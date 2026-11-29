



La cosa che mi spaventa di più non è il dolore in sé. È il primo momento in cui la mia famiglia mi vedrà dopo l’intervento.





Mi chiamo Marianne. Ho 47 anni. Questa foto è stata scattata stasera, nella mia stanza d’ospedale, la notte prima dell’intervento.

Sei mesi fa pensavo fosse solo una piaga ostinata in bocca, che non voleva guarire.

Era un tumore.

Ora ha raggiunto la mandibola e domani i medici me ne asporteranno una parte.

Dicono che così avrò le migliori possibilità di sopravvivere.

Si sono anche assicurati che capissi quale sarebbe stato il prezzo.

Il mio viso non sarà mai più lo stesso. Forse il mio sorriso non tornerà mai come prima.

Guardate questa foto. La guancia è già gonfia. Il cambiamento è cominciato.

Continuo a toccarla, cercando di memorizzare la sensazione… per ogni evenienza.

Mio marito Raymond è rimasto seduto con me tutta la sera. Continuava a ripetermi: «Sei sempre bella».

Ma l’ho visto asciugarsi le lacrime quando credeva che non lo guardassi.

Mia figlia Joanna si sposa questa primavera.

Stasera mi ha mostrato il suo abito sul telefono e ha detto:

«Mamma, mi accompagnerai all’altare insieme a papà. Non si discute».

Le ho sorriso. Mi sto impegnando tantissimo per essere coraggiosa.

Ma dentro sono terrorizzata… e a pezzi.

E se non riuscissi a sorridere nelle foto del suo matrimonio?

E se la gente sussurrasse vedendomi?

E se un giorno i miei nipoti avessero paura del mio viso?

Ho scritto questo cartello perché non riesco a pronunciare queste parole senza piangere:

«Per favore, pregate perché riesca ancora a sorridere».

Non sto chiedendo compassione.

Sto chiedendo forza. Un’altra mattina in cui riesca a essere coraggiosa.

Mi porteranno in sala alle 6 del mattino.

E se mi svegliassi… e Raymond non riuscisse più a guardarmi?

E cosa dirà Joanna… quando vedrà il mio viso per la prima volta?

Le luci del corridoio erano troppo forti alle 5:40 del mattino.

Contavo le piastrelle del soffitto mentre l’infermiera mi spingeva verso la sala operatoria.

Raymond camminava accanto alla barella tenendomi la mano. Aveva il palmo sudato.

«Sarò qui quando ti sveglierai», disse.

Annuii. Sentivo la gola serrata.

Il cartello che avevo scritto la sera prima era ancora sul tavolino della mia stanza; l’infermiera aveva promesso che lo avrebbe messo in un punto ben visibile. «Per favore, pregate perché riesca ancora a sorridere».

In sala operatoria l’aria odorava di disinfettante e metallo freddo.

Attorno a me si muovevano delle voci.

Una mascherina mi scese sul viso. Qualcuno mi disse di contare all’indietro da dieci.

Arrivai a sette.

Quando riaprii gli occhi, il mondo era sfocato e la parte sinistra del viso mi sembrava appartenere a un’altra persona.

Avevo la testa e la mandibola fasciate. Un tubo mi usciva dalla bocca.

L’infermiera disse che l’intervento era andato bene: avevano rimosso il tumore e ricostruito la mandibola con osso e tessuto prelevati dalla mia gamba.

Provai a parlare, ma riuscii a emettere solo un suono rauco.

Raymond comparve sulla soglia.

Si fermò per mezzo secondo.

Me ne accorsi.

Poi attraversò la stanza e mi prese di nuovo la mano.

«Sei qui», disse.

La voce gli si incrinò. «È tutto ciò che conta, adesso».

Non distolse lo sguardo.

Rimase con me finché non gli dissero che l’orario delle visite era terminato, poi tornò la mattina seguente con una sciarpa morbida e un libro che sapeva mi piaceva. Joanna arrivò quel pomeriggio.

Si fermò ai piedi del letto, con gli occhi rossi, e si sforzò di sorridere, ma il sorriso non le arrivò alle guance. «Mamma», disse con cautela, «sembri reduce da una guerra. E averla vinta».

Provai a risponderle. Le parole uscirono impastate. Lei si chinò verso di me, così non avrei dovuto alzare la voce.

«Ti ho sentita», sussurrò. «Ti accompagneremo ancora all’altare. Non si discute».

Mi vidi allo specchio per la prima volta tre giorni dopo.

Una fisioterapista mi aiutò ad arrivare in bagno.

Mi aggrappai al lavandino e guardai.

La parte sinistra della mandibola era più piatta.

I punti correvano lungo la guancia e il collo.

Quando provavo a chiudere la bocca, questa tirava leggermente da un lato.

Non riconobbi la donna che mi fissava dallo specchio.

La mano mi tremava così tanto che la fisioterapista dovette sorreggermi il gomito.

Quella notte piansi finché non mi fece male il petto. Raymond si sedette sul bordo del letto e mi lasciò fare.

Non disse: «Sei sempre bella».

Disse: «Sei sempre Marianne. È te che sto guardando».

La settimana seguente cominciai la logopedia.

La terapista portò uno specchietto e mi fece esercitare a pronunciare «sorriso», «Joanna», «Raymond» e «ti voglio bene».

La parte sinistra della bocca si muoveva meno della destra.

Alcuni suoni uscivano deboli o impastati.

