



La coperta blu che mia madre aveva lavorato a maglia quando nacque mio figlio sopravvisse a tre traslochi e a 31 anni di matrimonio. Poi mio marito disse di averla donata per sbaglio, anche se non donavamo niente da mesi. Tre notti dopo, lo sentii sussurrare: «Anche papà ti vuole bene», e la porta sul retro si aprì con uno scatto.





Alle 2:04 di quella mattina, mi tirai bruscamente su a sedere nel letto.

Il posto di Greg era di nuovo vuoto.

Il suo cuscino era sparito.

Mio marito disse di averlo donato per sbaglio, anche se non donavamo niente da mesi.

Da tre settimane scendeva di nascosto al piano di sotto nel cuore della notte, sostenendo che il materasso più rigido della stanza degli ospiti fosse meglio per la sua schiena.

All’inizio gli avevo creduto.

Greg aveva 56 anni. Dopo tre decenni insieme, avevo visto entrambi cominciare a emettere rumori che a 25 anni i nostri corpi non facevano mai.

Da tre settimane scendeva di nascosto al piano di sotto nel cuore della notte.

Ma quella notte, in qualche modo, era diversa.

Rimasi completamente immobile.

Poi sentii la sua voce al piano di sotto.

Bassa.

Dolce.

La stessa voce che usava un tempo quando i nostri figli si svegliavano dopo un incubo.

«Va tutto bene, tesoro.»

Ma quella notte c’era qualcosa di diverso.

Strinsi la coperta tra le dita.

Poi Greg disse: «Anche papà ti vuole bene».

Mi si rizzarono tutti i peli sulle braccia.

Nostro figlio, Michael, aveva 30 anni e viveva all’estero.

Nostra figlia, Emma, ne aveva 28 e abitava a tre stati di distanza.

Nessuno dei due aveva figli.

«Anche papà ti vuole bene.»

Mi voltai verso il comodino di Greg.

Il suo telefono era collegato al caricabatterie.

Lo schermo si illuminò per un istante, mostrando una notifica inutile.

Qualunque cosa Greg stesse chiamando «tesoro» era dentro casa nostra.

E, a quanto pareva, quella creatura chiamava mio marito papà.

Scesi dal letto.

Poi sentii girare la serratura della porta sul retro, al piano di sotto.

Clic.

La porta sul retro si aprì.

Qualche secondo dopo si richiuse.

«Greg?» chiamai.

Silenzio.

Poi sentii girare la serratura della porta sul retro, al piano di sotto.

Scesi in fretta le scale a piedi nudi.

La porta della stanza degli ospiti era spalancata, ma Greg non c’era.

La sedia a dondolo che usavamo quando Michael ed Emma erano neonati oscillava piano accanto alla finestra.

Avanti. Indietro. Avanti.

Il cuore cominciò a battermi forte.

La porta della stanza degli ospiti era spalancata, ma Greg non c’era.

Poi si accese la luce del portico.

Attraversai la cucina, scostai la tenda e mi bloccai.

Greg era inginocchiato nell’aiuola, in pigiama.

Teneva stretto al petto, con un braccio, qualcosa avvolto in un fagotto.

Qualcosa di piccolo.

Qualcosa avvolto nella coperta blu lavorata a maglia che mia madre aveva fatto quando nacque Michael.

E con l’altra mano mio marito stava scavando una buca.

«Greg?»

Si voltò di scatto, facendo spargere la terra dalla paletta da giardino.

«Laura!»

Spalancai la porta sul retro.

«Che cosa stai facendo?»

«Smettila di urlare!»

«Perché stai scavando una buca alle due di notte?»

Il fagotto contro il suo petto si mosse.

Mi fermai.

Greg lo strinse più forte.

«La stai spaventando.»

«Lei?»

Scostò un angolo della coperta di Michael.

Comparve un minuscolo muso grigio.

Due occhietti furiosi mi fissarono.

Il fagotto contro il suo petto si mosse.

Rimasi semplicemente lì, immobile.

