinque centimetri, con le linguette divisorie. Sulla copertina scrissi: CONTABILITÀ DELLA FATTORIA. PER VERN.

Paul venne a parlare di persona con Vern, da uomo a uomo. Fu una sua idea, non nostra. Non voleva che Vern lo sapesse da altri, né dare l’impressione di aver agito alle sue spalle. Venne un sabato mattina e trovò Vern in officina; i due rimasero accanto alla stufa a legna per venti minuti. Li osservai dalla finestra del trailer, ma non riuscii a sentire nulla. Alla fine, Vern gli tese la mano e Paul gliela strinse. Poi Paul tornò dall’altra parte della strada, a casa sua.

Poi arrivò l’ultimo carico, al crepuscolo, quell’ultimo giovedì di ottobre, una settimana dopo che avevamo dato il preavviso. Era tutto a posto. La mietitrebbia era pulita, i silos livellati e il raccoglitore era sul tavolo della cucina di Vern. Dalle tre stavamo caricando il pickup. La maggior parte delle nostre cose era già stata portata dall’altra parte della strada in tre viaggi. La casa di Paul era grande, con quattro camere da letto, e non avevamo abbastanza mobili da riempirne nemmeno una. Restava solo questo: gli scatoloni della cucina, gli asciugamani, la cassetta degli attrezzi di Nate, la padella di mia nonna.

Fu allora che Vern uscì e si fermò accanto al silos, proprio come vi ho raccontato all’inizio, con le mani nelle tasche della giacca da lavoro e il berretto calato sulla fronte, a guardarci. Non si avvicinò. Non disse una parola. Nate sollevò l’ultimo scatolone sul cassone e abbassò il portellone a metà. Rimase lì, con una mano appoggiata sopra.

«Vuoi andare a parlargli?» chiesi.

Non guardò verso il silos. Guardò il portellone. «Non stasera», disse Nate. «Scaricherei il camion.»

Sapevo cosa intendeva. Se fosse andato fin là e avesse guardato in faccia suo padre, sarebbe tornato indietro, avrebbe scaricato ogni scatolone e l’avrebbe riportato nel rimorchio. A gennaio avremmo dormito di nuovo con i cappotti addosso, e tutto sarebbe ricominciato da capo. Abbassò il portellone. Salimmo sul pickup e Nate lo mise in moto. Fece retromarcia allontanandosi dal rimorchio e uscì dal cortile, passando davanti al capannone dei macchinari, davanti al fienile con ancora le luci del matrimonio appese alle travi, ormai spente. Passammo davanti al silo, dove stava Vern. Nate non guardò. Ma io sì. Vern guardò il pickup allontanarsi. La luce del cortile gli faceva il viso grigio. Non si mosse. Non salutò.

Dormimmo dall’altra parte della strada. Paul aveva lasciato acceso il riscaldamento, e fu la prima cosa che notai quando entrammo dalla porta sul retro di quella vecchia casa colonica. Faceva caldo, e non solo: il caldo arrivava dappertutto, in ogni stanza. I pavimenti erano caldi. I vetri non si appannavano. Sul tavolo della cucina c’era un biglietto, scritto a mano da Paul sul retro di una busta. Il riscaldamento è impostato a 70. Alzalo, se vuoi. In frigo ci sono latte e uova. Bentornati a casa. Paul.

Rimasi a lungo in quella cucina. Poi salii al piano di sopra, nella camera che Paul aveva detto sarebbe stata nostra, una stanza grande, sul davanti, con due finestre affacciate sulla strada. Da lì vedevo la casa di Vern e Judy, la luce del cortile, i silos e la sagoma scura del rimorchio, a una dozzina di metri dal capannone. In casa loro era accesa la luce della cucina. Nate mi raggiunse alle spalle e mi cinse con le braccia.

«Stai bene?» mi chiese.

«Ho caldo», dissi. Non riuscii a dire altro. Era la prima volta in dieci anni che andavo a letto in ottobre senza avere freddo.

