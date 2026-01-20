Dopo la morte del padre di Stefano De Martino, le parole di cordoglio di Rai e Mediaset





Il mondo della televisione si è unito in un abbraccio solidale attorno a Stefano De Martino, dopo la triste notizia della morte del padre, Enrico, avvenuta il 19 gennaio all’età di 61 anni. Nonostante il conduttore di “Affari Tuoi” abbia scelto di mantenere un profilo basso e di rimanere riservato in questo momento difficile, numerosi messaggi di condoglianze e solidarietà sono giunti da diverse personalità e istituzioni del settore.





L’Amministratore Delegato della Rai, insieme al Presidente e a tutto il team di Rai Pubblicità, ha espresso le proprie condoglianze a Stefano e alla sua famiglia, comunicando: “Porgiamo le più sentite condoglianze a Stefania e alla famiglia per il dolore che li ha colpiti”. Questo messaggio è stato pubblicato sul Corriere della Sera del 20 gennaio, evidenziando la vicinanza dell’azienda al conduttore in un momento così delicato.

Nella giornata della scomparsa di Enrico, la puntata di “Affari Tuoi” è andata in onda regolarmente, con un messaggio ai telespettatori che specificava che la trasmissione era stata registrata in precedenza. Anche Endemol, la società produttrice del programma, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Gli amici di Endemol partecipano con profondo cordoglio al lutto di Stefano e di tutta la famiglia”.

La solidarietà è giunta anche da Mediaset, con un messaggio personale di Pier Silvio Berlusconi, che ha dichiarato di “stringersi a Stefano De Martino nel dolore per la perdita del papà”. Anche il noto autore Antonio Ricci e il team di “Striscia la Notizia” hanno fatto sentire la loro vicinanza, così come l’azienda Banijay, produttrice di format come “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express”, che ha affermato di “unirsi con affetto a Stefano“.

Al momento, Stefano De Martino e la sua famiglia hanno scelto di mantenere il silenzio e la riservatezza. Sui social, è apparso solo un commento di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, con cui ha avuto la figlia Luna Marì. Spinalbese ha lasciato un cuore rosso sotto l’ultimo post di Stefano, un gesto semplice ma significativo di vicinanza.

La morte di Enrico De Martino ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche il pubblico che ha seguito la carriera di Stefano nel mondo dello spettacolo. La figura del padre è stata sempre presente nel percorso professionale del conduttore, che ha spesso parlato del suo legame con lui e del supporto che ha ricevuto nella sua carriera.

Il lutto ha portato a riflessioni profonde sulla vita e sulla famiglia, valori che Stefano ha sempre messo al primo posto. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, è stata accompagnata da un forte senso di appartenenza alla sua famiglia e alla sua comunità.

In questo momento di dolore, la risposta del mondo della televisione dimostra come la comunità possa unirsi per offrire sostegno e conforto. La vicinanza espressa da colleghi e amici è un segno tangibile di solidarietà, che può essere di grande aiuto per chi sta affrontando una perdita così significativa.



