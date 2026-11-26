



Mio marito si prese tutto con il divorzio, compresa la casa, mentre io sedevo in tribunale, incinta di otto mesi e cercando di trattenere le lacrime. La sua amante sorrise mentre lui mi sussurrava: «Vediamo come te la cavi tu e quel bambino senza i miei soldi». Ma prima che potessi andarmene, le porte dell’aula si spalancarono e uno degli uomini più ricchi d’America si diresse dritto verso di me. Quello che disse dopo fece sbiancare mio marito.





Mi chiamo Tessa Hale e, a ventiquattro anni, stavo per ritrovarmi senza casa.

«Dopo aver esaminato l’accordo prematrimoniale», annunciò il giudice Whitmore, «tutti i beni coniugali, compresi la residenza e gli asset aziendali, restano di esclusiva proprietà del signor Hale».

Mi si spezzò il cuore.

«Non verrà riconosciuto alcun assegno di mantenimento. La signora Hale dovrà lasciare la residenza entro le cinque di questo pomeriggio».

Fissai il giudice, riuscendo a malapena a comprendere le sue parole. Tenevo entrambe le mani sul ventre gonfio, mentre mia figlia non ancora nata scalciava sotto le dita. Ero cresciuta passando da una famiglia affidataria all’altra, senza sapere cosa significasse avere una famiglia stabile. Quando Preston mi aveva sposata, aveva promesso che non mi sarei mai più sentita abbandonata.

Mi aveva convinta a lasciare il lavoro, insistendo che avrebbe provveduto a tutto ciò di cui la nostra famiglia aveva bisogno. Ora, a poche settimane dalla nascita della nostra bambina, mi stava portando via ogni cosa. Dall’altra parte dell’aula, Preston sedeva in un costoso abito firmato, con un’espressione pienamente soddisfatta. Accanto a lui c’era Bianca, la donna con cui mi tradiva.

Gli sorrise come se la mia sofferenza fosse qualcosa da festeggiare. Quando l’udienza finì, feci fatica ad alzarmi. Le gambe mi tremavano e mi aggrappai al bordo del tavolo per reggermi. Preston si avvicinò con calma.

«Be’, Tessa», disse sorridendo, «a quanto pare avevo ragione su di te».

Tenni gli occhi bassi.

«Prima di me non eri niente. Solo un altro caso di beneficenza».

Si chinò verso di me.

«E ora il tribunale ha confermato quanto tu sia inutile».

Mandai giù il nodo che avevo in gola.

«Ti prego, Preston. Porto in grembo tuo figlio».

La sua espressione si indurì.

«Vediamo come te la cavi tu e quel bambino bastardo senza i miei soldi».

Bianca rise piano alle sue spalle.

«Scommetto che tra una settimana mi supplicherai di riprenderti», sussurrò.

Una lacrima mi scese lungo la guancia. Non avevo genitori da chiamare, risparmi su cui contare né un posto dove portare la mia bambina. Poi un boato assordante scosse l’aula. Le porte a doppio battente sbatterono contro le pareti.

Mi voltai di scatto, mentre l’agente di custodia si avvicinava. Entrò un uomo anziano, vestito con un impeccabile abito nero su misura e con un bastone lucido in mano. Lo accompagnavano quattro addetti alla sicurezza, seguiti da diversi avvocati con valigette di pelle. Riconobbi subito il suo volto.

Gregory Sterling. Il miliardario fondatore di Meridian Global, la cui fotografia compariva regolarmente sulle riviste economiche. Non riuscivo a capire perché un uomo come lui fosse lì. Il suo bastone batté sul pavimento di marmo mentre si avvicinava.

Superò gli avvocati, ignorò il giudice e si fermò proprio davanti a me. Poi si rivolse a Preston.

«Senza i tuoi soldi?» ripeté freddamente.

Intorno a noi calò il silenzio.

«Mia figlia e mio nipote non dovranno mai più preoccuparsi dei soldi».

Mi mancò il respiro. Figlia? Lo fissai, incapace di parlare. Spostò lo sguardo su Preston.

«E quanto a lei, signor Hale, entro la fine di questo trimestre il suo impero finanziario potrebbe non essere altro che un ricordo».

Preston barcollò all’indietro.

«Signor Sterling?» balbettò. «Ci dev’essere un errore!»