Mi esercitavo ogni giorno, finché la mandibola non mi faceva male. I progressi si misuravano in millimetri e in frazioni di secondo di pronuncia più chiara.

A casa, la casa sembrava diversa.

Evitavo lo specchio a figura intera in camera da letto. Quando venivano gli amici, mi sedevo con la luce alle spalle. Un pomeriggio Joanna venne a trovarmi con dei campioni di stoffa per il matrimonio.

Li stese sul tavolo della cucina e si mise a parlare di fiori e disposizione dei posti come se nulla fosse cambiato. A un certo punto si fermò.

«Mamma, se accompagnarmi all’altare fosse troppo faticoso, possiamo fare in un altro modo. Per me l’importante è che tu ci sia».

Scossi la testa. Anche quel movimento mi sembrava ancora sbilenco.

«Non si discute», riuscii a dire. Le parole erano più chiare di una settimana prima.

Allungò una mano sul tavolo e mi strinse la mano.

Passarono i mesi. Il gonfiore diminuì. La cicatrice lungo la mandibola passò dal rosso al rosa pallido. Il mio sorriso era più piccolo e storto, ma era tornato a essere mio.

Riuscivo a pronunciare il nome di mia figlia senza che la voce si inceppasse. Raymond cominciò a lasciarmi dei bigliettini sullo specchio del bagno: «Il caffè è pronto. Oggi sembri forte».

Arrivò la primavera. L’abito da sposa di Joanna era appeso alla porta della sua camera. Mi mandava per messaggio le foto della location e mi chiedeva che colore di rossetto volessi mettere quel giorno.

Scelsi un rosa tenue, che non attirasse l’attenzione sull’asimmetria della bocca.

La mattina del matrimonio ero davanti allo specchio dell’hotel mentre la truccatrice si occupava di me. Fu delicata intorno alla cicatrice.

Quando ebbe finito, studiai il mio riflesso. Il viso era diverso. Gli occhi erano gli stessi. Nel vetro apparve alle mie spalle Raymond, già vestito con il suo abito.

«Pronta?» chiese.

«Quanto potrò mai esserlo».

Accompagnammo Joanna all’altare insieme. La musica era soffusa. Gli invitati si voltarono. Sentivo su di me ogni paio d’occhi. La mano sinistra era appoggiata al braccio di Joanna; la destra era intrecciata a quella di Raymond.

A metà strada sentii un piccolo sussulto provenire da qualche fila, poi più nulla. Joanna strinse la mia mano.

Quando arrivammo in fondo, si voltò, mi guardò in viso e sorrise proprio come aveva fatto quando aveva sette anni e io mi ero sbucciata un ginocchio sul vialetto.

«Grazie per avermi accompagnata», disse piano, così che potessi sentirla solo io.

Durante il ricevimento, le persone si avvicinarono per parlare.

Alcune lanciavano un’occhiata alla cicatrice e poi incrociavano il mio sguardo.

Altre non mi guardavano affatto.

Mio nipote di quattro anni mi corse incontro, si fermò e mi studiò a lungo.

Poi disse: «Zia Marianne, hai una riga in faccia, come una mappa», e mi chiese se volevo ballare.

Dissi di sì.

L’angolo sinistro della bocca si sollevò fin dove riusciva.

Più tardi, quando le luci erano basse e la maggior parte degli invitati se n’era andata, Joanna mi trovò in terrazza.

Si era tolta i tacchi.

Restammo fianco a fianco a guardare le lucine sospese sopra i tavoli.

«Avevo paura», disse. «Non del tuo viso. Che tu non ci fossi più.»

«Avevo paura anch’io.»

Appoggiò la testa sulla mia spalla, come faceva quando era piccola.

«In ogni foto c’era il tuo sorriso», disse. «Era più piccolo. Ma era sempre il tuo.»

Raymond ci raggiunse con due bicchieri d’acqua.

Restammo lì ancora un po’, noi tre, senza parlare.

L’aria della notte era fresca sulla mia guancia.

Sentivo la cicatrice.

Sentivo anche il calore dei capelli di Joanna contro il collo e il peso saldo del braccio di Raymond intorno alla vita.

Nelle settimane dopo il matrimonio cominciai a lasciare aperta la porta del bagno mentre mi preparavo.

Mi esercitavo a sorridermi allo specchio, finché quel movimento non mi sembrò più così estraneo.

Alcune mattine il mio riflesso mi coglieva ancora di sorpresa.

Altre mattine vedevo semplicemente una donna che era riuscita ad arrivare al matrimonio di sua figlia ed era ancora lì per scoprire cosa sarebbe successo dopo.

Una sera Raymond mi trovò in cucina mentre scrivevo un nuovo biglietto su un cartoncino.

Lo lesse da sopra la mia spalla.

Mi baciò sulla sommità del capo. «Lo fai già», disse.

Attaccai il biglietto con del nastro adesivo all’interno dell’armadietto dei medicinali, proprio accanto allo specchio, dove l’avrei visto ogni mattina.

Le parole erano le stesse che avevo scritto la sera prima dell’intervento.

Ma la donna che le leggeva non era più la stessa.

Aveva una cicatrice, un sorriso leggermente storto e una voce che a volte ancora inciampava su certe consonanti.

Aveva anche un marito che continuava a guardarla, una figlia che aveva percorso la navata al suo fianco e abbastanza mattine davanti a sé per continuare a esercitarsi a essere coraggiosa nel volto che ora portava.

Il cancro era sparito.

Il viso era diverso.

La vita era ancora sua.



