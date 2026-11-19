Adalgisa Lariccia, 92 anni, era caduta battendo la testa dopo che le era stata strappata una collanina. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere.





Adalgisa Lariccia, 92 anni, era caduta battendo la testa dopo che le era stata strappata una collanina. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere.





Adalgisa Lariccia, 92 anni, è deceduta in seguito a una caduta provocata da uno scippo nel quartiere San Donato di Torino. L’aggressore, sottratta la collanina, si è allontanato pedalando e resta ignoto. I carabinieri ricostruiscono i suoi movimenti grazie alle immagini registrate dagli impianti di sorveglianza installati nella zona. La pensionata era fuori con la nuora lunedì, in tarda mattinata, quando il ciclista le si è accostato e ha preso il gioiello. Lei è caduta sul marciapiede, battendo la testa. In seguito all’urto ha perso conoscenza, restando senza conoscenza per un periodo non precisato.

La nuora ha richiamato l’attenzione di chi passava, chiedendo soccorso. Il furto è avvenuto presso l’incrocio di via Schina con corso Francia, vicino alla fermata Principi d’Acaja. Un mezzo del 118 ha raggiunto il luogo in pochi minuti. Dopo averla assistita sul posto, gli operatori hanno trasferito Lariccia al Maria Vittoria, ospedale distante alcune centinaia di metri. Qui i sanitari hanno rilevato una lesione cranica grave e un quadro clinico con rischio per la vita. La prognosi è rimasta riservata. Nonostante le cure, la pensionata è deceduta il pomeriggio di martedì, stando alla ricostruzione uscita il 18 novembre, che riferisce della morte avvenuta il giorno prima.

Dopo il decesso, tutti i reparti dei carabinieri sono stati coinvolti nelle ricerche dell’uomo. La nuora, ancora sotto shock, ha fornito agli investigatori una descrizione sommaria del sospettato. In base a quel racconto, potrebbe trattarsi di una persona di origini nordafricane. L’età, invece, non è stata accertata. Si tratta di indicazioni iniziali, non di un’identificazione: il responsabile dello scippo non risulta ancora individuato nel materiale disponibile. Gli inquirenti, coordinati dal pubblico Ministero Valerio Longi, hanno acquisito le registrazioni di decine di telecamere che sorvegliano l’area compresa tra corso Francia e corso Regina Margherita. I filmati sono stati sequestrati e avviati all’esame.

Gli investigatori intendono ricavare dalle immagini elementi utili a risalire all’autore del reato e a ricostruire il tragitto percorso in bicicletta dopo lo scippo. L’area considerata comprende il luogo dell’aggressione e le strade tra i due corsi torinesi citati nell’inchiesta. Il resoconto colloca l’episodio nel quartiere San Donato, vicino a piazza Statuto. Non sono forniti dettagli sull’aspetto della bicicletta, sulla collanina sottratta o su una possibile direzione di fuga. La ricostruzione resta quindi affidata, per ora, alla testimonianza della nuora e all’analisi delle registrazioni. Non sono indicate altre persone sospettate né eventuali arresti legati al caso.

La vicenda ha lasciato, secondo l’articolo, sconforto e paura tra gli abitanti della zona. Alcuni residenti hanno riferito che il quartiere, a loro giudizio, non sarebbe più tranquillo come in passato e hanno menzionato problemi di criminalità. Si tratta di valutazioni attribuite agli abitanti intervistati, non di dati statistici riportati nell’articolo. Il testo non quantifica episodi criminali né confronta periodi diversi. La morte della novantaduenne segue una caduta con trauma cranico avvenuta nel corso del furto, ma le informazioni disponibili non descrivono altri elementi medici o investigativi. La ricerca del ciclista e la verifica dei filmati costituiscono gli sviluppi dell’indagine indicati nel resoconto.

Il resoconto è un estratto dell’articolo firmato da Gianni Giacomino per La Stampa, pubblicato da DC News il 18 novembre 2026. Nel titolo della notizia il nome appare come Aldalgisa, mentre nel corpo del testo è scritto Adalgisa Lariccia; la fonte riporta entrambe le forme. L’episodio è datato alla tarda mattinata di lunedì e il decesso al pomeriggio del giorno precedente alla pubblicazione, chiamato “ieri” nel resoconto. Il materiale disponibile non offre verifiche ulteriori. Non precisa l’identità né l’età dell’uomo, non ricostruisce nel dettaglio la fuga e non comunica gli esiti dell’analisi delle registrazioni. La descrizione resta quindi provvisoria, in attesa di accertamenti che possano chiarire questi aspetti.



