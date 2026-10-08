



Ballando segreto, La Rocca risponde alle critiche di Barbara D’Urso: nella seconda puntata dello spin‑off in streaming di Ballando con le Stelle, è tornata al centro del dibattito la coppia formata da Pasquale La Rocca e Ornella Muti, dopo il commento della giurata Barbara D’Urso alla loro esibizione nella prima puntata. A raccontare la propria versione dei fatti è stato lo stesso La Rocca, intervistato nel dietro le quinte insieme alla sua partner durante la puntata condotta da Milly Carlucci su RaiPlay.





Ballando segreto, La Rocca risponde alle critiche di Barbara D’Urso

Nella prima puntata della nuova edizione la performance di Muti e La Rocca aveva raccolto consensi pressoché unanimi della giuria; l’unica nota discordante, come ricostruito on air, è arrivata da Barbara D’Urso. La situazione è stata percepita con particolare intensità anche perché D’Urso lo scorso anno è stata concorrente proprio al fianco di Pasquale La Rocca, un elemento che ha inciso sulla lettura del commento da parte del pubblico e degli altri giudici.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a RaiPlay — sito ufficiale della piattaforma RAI (playlist e contenuti di Ballando con le Stelle e spin‑off).

Di fronte alle telecamere del backstage, La Rocca ha risposto con toni misurati: «Inevitabile che capitasse. Era molto prevedibile, me lo aspettavo». Con queste parole il ballerino ha spiegato che il passato professionale condiviso poteva rendere plausibile una reazione diversa da quella del resto della giuria. Non si è limitato però a commentare la dinamica relazionale: ha chiesto che il giudizio prendesse in considerazione anche l’impegno fisico e artistico della partner, sottolineando come gli sarebbe piaciuto «un commento sullo sforzo e sull’impegno che ha messo Ornella in questa coreografia».

Ornella Muti, presente durante l’intervista, ha offerto una chiave emotiva della vicenda spiegando la natura del legame che si crea tra maestro e allievo. «Con il ballerino si crea un rapporto simbiotico e forse vedere la stessa cosa con un’altra donna deve essere un po’ così. Me lo ha portato via», ha dichiarato l’attrice, smorzando i toni ma fornendo una spiegazione dell’origine del commento di D’Urso. La sua lettura ha riportato il confronto sul piano umano più che su quello squisitamente tecnico.

Il rapporto “simbiotico” e la centralità della performance

È proprio la tensione tra lettura emotiva e valutazione tecnica a caratterizzare il dibattito. Milly Carlucci, che cura e conduce lo spin‑off, ha richiamato durante l’intervista un momento delle prove in cui Ornella Muti si era commossa, e l’attrice ha raccontato la fatica di confrontarsi con una disciplina nuova: «Devo trovare una mia centratura, un mio coraggio in qualcosa in cui mi sento un po’ a disagio. Quando sono me stessa sono molto minimal». Quelle parole hanno ricordato come la preparazione di una coreografia conghiuda esercizio fisico, lavoro emotivo e vulnerabilità personale.

La battuta di Simona Ventura in studio — che ha chiesto a D’Urso se non fosse «un po’ gelosa» di Ornella Muti — ha alimentato ulteriormente il dibattito e ha trovato immediato riflesso sui social, dove sono nate letture contrapposte: chi ha interpretato la replica come osservazione di natura personale, chi come giudizio tecnico. Nella puntata di Ballando segreto si è dunque cercato di mettere a fuoco la distinzione tra la componente relazionale legata al passato condiviso e la valutazione oggettiva della performance.

Il format dello spin‑off, in onda in esclusiva su RaiPlay, mira a raccontare proprio questi retroscena: immagini di prova, interviste e dietro le quinte che spiegano il lavoro necessario per arrivare sul palco del sabato sera. Anche il meccanismo di voto online coinvolge gli spettatori attraverso la piattaforma, permettendo al pubblico di seguire e influenzare il giudizio sulle coppie in gara.

La vicenda che ha coinvolto D’Urso, La Rocca e Muti non è stata l’unica attenzione della seconda puntata, ma ha catalizzato commenti e congetture tra il pubblico e sui social, in parte alimentati dalla battuta di Ventura. La replica di La Rocca e la spiegazione di Muti hanno rimesso al centro il tema della performance: il confronto è tornato a essere tra chi privilegia l’interpretazione emotiva e chi valuta tecnica e sacrificio.

Ora l’attenzione si sposta alle prossime esibizioni: la coppia avrà modo di ripresentare la propria coreografia e di sottoporsi nuovamente al giudizio di giuria e pubblico. Resta da vedere se la performance sul parquet e la ricezione del pubblico riusciranno a modificare il tono del confronto o se le parole già scambiate continueranno a pesare nell’opinione pubblica. Nel frattempo, Ballando segreto continua a documentare il lavoro dietro le quinte, dove la sintonia fra maestro e concorrente — costruita tra prove, sacrifici e gesti ripetuti — resta determinante per la resa finale.

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