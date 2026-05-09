Dopo una conversazione privata con mio marito, TikTok mi mostrò esattamente quello di cui avevamo parlato… e iniziai davvero a credere che ci stessero ascoltando





Era sabato pomeriggio e stavo guidando verso casa dopo aver fatto la spesa. Pioveva forte, il traffico era lento e avevo la radio accesa a basso volume. A un certo punto mi venne in mente una cosa completamente casuale: il vecchio acquario che avevo da bambina.





Non ne parlavo da anni.

Non cercavo acquari online.

Non avevo visto pesci, video, negozi di animali o niente di simile.

Ma mentre ero ferma al semaforo ricordai improvvisamente un piccolo pesce arancione che avevo alle elementari. Si chiamava Jupiter. Mi ricordai perfino la ghiaia blu finta sul fondo dell’acquario e il rumore del filtro durante la notte. Fu uno di quei pensieri strani che appaiono dal nulla e spariscono altrettanto velocemente.

Non ne parlai con nessuno.

Nemmeno con Daniel.

Nemmeno ad alta voce.

Arrivai a casa, sistemai la spesa, mi preparai un caffè e mi sedetti sul divano. Presi il telefono e aprii Instagram.

Secondo post sponsorizzato.

Un acquario.

Non uno generico.

Un acquario vintage anni Novanta con ghiaia blu fluorescente.

Sentii il cuore precipitare nello stomaco.

Posai immediatamente il telefono sul tavolino come se scottasse.

Per almeno trenta secondi rimasi immobile a fissarlo.

Perché quella volta era diversa.

La conversazione sulla pulizia poteva essere stata ascoltata, ok. Potevo perfino convincermi che il telefono avesse captato parole chiave. Ma questo? Non avevo detto niente. Avevo solo pensato all’acquario.

Ed è qui che iniziai davvero a perdere il sonno.

Per giorni non riuscii a smettere di pensarci. Cercavo spiegazioni razionali, ma ogni volta il mio cervello tornava lì: e se stessero raccogliendo più informazioni di quanto immaginiamo? E se gli algoritmi fossero ormai così sofisticati da sembrare lettura del pensiero?

Daniel cercava ancora di calmarmi.

“Probabilmente hai visto qualcosa inconsciamente.”

“Tipo cosa?”

“Non lo so. Un’immagine. Un colore. Un video sullo sfondo.”

“Daniel, era IDENTICO al mio acquario.”

Lui sospirò. “Tesoro, il tuo cervello nota le coincidenze e ignora tutto il resto.”

“O magari il mio telefono è inquietante.”

Quella sera decisi di fare un esperimento.

Un esperimento stupido, forse. Ma ormai ero ossessionata.

Posizionai il telefono sul tavolo della cucina e iniziai a parlare ad alta voce di qualcosa che non mi interessava minimamente.

Cibo per pappagalli.

Parlai di pappagalli per dieci minuti interi.

Inventai dettagli assurdi. Dissi che volevo comprare un pappagallo gigante. Che avevo bisogno di gabbie tropicali. Che adoravo i semi speciali per uccelli esotici.

Daniel rideva così forte che quasi piangeva.

“Sei completamente impazzita,” disse.

“Forse. Ma vedremo.”

Aprii TikTok quella sera aspettandomi di essere sommersa da uccelli tropicali.

Niente.

Nemmeno un pappagallo.

Mi sentii contemporaneamente sollevata e ancora più confusa.

Perché allora COME funzionava?

Per alcune settimane cercai di dimenticare la cosa. Ma una volta che inizi a notare gli algoritmi, il cervello cambia modo di guardare internet. Inizi a vedere connessioni ovunque. Pubblicità troppo precise. Video stranamente specifici. Post che sembrano arrivare esattamente quando stai pensando a qualcosa.

E lentamente iniziai a rendermi conto di qualcosa di ancora più inquietante.

Non era necessario che il telefono ci ascoltasse.

Forse il problema era peggiore.

Forse ci conosceva abbastanza bene da non averne bisogno.

Questa idea iniziò a tormentarmi più di qualsiasi teoria del microfono segreto.

Perché la verità è che lasciamo tracce ovunque.

Quanto tempo ci fermiamo su un video. Cosa guardiamo più a lungo. Quanto velocemente scorriamo. Gli orari in cui siamo stanchi. Le persone con cui parliamo. I posti dove andiamo. Le emozioni che ci fanno interagire di più.

Tutto.

Una sera iniziai a leggere articoli sugli algoritmi predittivi. Non i classici articoli sensazionalistici, ma quelli scritti da ex ingegneri, ricercatori, persone che lavoravano davvero con i dati. E più leggevo, più mi sentivo male.

Un algoritmo moderno non ha bisogno di sapere esattamente cosa dici.

Ha bisogno di sapere chi sei.

E il problema è che lo sa.

Sa quanto dormi.

Sa quando sei annoiata.

Sa se guardi video tristi più a lungo dopo mezzanotte.

Sa che tipo di coppia siete tu e tuo marito in base a come usate i dispositivi.

Sa quando probabilmente stai entrando in una fase ossessiva su un argomento.

Sa perfino che tipo di contenuti ti tengono emotivamente coinvolta abbastanza da non chiudere l’app.

E all’improvviso capii una cosa.

Forse non era magia.

Forse ero prevedibile.

Questa realizzazione mi devastò molto più dell’idea di essere ascoltata.

Perché essere ascoltati implica che qualcuno ti spii.

Essere prevedibili implica che qualcuno ti abbia già studiato abbastanza da sapere dove andrai prima ancora che ci arrivi.

Iniziai a fare più attenzione al mio comportamento online. E notai cose assurde.

