Dopo 5 aborti spontanei siamo passati dall’essere senza figli ad avere 2 bambini in 6 mesi. Continuavo a urlare: ‘Perché sta succedendo questo?

Il primo test lo ricordo come se fosse ieri.





Ero in bagno. Erano le sei del mattino. James dormiva. Non volevo svegliarlo. Volevo essere sicura. Ho fatto il test. Ho aspettato tre minuti. Due linee rosa. Incinta.

Ho pianto. Ho riso. Ho messo le mani sulla pancia. Piatta. Vuota. Ma piena di speranza.

«James» ho sussurrato. Lui dormiva. Ho aspettato. Non potevo. Ho aspettato fino alle sette. Poi l’ho svegliato.

«Tesoro, siamo incinti.»

Lui ha aperto gli occhi. Non ha capito subito. Poi ha visto il test. Ha visto le mie lacrime. Ha capito.

Mi ha abbracciato. Non parlava. Tremava.

Eravamo felici. Per due settimane.

Alla prima ecografia, il medico ha detto: «Mi dispiace, signora. Non c’è battito.»

Non c’è battito. Quattro parole che hanno distrutto la mia vita.

«Cosa significa?»

«Significa che la gravidanza non è andata avanti. Dovremo intervenire.»

«Non c’è niente che possiamo fare?»

«No. Mi dispiace.»

Ho guardato James. Lui guardava lo schermo. Il puntino bianco che non pulsava. Immobile. Morto.

Siamo usciti dall’ambulatorio. Siamo andati in macchina. Abbiamo pianto. Non parlavamo. Non potevamo.

Il primo aborto è stato fisico. Il secondo è stato peggio. Il terzo ancora peggio. Il quarto mi ha distrutta. Il quinto mi ha uccisa. Non fisicamente. Dentro.

Dopo il quinto, ho smesso di contare le settimane. Ho smesso di fare test. Ho smesso di sperare.

Non volevo più provarci. Non volevo più soffrire. Non volevo più vedere James piangere.

«James, non ce la faccio più.»

«Lo so.»

«Non posso continuare a perdere figli.»

«Non devi. Se non vuoi, non devi. Ci siamo noi. Basta noi.»

«Ma io voglio un figlio. Ti voglio dare un figlio. Voglio essere madre.»

«Sei già madre. Hai amato cinque bambini che non hai mai visto. Hai sofferto per loro. Hai pianto per loro. Hai sperato per loro. Se questo non è essere madre, non so cosa lo sia.»

Non mi ha convinta. Ma mi ha aiutata.

Parte Seconda

Abbiamo smesso di provarci per un anno.

Un anno senza test. Senza cicli monitorati. Senza sveglie alle sei del mattino. Senza lacrime. Senza speranza.

Un anno a vivere. A viaggiare. A riscoprirci. A ricordare che eravamo una coppia, non solo due persone che cercavano di fare un bambino.

Poi, una domenica, mi sono sentita strana. Stanca. Nausea. Senza motivo.

«James, non credo sia niente.»

«Forse è l’influenza.»

«Sì, forse.»

Ma quella notte non ho dormito. Ho pensato ai test. Ai due linee rosa. Alle ecografie. Al “non c’è battito”.

Non volevo illudermi. Non volevo sperare. Non volevo soffrire.

Ma il giorno dopo ho comprato un test. L’ho fatto. Due linee rosa.

Ho guardato il test. Ho pianto. Non di gioia. Di paura.

«James, sono incinta.»

Lui mi ha guardata. I suoi occhi erano spenti. Non sperava più. Nemmeno lui.

«Stai bene?»

«Non lo so. Non so niente. Ho paura.»

«Andiamo dal dottore. Subito.»

Il dottore ci ha visitati. Ha fatto l’ecografia. Ha visto qualcosa. Non ha parlato. Ha chiamato un altro medico.

«Cosa c’è?» ho chiesto. «Cosa vedete?»

«Signora, vediamo un battito. Forte. Regolare. La gravidanza è alla decima settimana. Tutto sembra normale.»

Dieci settimane. Non ero mai arrivata a dieci settimane. Il mio record era sette.

«Non è possibile» ho sussurrato.

«È possibile. È successo. Lei è incinta. E la gravidanza procede bene.»

Ho guardato James. Lui guardava me. Abbiamo pianto. Di gioia. Di paura. Di incredulità.

Parte Terza

Le settimane successive sono state un incubo.

Ogni giorno avevo paura di perdere il bambino. Ogni dolore, ogni crampo, ogni perdita di liquido mi mandava nel panico.

Correvo in ospedale. Facevo ecografie. Vedevo il battito. Sempre lì. Sempre forte. Sempre vivo.