Gregory rimase immobile.

«Tessa è orfana», continuò Preston, disperato. «È cresciuta in affidamento. Non ha famiglia!»

Uno degli avvocati di Gregory si fece avanti. Posò sul tavolo tra noi un fascicolo spesso, con il titolo impresso in oro. Preston abbassò lo sguardo sulla copertina. Gli si spalancò la bocca.

Mi sporsi in avanti, disperata di capire perché un miliardario mi stesse chiamando sua figlia. L’avvocato aprì il fascicolo e ne rivelò il titolo…

«Marcus, fai sgomberare la stanza».

La voce della dottoressa Morales squarciò il panico con la fermezza di una campana.

«Fuori tutti, tranne il personale medico».

Era una delle cose che si imparavano in fretta in casa di Vincent Castellano. Quando la dottoressa Morales dava un ordine, persino gli uomini che temevano Vincent obbedivano immediatamente. Rimasi accanto alla scrivania, con l’attenzione fissa sul biglietto spiegazzato che giaceva vicino alla mano di Vincent. Rafe.

Il fratello minore di Vincent. L’unico membro della famiglia che poteva entrare nell’ufficio di Vincent senza bussare e uscirne senza essere perquisito. Mi chinai per raccogliere il foglio, ma la dottoressa Morales mi fermò con uno sguardo severo.

«I guanti».

Solo Rafe. La dottoressa Morales diede un’occhiata al biglietto, premendo una garza contro la ferita sotto le costole di Vincent.

«Sai cosa significa?»

«So a chi si riferisce».

«Allora non decidere ancora niente».

«Non sto decidendo».

«Hai già cominciato a trarre conclusioni».

Da dodici anni proteggevo Vincent prestando attenzione a tutto ciò che sfuggiva agli altri. La mente umana era fatta per collegare frammenti, e la mia si era allenata a farlo prima ancora che il pericolo diventasse visibile. Rafe aveva cenato con Vincent la sera prima. Rafe era stato uno degli ultimi a cui era stato permesso di accedere all’ala est.

Ora il suo nome era scritto nella mano insanguinata di Vincent.

«Il polso è debole», disse la dottoressa Morales.

«Vincent, mi senti?»

Le dita di lui si mossero sul tappeto.

«Vincent, resta con noi».

«Adeline», mormorò.

«È al sicuro», dissi in fretta.

Il suo sguardo si spostò verso la bambina seduta sotto la finestra. Stringeva ancora il suo alligatore verde con entrambe le mani.

«Sono qui, zio Vin», disse.

«Dite all’ambulanza di usare l’ingresso privato».

«Trasporto medico all’ala est, subito».

Le guardie ripresero a muoversi, ma Adeline rimase accanto alla scrivania. Camille apparve all’ingresso, senza fiato e pallida. Era rimasta al lavoro in cucina quando era scattato il segnale d’emergenza. Non appena vide sua figlia, attraversò la stanza e la strinse tra le braccia.

«Tesoro, cos’è successo?»

Adeline nascose il viso contro la spalla della madre.

«Zio Vin dormiva in una posizione sbagliata».

Poi guardò il sangue.

«Cos’è successo?»

«Non lo sappiamo ancora».

«Rafe?»

Camille strinse Adeline più forte.

«No».

«Non ho accusato nessuno», dissi.

«Non ce n’è bisogno», rispose Camille in silenzio.

La sua voce aveva la stanchezza di chi aveva visto persone potenti trasformare i sospetti in punizioni.

«Quando si fa il nome di un Castellano, la gente smette di fare domande».

«Stavolta no».

L’ambulanza arrivò sette minuti dopo. I paramedici tagliarono la camicia di Vincent, gli sistemarono una maschera per l’ossigeno e lo adagiarono su una barella. La ferita era grave, ma la dottoressa Morales continuava a ripetere che i suoi parametri vitali si erano stabilizzati.

«Lo zio Vin si sveglierà?» chiese.

«Lo stanno portando in ospedale», le disse Camille.

«Non era questo che ho chiesto».

Poi baciò Adeline sui capelli.

«I medici lo aiuteranno.»

«Andrai da lui?»

«Sì.»

«Resterai con lui?»

«Digli che ho ancora l’alligatore.»

«Glielo dirò.»

