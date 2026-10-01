Programmi in tv stasera, giovedì 1 ottobre 2026: cosa guardare e guida Tv





Stasera in tv 1 ottobre 2026: Doc – Nelle tue mani 4 debutta su Rai 1, mentre Canale 5 risponde con Racconto di una notte.





Stasera in tv, giovedì 1 ottobre 2026, la prima serata delle principali reti generaliste propone fiction, informazione, soap, talk e film. Il titolo di maggior richiamo è il ritorno di Doc – Nelle tue mani su Rai 1, che apre la quarta stagione della serie, mentre Canale 5 affida la propria offerta serale alla soap turca Racconto di una notte. Sul fronte dell’attualità, spazio agli approfondimenti di Rai 2, Rete 4 e La7, mentre Italia 1 ripropone il consueto appuntamento con Le Iene.

Su Rai 1 l’appuntamento è alle 21:30 con il debutto della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani 4. Il primo episodio, intitolato Tutto scorre, riporta al centro della scena il protagonista dopo un periodo di aspettativa. Al suo ritorno, però, il quadro è cambiato: il reparto si presenta diverso rispetto al passato, con Giulia nel ruolo di primaria e una situazione resa più complessa dalla riduzione del personale, che aumenta la pressione sull’intera struttura ospedaliera. La serata sulla rete ammiraglia prosegue alle 22:30 con il secondo episodio, Qui e ora. Prima della fiction, il palinsesto prevede Reazione a catena, il Tg1, Cinque Minuti e Affari tuoi.

Su Canale 5, dalle 21:21, va in onda Racconto di una notte, proposta di prima serata che continua il suo percorso con due nuovi episodi in prima visione. La rete Mediaset schiera quindi una delle sue produzioni internazionali più seguite nella fascia centrale della serata, dopo il tradizionale blocco composto da Caduta libera, Tg5 e La Ruota della Fortuna. Nello sviluppo della trama, Salih resta scosso dopo aver scoperto che Sare è la figlia di Kursat e cerca un confronto con Mahir, che però interrompe rapidamente il dialogo perché concentrato su altre preoccupazioni. A seguire, il palinsesto della rete include anche gli episodi di Tutto per la mia famiglia.

Per chi preferisce l’informazione e la cronaca, Rai 2 propone alle 21:20 Ore 14 Sera, programma dedicato ai principali fatti della giornata. La trasmissione approfondisce i casi di attualità e i temi di cronaca con ospiti, collegamenti e inviati, mantenendo una particolare attenzione ai gialli e alle vicende che hanno avuto maggiore risonanza pubblica. La prima serata arriva dopo TG2 Post, mentre nel tardo pomeriggio la rete riserva spazio anche allo sport con la partita di qualificazione agli Europei Under 21 2027 tra Armenia e Italia.

Su Rai 3 alle 21:15 va in onda Le cose che non sai, con la conduzione di Eleonora Daniele. Il programma si muove tra vicende note e aspetti meno conosciuti di personaggi celebri, utilizzando testimonianze, documenti, immagini, lettere e ricostruzioni per comporre un racconto televisivo incentrato su segreti e retroscena.

La proposta di Rete 4 parte alle 21:33 con Dritto e rovescio, il talk di approfondimento politico ed economico guidato da Paolo Del Debbio. La trasmissione affronta i temi dell’attualità attraverso confronti in studio, ospiti e testimonianze, mantenendo il formato che alterna dibattito e racconto dei fatti.

Su Italia 1, alle 21:11, torna Le Iene, con servizi, inchieste e approfondimenti affidati agli inviati del programma. La conduzione è di Veronica Gentili, al centro di una serata che punta su reportage e temi di forte impatto mediatico.

Anche La7 conferma il proprio spazio dedicato all’attualità: alle 21:15 è in programma Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli. Il talk propone confronti politici, inchieste e reportage dall’estero, seguendo il consueto impianto editoriale della trasmissione.

Per il pubblico che preferisce il cinema in chiaro, TV8 manda in onda alle 21:40 The Equalizer – Il vendicatore, film d’azione interpretato da Denzel Washington e ispirato alla serie anni Ottanta Un giustiziere a New York. Su Nove, invece, alle 21:30 spazio a Buy It Now – Mai più senza, con Gabriele Corsi, format in cui persone comuni e piccoli imprenditori presentano idee e prodotti davanti a potenziali clienti e a una giuria di esperti.

Tra gli altri film della serata figurano Beast su Rai 4 alle 21:19, thriller psicologico ambientato sull’isola di Jersey e costruito intorno all’incontro tra una giovane donna segnata dal passato e un uomo misterioso. Su Rai 5, sempre alle 21:19, va in onda Nessun dorma – Il meglio di…, appuntamento musicale condotto da Massimo Bernardini, con il direttore Roberto Abbado e la cantante Irene Grandi. Rai Movie propone alle 21:10 Sicario, thriller d’azione incentrato su una missione dell’FBI contro i cartelli della droga al confine tra Stati Uniti e Messico. Su Rai Premium alle 21:20 trova spazio Un’estate a Creta, film sentimentale ambientato sull’isola greca tra eredità, crisi personali e nuovi percorsi di vita. Cielo, infine, alle 21:20 trasmette A Dangerous Man – Solo contro tutti, action che racconta la storia di un ex detenuto coinvolto suo malgrado in uno scambio criminale.

Per quanto riguarda l’offerta pay, la programmazione di Sky Cinema prevede alle 21:15 su Sky Cinema Uno il film Giustizia privata, con Gerard Butler nei panni di un uomo che cerca vendetta dopo l’uccisione della moglie e della figlia. Sempre sullo stesso canale, alle 23:10, è in cartellone Road House, diretto da Doug Liman e interpretato da Jake Gyllenhaal, che veste i panni di un ex lottatore UFC assunto come buttafuori. Su Sky Cinema Stories alle 21:15 va in onda Jeanne du Barry – La favorita del Re, con Johnny Depp, seguito alle 23:15 da Official Secrets – Segreto di stato, thriller biografico con Keira Knightley e Ralph Fiennes. Sky Cinema Collection dedica invece la giornata ai titoli d’avventura e fantastici, includendo nella programmazione film come King Kong e Troy.

Nell’insieme, la serata televisiva del 1 ottobre 2026 offre una scelta ampia tra fiction di punta, soap, talk di attualità e film d’azione o thriller. Il ritorno di Doc – Nelle tue mani su Rai 1 rappresenta uno degli eventi centrali del prime time, mentre le reti concorrenti puntano su informazione, intrattenimento e produzioni seriali per intercettare pubblici differenti.

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