Alla ventesima settimana, il medico ha detto: «È una femmina. Tutto perfetto.»

Una femmina. Una bambina. Dopo cinque aborti. Dopo anni di lacrime. Dopo un anno di silenzio.

Una bambina.

L’abbiamo chiamata Grace. Grazia. Perché era stata una grazia. Un miracolo. Un dono che non meritavamo ma che avevamo ricevuto.

La gravidanza è andata avanti. 24 settimane. 28. 32. 36. 40.

Grace è nata il 15 giugno. Tre chili e duecento grammi. Cinquantun centimetri. Capelli scuri. Occhi azzurri. Polmoni che urlavano come se avesse atteso nove mesi per farsi sentire.

L’ho tenuta in braccio. L’ho guardata. Ho pianto.

«Ciao, piccola. Ti abbiamo aspettata tanto. Più di quanto puoi immaginare. Più di quanto possiamo spiegare. Ma sei qui. E questo è tutto ciò che conta.»

Grace dormiva. Non sapeva della sua storia. Non sapeva dei cinque fratelli che non aveva mai conosciuto. Non sapeva delle lacrime. Delle notti insonni. Delle preghiere non ascoltate.

Forse un giorno glielo avrei raccontato. Forse no. Forse l’avrei protetta da quel dolore. Come avevo protetto me stessa. Per anni.

Siamo tornati a casa. Una famiglia. Tre persone. Io, James, Grace.

Pensavo fosse il lieto fine.

Non lo era. Era solo l’inizio.

Parte Quarta

Quando Grace aveva sei mesi, ho ricominciato a sentirmi strana.

Stanca. Nausea. Come la prima volta. Come tutte le volte.

«James, non credo…»

«Non credi cosa?»

«Non credo di poter essere incinta. Allatto. Non ho avuto il ciclo. È impossibile.»

«Fai il test lo stesso. Tanto per sicurezza.»

Ho fatto il test. Due linee rosa. Incinta.

«James, sono incinta. Di nuovo.»

Lui mi ha guardata. Non era felice. Era spaventato.

«È troppo presto. Il tuo corpo non ha avuto tempo di riprendersi. Grace ha solo sei mesi. Non possiamo…»

«Lo so. Ma cosa facciamo? Non possiamo… non possiamo non volere questo bambino.»

«Lo so. Ma dobbiamo parlare con un medico. Subito.»

Il medico ci ha visitati. Ha fatto l’ecografia. Ha visto il battito. Forte. Regolare.

«Signora, lei è alla ottava settimana. La gravidanza procede bene. Ma dobbiamo monitorarla. Dopo cinque aborti, e con una gravidanza così ravvicinata, c’è rischio.»

«Che tipo di rischio?»

«Rischio di parto prematuro. Rischio di aborto. Rischio per lei e per il bambino.»

«Cosa dobbiamo fare?»

«Riposo assoluto. Niente sforzi. Niente stress. E tante ecografie.»

Ho passato i mesi successivi a letto. James si prendeva cura di Grace. Io cercavo di non muovermi. Di non pensare. Di non avere paura.

Ma la paura c’era. Sempre. Ogni minuto. Ogni secondo.

Alla ventiquattresima settimana, ho iniziato ad avere contrazioni.

«James, chiama il dottore. Subito.»

Il dottore ha detto di venire in ospedale. Hanno fermato le contrazioni con i farmaci. Mi hanno tenuta in osservazione.

«Signora, il bambino è piccolo. Ma è vivo. Dobbiamo cercare di arrivare almeno alla trentaquattresima settimana.»

Ho pregato. Ho pianto. Ho urlato. Non di dolore. Di paura.

«Perché sta succedendo questo? Perché dopo tanto dolore, un altro incubo? Non ho fatto niente di male. Non merito tutto questo.»

L’infermiera mi ha preso la mano. «Non è una punizione. Non è colpa tua. È la vita. A volte è dura. Ma ce la farai.»

Parte Quinta

Alla trentaseiesima settimana, le contrazioni sono riprese. Forti. Regolari. Impossibili da fermare.

«Signora, dobbiamo fare un cesareo. Il bambino è podalico. Non possiamo aspettare.»

«Fatelo. Prendetelo. Portatelo fuori. Fatelo vivere.»

Mi hanno portata in sala operatoria. James era accanto a me. Mi teneva la mano.

«Andrà tutto bene» ha detto. «Tu sei forte. Lui è forte. Ce la farete.»

«Lui? È un maschio?»

«Sì. Un maschio. Un fratellino per Grace.»

Ho pianto. L’anestesista ha contato alla rovescia. Ho chiuso gli occhi. Ho sentito tagli. Tiramenti. Poi un pianto.

Un pianto forte. Vitale. Vivo.

