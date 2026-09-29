“Perché è stata cacciata”. Grande Fratello Vip, l’annuncio di Ilary Blasi gela la Casa: gli abbracci d’addio

Grande Fratello Vip, Michelle Masullo eliminata con l’8,01% delle preferenze. Il confronto con Roncaccia e Varsi, il verdetto nella Nuvola e l’ultimo saluto ai concorrenti.





La prima eliminazione ufficiale del Grande Fratello Vip 2026 è arrivata durante la puntata di lunedì 28 settembre, quando Ilary Blasi ha comunicato il verdetto del pubblico ai concorrenti ancora in nomination. Una serata particolarmente movimentata, culminata nell’uscita definitiva di Michelle Masullo, costretta a interrompere la propria esperienza nella Casa dopo aver ottenuto soltanto l’8,01% delle preferenze al televoto.

L’annuncio è arrivato al termine di una lunga attesa, durante la quale non sono mancati momenti di tensione, confronti diretti e qualche battuta delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Per Michelle, però, la delusione è stata doppia. Poco prima di scoprire il risultato del televoto, infatti, la concorrente aveva avuto un acceso confronto con Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, ai quali aveva contestato alcuni atteggiamenti tenuti nei suoi confronti durante la convivenza.

La serata si è conclusa con gli abbracci d’addio agli altri inquilini e con un ultimo passaggio in studio, dove Michelle ha scoperto se il suo percorso fosse davvero terminato.

Grande Fratello Vip, Michelle Masullo eliminata: cosa è successo durante la puntata

A rischiare l’eliminazione erano sei concorrenti: Carmen Di Pietro, Alessandro Roncaccia, Michelle Masullo, Federica Morello, Alessandro Varsi e Giancarlo Danto.

Dopo la chiusura del televoto, Ilary Blasi ha convocato i nominati nella Nuvola per comunicare progressivamente il responso del pubblico.

Le prime a scoprire di poter proseguire la propria esperienza sono state Carmen Di Pietro e Federica Morello. Carmen, visibilmente sollevata, ha reagito con una delle sue consuete battute, rivolgendosi direttamente alla conduttrice:

«Ilary, mi ci vuole un cardiologo».

Con quattro concorrenti ancora in attesa, però, la situazione si è improvvisamente complicata.

Michelle Masullo ha deciso di affrontare Alessandro Roncaccia e Alessandro Varsi, spiegando di non essersi sentita particolarmente accolta dai due influencer romani.

La concorrente ha raccontato di aver vissuto male alcune battute e determinati atteggiamenti, che a suo giudizio sare