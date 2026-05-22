Due sorelle si sono innamorate dello stesso uomo e la lite è finita in tragedia

Emilia rimase immobile sotto la pioggia fissando il telefono illuminato sul sedile del passeggero. Sul display c’era una vecchia foto di lei e Isla da bambine, sorridenti, abbracciate, inseparabili. Sotto la foto compariva un messaggio mai inviato: “Non so come faccio a vivere senza di te.”





Emilia sentì qualcosa spezzarsi dentro immediatamente.

“No…” sussurrò scoppiando a piangere ancora più forte.

Noah cercò di allontanarla dalla macchina mentre in lontananza si sentivano già le sirene dell’ambulanza.

“Emilia devi spostarti!”

Ma lei non riusciva a staccare gli occhi da sua sorella. Isla era immobile contro il sedile, il volto coperto di sangue e i capelli sparsi ovunque. I fari distrutti illuminavano appena la pioggia che continuava a cadere sull’asfalto. E tutto quello che Emilia riusciva a pensare era una sola cosa: era colpa sua.

I paramedici arrivarono pochi minuti dopo e iniziarono immediatamente a lavorare sulla macchina distrutta. Noah teneva Emilia stretta mentre lei tremava senza riuscire a smettere di piangere.

“Respira,” continuava a ripeterle lui.

Ma Emilia non sentiva niente. Perché nella sua testa continuava a rivedere gli occhi di Isla pochi minuti prima. Quella rabbia devastante. Quelle parole.

“Tu sei morta per me.”

Uno dei paramedici urlò qualcosa ai colleghi e subito dopo arrivò il rumore delle cesoie che tagliavano la portiera. Il tempo sembrava essersi fermato. Emilia aveva il viso completamente bagnato tra pioggia e lacrime mentre intorno a loro la strada iniziava a riempirsi di luci blu e rosse.

Noah guardava la scena sconvolto. Per la prima volta sembrava capire davvero la gravità di quello che aveva fatto. Per mesi aveva giocato con entrambe. Con Isla aveva costruito qualcosa di profondo, ma contemporaneamente aveva iniziato a sentirsi attratto da Emilia. All’inizio aveva pensato fosse solo confusione. Poi erano arrivati i messaggi nascosti, le uscite segrete, i baci. E invece di fermarsi aveva lasciato che tutto peggiorasse.

Adesso guardava la macchina distrutta e sentiva il peso di ogni singola scelta fatta.

Un paramedico uscì finalmente dall’auto.

Emilia trattenne il respiro.

“È viva,” disse l’uomo rapidamente. “Ma dobbiamo portarla subito in ospedale.”

Le gambe di Emilia cedettero immediatamente. Noah la sorresse appena in tempo.

Quella notte fu un inferno.

L’ospedale sembrava congelato. Luci fredde, odore di disinfettante, medici che camminavano velocemente nei corridoi. Emilia sedeva nella sala d’attesa con il trucco completamente distrutto e le mani ancora sporche del sangue di sua sorella. Noah era seduto poco distante ma nessuno dei due parlava più. Perché non c’era niente da dire.

Verso le tre del mattino arrivarono i genitori.

La madre di Isla guardò Emilia e capì immediatamente che era successo qualcosa di terribile.

“Dov’è tua sorella?”

Emilia scoppiò subito a piangere.

Quando la verità venne fuori il padre impallidì completamente mentre la madre iniziò a urlare.

“COME HAI POTUTO?”

Quelle parole colpirono Emilia come pugnalate.

“Io non volevo…”

“ERA TUA SORELLA!”

La donna crollò su una sedia piangendo disperatamente.

Noah provò a intervenire ma il padre lo spinse via con rabbia.

“Tu sparisci dalla vista immediatamente.”

E Noah obbedì. Per la prima volta nella sua vita si sentiva davvero disgustato da sé stesso.

Passarono ore interminabili. Poi finalmente uscì un medico. Isla era sopravvissuta all’intervento ma aveva riportato gravi danni alla gamba e diverse lesioni interne.

“Ci vorrà molto tempo per recuperare,” spiegò il medico.

La madre scoppiò di nuovo a piangere.

Emilia invece rimase immobile perché improvvisamente capì una cosa devastante. Anche se Isla fosse sopravvissuta, niente sarebbe mai tornato come prima.

