



Il posto di Alex Belli è rimasto vuoto il 16 novembre. Alcune voci chiamano in causa le critiche ricevute, ma manca una spiegazione ufficiale.





L’appuntamento del Grande Fratello Vip di lunedì 16 novembre, il diciannovesimo, si è svolto senza Alex Belli. La sua sedia vuota è arrivata dopo le critiche ascoltate nella diretta del 13 novembre e ha riaperto interrogativi sul suo rapporto con il reality. Nessuna dichiarazione ufficiale ha finora spiegato la scelta di non esserci o attestato che l’attore abbia chiuso con la trasmissione. Nel messaggio affidato ai social, peraltro, Belli non menziona né il programma né Ilary Blasi, che lo conduce.

Nel corso della puntata, Blasi ha chiesto dove fosse finito l’attore; Kashanian ha raccontato che Belli si era risentito e se n’era andato. La risposta e l’assenza hanno fatto ipotizzare una scelta intenzionale, senza che lui stesso la confermasse. Più tardi si è diffusa una versione: non sarebbe rientrato in studio perché insoddisfatto del trattamento riservatogli il venerdì precedente. Mancano tuttavia verifiche ufficiali di tale racconto, perciò non è ancora possibile stabilire che cosa abbia determinato la sua assenza.

Le tensioni dopo il ruolo al GF Bistrot

La vicenda si inserisce in settimane in cui Belli, già eliminato, aveva continuato a comparire nel programma e a confrontarsi con i concorrenti. Il 2 novembre aveva discusso con Marina La Rosa; il 9 novembre era rientrato nella Casa per incontrare lei e Guendalina Tavassi. In seguito la produzione gli aveva assegnato il compito di executive chef del GF Bistrot, affidandogli il coordinamento dei concorrenti nella preparazione dei piatti. L’attività, pensata come un’occasione diversa per gli inquilini, aveva invece aperto nuovi contrasti.

Le frizioni nella cucina avevano riguardato in primo luogo Alessandro Roncaccia, senza risparmiare Giulia Provvedi, coinvolta nelle dispute sulla sua organizzazione. Il 13 novembre Belli si era trovato a replicare ai rimproveri per il suo atteggiamento. Aveva riconosciuto che i suoi modi potevano essere stati eccessivi, ma aveva anche affermato di aver svolto quanto previsto dall’incarico. Le parole dell’attore non avevano placato il confronto; Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entrambe opinioniste, avevano aggiunto le loro considerazioni. Nella puntata seguente Belli non era in studio.

Il messaggio pubblicato da Belli

Belli ha pubblicato sui social immagini che lo collocavano lontano dagli studi televisivi, includendo riferimenti a un’immersione sott’acqua. In un successivo post su Instagram, alcune fotografie erano accompagnate da una riflessione sull’assenza e sul silenzio, legata al Sinai. L’attore ha affermato di non essere scomparso e ha descritto il tacere come possibile gesto di ribellione. Non ha specificato se il messaggio riguardasse il Grande Fratello Vip. Alcuni spettatori vi hanno visto un richiamo alle tensioni televisive, ma tale lettura non è stata confermata direttamente da Belli.

C’è un precedente: in una puntata successiva alla sua eliminazione, Belli aveva abbandonato lo studio invece di fermarsi a commentare gli altri partecipanti. Prima di uscire aveva rivolto critiche al reality e ai concorrenti, salutando i presenti. Il gesto aveva stupito Blasi e fatto reagire le opinioniste. Quell’episodio mostra che in passato l’attore aveva contestato il programma, ma non consente di stabilire perché mancasse il 16 novembre. Al momento, l’unica circostanza accertata è la sua assenza dallo studio.

Non è quindi possibile stabilire se la mancata presenza riguardi soltanto quella puntata oppure segnali una rottura più ampia con il Grande Fratello Vip. Le ipotesi circolate dopo la diretta restano tali e il post non offre una conferma esplicita. Belli non ha annunciato un addio definitivo e non risultano comunicazioni ufficiali in tal senso. Il collegamento tra il messaggio sul silenzio e le tensioni televisive è stato proposto da alcuni spettatori, ma non è stato dichiarato dall’attore. La situazione, sulla base degli elementi disponibili, rimane aperta.