Solo quando l’ambulanza scomparve oltre i cancelli di ferro mi resi conto che stringevo ancora il biglietto spiegazzato. Lo infilai in una busta per le prove e mandai uno degli uomini della sicurezza a recuperare i registri dei sistemi di sorveglianza. La stanza sembrava diversa senza Vincent. Una striscia scura macchiava il tappeto.

La finestra era aperta di una decina di centimetri e lasciava entrare l’aria fredda del mattino, che faceva muovere le tende. Eppure, nella stanza tutto lasciava pensare che Vincent conoscesse la persona che gli stava di fronte. Accanto al telefono c’era una piccola chiave d’argento. Il pulsante d’emergenza era ancora illuminato.

Adeline l’aveva premuto con tanta forza che la plastica rossa si era incrinata lungo il bordo. L’aveva salvato con un pulsante pensato per gli adulti, che sapevano esattamente cosa fare. Era troppo piccola per capire ciò che aveva fatto. Eppure era rimasta coraggiosa nell’unico modo in cui una bambina poteva esserlo.

«Marcus, le telecamere dell’ala est si sono spente alle otto e quarantatré.»

«Quando?»

«Stando al sistema, c’è stata un’interruzione di corrente.»

«È mancata la corrente anche nel resto della casa?»

«Allora non è stata un’interruzione di corrente.»

«È quello che pensavo.»

«Chi può accedere ai comandi delle telecamere?»

«Io, il supervisore notturno, tu, il signor Rafe e Vincent.»

«Scopri se Rafe era in casa stamattina.»

«C’era.»

«Quando è uscito?»

«Non è uscito.»

La risposta mi colse di sorpresa.

«Che vuoi dire?»

«È nella biblioteca ovest.»

«Vai a chiamarlo.»

«Vuoi che venga qualcuno con me?»

La biblioteca ovest occupava la parte più antica della casa; le pareti erano rivestite di scaffali in cedro scuro e le finestre si affacciavano sul giardino d’inverno. Rafe era in piedi accanto al lungo tavolo centrale, davanti a un blocco legale aperto. Aveva quarantasei anni, tre meno di Vincent, e gli stessi occhi molto infossati e la stessa abitudine di osservare le persone prima di rispondere.

Ma mentre Vincent brandiva il silenzio come un’arma, Rafe lo usava come uno scudo.

«È vivo?»

«Grazie al cielo.»

«La dottoressa Morales l’ha portato in ospedale.»

«Qualcuno lo ha aggredito nel suo ufficio.»

«Chi?»

«È quello che sto cercando di scoprire.»

Il suo sguardo cadde sulla busta protettiva per le prove che avevo in mano.

«Dove l’hai trovata?»

«Sotto la mano di Vincent.»

Rafe si staccò dal tavolo.

«Non sono stato io ad aggredirlo.»

«Non ho detto che sei stato tu.»

«Sei venuto qui con il mio nome in una busta.»

«Il tuo nome era nella mano di Vincent.»

«Rafe», lo avvertì la guardia.

«No», disse Rafe.

«Se Vincent ha scritto quel nome, devi sapere cosa significa.»

«Dimmi.»

«Ieri sera Vincent e io abbiamo litigato.»

«Non è una novità.»

«Stavolta era diverso.»

«In che senso?»

«Mi ha detto che avrebbe fatto dei cambiamenti.»

«Che tipo di cambiamenti?»

«Cambiamenti che avrebbero riguardato tutti.»

«Voleva lasciare gli affari.»

«Vincent?»

«Ha detto che aveva chiuso.»

«Chiuso con cosa?»

«Con tutto.»

Negli anni, Vincent aveva costruito la propria vita attorno al controllo. Aveva creato aziende che, viste da fuori, sembravano legittime, ma tutti in casa sapevano cosa c’era dietro. Vincent l’aveva sempre chiamata protezione.

«Mi stai dicendo che Vincent aveva intenzione di abbandonare l’intera organizzazione?»

«Ti sto dicendo che voleva smantellarla.»

«Perché?»

«Perché riteneva che il prezzo da pagare fosse diventato troppo alto.»

«Non in termini economici.»

Qualcosa nel suo tono mi fece abbassare la guardia.

«Chi voleva proteggere?»

A quel punto disse: «Camille e Adeline».

«Perché loro?»

