Domenico Antonio Pallavicino chi è: il principe genovese legato a Manuela Arcuri





Scopri la vita e la carriera di Domenico Antonio Pallavicino, nobile genovese al centro delle cronache per la presunta relazione con l’attrice Manuela Arcuri.





Domenico Antonio Pallavicino chi è: Domenico Antonio Pallavicino è un nobile genovese, nato nel 1944 a Stresa, discendente della storica famiglia Pallavicino di Genova. È presidente della Fondazione Pallavicino ETS e ha recentemente acquisito il 40% della compagnia aerea Airidea. Il suo nome è apparso nelle cronache rosa per una presunta relazione con l’attrice Manuela Arcuri.

Domenico Antonio Pallavicino è un nobile genovese, discendente di una delle famiglie più antiche e illustri d’Italia. Recentemente, il suo nome è apparso nelle cronache rosa per la presunta relazione con l’attrice Manuela Arcuri. In questo articolo, esploreremo la sua biografia, la carriera e la vita privata.

Origini nobiliari e patrimonio familiare

Nato nel 1944 a Stresa, Domenico Antonio Pallavicino appartiene alla storica famiglia dei Pallavicino di Genova, le cui radici risalgono all’epoca carolingia. La famiglia ha dato alla Repubblica di Genova tre dogi e numerosi senatori e diplomatici. Il loro patrimonio include il Palazzo Pallavicino in Piazza Fontane Marose, acquistato nel 1836 dal trisavolo omonimo di Domenico Antonio. Questo palazzo rinascimentale è stato arricchito nel corso dei secoli con opere d’arte e arredi di pregio, diventando una testimonianza della storia e della cultura genovese.

Fondazione Pallavicino: impegno culturale e sociale

Nel luglio 2019, Domenico Antonio Pallavicino ha fondato la Fondazione Pallavicino ETS con l’obiettivo di conservare e valorizzare la memoria della famiglia e il suo patrimonio artistico e culturale. La Fondazione organizza mostre, conferenze e pubblicazioni, promuovendo l’arte italiana con particolare attenzione al patrimonio genovese. Nel 2026, il principe è stato riconfermato presidente della Fondazione, sottolineando il suo continuo impegno nella promozione culturale.

Investimenti nel settore dei trasporti

Nel maggio 2026, attraverso la sua società Global Group, Domenico Antonio Pallavicino ha acquisito il 40% delle quote della compagnia aerea Airidea. Questo investimento mira a migliorare i collegamenti aerei da e per la Liguria, affrontando le storiche carenze infrastrutturali della regione. L’obiettivo è creare una compagnia in grado di connettere rapidamente Genova con il resto d’Italia, offrendo un’alternativa alle autostrade congestionate e creando nuove rotte.

Vita privata e presunta relazione con Manuela Arcuri

Negli ultimi mesi, il nome di Domenico Antonio Pallavicino è stato associato a quello dell’attrice Manuela Arcuri. I due si sarebbero conosciuti nel 2023 durante iniziative benefiche organizzate dalla Fondazione Pallavicino. Recenti avvistamenti a Parigi e Montecarlo hanno alimentato le voci di una possibile relazione sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni, si parlerebbe addirittura di un matrimonio in Liguria entro la fine del 2026. Tuttavia, né il principe né l’attrice hanno confermato pubblicamente queste voci.

In conclusione, Domenico Antonio Pallavicino rappresenta una figura di spicco nel panorama culturale e imprenditoriale genovese, con un forte impegno nella valorizzazione del patrimonio familiare e nello sviluppo economico della regione. La sua presunta relazione con Manuela Arcuri ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse alla sua già affascinante biografia.

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