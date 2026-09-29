Barbara D’Urso pronta ad entrare nella giuria di Ballando con le Stelle 2026: accordo raggiunto, annuncio imminente





Barbara D’Urso si prepara per una nuova avventura televisiva: la conduttrice sarebbe ormai vicino a sedersi tra i giudici della prossima edizione di Ballando con le Stelle 2026. Dopo settimane di indiscrezioni e trattative, fonti affidabili sostengono che sia stato raggiunto l’accordo, compresa la parte economica, e che l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.





Il nome di Barbara D’Urso era stato a lungo accostato al talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, soprattutto dopo l’uscita dalla giuria di Selvaggia Lucarelli. Secondo quanto riportato da Dagospia, la trattativa si sarebbe sbloccata nelle ultime settimane, grazie a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. La conduttrice, che nella scorsa edizione aveva partecipato come concorrente arrivando alle fasi finali, è ora pronta a cambiare prospettiva, passando dal ballo al ruolo di giudice.

Novità nella giuria: una svolta per lo show di Rai 1

La presenza di Barbara D’Urso segnerebbe una svolta significativa nella formazione della giuria di Ballando con le Stelle. Oltre all’addio di Lucarelli, il team dei giudici ha già visto altri importanti cambiamenti: Alberto Matano è passato dal gestire il “tesoretto” a giudice ufficiale, mentre sono confermati Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. La D’Urso, dunque, completerebbe una giuria rinnovata e pronta ad affrontare le sfide della nuova stagione.

“Il ritorno di Barbara D’Urso rappresenterebbe un valore aggiunto nello storico programma di Milly Carlucci, offrendo anche un interessante cambio di prospettiva: da concorrente in pista a giudice in giuria”

L’edizione 2026 prenderà il via sabato 3 ottobre su Rai 1, mantenendo la tradizione del prime time autunnale e promettendo diverse novità anche per il pubblico italiano che segue lo show sin dalle prime edizioni.

Un ritorno importante nel panorama televisivo

L’ingresso in giuria rappresenterebbe per Barbara D’Urso un ritorno di rilievo sul piccolo schermo nazionale, soprattutto dopo il clamore mediatico che ha accompagnato la sua ultima partecipazione come ballerina. Si tratterebbe di una svolta anche nella sua carriera, permettendole di confrontarsi con un ruolo nuovo e diverso rispetto alle precedenti esperienze televisive.

Al momento da parte della Rai non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale, ma secondo le voci raccolte nei corridoi dei media italiani, la firma sarebbe solo una questione di giorni. La notizia ha già stimolato molta curiosità tra gli appassionati dello show, storicamente uno dei più seguiti della televisione italiana.

In attesa dell’annuncio definitivo, la presenza di Barbara D’Urso in una delle trasmissioni di punta del servizio pubblico rappresenterebbe una scelta strategica, capace di attrarre pubblico e alimentare discussioni nel panorama dell’intrattenimento italiano. Ballando con le Stelle conferma così ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi ed essere protagonista nel palinsesto nazionale.

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