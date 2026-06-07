Due influencer filmavano un senzatetto per i like. Lui non voleva. Sono intervenuto e ho fermato tutto.

La carità non ha bisogno di un pubblico: perché ho fermato due influencer che filmavano un senzatetto

Mi chiamo Daniel Cross e lunedì scorso ho fatto una cosa che mi è costata cara. Ho fermato due influencer mentre filmavano un senzatetto che chiaramente non voleva essere in camera. Sembra una storia semplice. Giusto contro sbagliato. Invece, è diventata un incubo. Il video che hanno pubblicato ha avuto milioni di visualizzazioni. Io sono stato insultato, minacciato, e definito “il peggior nemico della carità”. Ma la domanda che continuo a farmi è: era giusto quello che ho fatto? O dovevo solo stare zitto e lasciare che la gente facesse quello che voleva? La risposta, per me, è ancora complicata.





Partiamo dall’inizio. Lavoro come commesso in un negozio di elettronica. Il mio turno finisce alle 17:00. Quel giorno, dovevo incontrare un amico, Jake, davanti al mercato coperto. Arrivai in anticipo, così mi sedetti su una panchina a guardare la gente passare. L’uomo senza fissa dimora era seduto contro il muro del mercato, a una quindicina di metri da me. Non sembrava diverso dagli altri senzatetto che si vedono in città. Barba lunga, vestiti sporchi, un sacco a pelo arrotolato accanto a lui. Ma aveva una cosa che mi colpì: la rassegnazione.

Non chiedeva soldi. Non disturbava nessuno. Stava lì, con gli occhi bassi, le mani intrecciate. Sembrava un uomo che aveva smesso di sperare. Forse era stato in strada per anni. Forse aveva perso tutto. Forse aveva una famiglia da qualche parte che lo cercava. Non lo so. Non ho avuto il tempo di chiederglielo. Perché prima che potessi fare qualcosa, sono arrivati loro. La ragazza aveva i capelli raccolti in uno chignon perfetto, un sorriso da dentifricio, e un telefono con un’alzatina professionale. Il ragazzo aveva una GoPro attaccata al petto e una busta della spesa in mano.

All’inizio, pensai che fossero volontari. Persone che dedicano il loro tempo ad aiutare chi è meno fortunato. La città è piena di brave persone. Invece, quando la ragazza cominciò a parlare alla camera, capii che era diverso. “Ciao a tutti, siamo ancora qui, nel cuore della città, pronti a portare un po’ di calore a chi ne ha davvero bisogno”. La sua voce era quella dei video motivazionali. Perfetta. Studiata. Falsa. L’uomo alzò lo sguardo. Quando vide il telefono, la sua espressione cambiò. Non sorpresa. Non gratitudine. Paura. Si coprì il viso con la mano. Si girò verso il muro. Cercò di diventare più piccolo, più invisibile.

Ma la ragazza continuò. “Oggi abbiamo preparato delle provviste per qualcuno che, purtroppo, vive per strada”. Il ragazzo si avvicinò e gli porse la busta. “Prendila”, disse. “Ti stiamo aiutando”. L’uomo non prese la busta. Le sue mani tremavano. I suoi occhi erano fissi sul muro. “Per favore”, sussurrò. Non so se lo sentirono. Io lo sentii. Era un sussurro così piccolo che quasi si perse nel rumore della città. “Prego, se ne vada”.

La ragazza rise. “È timido”, disse alla camera. “Non abbiate paura, siamo qui per aiutare”. Continuò a filmare. Il ragazzo mise la busta per terra, accanto a lui. Ma invece di allontanarsi, rimase lì, con il telefono puntato, aspettando che l’uomo la prendesse. Aspettando la miniatura perfetta. L’uomo non si mosse. Rimanemmo così per un minuto. Forse due. Poi, non ce la feci più. Mi alzai. Mi avvicinai. “Scusate”, dissi. “Lui chiaramente non vuole essere filmato”.

La ragazza mi guardò come se avessi interrotto un’operazione chirurgia. “Tranquillo, sfociamo i volti quando necessario”. “Non è questione di sfocare il volto”, dissi. “È questione che non ha dato il consenso. Come vi sentireste voi se qualcuno vi filmasse mentre siete in difficoltà?” Il ragazzo spense la camera. Ora era arrabbiato. “Ci hai appena fatto perdere del materiale utile per la nostra pagina. Facciamo sensibilizzazione. Aiutiamo le persone”. “Le persone non hanno bisogno di essere filmate per essere aiutate”, dissi. “Se volete aiutarlo, aiutarlo. Ma senza camera. Senza pubblico. Solo perché è la cosa giusta da fare”.