«Che cos’è?»

Greg sbatté le palpebre.

«Una gattina.»

«Lo vedo che è una gattina!»

La gattina fece un miagolio flebile.

Greg abbassò subito lo sguardo verso di lei.

«Va tutto bene, Susan.»

Lo fissai.

«Susan?»

«Mia madre», disse.

«Hai dato a una gattina il nome della tua defunta madre?»

Per un momento del tutto folle, fu proprio questo a preoccuparmi più di ogni altra cosa.

Poi guardai la buca.

«Greg, perché stai seppellendo una gattina?»

«Dio, no… Non sto seppellendo nessuno.»

Lasciò cadere la paletta e si accovacciò più in basso.

«Ascolta.»

Non sentii niente.

Poi…

Da qualche parte sotto il bordo dell’aiuola arrivò un miagolio flebile.

La rabbia mi svanì.

«Cos’è stato?»

«Il suo fratellino. O la sua sorellina. Non lo so ancora.»

Greg indicò una stretta apertura sotto il bordo di legno.

«Avevano fatto il nido qui sotto. Susan era abbastanza vicina da poterla raggiungere. L’altro è strisciato più in fondo.»

Da sotto la terra arrivò un altro minuscolo lamento.

Greg riprese la paletta.

«Cerco di allargare l’apertura senza far crollare tutto.»

Fissai mio marito.

«Susan era abbastanza vicina da poterla raggiungere. L’altro è strisciato più in fondo.»

Poi guardai Susan.

Poi la copertina di Michael.

Poi tornai a guardare mio marito.

«Che cosa sta succedendo?»

Greg fece una smorfia.

«Possiamo parlarne dopo che avrò tirato fuori l’altro gattino?»

«No.»

«Laura.»

«Possiamo parlarne dopo che avrò tirato fuori l’altro gattino?» «No. Da tre settimane te ne vai dal letto ogni notte, hai mentito sulla schiena, hai preso la coperta di Michael, ti ho sentito chiamare qualcosa “tesoro di papà”… e adesso ti trovo a scavare in giardino in pigiama.»

«Non ho preso la coperta», disse.

«Da tre settimane te ne vai dal letto ogni notte.»

«Mi avevi detto che l’avevi donata!»

«Ammetto che non è stata la mia bugia più riuscita.»

Per poco non mi scappò da ridere.

Invece, mi inginocchiai accanto a lui.

«Dimmi cosa devo fare.»

Greg esitò.

Poi mi mise Susan tra le braccia.

Nel momento in cui quel corpicino si posò contro il mio petto, capii perché avesse scelto la coperta.

Era quasi niente.

Calore, ossa e un piccolo verso indignato.

«Tienila avvolta.»

Greg tornò al bordo dell’aiuola.

Quando quel corpicino si fu sistemato contro il mio petto, capii perché avesse usato la coperta.

Dieci minuti dopo, dopo aver spostato abbastanza terra e aver sentito un gattino sempre più furioso protestare a gran voce contro entrambi, Greg riuscì finalmente a infilare la mano sotto il bordo e ne tirò fuori un altro minuscolo gattino grigio.

Per il sollievo, quasi mi misi a piangere.

Greg invece pianse davvero.

Greg riuscì finalmente a infilare la mano sotto il bordo e ne tirò fuori un altro minuscolo gattino grigio.

Si lasciò cadere a terra, con il gattino tra le mani e le spalle curve.

«Tutto bene?» gli chiesi.

Annui troppo in fretta.

«Bene.»

Quella parola mi suonò stonata.

Ma avevo domande più urgenti.

«Dentro. Adesso.»

Quella parola mi lasciò perplessa. Ma avevo domande più urgenti.

Ora che avevo capito cosa stavo guardando, la stanza degli ospiti mi sembrava completamente diversa.

Vicino alla parete c’era un piccolo trasportino.

Biberon.

Latte in polvere.

Una bilancia digitale da cucina.

Vecchi asciugamani.

