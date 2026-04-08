Dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran, il petrolio arretra con forza: Brent e WTI perdono terreno mentre riapre il transito nello Stretto di Hormuz





Trump, tregua con l’Iran e calo del petrolio





I mercati energetici hanno reagito con un forte ribasso dei prezzi del greggio dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, raggiunta poco prima della scadenza fissata da Donald Trump. L’intesa ha riportato l’attenzione sullo Stretto di Hormuz, passaggio decisivo per il commercio mondiale di petrolio e gas, che nelle ultime settimane era stato di fatto paralizzato dal conflitto.

Nelle prime ore successive alla comunicazione del cessate il fuoco temporaneo, il contratto sul Brent con consegna a giugno ha registrato una flessione vicina al 16%, scendendo intorno ai 92 dollari al barile, il valore più basso dalla metà di marzo. Analoga la dinamica per il West Texas Intermediate, il greggio di riferimento negli Stati Uniti, con consegna a maggio, che ha segnato un calo di entità comparabile. Il movimento ha invertito il rialzo accumulato nelle ultime sedute, quando le tensioni militari e i timori per l’interruzione delle rotte marittime avevano spinto le quotazioni verso l’alto.

Il mercato petrolifero continua a essere osservato con particolare attenzione dagli operatori finanziari e dalle autorità economiche, perché il prezzo dell’energia resta uno dei principali indicatori in grado di influenzare l’andamento dell’inflazione, il costo dei trasporti e le prospettive di crescita. La discesa del Brent e del WTI è stata quindi letta come una reazione immediata alla riduzione del rischio geopolitico nell’area del Golfo.

L’accordo è arrivato a ridosso del limite fissato dal presidente americano Donald Trump, che aveva minacciato attacchi su larga scala contro il settore energetico iraniano se Teheran non avesse consentito la riapertura dello Stretto di Hormuz entro le 00:00 GMT di mercoledì. Sia Washington sia Teheran hanno reso nota la tregua pochi minuti prima della scadenza. In questo contesto, il ritorno alla navigazione nello stretto rappresenta il punto centrale dell’intesa, dato il ruolo strategico del corridoio marittimo per il flusso di idrocarburi verso i mercati internazionali.

Durante il conflitto, l’azione iraniana aveva di fatto bloccato il passaggio nello stretto, provocando un’immediata crescita dei prezzi del petrolio e alimentando preoccupazioni per la continuità delle forniture. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il transito attraverso lo stretto potrà ora avvenire in condizioni di sicurezza per un periodo di due settimane, finestra temporale che viene considerata decisiva per verificare la tenuta dell’intesa e la capacità delle parti di evitare una nuova escalation.

Sul fronte statunitense, Donald Trump ha commentato pubblicamente l’accordo con un messaggio diffuso sulla piattaforma Truth, dopo l’annuncio della tregua. Il presidente ha scritto: «Un grande giorno per la pace nel mondo. L’Iran vuole accada, ne hanno abbastanza! E lo stesso vale per tutti gli altri!» Nel testo, il capo della Casa Bianca ha aggiunto che «gli Stati Uniti aiuteranno a gestire l’accumulo di traffico nello Stretto di Hormuz» e ha prospettato una nuova fase per la regione, parlando di «Età dell’Oro in Medio Oriente».

Nel suo intervento, Trump ha anche sottolineato gli effetti economici che, a suo giudizio, potrebbero derivare dal cessate il fuoco e dalla riapertura del corridoio marittimo. «Ci saranno molte iniziative positive! Si faranno molti soldi. L’Iran può avviare il processo di ricostruzione», ha scritto il presidente degli Stati Uniti, facendo riferimento al possibile avvio di una fase meno instabile dopo settimane di operazioni militari contro la Repubblica islamica. Nello stesso messaggio, il presidente ha specificato: «Caricheremo rifornimenti di ogni tipo e resteremo semplicemente ‘in giro’ per assicurarci che tutto vada bene. Sono fiducioso sarà così – conclude – Come negli Stati Uniti, questa potrebbe essere l’Età dell’Oro del Medio Oriente».

L’attenzione degli investitori si concentra ora su due elementi: da un lato la reale applicazione della tregua e la piena riapertura dello Stretto di Hormuz; dall’altro la possibilità che il calo del greggio si consolidi nelle prossime sedute. Se il passaggio marittimo resterà accessibile e se non emergeranno nuovi incidenti militari, il mercato potrebbe continuare a scontare una minore pressione sull’offerta. In caso contrario, una nuova restrizione dei transiti rischierebbe di riattivare immediatamente la volatilità.

L’impatto della crisi su petrolio e gas era diventato evidente fin dalle prime fasi del confronto, soprattutto per la posizione dello stretto nelle rotte energetiche globali. Una quota rilevante delle esportazioni di greggio e gas naturale liquefatto passa infatti da quell’area, rendendo qualsiasi ostacolo alla navigazione un fattore capace di riflettersi in tempi molto rapidi sui future internazionali. Proprio per questo motivo, il rientro parziale della tensione è stato accolto dai mercati con un forte ridimensionamento dei prezzi.

Resta comunque aperta la questione politica e militare più ampia tra Stati Uniti e Iran. La tregua annunciata è limitata a due settimane e non coincide con un accordo strutturale sul piano diplomatico. Le dichiarazioni provenienti da Washington e Teheran delineano al momento una sospensione delle ostilità finalizzata soprattutto a riaprire il traffico marittimo e a ridurre il rischio di un allargamento ulteriore del conflitto. Gli operatori finanziari, di conseguenza, tendono a interpretare il ribasso delle quotazioni come una correzione legata al venir meno dell’emergenza immediata, più che come il segnale definitivo di una stabilizzazione duratura.

Sul piano economico, la flessione del greggio viene osservata anche per i suoi possibili effetti sui prezzi al consumo. Un ridimensionamento prolungato del petrolio potrebbe attenuare parte delle pressioni sui carburanti e sui costi logistici in varie aree del mondo, compresa l’Europa. Tuttavia, gli analisti continuano a segnalare che la sensibilità del comparto energetico agli eventi geopolitici resta molto elevata, specialmente in un contesto in cui la sicurezza delle vie di approvvigionamento non può ancora essere considerata pienamente ristabilita.

Nelle prossime giornate sarà quindi determinante verificare l’operatività concreta nello Stretto di Hormuz, il comportamento delle compagnie di navigazione, i tempi di smaltimento del traffico accumulato e l’eventuale presenza di nuove indicazioni politiche da parte di Donald Trump e delle autorità iraniane. È da questi fattori che dipenderà la direzione futura del mercato petrolifero nel breve periodo.

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