La ragazza alzò gli occhi al cielo. “Non capisci. I video ci aiutano a raccogliere fondi per fare più interventi. Più visualizzazioni, più donazioni”. “E lui? Quanto prende lui di queste donazioni?” Lei non rispose. Il ragazzo fece un passo verso di me. “Non sono affari tuoi”. “L’ho fatto diventare affare mio quando ho visto che stavate calpestando la dignità di un uomo”. Per un momento, pensai che volesse colpirmi. Invece, si girò verso la ragazza. “Andiamo. Non ne vale la pena”. Hanno lasciato la busta per terra e se ne sono andati. Quando furono lontani, l’uomo alzò lo sguardo.

“Grazie”, disse. “Nessuno lo faceva mai”. “Come ti chiami?” chiesi. Lui esitò. Poi si alzò, prese la busta, e se ne andò senza rispondere. Non lo rividi mai più.

Quella notte, trovai il video. L’avevano pubblicato lo stesso. L’avevano tagliato, ovviamente. Cominciava con loro che si avvicinavano all’uomo, la parte in cui lui si copriva il viso, e poi un salto a loro che se ne andavano, con la didascalia: “Purtroppo non tutti capiscono il nostro lavoro”. Il mio intervento era stato completamente rimosso. La gente nei commenti li osannava. “Angeli”, “Eroi”, “Il mondo ha bisogno di più persone come voi”. Provai a commentare. Raccontai la mia versione. Il commento fu cancellato in dieci minuti. Fui bloccato. Provai con un altro account. Bloccato di nuovo. Allora scrissi un post sul mio profilo. Raccontai tutto. Senza fare nomi. Senza accusare direttamente. Dissi solo: “Se la vostra carità ha bisogno di un pubblico, non è carità. È spettacolo”.

Il giorno dopo, il post aveva qualche centinaio di condivisioni. Niente di che. Ma qualcuno mi taggò in un articolo. Uno dei loro video era diventato virale. Aveva milioni di visualizzazioni. E io ero diventato il cattivo. Il commento più votato diceva: “Questo Daniel è solo un invidioso. Queste persone fanno più in un giorno di quanto lui farà in tutta la vita”. Un altro diceva: “Se non vuole essere filmato, che non stia in strada”. Leggere quelle parole mi fece male. Non per me. Per l’uomo. Per tutti gli uomini come lui. Quelli che non hanno voce. Quelli che non possono difendersi. Quelli che vengono usati come contenuto mentre la gente li chiama “timidi”.

Nei giorni successivi, la situazione peggiorò. Ricevetti messaggi privati pieni di insulti. Alcuni minacciarono di venire a casa mia. Un uomo mi scrisse: “Sei il peggior nemico della carità. Spero che un giorno tu abbia bisogno di aiuto e nessuno ti aiuti”. Non risposi a nessuno. Ma una sera, ricevetti un messaggio da un account che non conoscevo. “Grazie”, diceva. “Grazie per aver difeso mio padre”. Era il figlio dell’uomo. Mi raccontò che suo padre aveva perso il lavoro durante la pandemia, poi la casa, poi la famiglia. Era in strada da due anni. Lui lo cercava da mesi. Il video lo aveva aiutato a ritrovarlo. Ora era al sicuro. In una struttura. “Non voleva essere filmato”, scrisse. “Ma alla fine, quel video ci ha riuniti. Quindi grazie. A te. E anche a loro”. Non sapevo cosa rispondere. Ero felice che fosse al sicuro. Ma continuavo a pensare a come l’avevano trattato. Alla sua paura. Alla sua dignità calpestata. Forse il fine giustifica i mezzi? Forse sì. Ma continuo a pensare che avrebbero potuto farlo in un altro modo.

Oggi, l’account dei due influencer è ancora attivo. Hanno più follower di prima. Pubblicano video simili ogni settimana. Qualche volta, qualcuno nei commenti chiede se le persone nei video hanno dato il consenso. La risposta è sempre la stessa: “Sfociamo i volti, non c’è problema”. Ma il problema, per me, non è mai stato il volto. È stata la dignità. E nessuna sfocatura potrà mai restituirla.

Fine