Dopo la scomparsa del padre, Stefano De Martino rompe il silenzio: “Il mio nome porta la sua voce”





Dopo un periodo di silenzio, Stefano De Martino ha condiviso le sue prime parole sulla scomparsa del padre, Enrico, avvenuta all’età di 61 anni lo scorso lunedì. Attraverso una storia pubblicata su Instagram, il conduttore ha scritto: “Il mio nome ha la voce di mio padre”, accompagnando il messaggio con un’illustrazione dell’artista Marcello Maloberti. Questo gesto ha segnato un momento di apertura per De Martino, che aveva mantenuto un profilo riservato durante i giorni di lutto.





La perdita di Enrico De Martino è stata una tragedia inaspettata per la famiglia e per i fan del conduttore. Il padre di Stefano, malato da tempo, è scomparso il 19 gennaio, e i funerali si sono svolti in un clima di grande riservatezza. Nonostante il dolore, il pubblico ha mostrato un forte affetto nei confronti di De Martino, rispettando il suo desiderio di mantenere la questione privata. Durante i giorni di lutto, il conduttore è apparso in onda con repliche del programma Affari Tuoi, ricevendo il supporto della Rai, che ha emesso un comunicato per esprimere la sua vicinanza.

Il funerale di Enrico De Martino ha visto la partecipazione di molte personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Belen Rodriguez ed Emma Marrone, che si sono unite per sostenere la famiglia in questo momento difficile. Nonostante i rapporti tra Belen e la famiglia di Stefano si siano raffreddati negli ultimi anni, la showgirl argentina ha accompagnato il figlio Santiago, nato dalla sua relazione con De Martino, al funerale del nonno. La presenza di Belen ha dimostrato l’importanza della famiglia e della solidarietà in un momento di dolore.

Durante il funerale, il dolore di Stefano De Martino è stato palpabile. Insieme alla madre Maria Rosaria e ai fratelli Davide e Adelaide, ha condiviso un momento di profonda sofferenza. Al termine della cerimonia, mentre portava in spalla il feretro, ha pronunciato con difficoltà le toccanti parole: “È stato il miglior papà”, ricevendo un lungo applauso da parte dei presenti. Questo gesto ha sottolineato il legame profondo tra padre e figlio, un legame che rimarrà indelebile nella memoria di Stefano.

La scomparsa di Enrico ha toccato non solo la famiglia, ma anche i fan e i seguaci di Stefano De Martino, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso i social media e altre piattaforme. La reazione del pubblico ha dimostrato quanto fosse amato Enrico e quanto il suo ricordo vivrà attraverso le parole e le azioni del figlio.