Alle sei del mattino dopo, il pickup di Nate era nel cortile di Paul. Si era alzato alle cinque, per abitudine, aveva fatto il caffè nel vecchio percolatore di Lynn ed era rimasto alla finestra a berlo, guardando dall’altra parte della strada. Alle cinque e quarantacinque era andato nell’officina di Paul, che lo stava già aspettando. Si erano fermati accanto alla stufa a legna e avevano parlato della giornata: le lavorazioni autunnali dei campi, un carico di mais da portare a Marshall, un tubo idraulico rotto sul coltivatore a scalpelli di Paul. Io ero rimasta in cucina a disfare gli scatoloni.

Alle sette meno un quarto vidi Vern attraversare la strada a piedi. Ero alla finestra, stavo appoggiando la padella di ghisa sul fornello, quando alzai gli occhi e lo vidi: scendeva lungo il suo vialetto con la giacca da lavoro e il berretto, attraversava la strada provinciale sterrata e risaliva il vialetto di Paul. A piedi, non sul suo pickup. Il cuore mi batteva forte.

Anche Nate l’aveva visto. Era sulla soglia aperta dell’officina di Paul, con una tazza di caffè in mano; la posò su un paletto della recinzione e rimase ad aspettare, con le braccia lungo i fianchi. Uscii sulla veranda sul retro e non mi spinsi oltre. Vern salì lentamente il vialetto, con le ginocchia malandate, oltre il granaio del mais e il vecchio pollaio, attraversando il cortile verso l’officina. Verso Nate.

Vern gli passò proprio davanti. Non si fermò. Non guardò suo figlio. Gli passò accanto, mentre Nate era sulla soglia dell’officina, come se non ci fosse. Il viso di Nate diventò bianco.

Vern si fermò davanti a Paul, che era uscito dietro a Nate e stava accanto al portellone del proprio pickup, con una tazza di caffè in una mano. Si arrestò a circa un metro e venti da lui. Paul appoggiò la tazza sul portellone. Vern si tolse il berretto e lo tenne tra le mani, all’altezza della fibbia della cintura, come fanno gli uomini da queste parti ai funerali o in chiesa.

«Paul», disse. «Quanto paghi mio figlio?»

Tutti vengono pagati

Nessuno si mosse. Paul guardò Vern a lungo, poi Nate sulla soglia dell’officina, poi di nuovo Vern. Non esitò e non cercò di addolcire la risposta. «Cinquantottomila dollari l’anno», disse Paul. «Più l’assicurazione sanitaria per tutti e due. Più la casa. Senza affitto. Più il riscaldamento e la corrente.» Vern non disse nulla.

«E fra cinque anni», disse Paul, «se le cose andranno bene, gli venderò metà della mia azienda agricola. Con un contratto. A un prezzo equo. Perché non ho figli, Vern. E ho visto quel ragazzo lavorare i campi dall’altra parte della strada per dieci anni: è il miglior giovane agricoltore di questa contea.»

Vern rimase in piedi nel cortile di Paul, in silenzio, con il berretto in mano. Cinquantottomila, più l’assicurazione, più una casa. Lo guardai fare i conti, confrontando quella cifra con diciottomila e una casa mobile a una sola larghezza con il riscaldamento rotto. «Cinquantotto», disse infine Vern. «Cinquantotto», disse Paul. «Per cominciare.»

Pensai che Vern si sarebbe messo a discutere. Pensai che avrebbe detto qualcosa sulla famiglia, sul fatto che un giorno la terra sarebbe toccata a Nate, sul fatto che Paul gli stava portando via il figlio, sul fatto che alla fine tutto si sarebbe aggiustato. Ero pronta, sulla veranda sul retro, con le mani strette alla ringhiera. Vern guardò il berretto. Poi alzò gli occhi verso Paul.

«Non basta», disse.

Paul sbatté le palpebre. Nessuno parlò. Nate era ancora sulla soglia dell’officina, a bocca aperta.

«Pagalo di più», disse Vern. «Se lo merita.» Poi lo ripeté piano, rivolto a Paul. «Vale più di così. Conosce ogni campo della mia azienda dal modo in cui lo sente sotto i piedi. Sa guidare una mietitrebbia al buio. Sa riparare qualsiasi cosa abbia un motore. In dieci anni non ha mai saltato una mattina.» La voce gli si spezzò. «Pagalo di più, Paul. Perché io non l’ho mai fatto.»