«Perché credeva che le scelte della famiglia le avessero messe in pericolo.»

«Camille lavora qui da anni.»

«Appunto.»

Rafe strinse i bordi del tavolo.

«Non avrebbe mai dovuto essere coinvolta in tutto questo.»

«E nemmeno sua figlia.»

Il suo sguardo tornò sulla busta protettiva per le prove.

«Vincent voleva creare una fondazione.»

«Una fondazione?»

«Una fondazione che usasse il denaro delle aziende legittime per aiutare le famiglie coinvolte in situazioni come la nostra.»

Ripensai agli scaffali dell’ufficio di Vincent, dove a volte comparivano e poi sparivano, senza spiegazioni, dei disegni architettonici.

«Questa fondazione esisteva davvero?»

«Come fai a saperlo?»

«Perché ho preparato i documenti preliminari.»

«Lo stavi aiutando?»

«Cercavo di tenerlo in vita abbastanza a lungo da permettergli di cambiare le cose.»

«Perché andarsene lo avrebbe messo in pericolo?»

Rafe mi rivolse un sorriso stanco.

«Per dodici anni hai fatto da guardia del corpo a Vincent, Marcus.»

«So cosa fa.»

«Allora sai che ci sono persone che dipendono dal suo potere.»

«E alcune si opporrebbero a perderlo.»

«Più di alcune.»

«È quello che è successo?»

«Camille, dovresti portare Adeline in un posto tranquillo.»

«Ho sentito abbastanza.»

«Vai a riposare.»

«Mi sono riposata fin troppe volte mentre si decideva della mia vita senza interpellarmi.»

Non avevo mai sentito Camille parlargli in quel modo. In casa era sempre stata gentile, attenta sia con le guardie sia con i membri della famiglia. Ora entrò nella biblioteca rivestita di scaffali come se la paura fosse diventata meno importante della verità.

«Che cosa aveva in mente Vincent?» chiese.

«Voleva fondare un’associazione», dissi.

«Mi aveva detto che era solo un’idea.»

«Era più di questo», disse Rafe.

«Mi aveva promesso che Adeline non sarebbe mai dovuta crescere qui.»

La bambina addormentata si mosse contro la sua spalla. Camille le posò una mano sulla schiena.

«Ha detto che avremmo potuto trasferirci in un posto tranquillo.»

«Diceva sul serio.»

«Allora perché non me l’ha mai detto?»

«Perché non si fidava ancora del piano.»

«O perché non si fidava delle persone che gli stavano intorno.»

«Aveva scritto Rafe?»

«Non lo so», dissi.

«Ieri sera ero in casa, ma ho lasciato l’ufficio di Vincent prima di mezzanotte.»

«Dove sei andato dopo?»

«Nell’ala degli ospiti.»

«Qualcuno ti ha visto?»

«Il personale notturno.»

«Stamattina sei tornato nell’ala est?»

«Eri vicino all’ufficio quando si sono spente le telecamere?»

«Ti ho detto che non ho aggredito mio fratello.»

«Non era questa la mia domanda.»

«L’ho visto», disse.

«Camille.»

«Stamattina.»

«Dove?»

«Vicino all’ala est.»

«Prima che portassi Adeline in cucina.»

«A che ora?»

«Non lo so.»

«Mi hai visto?»

«Ho visto qualcuno.»

«Hai appena detto che hai visto me.»

«Ho visto il tuo cappotto.»

Rafe fece un passo verso di lei, poi si trattenne.

«Perché non l’hai detto prima?»

«Perché non sapevo cosa avessi visto.»

«E adesso?»

«Adesso Vincent è in sala operatoria e il tuo nome è nella sua mano.»

«Ieri ero vicino all’ala est.»

«Non è questo che ha detto lei.»

«Lo so.»

«Ci sono andato stamattina perché ho sentito delle voci.»

«Che voci?»

«La voce di Vincent e quella di qualcun altro.»

«Non sono riuscita a capire chi fosse.»

«Io sì.»

«Che cosa hai sentito?»

Per la prima volta da quando era entrata nella biblioteca foderata di libri, sembrò spaventata.

«Vincent stava discutendo con qualcuno.»

«Prima che trovassi Adeline.»

«Che cosa ha detto?»

«Non ricordo tutto.»

«Sforzati.»

«L’altra persona ha detto che Vincent aveva fatto una promessa.»

