Domenica Lucarelli morta a 31 anni e al settimo mese di gravidanza: tragedia a Borgomanero





La giovane e il bimbo Bruno sono deceduti all’ospedale Santissima Trinità. L’Asl parla di una complicazione ostetrica rarissima





Una profonda tragedia ha improvvisamente colpito le comunità locali di Nonio, Omegna e Sant’Agata di Puglia, lasciando familiari e conoscenti senza parole davanti a una drammatica doppia perdita che ha profondamente sconvolto due diverse regioni italiane. Domenica Lucarelli, di trentuno anni, è deceduta il ventiquattro ottobre all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero in seguito a un improvviso malore accusato in quei giorni. La giovane donna era incinta al settimo mese e con lei ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo, il piccolo Bruno, gettando nello sconforto tutti i cari.

La drammatica circostanza temporale ha reso l’accaduto ancora più doloroso, poiché il venticinque ottobre la donna e il marito Danilo Piazza avrebbero dovuto festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio. La coppia si era conosciuta in Toscana, all’isola d’Elba, dove entrambi lavoravano nel settore della ristorazione, per poi trasferirsi in Piemonte. A Nonio la trentunenne aveva costruito la propria quotidianità, lavorando come sous chef al ristorante Punti di Vista di Omegna, un impiego che aveva temporaneamente interrotto per dedicarsi alla gravidanza.

La notizia ha suscitato profondo sgomento anche a Sant’Agata di Puglia, paese d’origine della donna, e a Deliceto, dove il padre lavora come maestro di scuola. In una nota ufficiale, la direzione sanitaria dell’Asl Novara ha espresso vicinanza ai familiari e ha spiegato che il decesso sarebbe legato a una complicazione ostetrica rarissima e gravissima. Secondo quanto comunicato, il personale avrebbe agito con tempestività, mettendo in atto tutte le procedure di rianimazione disponibili, senza riuscire però a salvare la madre e il bambino.

Nel frattempo sulla drammatica vicenda sono scattati gli accertamenti della magistratura. L obiettivo è ricostruire con precisione quanto avvenuto durante il ricovero e chiarire le cause del repentino peggioramento delle condizioni di Domenica Lucarelli. I funerali inizialmente fissati per le quattordici e trenta sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi. Le salme della giovane donna e del suo bambino sono state trattenute a disposizione degli inquirenti mentre sarà valutata l esecuzione di un esame autoptico.

Per ora restano lo sgomento e l attesa delle risposte che una famiglia spezzata da questo doppio lutto merita di avere dopo una perdita così grave che ha colpito profondamente tutte le persone vicine ai parenti. La magistratura prosegue dunque ogni verifica necessaria per fare piena luce sulla situazione clinica complessiva emersa durante la degenza ospedaliera della trentunenne residente nel Novarese e originaria della provincia di Foggia. Gli inquirenti valutano ogni elemento utile per determinare le responsabilità e comprendere appieno la sequenza dei fatti che hanno portato a questo epilogo drammatico e inaccettabile per l intera collettività locale coinvolta nel dolore collettivo per la scomparsa della giovane madre e del piccolo Bruno in attesa di giustizia e verità.

La scomparsa di Domenica ha lasciato nel dolore il marito Danilo, i genitori Gerarda e Lorenzo, il fratello Giuseppe, i suoceri Bruno e Gabriella e tutti gli altri familiari. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati dal Cusio e da Sant’Agata di Puglia. L’Asl Novara ha parlato di una grave e rara emergenza ostetrica, precisando che entrambi avevano ricevuto tempestivamente le cure necessarie. Nonostante gli interventi dei medici, però, non è stato possibile evitare il tragico epilogo di questa dolorosa vicenda. La cittadinanza si è stretta attorno alla famiglia colpita da un lutto così grave che ha mobilitato le istituzioni locali del territorio piemontese e pugliese.



