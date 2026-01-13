Doppia scossa di terremoto a Ravenna oggi (4.3 e 4.1), l’evento sismico avvertito fino in Toscana





Oggi, l’Emilia Romagna è stata scossa da due forti terremoti registrati dall’INGV, che hanno suscitato timore tra la popolazione. La prima scossa si è verificata alle ore 09:27, con una magnitudo di 4.3 e un epicentro situato a 7 chilometri da Russi (Ravenna), a una profondità di 22.9 km. Solo due minuti dopo, alle 09:29, una seconda scossa di magnitudo 4.1 ha colpito a 8 chilometri da Faenza, sempre nella provincia di Ravenna, con una profondità di 21.8 km.





La popolazione ha immediatamente avvertito il sisma, con molte persone che sono scese in strada per cercare sicurezza. Il terremoto è stato percepito anche in altre città, tra cui Forlì, Cesena, Rimini, Bagnacavallo, Cervia, e addirittura fino a Firenze e nel resto della Toscana, come hanno riportato alcuni utenti sui social media. In diverse testimonianze, si è parlato di un forte boato che ha preceduto le scosse, aumentando il senso di paura tra i residenti. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati danni a edifici o persone.

Solo pochi giorni fa, la terra aveva già tremato nell’entroterra cesenate, con una serie di scosse che avevano avuto epicentro nella zona di Verghereto. La più forte di queste scosse, di magnitudo 3.5, si era verificata il 2 gennaio scorso, segnalando un periodo di instabilità sismica nella regione.

Le autorità locali e i servizi di emergenza hanno monitorato attentamente la situazione, invitando la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni di sicurezza. Gli esperti sismologi continuano a studiare l’attività sismica nella zona, cercando di comprendere le dinamiche che hanno portato a queste recenti scosse.

Il fenomeno sismico in Emilia Romagna non è nuovo, e storicamente la regione ha vissuto eventi sismici significativi. Gli abitanti sono abituati a convivere con questa realtà, ma eventi come quelli di oggi possono comunque generare ansia e preoccupazione. Le istituzioni hanno ribadito l’importanza di essere preparati e di conoscere le procedure di evacuazione e sicurezza in caso di terremoto.

In seguito all’accaduto, si è aperto un dibattito sulla necessità di migliorare la prevenzione e la sicurezza degli edifici, soprattutto in un’area densamente popolata come quella di Ravenna e dei suoi dintorni. Gli esperti sottolineano che è fondamentale garantire che le strutture siano adeguate a resistere a scosse sismiche, per proteggere la vita e i beni dei cittadini.