«E poi?»

«Vincent ha detto che stava cercando di sistemare le cose.»

«E poi?»

«La voce ha detto: “Non sta a te decidere quando finisce”.»

Adeline si mosse e mormorò nel sonno.

«Non sono entrata», continuò.

«Avevo paura.»

«Perché la voce ti sembrava familiare.»

«In che senso?»

«Come se fosse qualcuno di casa.»

«Marcus, ha chiamato l’ospedale.»

«Vincent ha superato l’intervento.»

«E?»

«Ha perso molto sangue, ma la riparazione ha retto.»

«È cosciente?»

«Si sveglierà?»

«Non lo so ancora.»

«Possiamo vederlo?»

«Non finché non lo trasferiscono in terapia intensiva.»

Per una volta, Rafe sembrò perdere il controllo di sé che aveva mantenuto con cura da quando ero entrata nella biblioteca foderata di libri. Quando si coprì il viso con entrambe le mani, non sembrò più il consulente legale di Vincent. Sembrò un fratello minore che aveva appena capito che una discussione poteva trasformarsi nell’ultima conversazione mai avuta con la sua famiglia.

«Sarei dovuto restare», sussurrò.

«Restare dove?»

«Con lui.»

«Che cosa è successo ieri sera?»

«Vincent mi ha chiesto se pensavo che la famiglia sarebbe sopravvissuta senza di lui.»

«Che cosa gli hai risposto?»

«Che dipendeva dal fatto che la famiglia volesse sopravvivere così com’era.»

«Si è arrabbiato.»

«Ha detto che ero sempre stato più bravo a giudicare le sue decisioni che a sopportarne le conseguenze.»

«Aveva torto?»

«Ho portato questo perché pensavo che potesse ancora cambiare idea.»

«Dalle società legittime stanno sparendo dei soldi», disse.

«Quanti?»

«Abbastanza da indebolire le fondamenta prima ancora che esistano.»

«Sai chi li ha presi?»

«Lo sa Vincent?»

Rafe mi rivolse uno sguardo stanco.

«Se Vincent avesse voluto spostare del denaro, non avrebbe avuto bisogno di rubarlo a sé stesso.»

«Gliel’hai detto stamattina?»

«Ci ho provato.»

«È per questo che sei andato nell’ala est?»

«Mi ha detto di andarmene.»

«Perché qualcuno l’aveva già avvertito.»

La guardia vicino all’ingresso parlò di nuovo.

«Marcus, abbiamo trovato qualcosa nello studio.»

Rafe ci raggiunse, portando con sé il taccuino. Vicino alla scrivania di Vincent, la guardia indicò la finestra aperta.

«Abbiamo trovato anche questo sotto il tappeto.»

«È di un vecchio cappotto di Vincent.»

«Potrebbe essere caduto da poco?» chiesi.

«Non indossa quel cappotto da anni.»

Alle mie spalle, Rafe inspirò bruscamente.

«Marcus.»

«Che c’è?»

«Non è questo che ha scritto Vincent.»

«E allora chi l’ha scritto?»

Rafe guardò verso il corridoio, dove Camille era ferma con Adeline in braccio.

«È l’ultima cosa che nostro padre disse prima di morire.»

Dalla busta portaprova che avevo in mano venne un lieve suono. Poi, in mezzo al fruscio, una voce parlò attraverso il canale di sicurezza.

«Di’ a Vincent che mi deve ancora qualcosa.»

Ma anche Rafe l’aveva sentito. Fu lui il primo a parlare.

«Spegnetelo.»

«Chiunque abbia trasmesso quel messaggio voleva che lo sentissimo.»

«Questo non ci dice chi fosse.»

«Ci dice che è ancora dentro il sistema di sicurezza.»

La guardia vicino alla scrivania deglutì.

«Devo disattivare il canale?»

«No», dissi.

«Se lo disattivi, perderai la possibilità di rintracciare il segnale.»

«Non disattiverò niente.»

Regolai la frequenza della radio e feci cenno alla guardia di restare vicino alla porta.

«Manda il responsabile tecnico nella sala di controllo, ma non lasciarlo toccare le registrazioni.»

«Ricevuto.»

Rafe continuava a fissare la striscia di carta che avevo in mano.

«Hai detto che quella frase era di tuo padre», dissi.