Poi Vern si rimise il berretto e si voltò. Guardò suo figlio per la prima volta: Nate era a poco più di un metro da lui, sulla soglia dell’officina di Paul, con le braccia lungo i fianchi.

Si guardarono a lungo.

«Mi dispiace, Nate», disse Vern. Non aggiunse altro. Non l’avevo mai sentito pronunciare quelle parole, non a nessuno.

Poi si voltò e tornò indietro attraversando la strada, a piedi e lentamente, sulle sue ginocchia malandate. Non si girò a guardare. Nate rimase sulla soglia a osservarlo mentre se ne andava, per tutto il tragitto lungo il vialetto di Paul, attraverso la strada sterrata della contea, su per il proprio vialetto, oltre i silos per il grano e dentro la sua officina. Poi Nate si voltò, entrò nell’officina di Paul e si fermò accanto alla stufa a legna, dando le spalle alla porta.

Paul venne sul retro, fino alla veranda, e si fermò ai piedi dei gradini, guardando in su verso di me. «Holly», disse. «Hai idea di quanto gli sia costato venire fin qui? A piedi?»

«Sì», dissi.

«È un uomo orgoglioso», disse Paul. «L’uomo più orgoglioso che abbia mai conosciuto. Arvid Haugland lo era ancora di più.» Scosse la testa. «Conosco Vern da sessant’anni. Non l’ho mai sentito dire “mi dispiace”.»

«Neanch’io», dissi.

Paul guardò dall’altra parte della strada, verso l’officina di Vern e il fumo che usciva dalla canna fumaria. «A Nate darò sessantadue», disse. «A partire da oggi. Non dirgli che te l’ho detto.»

A mezzogiorno Nate venne a pranzo e si sedette al tavolo della cucina di Paul. Non mangiò nulla. Rimase lì, con le mani intorno a una tazza di caffè. «Non l’aveva mai detto», disse infine. «In trentasei anni. Neanche una volta.»

«Gli ha detto di pagarlo di più.» La voce di Nate si spezzò. «Ha detto: “Perché io non l’ho mai fatto”.» Si coprì il viso con le mani. Feci il giro del tavolo, mi fermai dietro di lui e gli misi le braccia intorno alle spalle. Lo strinsi forte.

Judy venne a trovarmi a dicembre. Attraversò la strada con la sua Buick e bussò alla porta sul retro di Paul come una sconosciuta. Rimase sulla veranda con il cappotto invernale addosso, reggendo una teglia di dolcetti coperta con un foglio di alluminio. «Posso entrare?» chiese. La feci entrare e preparai il caffè mentre lei si sedeva al tavolo della cucina.

«Vern non sta bene», disse.

«È malato?»

«Non è malato.» Fissò il caffè. «È smarrito. Passa tutto il giorno in officina. Non fa niente. Se ne sta seduto accanto alla stufa a legna. Ha mille duecento acri da seminare in quattro mesi e nessuno che lo aiuti, e con la schiena che ha non riesce a guidare una mietitrebbia da solo.» Alzò lo sguardo verso di me. «Legge il tuo raccoglitore», disse. «Tutte le sere. Al tavolo della cucina. Con gli occhiali da lettura. Pagina dopo pagina. In quarantaquattro anni di matrimonio non l’ho mai visto leggere qualcosa di così lungo.»

«Judy», dissi. «Perché ha detto che non c’erano soldi? A marzo? Quando gli ho chiesto cinquecento dollari?»

Rimase in silenzio a lungo. «Perché aveva paura», disse infine. «Ha sempre paura per i soldi. Da quando c’era suo padre. Arvid non gli ha mai dato un centesimo e, quando è morto, non c’era testamento. Vern ha dovuto liquidare le sue tre sorelle. Duecentoquarantamila dollari. Sono vent’anni che li ripaga.» Scosse la testa. «Ha saldato l’ultima rata a febbraio. Un mese prima che tu glieli chiedessi.»

La fissai. «Quindi i soldi c’erano», dissi.