«È maschio» ha detto il medico. «Tre chili. Sta bene. Sta benissimo.»

Hanno messo il bambino sulla mia pancia. Era caldo. Era pesante. Era reale.

«Ciao, piccolo. Ti abbiamo aspettato. Come abbiamo aspettato tua sorella. Più di quanto puoi immaginare. Ma sei qui. E questo è tutto ciò che conta.»

Si chiama Noah. Come l’arca. Come la salvezza. Come la promessa che non saremmo mai più affogati nel dolore.

Grace aveva sei mesi e venti giorni quando Noah è nato.

Due bambini. In sei mesi. Dopo cinque aborti. Dopo anni di lacrime. Dopo una vita di attesa.

Non sapevo se ridere o piangere. Ho fatto tutte e due.

Parte Sesta

Oggi Grace ha 4 anni. Noah ha 3 anni e mezzo.

Sono sani. Sono forti. Sono vivaci. Sono rumorosi. Sono perfetti.

Litigano. Si abbracciano. Si picchiano. Si cercano. Non stanno mai lontani l’uno dall’altra.

Qualche volta, quando sono stanchi e piangono, io piango con loro. Non perché sono stanca. Perché sono grata. Grata di avere questo rumore in casa. Grata di avere queste notti insonni. Grata di avere questi bambini che mi fanno impazzire.

Per anni ho sognato questo rumore. Per anni ho pregato per queste notti insonni. Per anni ho desiderato impazzire per l’amore dei miei figli.

Ora è realtà. E ogni giorno, quando Grace mi sveglia alle sei del mattino saltandomi addosso, e Noah piange perché vuole la sua tazza blu e non quella rossa, io sorrido.

Perché ho aspettato così tanto per questo. Per questo caos. Per questo amore. Per questa vita.

James lavora da casa. Aiuta con i bambini. Fa la spesa. Cucina. Pulisce. È il mio partner. Il mio migliore amico. Il mio confidente. L’uomo che non ha mai mollato. Che ha pianto con me. Che ha sperato con me. Che ha gioito con me.

Non so cosa avrei fatto senza di lui. Non voglio nemmeno pensarci.

Parte Settima

Qualche volta, quando i bambini dormono, vado in bagno. Guardo lo specchio. Vedo le rughe. I capelli bianchi. La stanchezza.

Ma vedo anche la felicità. Quella vera. Quella che viene dopo il dolore. Quella che non si compra. Quella che si conquista.

Penso ai cinque bambini che non ho avuto. A quelli che non ho mai visto. A quelli che ho amato per poche settimane. A quelli che ho perso.

Non li dimentico. Non li dimenticherò mai. Fanno parte di me. Della mia storia. Della mia forza.

A volte, quando Grace mi chiede se ha un angelo custode, le dico che ne ha cinque. E che sono i più forti di tutti.

Lei non capisce. Ma sorride. E io sorrido con lei.

Noah invece non chiede. Lui sente. Lui sa. Lui guarda il soffitto e ride da solo. Forse vede quello che io non posso vedere. Forse parla con loro.

Forse loro lo proteggono. Lo custodiscono. Lo amano.

Come io amo loro. Come li amerò sempre.

Conclusione

Questa non è una storia di miracoli medici. Non è una storia di scienza. Non è una storia di religione.

È una storia di amore. Di speranza. Di resilienza. Di non mollare. Anche quando tutto sembra perso. Anche quando il dolore è più forte della gioia. Anche quando vorresti solo arrenderti.

Io non mi sono arresa. Ho pianto. Ho urlato. Ho chiesto “perché”. Ma non mi sono arresa.

E ora ho due bambini che mi chiamano mamma. Che mi abbracciano. Che mi baciano. Che mi fanno impazzire.

E non cambierei niente. Nemmeno il dolore. Perché senza il dolore, non avrei capito il valore della gioia. Senza le lacrime, non avrei capito il valore del sorriso. Senza le perdite, non avrei capito il valore di ciò che ho.

Se stai leggendo questa storia e stai soffrendo, sappi che non sei sola. Io ero come te. Disperata. Stanca. Senza speranza.

Ma non ho mollato. E anche tu non mollare. Il tuo miracolo può essere dietro l’angolo. Può arrivare quando meno te lo aspetti. Può cambiare la tua vita per sempre.

Come ha cambiato la mia.

Grazie per aver letto la mia storia. Grazie per aver pianto con me. Grazie per aver sperato con me.

Ora vado. Grace e Noah si sono svegliati. Litigano per un biscotto. È la mia vita. Il mio caos. La mia gioia.

Non la cambierei con niente al mondo.

Perché dopo cinque aborti, due bambini in sei mesi, e infinite lacrime…

Ho trovato la mia felicità.

E non la lascerò mai più andare.