Domenica In e Da noi a ruota libera, tutti gli ospiti di oggi 4 ottobre 2026





La domenica televisiva del 4 ottobre si presenta ricca di appuntamenti tra Rai e Mediaset, con un parterre nutrito di ospiti che spazia dal mondo dell’intrattenimento alla cronaca. A guidare la giornata, su Rai 1, due programmi storici come Domenica In e Da noi… a ruota libera, mentre su Canale 5 arriva un nuovo episodio di Verissimo che si concentra soprattutto su un caso di cronaca ancora vivo nell’immaginario collettivo.





Partendo da Domenica In, Mara Venier apre la puntata con un omaggio musicale ai Pooh, la storica band che presenta anche il suo nuovo libro, Banda nel vento. L’attenzione poi si sposta sul mondo dello spettacolo con uno spazio dedicato interamente al talent danzante Ballando con le stelle, che torna in prima serata poche ore dopo la messa in onda della prima puntata. In studio si alternano alcuni concorrenti di questa stagione: Monica Guerritore, Eugenio Finardi, Massimo Ghini, e Jimmy Ghione. Con loro a commentare la gara e a scambiarsi impressioni anche le “custodi del tesoretto” Simona Ventura e Francesca Fialdini, affiancate dal co-conduttore Simone Di Pasquale e dalla giornalista Rossella Erra che compone la tribuna del pubblico.

Non manca uno spazio dedicato ai temi di attualità, in cui Mara Venier è affiancata da Tommaso Cerno. Insieme commentano uno dei casi più discussi, il Delitto di Garlasco, con approfondimenti affidati anche al giornalista Salvo Sottile, alla criminologa Rita Cavallaro e al Generale Luciano Garofano. Lo stesso spazio, che mescola cronaca e cultura, ospita anche Enzo Miccio, che analizza le tendenze della moda del momento, mentre Savino Zaba, protagonista della rubrica Pranzo della domenica, dialoga dalla Riviera Romagnola con il musicista Mirko Casadei. Per concludere, Venier manda un collegamento dal Foro Italico di Roma per annunciare l’avvio di Tennis & Friends, manifestazione sportiva attesa da tempo.

Spazio allo spettacolo anche su Da noi… a ruota libera, trasmissione che inizia nel tardo pomeriggio su Rai 1 intorno alle 17:20 con Francesca Fialdini al timone. L’attenzione è ancora una volta su Ballando con le stelle, con una lunga intervista a Carolyn Smith, storica presidente della giuria del programma. La conversazione si concentra su un bilancio della nuova edizione subito dopo la prima puntata. Successivamente Fialdini accoglie Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, entrambi volti noti di Tale e Quale Show che da mercoledì prossimo tornano sul piccolo schermo con nuove puntate.

Il programma termina poi con un approfondimento dedicato alla fiction DOC-Nelle tue mani, il cui quarto ciclo di episodi è partito da pochi giorni ottenendo buoni ascolti. Tra gli ospiti i protagonisti Matilde Gioli e Marco Rossetti insieme alla new entry Cristina Marino, che raccontano qualche dettaglio sul prosieguo della storia.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 trasmette un nuovo appuntamento di Verissimo con Silvia Toffanin, a partire dalle 16:30. Il momento centrale della puntata è affidato a un’intervista molto attesa: per la prima volta dopo un lungo silenzio, i genitori di Chiara Poggi si raccontano alla televisione, commentando anche la chiusura delle nuove indagini sul caso Garlasco.

Tra gli ospiti anche Michelle Hunziker, che si prepara a tornare su Zelig con una nuova stagione. Ampio spazio viene inoltre riservato a Filippo Bisciglia, volto dell’estate grazie a Temptation Island, e a Licia Colò, storica conduttrice di Kilimangiaro. A completare il cast Sonia Bruganelli, recentemente tornata in televisione con Come ti leggo Page a Vù su Italia 1.

Così, anche questa domenica il palinsesto propone una panoramica trasversale: dai temi legati all’attualità e alla cronaca agli approfondimenti sul mondo televisivo e dello spettacolo, con volti noti e nuove storie che promettono di tenere alta l’attenzione degli spettatori fino a sera.

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