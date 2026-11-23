



A La Volta Buona l’opinionista riferisce di bronchite e controlli. Manuela Moreno conferma la tosse e la difficoltà a respirare





Le condizioni di Ornella Muti durante l’ultima esibizione a Ballando con le stelle sono state descritte da Rossella Erra nella puntata di lunedì 23 novembre di La Volta Buona, su Rai 1. Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, l’opinionista ha riferito che l’attrice avrebbe ballato mentre era alle prese con una bronchite e con problemi respiratori. Erra ha detto che Muti non riusciva a respirare e che stava effettuando controlli medici, aggiungendo di non sapere come fosse riuscita a portare a termine la coreografia. Le informazioni sulle sue condizioni, dunque, provengono dalle testimonianze riportate nello studio di Balivo.

Durante la puntata di La Volta Buona, Erra ha attribuito alla bronchite le difficoltà incontrate da Muti nel sostenere l’attività fisica richiesta dal ballo. A suo dire, l’attrice avrebbe respirato con fatica mentre danzava e sarebbe rimasta senza fiato durante la prova. Insieme a lei c’era Pasquale La Rocca, suo maestro; conclusa la coreografia, Muti era sembrata stanca, secondo il resoconto del programma pomeridiano. Erra ha descritto una difficoltà respiratoria che andava oltre il normale fiatone successivo a una performance. La versione è stata riferita dall’opinionista in trasmissione e non costituisce una valutazione medica comunicata direttamente dall’attrice.

In studio a La Volta Buona era presente anche Manuela Moreno, che ha commentato la salute dell’attrice. La giornalista ha detto che Muti tossiva molto e che persino da seduta respirava con difficoltà. Ha inoltre riferito che, durante la danza, la concorrente avrebbe quasi trattenuto il respiro. Le parole di Moreno e quelle di Erra restituiscono l’immagine di una serata faticosa, ma non equivalgono a una diagnosi indipendente e non chiariscono gli esiti di eventuali verifiche sanitarie. Stando al racconto, Muti starebbe effettuando controlli per seguire le proprie condizioni. Non vengono però precisati né la natura degli esami né i risultati ottenuti. Queste informazioni sono state riferite nel corso della trasmissione pomeridiana televisiva.

Ai problemi della bronchite si sommerebbe una lesione muscolare già presente, che nelle puntate precedenti aveva inciso sul lavoro per le coreografie. La partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci richiederebbe dunque a Muti uno sforzo reso più complesso da entrambe le condizioni. Pasquale La Rocca, che la segue come maestro, l’ha preparata e le è stato accanto in pista. Il resoconto non chiarisce se la coreografia sia stata modificata, né segnala cure o assistenza sanitaria durante la serata. Riferisce invece che Muti ha preso parte alla prova. Le ospiti di La Volta Buona hanno descritto difficoltà tali da impedirle di respirare normalmente.

Prima degli ultimi sviluppi, Ornella Muti aveva avuto un confronto con Barbara d’Urso, componente della giuria. La discussione era nata dai commenti di d’Urso sulle esibizioni dell’attrice e sulle conseguenze del precedente infortunio. Anche Guillermo Mariotto era intervenuto, contribuendo alla tensione, ma il resoconto qui disponibile non precisa che cosa abbia detto. Nell’episodio più recente, invece, tra Muti e d’Urso il clima sarebbe apparso meno teso, lasciando all’attrice la possibilità di concentrarsi sul ballo. Si tratta di un precedente legato alle dinamiche dello show, distinto dalle successive notizie sui problemi respiratori riportate da Erra e Moreno.

Secondo quanto riportato, Muti sembrerebbe ora in una fase di recupero rispetto ai momenti più difficili della settimana precedente e starebbe continuando a fare controlli. Non sono indicati tempi di guarigione né conferme dirette dell’attrice, e non è possibile stabilire dai resoconti se potrà partecipare ai prossimi appuntamenti di Ballando con le stelle senza altri problemi. Le testimonianze di Erra e Moreno descrivono le difficoltà osservate o riferite durante la puntata, ma non chiariscono l’evoluzione clinica. Resta quindi da verificare come proseguirà il percorso televisivo di Muti. Per ora, l’unico aggiornamento sulle sue condizioni contenuto nella fonte è quello attribuito alle due ospiti di La Volta Buona.



