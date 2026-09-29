Grande Fratello Vip, Federico Fashion Style vuota il sacco: “L’ho fatto entrare io nella Casa”





Federico Fashion Style attacca Giancarlo Danto sui social e rivendica un ruolo nella sua popolarità televisiva. Le accuse dopo The 50 e le parole durissime contro il concorrente del GF Vip.





Scontro a distanza tra Federico Fashion Style e Giancarlo Danto. L’hairstylist pubblica una serie di storie Instagram contro il concorrente del Grande Fratello Vip, accusandolo di cercare visibilità.

Il Grande Fratello Vip 2026 continua a far discutere anche lontano dalle telecamere della Casa. Questa volta, però, a finire al centro dell’attenzione non è una lite tra concorrenti, né una nuova dinamica sentimentale. A scatenare la polemica è stato Federico Fashion Style, che attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram ha rivolto parole particolarmente dure a Giancarlo Danto, uno dei protagonisti dell’attuale edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

L’hairstylist, il cui vero nome è Federico Lauri, conosce Danto per aver condiviso con lui una precedente esperienza televisiva. I due, infatti, hanno partecipato a The 50, reality disponibile su Prime Video, durante il quale non erano mancati contrasti e situazioni che avevano attirato l’attenzione del pubblico.

Proprio da quel precedente è partita la nuova polemica.

Secondo Federico Fashion Style, Giancarlo Danto avrebbe costruito parte della propria visibilità televisiva cercando di avvicinarsi a personaggi già conosciuti dal pubblico. Un’accusa che l’imprenditore ha accompagnato con dichiarazioni molto pesanti, arrivando persino a rivendicare un ruolo nel successivo ingresso di Danto al Grande Fratello Vip.

Si tratta, naturalmente, della versione espressa da Federico sui social e non di circostanze accertate o confermate dalla produzione del programma.

Grande Fratello Vip, Federico Fashion Style attacca Giancarlo Danto

Prima dell’ingresso nella Casa, Giancarlo Danto aveva già partecipato a due reality distribuiti da Prime Video: Holiday Crush e The 50.

Durante queste esperienze televisive si era fatto conoscere anche per alcune dinamiche personali, tra cui la relazione con Paola Caruso e i contrasti con Federico Fashion Style.

La successiva partecipazione al Grande Fratello Vip ha riportato il suo nome al centro dell’attenzione, ma Federico Lauri sembra avere un’opinione molto precisa sul percorso televisivo

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