«Sì.»

«Che cosa intendeva?»

Rafe guardò verso la finestra aperta.

«Quale parte?»

«“Mi devi ancora qualcosa”.»

«Nostro padre aveva l’abitudine di fare promesse quando voleva che qualcuno smettesse di fare domande.»

«Non mi hai risposto.»

«Aveva promesso a Vincent che gli avrebbe offerto una via d’uscita.»

«Da che cosa?»

«Da tutto.»

Non rimase che il lieve rumore dei suoi passi mentre portava Adeline verso gli alloggi della servitù.

«Perché tuo padre gli avrebbe fatto una promessa del genere?»

«Perché Vincent aveva diciannove anni ed era già stato trascinato negli affari di famiglia.»

«Nostro padre credeva che Vincent potesse diventare una persona diversa.»

«E lo è diventato?»

«Non subito.»

«Quando nostro padre morì, Vincent ereditò la responsabilità di tutti.»

«Non è la stessa cosa che ereditare un impero.»

«È diventata la stessa cosa.»

«La gente si rivolgeva a lui per avere protezione, denaro, risposte.»

«Perché li incoraggiava?»

«Perché pensava di poter impedire che si distruggessero a vicenda.»

Vincent non si era mai definito un criminale. Si era descritto come un uomo che impediva a uomini peggiori di prendere il controllo. Rafe era sempre stato più sincero.

«Credi che stesse cercando di salvare delle persone», dissi.

«Credo che all’inizio fosse così.»

«E dopo?»

«Poi è diventato così bravo a controllare il pericolo che si è dimenticato che controllare non è la stessa cosa che essere al sicuro.»

Quelle parole mi turbarono, perché sembravano meno un’accusa che una confessione. Posai il foglio accanto alla busta portaprova con il nome.

«Vincent ti ha mai detto che doveva ancora qualcosa a qualcuno?»

«Non con quelle parole.»

«Tuo padre aveva dei nemici?»

«Nostro padre aveva dei debiti.»

«Economici?»

«Alcuni.»

«E gli altri?»

«Promesse.»

Era un uomo dalle spalle strette, di nome Owen Bell, che si occupava degli impianti di sicurezza della tenuta da quasi nove anni e non amava essere convocato senza spiegazioni. Quando vide la finestra aperta, il tappeto macchiato di sangue e Rafe accanto alla scrivania, la sua irritazione svanì.

«Le telecamere dell’ala est si sono spente alle otto e quarantatré», dissi.

«E pochi minuti fa qualcuno ha usato il canale di sicurezza.»

Owen posò la valigetta degli attrezzi.

«Hai registrato la trasmissione?»

«La radio l’ha ricevuta.»

«Non significa che il sistema l’abbia registrata.»

«Scoprilo.»

Collegò un monitor portatile al pannello di controllo sotto la scrivania.

«Il segnale delle telecamere si è interrotto alle otto e quarantatré e dodici secondi.»

«Per quanto tempo?»

«Quattro minuti e trentasei secondi.»

«Abbastanza perché qualcuno entrasse e uscisse.»

«O perché qualcuno già dentro si spostasse da una stanza all’altra.»

Rafe incrociò le braccia.

«Puoi recuperare il filmato mancante?»

«Posso provarci.»

«Fa’ in fretta», dissi.

Owen cominciò ad aprire i file. Ma la finestra aperta poteva essere stata messa lì per far pensare che qualcuno fosse scappato da quella parte. Il bottone poteva essere stato piazzato. Perfino il nome sotto la mano di Vincent poteva essere stato scritto da qualcun altro.

«A cosa stai pensando?» chiese Rafe.

«Che la stanza è stata allestita per raccontarci una storia.»

«Quale storia?»

«Che Vincent conosceva il suo aggressore.»

«Perché non c’è niente fuori posto.»

«Può essere stato colto di sorpresa.»

«Allora perché aprire la finestra?»

«Per farci credere che qualcuno sia scappato da lì.»

«Ho trovato qualcosa.»

La porta dell’ufficio di Vincent era aperta.

«Riesci a ingrandirlo?» chiesi.

«Torna indietro», disse Rafe.

Owen riprodusse il frammento.

«Un orologio?» chiesi.

«Potrebbe essere un anello», disse Rafe.

