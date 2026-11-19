A Roma Jacqueline Luna Di Giacomo ha raccontato il suo esordio per l’infanzia e il valore di autonomia e lavoro.





A Roma Jacqueline Luna Di Giacomo ha raccontato il suo esordio per l’infanzia e il valore di autonomia e lavoro.





Jacqueline Luna Di Giacomo ha presentato il suo primo libro per l’infanzia, “Là dove vai quando non ti vedo – Manuale per piccoli cercatori”, martedì 17 novembre alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi, a Roma. Con lei c’era la coautrice Serena Costantini. L’incontro, seguito anche da Today.It e partecipato da numerosi adulti e bambini, ha affrontato il distacco tra genitori e figli e il senso di colpa che può accompagnare chi esce di casa per lavorare. Nel raccontare il progetto, Jacqueline ha parlato anche della propria esperienza di madre e della famiglia in cui è cresciuta.

Il volume è rivolto ai bambini dai quattro anni e prova a rendere accessibili temi emotivamente complessi, senza rinunciare alla leggerezza. Le autrici hanno detto che trovare un linguaggio adatto ai piccoli ha richiesto attenzione, sia nella scrittura sia nelle illustrazioni. All’inizio della presentazione alcuni bambini hanno immaginato che cosa facciano le loro madri quando sono lontane: un bambino le pensava al computer, un altro al lavoro oppure davanti alla serie Bridgerton. Le risposte hanno introdotto il tema del libro: come i più piccoli interpretano l’assenza temporanea degli adulti e che cosa immaginano accada fuori dalla loro vista.

Jacqueline, compagna del cantante Ultimo, cioè Niccolò Moriconi, e madre di Enea, ha spiegato che la maternità l’ha portata a interrogarsi sul momento in cui un genitore deve uscire e affidare il figlio ad altre persone. Ha descritto il dispiacere provato quando i bambini chiedono alla madre di restare, una sensazione che, ha osservato, riguarda mamme e papà, soprattutto all’inizio. Il libro, ha raccontato, vuole rassicurare Enea sul fatto che l’amore materno non viene meno con la distanza. Jacqueline ha anche detto di voler conservare una vita propria, oltre al ruolo di madre, e di non sentirsi in colpa mentre lavora e insegue i suoi obiettivi.

Nel volume si incontrano figure ispirate alle persone care alle scrittrici: Enrica rimanda alla nonna di Jacqueline; appaiono inoltre Rebecca, sorella dell’autrice, Guglielmo, figlio di Serena Costantini, ed Enea. Jacqueline ha spiegato di provenire da una famiglia in cui madre e padre lavoravano. Ha nominato Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, ortopedico, suo padre, con il quale il testo la descrive molto unita. Non si è soffermata sui contrasti con Parisi. A settembre, ospite di Verissimo, la showgirl aveva detto che da tredici anni non incontrava la figlia e che non aveva mai conosciuto il nipote Enea.

Tra il pubblico erano presenti la zia di Jacqueline, alcune amiche e i genitori di Ultimo, Sandro Moriconi e Anna Sanseverino, nonni di Enea. Al termine hanno salutato Jacqueline, chiesto una dedica per un bambino e posato con lei per una fotografia. Sandro l’ha chiamata “Jacky” e le ha accarezzato il volto. La loro partecipazione non chiarisce la situazione sentimentale della coppia. Nei giorni precedenti, il giornalista Gabriele Parpiglia aveva riferito di una possibile crisi e di una pausa tra Jacqueline e Ultimo, che si troverebbe a New York dalla fine di ottobre per lavorare a nuovi progetti musicali. Si tratta di indiscrezioni, non di una separazione confermata.

Nel corso dell’evento non ha dato spazio alle voci sentimentali: Jacqueline si è concentrata sull’essere madre e sulla sua opera. Ha spiegato di averla pensata anche per sé e per Enea, così che il bambino sappia che uscire di casa per lavorare non cancella il legame fra loro. Il libro mette in relazione l’assenza temporanea con il diritto del genitore a coltivare interessi e desideri personali. La serata ha richiamato sia le parole di Heather Parisi sia le indiscrezioni su Ultimo; Jacqueline, però, ha scelto di raccontare l’esordio da autrice e la ricerca di un equilibrio fra lavoro e famiglia.