«Per la prima volta in vent’anni», disse Judy. «E lui non sapeva cosa farsene. Aveva ancora paura. Ti ha detto di no per abitudine. E poi Tiffany ha telefonato per il matrimonio.» Si portò una mano alla bocca. «È stata colpa mia, Holly. Non di Vern. Mia. Tiffany ha chiamato dicendo che voleva un matrimonio in un fienile e io le ho detto di sì prima ancora che finisse di chiedermelo. E ho detto a Vern che la mia quota avrebbe pagato tutto. E lui ha detto va bene.» Scosse la testa. «Nessuno dei due ha mai guardato gli assegni. Non sapevo che fossero sessantamila dollari. Lo giuro su Dio. Pensavo fossero forse ventimila.»

«La tua quota ha fruttato solo circa seimila bushel», dissi. «Sono ventiseimila dollari. Il resto è uscito dai conti dell’azienda.»

«Lo so. L’ho letto nel tuo raccoglitore.» Gli occhi di Judy si riempirono di lacrime. «Pagina quarantuno. Hai annotato tutto. Ogni assegno, con la data e l’importo. E accanto alla riparazione della caldaia di gennaio, hai scritto: Aumento richiesto, negato. Quattordici marzo.»

Infilò una mano nella tasca del cappotto, tirò fuori una busta e la posò sul tavolo. «L’ha mandata Tiffany», disse. «La settimana scorsa. A Vern e a me.» L’aprii. Era un assegno di Tiffany e Brandon Kessler intestato a Nate e Holly Haugland. Ventimila dollari. Insieme c’era un biglietto piegato, scritto a mano da Tiffany.

Holly e Nate. Mamma mi ha raccontato della caldaia, del rimorchio e dell’aumento. Non lo sapevo. Lo giuro, non ne avevo idea. Mi dispiace tanto. Questi soldi vengono dai regali di nozze. Non sono abbastanza. Per favore, accettateli. Voglio che mio fratello abbia caldo. Tiff.

Rimasi seduta lì, con quell’assegno in mano, incapace di parlare. «Al telefono ha pianto per un’ora», disse Judy. «Ha detto che non avrebbe mai fatto il matrimonio se avesse saputo. Ha detto che si sarebbe sposata in municipio.»

Posai l’assegno sul tavolo. «Judy», dissi. «Non posso.»

«Puoi», disse Judy. «E lo farai. Perché è mia figlia che sta cercando di rimediare. E non ti permetterò di privarla di questa possibilità.»

A gennaio Vern telefonò a Nate. Detesta i telefoni. Li tiene a cinque centimetri dall’orecchio e urla. «Ho bisogno che tu e Holly veniate a Marshall», disse. «Martedì. Alle dieci. Nello studio di Megan Kittelson. Accanto all’Hy-Vee.»

«Papà, di che si tratta?»

«Venite e basta», disse Vern, poi riattaccò.

Megan Kittelson è un’avvocata che si occupa di successioni agricole, contratti fondiari e pianificazione successoria. Avrà avuto quarant’anni, portava gli occhiali e i capelli scuri raccolti in una coda di cavallo, ed era cresciuta in una fattoria fuori Tracy. Quando arrivammo, Vern e Judy erano già lì, seduti su due sedie accanto alla sua scrivania, con il berretto da lavoro di Vern sulle ginocchia. Megan prese altre due sedie per noi. «Grazie di essere venuti», disse. «Vostro padre mi ha chiesto di illustrarvi alcuni documenti.»

Il primo era un contratto d’affitto, vero, scritto, di sette pagine. Un contratto di compartecipazione al raccolto per i milleduecento acri. A partire dall’anno successivo, Nate avrebbe preso in affitto la terra da Vern e Judy, invece di lavorare per loro, e l’avrebbe coltivata in proprio, dividendo il raccolto a metà. «È il contratto standard della University of Minnesota Extension», disse Megan. «L’ho modificato un po’. Vostro padre paga metà delle sementi, dei fertilizzanti e dei prodotti chimici. Nate paga l’altra metà e mette tutto il lavoro e i macchinari.» Guardò Nate.

«Con una fattoria di milleduecento acri in questa contea e raccolti nella media, la metà di Nate dovrebbe fruttargli dai centoquarantamila ai centottantamila dollari lordi. Prima delle spese.» Nate non riuscì a parlare.

Il secondo era un contratto di vendita rateale dei macchinari: la mietitrebbia, la seminatrice, l’irroratrice, il rimorchio per il grano, i trattori, tutto quanto. «Vostro padre vi vende l’intero parco macchine», disse Megan. «Al valore stimato. Con un contratto di sette anni. Interesse al quattro per cento. I pagamenti iniziano dopo il prossimo raccolto.»

