Barbara d’Urso entra nella giuria di Ballando con le Stelle: smentite le voci sui presunti capricci





Barbara d’Urso è ufficialmente uno dei nuovi volti della giuria di Ballando con le Stelle, il celebre talent show condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1. L’annuncio è arrivato direttamente dalla popolare conduttrice 69enne, che ha sfruttato i propri canali social e YouTube per condividere la notizia con i numerosi fan.





Annuncio a pochi giorni dal debutto

L’ingresso di Barbara d’Urso nella giuria è giunto a soli due giorni dalla prima puntata della nuova edizione del programma, che sarà trasmessa sabato 3 ottobre in prima serata. Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni, la conferma giunge direttamente dalla protagonista, che ha firmato con la Rai solo pochi giorni fa.

D’Urso chiarisce: nessun lusso richiesto

Molte voci circolate di recente hanno raccontato di presunti “capricci” della presentatrice per accettare il ruolo di giurata, tra cui richieste di hotel extralusso, compensi esorbitanti e clausole particolari nel contratto. Barbara d’Urso ha voluto smentire categoricamente queste notizie durante una diretta via YouTube.

«Non ci sono cifre pazzesche, non è ‘quanto costa la D’Urso’, non è l’albergo in centro a mille stelle, non è il controllo della mia immagine, perché ho letto di tutto e di più.»

Ha poi aggiunto che il suo cachet è quello proposto dalla Rai, che non ha mai domandato sistemazioni di lusso e che alloggerà, come di consueto, in una struttura già convenzionata con la Rai, non nel centro di Roma.

Il ritorno in Rai dopo Pomeriggio Cinque

Dopo aver partecipato come concorrente alla scorsa edizione del programma – classificandosi al terzo posto con il maestro Pasquale La Rocca – la D’Urso rientra in prima serata nel ruolo di giurata, subentrando a nomi noti come Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino.

Per lei si tratta del primo ruolo di rilievo sulla Rai dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque nel 2023. Un ritorno atteso anche dal punto di vista mediatico, considerando l’impatto che la sua figura ha avuto nella televisione italiana e le ripercussioni nei talk show e sulle reti Mediaset, storiche rivali di Rai.

Un messaggio personale ai fan

Barbara d’Urso ha voluto concludere la diretta rassicurando i follower sulla trasparenza della sua scelta, negando di aver preteso benefit o trattamenti speciali. Si è detta pronta a tornare davanti alle telecamere da protagonista in una produzione di punta della TV pubblica italiana.

«Non ho chiesto niente di tutto quello che è stato scritto, nessun capriccio. E adesso io vi mando un bacio, ci vediamo in diretta sabato.»

L’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle è dunque ancora più alta, con la curiosità del pubblico italiano per il debutto di una delle conduttrici più iconiche del piccolo schermo nel ruolo da giurata.

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