«Forse c’è una registrazione di riserva.»

«Hai detto che la telecamera era andata fuori uso.»

«Il sistema principale, sì.»

«Che registrazione di riserva?»

«Una vecchia telecamera nel corridoio.»

«Perché non era inclusa nel rapporto?»

«Perché non avrebbe più dovuto essere collegata.»

La ripresa proveniva da una telecamera posizionata sopra le scale di servizio dell’ala est. Un anello rifletté la luce.

«È il sigillo di Vincent.»

«Ne sei sicuro?»

«Lo vedo ogni giorno da vent’anni.»

«Chi altro ne ha uno?»

«Vincent.»

«Qualcun altro?»

«Ufficialmente, nessuno.»

Owen ingrandì l’immagine. L’anello rimase visibile solo per due fotogrammi. La figura uscì dal campo della telecamera di sorveglianza.

«Riesci a identificare il cappotto?» chiesi.

«L’altezza?»

«Circa un metro e ottantatré, forse un po’ meno.»

Rafe non distolse lo sguardo dal monitor.

«Vincent ha dato quell’anello a Nico.»

«Tuo nipote?»

«Il figlio maggiore di Vincent.»

«Anni fa.»

«Era di nostro padre.»

«E Vincent l’ha dato a Nico?»

«Quando Nico ha compiuto diciotto anni.»

«Che cosa significa?»

«Che considerava Nico il prossimo capofamiglia.»

Ricordavo di aver visto il giovane solo una manciata di volte. Nico Castellano aveva trascorso gran parte della sua vita adulta lontano dalla tenuta, spostandosi tra università, uffici e città in cui nessuno conosceva il suo cognome. Vincent parlava di rado di lui. Quando lo faceva, l’orgoglio si mescolava a qualcosa che non ero mai riuscita a definire.

«Dov’è Nico adesso?» chiesi.

«Avrebbe dovuto essere a Boston.»

«Avrebbe dovuto?»

«Ha detto a Vincent che aveva una riunione lì.»

«Ieri.»

«Gli hai parlato?»

«Adeline dorme», disse lei.

«Hai sentito cos’abbiamo trovato?» chiesi.

«Hai riconosciuto l’anello?»

«Lo conosci», dissi.

«L’ho visto addosso a Nico.»

«Perché non l’hai detto prima?»

«Perché non ne ero sicura.»

«Hai riconosciuto il suo cappotto.»

«Ho riconosciuto una voce.»

«E hai riconosciuto l’anello.»

«Ho riconosciuto qualcosa su uno schermo, troppo sfocato perché chiunque altro potesse identificarlo.»

La voce di Rafe rimase controllata, ma lo sforzo che gli costava era evidente.

«Avresti dovuto dircelo.»

«Stavo cercando di dirti la verità.»

«Decidevi quali parti fosse sicuro rivelare.»

«Rafe, così non aiuti.»

«No», disse lui.

«Ma forse questo spiega perché Vincent ha scritto il mio nome.»

«Perché Nico avrebbe dovuto usare il tuo nome?»

«Hai motivo di credere che l’avrebbe fatto?»

Prese la busta protettiva contenente il primo biglietto.

«Ieri sera ho affrontato Vincent per i soldi spariti.»

«L’hai detto.»

«Non ti ho raccontato tutto.»

«Allora raccontamelo adesso.»

Rafe strinse tra le dita la plastica.

«I trasferimenti non erano casuali.»

Le società elencate erano seguite da date, importi e numeri di conto. Un programma sportivo giovanile che Vincent aveva finanziato sotto un altro nome.

«Che schema vedi?» chiesi.

«I prelievi erano di importi abbastanza piccoli da non destare subito sospetti.»

«Chi era autorizzato?»

«Vincent, io e Nico.»

«Nico aveva accesso ai conti?»

«Si stava formando per gestirli.»

«Per volontà di Vincent?»

Rafe indicò le date.

«I soldi hanno cominciato a sparire sei mesi fa.»

«Quasi tre milioni di dollari.»

«Perché Nico dovrebbe averli presi?»

«Pensi che abbia aggredito Vincent per i soldi?»

«Penso che qualcuno voglia il controllo delle aziende.»

«Non è la stessa cosa», dissi.

La sua espressione si addolcì quando vide quanto Camille fosse turbata.

«Non sto accusando Nico.»

