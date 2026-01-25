Dopo il suicidio dei genitori di Carlomagno, sui social esplode l’odio: commenti choc contro la coppia





Il tragico suicidio di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, ha sconvolto la comunità di Anguillara Sabazia. Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe preso la drammatica decisione a causa della pressione mediatica e dell’odio ricevuto sui social media, come indicato nel messaggio d’addio lasciato nella casa del loro altro figlio, Davide. L’avvocato Andrea Miroli, che assiste Claudio, ha commentato la situazione, affermando: “Questa vicenda dimostra più che mai che anche i familiari di chi commette un reato così grave sono vittime, vittime di un crimine le cui conseguenze si estendono dolorosamente anche a chi non ne ha alcuna responsabilità”.





In seguito alla morte dei coniugi, è emersa una serie di commenti d’odio sui social media contro Maria Messenio, la madre di Claudio. Sotto l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook, risalente al 7 gennaio, erano presenti quasi 300 commenti, molti dei quali sono stati rimossi dopo la notizia del suicidio. “Purtroppo ancora ieri però si leggevano sui social messaggi come ‘quella donna ha fatto bene ad ammazzarsi avendo partorito un mostro’”, ha aggiunto Miroli.

Il tragico ritrovamento dei corpi di Maria e Pasquale è avvenuto nel tardo pomeriggio, dopo che il figlio minore aveva allertato la zia, preoccupata per l’assenza di notizie dai genitori. La sorella di Maria ha scoperto i corpi insieme ai carabinieri, mentre la Procura di Civitavecchia ha avviato indagini per accertare le circostanze del suicidio, ordinando anche autopsie per cercare eventuali elementi utili.

La pressione sociale e il clima di odio creato dai commenti online hanno pesato notevolmente sulla coppia, che negli ultimi giorni aveva limitato i contatti solo ai familiari più stretti. Maria Messenio, ex poliziotta e assessora alla Sicurezza di Anguillara Sabazia, si era dimessa dopo il coinvolgimento del figlio nella morte dell’ex nuora, Federica Torzullo. La situazione ha portato la coppia a chiudersi in casa, riducendo drasticamente le interazioni sociali.

La Procura sta anche valutando la possibilità di aprire un fascicolo per istigazione al suicidio, considerando i commenti d’odio ricevuti. Claudio Carlomagno, attualmente in carcere, è stato informato della morte dei genitori e viene sorvegliato a vista. Prima di togliersi la vita, Maria e Pasquale avevano lasciato un messaggio di addio a Davide prima di tornare a casa, dove hanno compiuto l’estremo gesto.

Il sindaco di Anguillara Sabazia ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia, sottolineando il dolore della comunità. Anche il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l’accaduto, evidenziando la tragedia che ha colpito non solo i genitori, ma anche il bambino di 10 anni che ha perso la madre, il padre e i nonni. “Stiamo leggendo la cronaca del suicidio di una mamma e di un papà ad Anguillara: tragedia nella tragedia, perché il figlio aveva ammazzato la madre e c’era un bimbo di 10 anni che ha perso mamma, papà e due nonni”, ha dichiarato Salvini.