«Papà», disse Nate. «Non posso permettermelo…»

«Puoi», disse Vern. «Ho fatto i conti. Nel raccoglitore di Holly. A pagina sessantadue.» Accennò quasi un sorriso. «Lì dentro c’è proprio tutto.»

Il terzo era un atto di cessione della proprietà agricola: la casa, il cortile, il fienile, il capannone per i macchinari, i silos per il grano e i quaranta acri circostanti, a Nate e Holly Haugland. «È un dono», disse Megan. «I vostri genitori vi cedono la fattoria senza riserve. Presenteranno la dichiarazione dei redditi sulle donazioni, ma non dovranno pagare imposte. L’importo verrà detratto dalla loro esenzione fiscale per donazioni in vita.»

«Dove andrete a vivere?» chiesi a Judy.

«In città», rispose Judy. «C’è un appartamento con due camere da letto in Lyon Street, a Marshall. Vicino all’ospedale. Tutto su un piano. Niente scale.» Sorrise tra le lacrime. «Le ginocchia di Vern non gli permettono più di fare le scale. E sono stanca di guidare venti minuti per andare in chiesa.»

Nate sedeva con tre documenti davanti: un contratto d’affitto, un contratto di vendita e un atto di cessione. Non li sfiorava. «Papà», disse. «Ho dato la mia parola a Paul. Per un anno. Non posso piantarlo in asso a metà dell’anno.»

Vern annuì lentamente. «Lo so che non puoi», disse. «E non vorrei che lo facessi.» Guardò Megan. «Per questo il contratto d’affitto comincia a novembre dell’anno prossimo. Dopo il raccolto di Paul.»

«Ma chi pianterà il tuo raccolto questa primavera?» chiese Nate. «Chi se ne occuperà?»

Vern guardò le proprie mani. «Paul mi ha chiamato», disse. «La settimana scorsa. Ha duemila acri e gli farebbe comodo una mano. Sui miei milleduecento. Per quest’anno lavorerà anche i miei campi, insieme ai suoi. Con te come dipendente. Lo pagherò alle tariffe per i lavori agricoli conto terzi.» Scosse la testa. «Per sessant’anni abbiamo coltivato campi uno di fronte all’altro, dall’altra parte della strada. E non ho mai chiesto aiuto a quell’uomo. Neanche una volta.»

Nate rimase in silenzio a lungo. Poi prese la penna dalla scrivania di Megan, firmò il contratto d’affitto e quello di vendita. Passò la penna a me e io firmai l’atto di cessione. Holly Haugland: il mio nome sul mio atto di proprietà, per la prima volta in vita mia.

Fuori, nel parcheggio innevato, Vern si fermò accanto al suo pickup. Infilò una mano nel taschino della camicia e ne tirò fuori un foglio piegato. La nostra comunicazione, quella di ottobre, scritta di mio pugno. La porse a Nate. «L’ho tenuta in tasca», disse. «Tutti i giorni. Da ottobre. Nella tasca della camicia.»

«Papà…»

«La leggevo ogni mattina», disse Vern. «Non parla d’amore. Parla di ciò che è giusto.» Scosse la testa. «Non l’avevo mai vista così. Mai, in tutta la mia vita. Neanche mio padre l’aveva mai vista così.» Deglutì. «Avevi ragione, figliolo. Tu e Holly.» Mise la comunicazione in mano a Nate. «Tienila», disse. «Un giorno mostrala ai tuoi figli. Se ne avrai.»

Ad aprile portarono via la casa mobile. Un camion di una ditta di case prefabbricate di Worthington la sollevò dai blocchi di cemento e la caricò su un pianale. L’autista disse che era destinata a un campo di caccia vicino a Bemidji, dove qualcuno l’avrebbe smontata per recuperarne i pezzi. Nate e io restammo in cortile a guardarla andar via, giù per il vialetto e sulla strada di contea, verso nord, in direzione di Marshall. Dieci anni, a quaranta piedi dal capannone. Al suo posto rimasero un rettangolo d’erba secca, i blocchi di cemento e il piccolo terrazzo che Nate mi aveva costruito con assi di recupero.

