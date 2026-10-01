Gli Improbabili di Reazione a Catena: chi sono, quanti anni hanno e quanto hanno vinto





Reazione a Catena, Gli Improbabili nuovi campioni: vittoria al debutto e 7.312,50 euro

Nella puntata del 30 settembre 2026 di Reazione a Catena, Gli Improbabili di _Bassano del Grappa_ hanno battuto Le Sbilanciate e vinto 7.312,50 euro.





Cambio di campioni a Reazione a Catena nella puntata di mercoledì 30 settembre 2026. Nel preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, a conquistare il titolo sono stati Gli Improbabili, squadra formata da Alberto, Marco e Francesco, arrivati da Bassano del Grappa. Il trio ha superato le campionesse in carica, Le Sbilanciate, composte da Enza, Gaia e Loredana, colleghe della provincia di Varese.

Per le tre concorrenti lombarde l’esperienza da campionesse si è quindi chiusa dopo una sola puntata. Nella serata precedente avevano ottenuto il titolo e una vincita di 7.563 euro grazie alla soluzione “Giudizio”, ma non sono riuscite a confermarsi nella sfida successiva. La partita si è mantenuta in equilibrio per gran parte della trasmissione e si è risolta soltanto nelle fasi decisive, quando i nuovi arrivati hanno trovato lo spunto necessario per prendersi la vittoria.

La gara è partita con un andamento molto bilanciato. Nelle prime manche le due squadre hanno risposto con regolarità, senza che una riuscisse a prendere un vantaggio netto sull’altra. Anche alle Parole Mancanti il confronto è rimasto aperto, con un numero identico di risposte corrette. Lo stesso scenario si è ripetuto nella prima Catena Musicale, prova in cui entrambe le formazioni hanno incontrato difficoltà e che si è conclusa con l’intervento del conduttore per svelare la soluzione.

Nel corso della puntata non sono mancati momenti più leggeri in studio, soprattutto nei dialoghi tra Pino Insegno e i concorrenti. In particolare, il conduttore ha scherzato con Marco dopo uno scambio legato all’età, arrivando a inscenare una finta “squalifica”. Un siparietto che ha alleggerito la tensione di una sfida rimasta a lungo sul filo dell’equilibrio.

Con l’avanzare dei giochi, Gli Improbabili hanno cercato di costruire un margine, ma Le Sbilanciate sono riuscite a rimanere agganciate alla partita. Il confronto è così arrivato in perfetta parità all’Intesa Vincente, il gioco decisivo che assegna il titolo di campioni di puntata. Qui entrambe le squadre hanno confermato il sostanziale equilibrio visto durante tutta la serata.

Nel segmento decisivo, Alberto, Marco e Francesco hanno chiuso con 8 parole corrette. La loro prova è stata positiva, pur con qualche esitazione e una piccola ammonizione che non ha però compromesso il risultato. Subito dopo, anche Enza, Gaia e Loredana sono riuscite a raggiungere quota 8, rendendo necessario lo spareggio. È stato proprio in quel frangente che i concorrenti di Bassano del Grappa hanno avuto la meglio, prendendosi il passaggio all’Ultima Catena e il titolo di nuovi campioni.

La loro affermazione conferma una fase molto dinamica del programma, caratterizzata da frequenti cambi al vertice dopo il lungo percorso de Le Pappardelle. Anche questa volta il testimone è passato rapidamente di mano, con una squadra capace di entrare in studio e imporsi subito al primo tentativo.

All’Ultima Catena, Gli Improbabili si sono presentati con un montepremi iniziale di 117.000 euro. Il percorso finale, però, non è stato lineare. Alcuni errori hanno comportato diversi dimezzamenti, riducendo progressivamente la cifra in palio fino a 14.625 euro. Arrivati all’ultima fase, i tre concorrenti hanno scelto di acquistare il Terzo Elemento, decisione che ha comportato un ulteriore taglio del montepremi a 7.312,50 euro.

Nel momento della scelta conclusiva, il trio veneto ha indicato la parola “Accordo”. La soluzione si è rivelata esatta e ha consentito ai nuovi campioni di chiudere la loro prima presenza nel programma con una vincita di 7.312,50 euro in gettoni d’oro. Un esordio riuscito, sia sul piano del risultato sia su quello economico, per una squadra che ha saputo emergere in una puntata particolarmente combattuta.

Per Alberto, Marco e Francesco si tratta dunque di un debutto positivo, costruito in una serata in cui sono riusciti a restare competitivi in tutte le prove e a risolvere i momenti più delicati al fotofinish. Durante la puntata, Alberto è stato protagonista anche di un errore allo Zot, episodio che ha fatto perdere alcuni secondi alla squadra, ma il gruppo è riuscito comunque a ritrovare compattezza nelle fasi successive. Marco, invece, è finito al centro della gag con Pino Insegno, mentre Francesco ha completato il terzetto che ha firmato il cambio della guardia.

Le informazioni personali sui tre concorrenti, al momento, restano limitate. È noto che provengono da Bassano del Grappa, dato sottolineato anche nel corso della puntata, ma non sono state diffuse le età precise dei componenti della squadra. Il loro primo passaggio all’Ultima Catena si è comunque trasformato subito in una vittoria, grazie alla risposta corretta che ha permesso di incassare il montepremi rimasto.

La puntata del 30 settembre 2026 ha inoltre attirato attenzione per il ritmo tenuto dal conduttore, tra battute, improvvisazioni e momenti di intrattenimento inseriti all’interno della gara. In studio, la conduzione di Pino Insegno ha accompagnato una partita equilibrata fino all’epilogo, segnato dal successo dei nuovi campioni.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima puntata, nella quale Gli Improbabili torneranno in studio da detentori del titolo. Dopo la vittoria all’esordio e il primo assegno conquistato, il trio di Bassano del Grappa sarà chiamato a confermare il risultato e a verificare se questo primo successo potrà trasformarsi in una permanenza più lunga nel programma.

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