Sotto metà di una scatola bassa c’era un termoforo.

Istruzioni stampate con in cima il nome di un rifugio per animali locale.

La stanza degli ospiti aveva un aspetto completamente diverso, ora che sapevo cosa avevo davanti.

Mi voltai lentamente verso Greg.

«Da quanto?»

«Non ne avevo mai portati a casa prima», confessò. «Le altre notti facevo i turni serali per dare da mangiare ai gattini al rifugio e poi dormivo qui, così non ti svegliavo.»

«Non è questo che ti ho chiesto, Greg.»

«Nelle altre notti facevo i turni serali per dare da mangiare ai gattini al rifugio e poi dormivo qui, così non ti svegliavo.»

Abbassò lo sguardo.

«Faccio volontariato lì da circa sei mesi. I turni notturni sono iniziati tre settimane fa.»

Sei mesi.

Non riuscivo a crederci.

«Che cosa fai?»

«Quello che serve. Vado a prendere rifornimenti. Pulisco. Trasporto animali. A volte do da mangiare ai gattini.»

«Per sei mesi?»

Annuì.

«E non ti è mai venuto in mente di dirmelo?»

Greg si sfregò la nuca.

«All’inizio non pensavo fosse importante.»

«E poi?»

Lasciò ricadere la mano lungo il fianco.

«Poi mi è sembrato strano non avertelo detto.»

Mi guardai intorno.

«Stai dando il biberon a una gattina di nome Susan alle due di notte, usando la copertina del nostro bambino.»

«In realtà, con Susan è molto ricettiva.»

«Greg.»

Sospirò.

«Ieri ho trovato la cucciolata dietro il capanno e ho chiamato il rifugio. Mi hanno detto di osservarli da lontano per vedere se tornava la madre. Non è tornata. Quando la temperatura è scesa e i gattini hanno cominciato ad agitarsi, al rifugio mi hanno detto di portarli dentro. Ho preso prima Susan, ma Steve si è infilato più a fondo sotto il bordo delle aiuole.»

«Mi hanno detto di osservarli da lontano per vedere se tornava la madre. Non è tornata.»

«Steve?»

Indicò la scatola. «Il fratellino di Susan.»

«Quindi hai offerto casa nostra?»

«Temporaneamente.»

«E la camera degli ospiti.»

«Anche quella temporaneamente.»

«E il nostro letto?»

Guardò il soffitto.

«Tecnicamente, ho offerto me stesso al suo posto.»

Incrociai le braccia.

«Ecco perché ti fa male la schiena?»

Greg abbassò lo sguardo, mortificato.

«Adesso sì.»

«Perché dormi qui sotto?»

«…Possibile.»

Mi coprii il viso con entrambe le mani.

Lui aspettò.

Poi mi ricordai della copertina scomparsa.

«Perché proprio quella?»

Gli occhi di Greg si spostarono su Susan.

Ora dormiva rannicchiata contro il mio petto, avvolta nella maglia blu sbiadita.

«Non lo so.»

«Hai conservato quella copertina durante tre traslochi, Greg.»

«Lo so.»

«Non volevi che buttassi via il cestino del pranzo dell’asilo di Michael perché, a detta tua, aveva un valore storico.»

«C’erano gli adesivi dei dinosauri.»

«Sapeva di burro d’arachidi rancido», ribattei.

«La storia non è sempre piacevole, tesoro.»

Gli occhi gli si spalancarono.

Allungò una mano e toccò l’angolo della copertina.

«Quando l’ho presa in braccio, era fredda.»

«E allora?»

Deglutì.

«Così ho cercato qualcosa di morbido. Qualche sera fa l’avevo portata al rifugio. Uno dei cuccioli allattati col biberon aveva freddo e io…» Abbassò lo sguardo sulla maglia sbiadita. «Credo di aver preso la cosa che un tempo funzionava.»

«In questa casa ci sono una dozzina di asciugamani.»

«Credo di aver preso la cosa che un tempo funzionava.»