I giorni successivi furono ancora peggiori. Isla rimase sedata per quasi quarantotto ore. Emilia passava le giornate seduta fuori dalla stanza senza avere il coraggio di entrare davvero. Ogni volta che vedeva Noah provava disgusto. Per lui. Per sé stessa. Per tutto.

Una sera lui provò ad avvicinarsi.

“Emilia…”

Lei lo guardò con gli occhi completamente vuoti.

“Vattene.”

“Noi dobbiamo parlare.”

“Noi non esistiamo più.”

Quelle parole lo colpirono in pieno.

Emilia scoppiò improvvisamente a piangere.

“Mia sorella poteva morire!”

Noah abbassò immediatamente lo sguardo.

“Lo so.”

“No. Tu non lo sai.” La voce di Emilia tremava. “Tu non hai sentito mia madre urlare in ospedale. Tu non hai visto quella macchina.”

Noah sembrava distrutto.

“Mi dispiace…”

Emilia lo interruppe immediatamente.

“Non amavo davvero te.”

Lui la guardò confuso.

“Io volevo solo sentirmi scelta da qualcuno per una volta.”

Quelle parole fecero male a entrambi. Perché erano vere. Emilia aveva sempre vissuto nell’ombra di Isla. Isla era quella brillante, amata, sicura di sé. E quando Noah aveva iniziato a guardarla in modo diverso, Emilia si era aggrappata a quella sensazione senza pensare alle conseguenze.

Ma adesso tutto sembrava disgustoso.

“Sei stato disposto a distruggere due sorelle contemporaneamente,” sussurrò lei. “E io te l’ho permesso.”

Noah non rispose. Perché non poteva negarlo.

Quando Isla finalmente si svegliò, la stanza sembrò riempirsi di tensione immediatamente. La madre le prese la mano piangendo mentre il padre cercava disperatamente di restare forte. Emilia invece rimase ferma vicino alla porta incapace di avvicinarsi.

Poi Isla aprì lentamente gli occhi.

Per qualche secondo sembrava confusa.

Poi vide Emilia.

E il suo sguardo cambiò immediatamente.

Freddo. Vuoto. Devastato.

Emilia iniziò subito a piangere.

“Mi dispiace…”

Isla non rispose.

La stanza sembrava soffocante.

“Isla ti prego…”

Finalmente sua sorella parlò con una voce debole e spezzata.

“Esci.”

Quelle cinque lettere distrussero completamente Emilia.

“Io…”

“ESCI.”

La madre scoppiò a piangere ancora più forte mentre Emilia uscì dalla stanza quasi senza respirare.

E capì che quello era il vero incidente irrimediabile.

Non la macchina distrutta. Non le ossa rotte. Ma il fatto che sua sorella non la guardasse più come una sorella.

Passarono mesi.

Noah sparì completamente dalle loro vite. Nessuna delle due voleva più sentirlo nominare. Isla iniziò lentamente la riabilitazione ma il rapporto con Emilia restava inesistente. Non rispondeva ai messaggi. Non voleva visite. Non voleva sentire il suo nome.

E quella distanza stava distruggendo Emilia lentamente.

Una sera tornò nella vecchia casa dei genitori mentre tutti dormivano. Entrò nella stanza di Isla in silenzio e si sedette sul letto guardando le foto appese al muro. Vacanze, compleanni, Natale. Loro due sempre insieme. Inseparabili.

Emilia scoppiò a piangere da sola nel buio.

Perché improvvisamente capì una verità terribile.

Aveva perso sua sorella molto prima dell’incidente.

L’aveva persa nel momento in cui aveva scelto di tradirla.

Sei mesi dopo Isla accettò finalmente di incontrarla. Solo dieci minuti. In un bar.

Quando Emilia la vide entrare con il bastone sentì il cuore spezzarsi di nuovo.

Isla si sedette senza sorridere.

Per qualche secondo nessuna delle due parlò.

Poi Emilia iniziò a piangere immediatamente.

“Mi dispiace.”

Isla guardò fuori dal finestrino.

“Lo so.”

“Ti penso ogni giorno.”

Silenzio.

“Vorrei tornare indietro.”

Isla chiuse lentamente gli occhi.

“Anch’io.”

Quelle parole distrussero entrambe. Perché nessuna delle due poteva davvero tornare indietro.

Alcune ferite sopravvivono agli incidenti.

Alcuni tradimenti restano dentro per sempre.

E a volte basta una sola persona sbagliata per distruggere un amore tra sorelle che sembrava indistruttibile.