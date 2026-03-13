Dopo i divorzi, Linda e Federico di Matrimonio a prima vista aspettano un bambino





La loro storia d’amore è nata lontano dalle telecamere, ma ha saputo conquistare il cuore dei fan. Linda Manzoni e Federico Cortinovis, ex protagonisti del programma di Real Time “Matrimonio a Prima Vista”, hanno rivelato di essere in dolce attesa. La coppia, che si era conosciuta durante la partecipazione al reality, ha annunciato con entusiasmo che presto la loro famiglia si allargherà.





Durante un’intervista rilasciata in esclusiva per il canale televisivo, i due hanno condiviso la gioia della notizia. “Non potevamo chiedere di meglio e non possiamo più nasconderlo”, hanno dichiarato emozionati. Linda, visibilmente radiosa, ha spiegato: “Il futuro lo stiamo costruendo nel presente, la nostra vita cambierà: adesso siamo in tre, compresa Onda, ma ad agosto diventeremo in quattro perché sono incinta”. La coppia ha scelto di rendere ufficiale l’annuncio indossando cappellini con le scritte “Mom” e “Dad”, un gesto simbolico che ha emozionato i loro fan.

La storia di Linda e Federico ha avuto un percorso particolare. Entrambi avevano partecipato a “Matrimonio a Prima Vista” nel 2026, dove avevano sposato rispettivamente Andrea Torreggiani e Marina Bernardi. Tuttavia, le loro unioni non hanno funzionato a causa di incompatibilità caratteriali, portandoli a decidere di separarsi. Dopo i divorzi, però, i due si sono avvicinati e tra loro è nato un amore che oggi li vede uniti e pronti ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia.

Parlando del rapporto con i rispettivi ex coniugi, la coppia ha spiegato che non ci sono stati rancori. Anzi, Linda ha raccontato: “Marina è stata la nostra sostenitrice, le vogliamo bene e l’ha presa bene perché è felice per me e io per lei, visto che ha trovato un amore fuori dal programma”. La reazione di Andrea, invece, è stata diversa: “Andrea invece ha mostrato perplessità, forse non se l’aspettava proprio e si è visto dalla sua faccia nella puntata conclusiva dopo i sei mesi dalle scelte”.

Dopo aver lasciato il programma come coppie separate, Linda e Federico hanno iniziato a costruire una vita insieme. “Abbiamo creato una quotidianità che ci rappresenta. Siamo usciti separati, all’inizio è stato strano per la gente vederci insieme, ora viviamo come una coppia normale. Il programma è stata la cosa più bella che poteva capitarci”, hanno raccontato durante l’intervista.

La complicità tra i due è evidente e traspare anche dalle parole che entrambi usano per descriversi a vicenda. Linda, parlando del suo compagno, ha detto: “Federico è leggero e spontaneo, un momento noioso riesce a renderlo bello. Ha tanti valori e sa essere protettivo, il suo percorso con Marina lo ha aiutato, si è impegnato a comprendere anche i silenzi. Ho trovato quello di cui avevo bisogno, è una persona costante, può avere la giornata no ma non perde la sua allegria”. Dall’altra parte, Federico non nasconde l’ammirazione per la sua compagna: “Linda mi è stata molto di supporto, mi ha colpito inaspettatamente e fino a oggi non abbiamo mai litigato. Riusciamo a provare empatia quando ci sono dei problemi, nelle difficoltà non andiamo mai nello scontro”.

L’arrivo del secondo figlio rappresenta un nuovo capitolo nella vita della coppia. La nascita è prevista per agosto e i due non vedono l’ora di accogliere il nuovo arrivato. Intanto, continuano a vivere la loro quotidianità con serenità e complicità, dimostrando che l’amore può nascere anche nei contesti più inaspettati.

La loro esperienza dimostra come il programma televisivo possa rappresentare non solo un’occasione per conoscere nuove persone, ma anche un’opportunità per scoprire sé stessi e capire cosa si cerca in una relazione. Nonostante le difficoltà iniziali e i matrimoni falliti con i rispettivi partner assegnati dal programma, Linda Manzoni e Federico Cortinovis hanno trovato l’uno nell’altra la persona giusta con cui condividere il futuro.

Con questa nuova avventura all’orizzonte, la coppia si prepara ad affrontare una nuova sfida insieme: quella di crescere una famiglia sempre più grande. I fan del programma non possono che augurare loro il meglio per questa bellissima fase della loro vita.