«Ma perché questa? E perché è sparita da giorni?»

Greg si lasciò cadere sulla sedia a dondolo.

Susan si mosse tra le mie braccia.

Senza pensarci, lui tese le mani.

Gliela passai.

Le avvolse con cura la copertina intorno, controllò la temperatura del biberon sul polso e la sistemò nell’incavo del braccio. Ogni gesto gli era familiare.

Non perché avessi mai visto Greg dar da mangiare a un gattino.

Perché quelle stesse mani le avevo viste tenere Michael.

Poi Emma.

Sostenere la testa.

Inclinare il biberon.

Accarezzare la schiena.

Aspettare.

Quelle stesse mani le avevo viste tenere Michael. Poi Emma.

Mi sedetti sul bordo del letto degli ospiti.

«Greg…»

Continuò a tenere gli occhi fissi su Susan.

«Ti mancano?»

Mi guardò, confuso.

«I ragazzi?»

«No», dissi.

Cercai le parole per formulare la domanda.

«Ti manca fare il papà in quel modo?» gli chiesi infine.

La sua mano si fermò.

Susan continuò a bere.

Per alcuni secondi, l’unico rumore nella stanza fu il lieve risucchio del biberon.

Poi Greg abbassò lo sguardo su di lei.

«È ridicolo.»

«Non ho detto questo.»

«Sono adulti. Se la cavano benissimo.»

«Lo so.»

«Michael ha una carriera che ama. Emma alla fine ha comprato quel condominio.»

«Abbiamo fatto il nostro dovere.»

Aspettai.

Greg trattenne il respiro per un momento.

Poi disse, con una voce così flebile che quasi non lo sentii: «A nessuno servo più alle due di notte.»

Mi tornò in mente Greg che controllava l’olio dell’auto di Emma prima dei viaggi, che conservava la vecchia torcia di Michael perché «funziona ancora» e che restava in piedi nella stanza vuota di Emma dopo che lei se n’era andata.

L’avevo chiamato un successo. Forse stavo rispondendo a una domanda diversa.

L’avevo chiamato un successo.

«Dopo che Emma se n’è andata», disse Greg, «hai detto che finalmente ti ricordavi cosa si provava a svegliarsi perché avevi finito di dormire.»

Il mio sorriso svanì.

A malapena ricordavo di averlo detto.

«Pensavo fossi felice», disse.

«Lo ero», ammisi.

«Appunto.»

«Pensavo fossi felice.»

E all’improvviso capii perché mi aveva tenuto nascosto per sei mesi il suo volontariato.

Non perché pensasse che mi sarei arrabbiata per i gattini.

Perché temeva che avrei interpretato la cosa come un segno di qualcosa che non andava in lui.

«Che cosa pensavi che avrei detto?»

Greg strinse Susan più in alto contro il petto.

Capii perché mi aveva nascosto per sei mesi il suo volontariato.

«Non è vero.»

Distolse lo sguardo.

Alla fine disse: «Pensavo che l’avresti trovato patetico».

«Che ti manchino i ragazzi?»

Scosse la testa. «Che mi manchi essere necessario.»

Mi sedetti accanto a lui.

«Greg, sentire la mancanza di quel periodo non significa voler far tornare Michael ed Emma bambini.»

«Pensavo che l’avresti trovato patetico.»

«E a te sembra patetico?» chiesi.

Mi guardò quasi offeso.

«Dio, no. Una volta Michael ha messo un Lego nel tostapane.»

Mi scappò da ridere.

Poi l’espressione di Greg si addolcì.

«Mi manca solo essere la persona che qualcuno chiamava quando il buio sembrava troppo grande.»

Ripensai a quante volte gli avevo risposto con la logica. I ragazzi erano indipendenti e felici. Era quello che li avevamo cresciuti perché fossero. Era tutto vero.

Solo che non avevo capito che poteva esserne orgoglioso e, allo stesso tempo, sentire la mancanza di ciò che c’era prima.

Ciò nonostante, indicai il letto degli ospiti.