Se guardavo due video di case accoglienti, improvvisamente TikTok mi mostrava contenuti su routine domestiche, pulizie, organizzazione, “reset della casa.” Bastavano pochi secondi di attenzione per cambiare completamente il flusso dell’algoritmo.

E allora pensai alla famosa conversazione con Daniel.

Forse non era stato il telefono ad ascoltarci.

Forse io, inconsciamente, avevo già mostrato segnali.

Forse ero stanca.

Forse avevo guardato qualche video su produttività.

Forse avevo rallentato lo scroll su contenuti legati all’ordine mentale senza accorgermene.

Forse il sistema aveva già costruito un modello abbastanza accurato da prevedere che quel contenuto mi avrebbe colpita.

E il fatto che fosse apparso subito dopo la conversazione aveva trasformato una probabilità statistica in qualcosa di emotivamente enorme.

Ma anche capendo questo… la sensazione non spariva.

Perché c’è qualcosa di profondamente umano nel sentirsi osservati.

E internet moderno vive esattamente lì, in quella sensazione.

Più ci pensavo, più mi rendevo conto che gli algoritmi non sono inquietanti solo perché sanno troppo.

Sono inquietanti perché imitano l’intimità.

Ti mostrano cose al momento giusto.

Ti fanno sentire compresa.

Ti danno la sensazione che l’app “capisca” chi sei.

E il cervello umano confonde facilmente precisione con presenza.

Un sabato sera io e Daniel uscimmo a cena con alcuni amici. A un certo punto raccontai tutta la storia dell’acquario. Pensavo avrebbero riso. Invece tutti iniziarono immediatamente a condividere le loro esperienze.

Uno parlò di scarponi da trekking.

Un’altra di fertilità.

Uno addirittura giurava di aver pensato a una marca specifica di cereali senza dirla ad alta voce e di averla vista poco dopo online.

La conversazione diventò stranamente seria.

“Secondo me,” disse la nostra amica Leah, “il problema non è capire se ci ascoltano davvero.”

“E allora qual è?”

Lei sorseggiò il vino. “Il problema è che ormai non facciamo più differenza tra la nostra mente e internet.”

Quella frase mi rimase addosso per giorni.

Perché aveva ragione.

Internet non è più qualcosa che apriamo occasionalmente.

È il posto dove pensiamo ad alta voce.

Dove costruiamo identità.

Dove cerchiamo conferme.

Dove riversiamo emozioni senza rendercene conto.

E gli algoritmi imparano da tutto questo.

Una notte presi il telefono e iniziai a scorrere TikTok osservando davvero cosa succedeva.

Dopo pochi minuti mi accorsi di una cosa inquietante: l’app reagiva immediatamente alle mie emozioni.

Se guardavo un video divertente fino alla fine, ne arrivavano altri.

Se rallentavo su qualcosa di nostalgico, il feed diventava malinconico.

Se mi fermavo su contenuti ansiosi, comparivano altri contenuti ansiosi.

Era come guardare una macchina imparare il mio cervello in tempo reale.

Ed è lì che iniziai a capire la vera natura della paura che avevo provato.

Non temevo davvero che il telefono mi ascoltasse.

Temevo quanto facilmente poteva modellare la mia attenzione.

Perché attenzione significa emozione.

E emozione significa memoria.

E memoria significa realtà.

Se un algoritmo può decidere quali pensieri rafforzare, quali paure amplificare e quali desideri alimentare… allora non è più solo intrattenimento.

È ambiente psicologico.

E questo, sinceramente, mi spaventava molto più del microfono.

Ne parlai con Daniel una notte mentre eravamo sdraiati a letto.

“Penso che internet stia cambiando il modo in cui pensiamo,” dissi.

Lui rise piano. “Questo non è esattamente un pensiero rivoluzionario.”

“No, intendo davvero. Penso che ci stia cambiando a livello profondo.”

Lui si girò verso di me. “Forse il problema non è che ci ascolta. Forse il problema è che passiamo così tanto tempo lì dentro che inizia a sembrare parte della nostra mente.”

Rimasi in silenzio.

Perché quella frase centrava qualcosa di enorme.

Internet moderno non è esterno a noi.

È intrecciato con noi.

Con le nostre abitudini.

Le nostre paure.

Le nostre solitudini.

Le nostre ossessioni.

E più gli algoritmi diventano precisi, più smettono di sembrare strumenti e iniziano a sembrare presenza.

Qualche mese dopo disattivai le notifiche di quasi tutte le app. Iniziai a lasciare il telefono in un’altra stanza la sera. Non per paura paranoica. Più per recuperare una sensazione di spazio mentale.

E successe una cosa interessante.

Il mondo iniziò a sembrare più silenzioso.

Non vuoto.

Solo… meno affollato.

Ricominciavo a pensare senza immediatamente cercare conferma online.

A volte mi veniva in mente una domanda e non la cercavo subito.

A volte parlavo con Daniel senza sentire il bisogno di controllare il telefono dopo.

E lentamente quella sensazione costante di essere “seguita” iniziò a diminuire.

Non perché gli algoritmi fossero spariti.

Ma perché avevo smesso di vivere dentro di loro ogni minuto.

Ancora oggi, ogni tanto, TikTok mi mostra qualcosa di troppo preciso e sento quel piccolo brivido.

Ma ora penso che la domanda più importante non sia:

“Ci stanno ascoltando?”

Penso che la vera domanda sia:

“Quanto di noi abbiamo già consegnato volontariamente?”

Perché forse il motivo per cui gli algoritmi sembrano leggere le nostre menti…

è che da anni stiamo insegnando loro come funzionano.

Un clic alla volta.

Uno scroll alla volta.

Un secondo di attenzione alla volta.

E sinceramente?

Questa idea mi inquieta molto più di qualsiasi microfono acceso.

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