«Vuoi che smonti il terrazzo?» chiese Nate. Lo guardai: era grigio, consumato dalle intemperie e un po’ storto. «No», dissi. «Lascialo.»

«Per farne cosa?»

«Non lo so ancora», dissi. «Qualcosa.»

Quella primavera seminammo per Paul, in entrambe le fattorie: tremiladuecento acri. Nate guidava la grande seminatrice a sedici file di Paul e Paul quella a dodici file di Vern, mentre io guidavo il trattore con il rimorchio di rifornimento, tenendoli entrambi pieni di sementi e carburante. Vern veniva ogni giorno al campo con il pickup, si fermava in fondo alla fila e restava seduto con il finestrino abbassato a guardare. Alcuni giorni portava dei panini. Altri si limitava a stare seduto.

Una volta, a maggio, Nate portò la seminatrice fino al bordo del campo, dove si era fermato Vern. Si arrestò e aprì la portiera della cabina. «Papà», disse. «Ti va di fare un giro?»

Vern alzò lo sguardo. «La schiena.»

«Ha il sedile con le sospensioni pneumatiche», disse Nate. «La guida più morbida della contea. Dai.» Vern scese dal pickup e si avvicinò alla seminatrice. Nate scese e aiutò suo padre a salire i gradini fino alla cabina. Vern si sedette e mise le mani sul volante. Fece un giro, fino in fondo al campo e ritorno, mezzo miglio per tratta, dritto come un fuso. Quando tornò, spense il motore e rimase seduto a lungo, con le mani sul volante. «È la prima volta», disse, «che qualcuno mi chiede se mi va.»

Quell’anno Paul pagò a Nate sessantaduemila dollari, come aveva promesso. Alla fine dell’anno, a novembre, Nate cercò di restituirgliene una parte, ma Paul non volle accettarli. «Ti sei meritato ogni centesimo», disse Paul. «E l’anno prossimo avrò comunque bisogno di te. Sui miei duemila acri. Come contoterzista. Mentre lavori i milleduecento di tuo padre.»

«Non posso occuparmi di entrambi, Paul.»

«Certo che puoi», disse Paul. «Assumerai un uomo. Lo pagherai il giusto.» Sorrise. «Conosco uno che è davvero bravo a spiegare alla gente che cosa è giusto.»

È di nuovo novembre, ormai, due anni dopo l’ultimo carico. Il mais è raccolto e anche i fagioli: milleduecento acri di terreno degli Haugland e duemila acri di terreno degli Engstrom, raccolti dall’azienda Haugland. Dalla nostra azienda, di Nate e mia. Adesso abbiamo un bracciante, un ragazzo di Tracy che si chiama Tyler, ha ventiquattro anni ed è appena sposato. Gli paghiamo quarantaseimila dollari all’anno, più l’assicurazione. Abbiamo installato una caldaia nuova nella vecchia casa del caposquadra, nella proprietà di Paul, dove vivono lui e sua moglie. Non ha più dormito nemmeno una volta con il cappotto addosso.

Continuo a tenere i conti, adesso nella vecchia casa, al grande tavolo di quercia nella cucina di Judy, che ora è la mia cucina. Judy ha lasciato il tavolo. Ha detto che era troppo grande per un appartamento con due camere da letto in Lyon Street. Il raccoglitore è sullo scaffale: CONTI DELLA FATTORIA. PER VERN. Vern l’ha riportato quando si sono trasferiti in città. Ha detto che sarebbe servito più a me che a lui.

La settimana scorsa ho preparato il primo assegno per l’affitto del terreno a Vern e Judy. La loro metà del raccolto, venduta al silo di Marshall, ammontava a cinquantaduemilatrecentodiciotto dollari. Ho compilato l’assegno al tavolo di quercia e l’ho infilato in una cartellina color manila. Poi sono andata in città, su Lyon Street, fino alla loro casetta vicino all’ospedale. Vern era sulla sua poltrona reclinabile. Judy era in cucina a preparare il caffè. Ho posato la cartellina sul tavolino davanti a lui. «Il pagamento dell’affitto», ho detto. «Per quest’anno.»