«Questo non giustifica il fatto che mi abbia mentito.»

Greg sorrise.

«Mi hai lasciato credere che stessi evitando il nostro letto.»

«Non volevo che pensassi che fossi pazzo», borbottò.

«Pensavo che stessi nascondendo qualcosa di terribile, Greg.»

Fece una smorfia.

«Giusto.»

Guardai Susan.

«Eri così preoccupato che la tua tristezza potesse turbarmi, che hai lasciato che a turbare il nostro matrimonio fosse il segreto.»

Non replicò.

Dalla scatola accanto a noi arrivò un miagolio sommesso.

Greg si alzò di scatto.

Gli afferrai il polso.

«Prima di fare qualsiasi altra cosa, chiamiamo il rifugio.»

Annuì. «Va bene.»

Alle 4:30 il veterinario di turno del rifugio aveva visitato entrambi i gattini. Erano infreddoliti e affamati, ma stabili.

La volontaria alla reception riconobbe subito Greg.

«Un altro con un nome da casa di riposo?»

Guardai Greg.

Sospirò. «C’era anche un Charlie.»

In qualche modo, capii così che nei sei mesi di volontariato c’erano stati molti più segreti di quanti avessi immaginato.

Durante il viaggio di ritorno, Greg alla fine mandò una foto a Michael ed Emma.

Michael chiamò entro 30 secondi.

«Papà, perché ci sono due gattini avvolti nella mia copertina da neonato?»

«Hai 30 anni, Mike.»

«È ancora mia, papà.»

Pochi istanti dopo si unì alla chiamata anche Emma.

Dopo alcuni minuti passati a scherzare sui nomi dei gattini, Michael si fece più serio.

«Papà… lo sai che puoi sentire la nostra mancanza, vero?»

Greg deglutì.

Emma disse: «Anche a noi manchi».

Poi, senza perdere un colpo: «E poi il lavello della mia cucina fa di nuovo quel rumore».

Greg si raddrizzò subito.

«Che rumore?»

Sorrisi.

Quella sera, Greg prese il cuscino.

Lo guardai dirigersi verso la camera degli ospiti.

«Anche a noi manchi.»

«Dove vai?»

«Susan avrà bisogno di essere nutrita di nuovo tra poco. Non voglio svegliarti.»

La stessa regola.

Lo stesso errore.

Si fermò.

«Chiedimelo.»

Mi fissò per un momento.

Poi, a bassa voce:

«Ti dispiace se tengo qui sotto tutto l’occorrente per loro?»

«E… ti dispiace se torno di sopra tra una poppata e l’altra?»

Lanciai un’occhiata al suo cuscino.

«È lì che sta.»

Gli si contrasse un angolo della bocca.

«Giusto.»

Prima dell’alba, la sveglia vibrò.

Greg si mise seduto.

«Le quattro.»

Aprii un occhio.

Esitò.

Poi disse: «Mi fai compagnia?»

«Sì.»

Al piano di sotto, Greg si sistemò sulla vecchia sedia a dondolo, con Susan e Steve avvolti nella copertina blu di Michael.

Mi sedetti accanto a lui con il caffè.

Susan squittì.

Greg abbassò lo sguardo.

«Papà è qui.»

Questa volta quelle parole non mi spaventarono.

Greg si sistemò sulla vecchia sedia a dondolo, con Susan e Steve avvolti nella copertina blu di Michael.

Bevvi un sorso.

«Susan resta un nome oggettivamente ridicolo.»

Greg si dondolò una volta.

«Le si addice ormai.»

Risi.

Quando il biberon fu vuoto, guardò verso le scale.

«Torniamo a letto?»

«Assolutamente.»

Greg si alzò, sistemò con cura Susan e Steve nella loro scatola calda e ripiegò la copertina blu accanto a loro.

Poi mi tese la mano.

Salimmo insieme.

Greg si alzò, sistemò con cura Susan e Steve nella loro scatola calda e ripiegò la copertina blu accanto a loro.