Ha aperto la cartellina e ha tirato fuori l’assegno. Poi ha infilato una mano nel taschino della camicia, ha preso gli occhiali da lettura e se li è messi. E l’ha letto. Ogni riga: la data, la cifra scritta in lettere, la causale, la firma. L’ha letto due volte. L’ha sollevato verso la lampada per guardarlo meglio. Ci ha messo quasi un minuto intero. Quando ha finito, si è tolto gli occhiali, li ha piegati e se li è rimessi nel taschino. Poi mi ha guardata.

«Dieci anni», ha detto. «Ho firmato ogni assegno che mi hai messo davanti. E non ne ho mai letto uno.»

«Lo so, Vern.»

«Mi fidavo di te», ha detto. «È quello che mi ripetevo. Mi fidavo di Holly.» Ha abbassato lo sguardo sull’assegno che teneva in mano. «Quella non era fiducia», ha detto. «Era solo non voler sapere.»

Ha posato l’assegno sul tavolino, con molta cura. Poi ha aperto il cassetto del tavolino accanto alla poltrona reclinabile e ha tirato fuori il vecchio libretto degli assegni della fattoria, quello che tenevo io. L’ha aperto e ha preso una penna. Ha compilato un assegno lentamente, con la sua grafia squadrata da contadino, leggendo ogni riga man mano che scriveva. L’ha staccato e me l’ha porto. L’ho preso.

Intestato a: Holly Haugland. Importo: cinquemilacinquecento dollari. Causale: Caldaia. E cinquecento al mese. Da marzo a ottobre. Con gli interessi.

«Vern», ho detto. «Non devi…»

«Sì, invece», ha risposto. «Il quattordici marzo mi hai chiesto cinquecento dollari. Nella mia officina. Mi hai portato una tazza di caffè.» Mi ha guardata. «E io ti ho detto che quell’anno non c’erano soldi.»

«È passato tanto tempo.»

«Pagina quarantuno», ha detto Vern. «Nel tuo raccoglitore. Aumento richiesto, rifiutato. Quattordici marzo.» Ha scosso la testa. «Per un anno ho letto quella pagina tutte le sere, Holly. Tutte le sere.»

Judy è entrata dalla cucina con tre tazze di caffè e le ha posate sul tavolo. Ha visto l’assegno che avevo in mano e non ha detto nulla. Si è seduta sul bracciolo della poltrona reclinabile di Vern e gli ha messo una mano sulla spalla. Io mi sono seduta sul loro divano, con l’assegno in mano. Poi l’ho piegato a metà e l’ho infilato nella tasca del cappotto. «Grazie, Vern», ho detto.

«Non ringraziarmi», ha risposto. «Era giusto così.»

Quando quella sera sono tornata a casa, Nate era in piedi in cortile, vicino al grande silo per il grano, dove suo padre era rimasto due anni prima a guardarci caricare il pick-up. La luce del cortile era accesa. Ronzava. Ho parcheggiato, gli sono andata accanto e ci siamo fermati a guardare insieme il cortile. Il fienile, con le luci del matrimonio ancora appese alle travi, perché nessuno le aveva mai tolte. Alcune sere le accendiamo, solo per vederle brillare. Il capannone dei macchinari, dove la S670 è pulita e ingrassata. E la piccola veranda storta, a dodici metri dal capannone, tutta sola sul rettangolo d’erba nuova dove un tempo sorgeva la casa mobile.

La primavera prima avevo trovato un uso per quella veranda. Ci avevo messo una panchina, due fioriere e un’insegna che Nate aveva preparato in officina, incidendola su una tavola con un pirografo. C’è scritto: VERANDA DEL BRACCIANTE. TUTTI VENGONO PAGATI.

«Oggi è passato papà», ha detto Nate. «Mentre eri in città.»

«Davvero?»

«Si è seduto sulla veranda», ha detto Nate. «Sulla tua panchina. Per circa un’ora. A guardare il silo.» Non ho detto niente. Gli ho preso la mano. «Prima di andarsene ha detto una cosa», ha aggiunto Nate.

«Che cosa?»

Nate guardava il silo, la luce del cortile che ronzava sul suo palo. «Ha detto che suo padre non si sarebbe mai seduto su quella veranda», ha detto Nate. «E neanche lui, dieci anni fa.» Ha deglutito. «E poi…»