«Lo fanno tutti», sussurrò Camille.

«Nessuno si è chiesto che cosa abbia fatto Vincent per spingerlo ad andarsene.»

«Non se n’è andato perché voleva essere libero.»

«Che vuoi dire?»

«Voglio dire che Vincent l’ha mandato via.»

«Lavoravi qui.»

«Pulivo le stanze e servivo i pasti.»

«Avrai sentito delle cose.»

«Abbastanza da sapere che spesso si chiama protezione il controllo, quando si ha paura di perdere qualcuno.»

«Nico era un ragazzo difficile.»

«Era solo.»

«Aveva tutto.»

«Aveva un padre che parlava per lui, prima ancora che potesse parlare da sé.»

«Non sai com’era Nico.»

«So che aspetto aveva quando tornava da scuola.»

«Restava fuori dalla cucina, in attesa che Vincent si accorgesse di lui.»

«A volte aspettava un’ora», continuò.

«A volte Vincent non arrivava mai.»

A giudicare dallo shock sul volto di Rafe, neanche lui lo sapeva.

«Perché non l’hai detto a nessuno?» chiese.

«Perché non spettava a me raccontarlo.»

«E adesso sì?»

«Adesso tuo fratello è incosciente e tutti cercano un colpevole.»

«Non so chi abbia fatto del male a Vincent.»

«Ma?»

«Ma so che Nico ha passato anni a credere che suo padre amasse più la persona che sarebbe diventato che quella che aveva davanti.»

La rabbia di Rafe si attenuò, lasciando il posto a qualcosa di più complesso.

«Era un bambino.»

«E Vincent cercava di proteggerlo.»

«Forse.»

«Ma la protezione può diventare una prigione, se nessuno chiede alla persona se vuole essere salvata.»

«Ho trovato la registrazione.»

Era riuscito a recuperare un frammento dal sistema di riserva. La figura con l’anello entrava dalle scale e si fermava davanti all’ufficio di Vincent. La qualità dell’immagine era peggiore di prima, ma la postura era familiare.

«Cedro», disse.

«L’odore.»

«Vincent ha nominato il cedro quando mi ha chiamato ieri sera.»

«Ha detto che avrebbe riaperto il vecchio studio.»

«È importante?»

«Quella stanza è inutilizzata da anni.»

«Dov’è?»

«Sotto la biblioteca dell’ala ovest.»

«Che cosa c’era dentro?»

«I documenti di nostro padre.»

«Qualcuno può entrarci adesso?»

«Solo con una chiave.»

Mi tornò in mente la piccola chiave d’argento vicino al telefono di Vincent.

«Vincent ne tiene una nel suo ufficio?»

«Nello studio ci sono documenti che potrebbero spiegare la scomparsa dei soldi.»

«Allora lo perquisiremo.»

«Camille», dissi, «vieni con noi.»

«Dovrei restare vicino ad Adeline.»

«Manderò una guardia.»

«Devo starle accanto.»

«Avresti dovuto dirmelo», disse lui.

«Di me?»

«Di cosa sarebbe successo se mi fossi sbagliato.»

«Ti sbagliavi?»

La lasciammo nello studio, con la guardia di sicurezza fuori. Il vecchio studio si trovava sotto la biblioteca rivestita di libri, raggiungibile da una stretta scala nascosta dietro uno scaffale mobile. Rafe lo aprì con la chiave d’argento. La stanza odorava intensamente di cedro.

Sotto un ritratto coperto del padre di Vincent c’era una scrivania.

«Conservava tutto», disse Rafe.

«Allora trova i documenti.»

Cercammo tra registri, vecchi contratti e cartelle contrassegnate con date di oltre vent’anni prima. Infine, Rafe aprì un cassetto chiuso a chiave. Dentro c’era una busta sottile, indirizzata con la grafia di Vincent.

«Nico.»

Poi Rafe notò il sigillo. Lesse la prima riga e impallidì.

«Che cosa dice?»

La lettera era datata sei mesi prima. Ma la verità è che ho accettato il tuo fardello perché pensavo che amare significasse portarlo senza chiederti di voltarti indietro. Meritavi di sapere la verità. La lettera continuava, ma il paragrafo finale era stato strappato via.

Se torni, dirò tutto a Marcus. Poi Rafe guardò il pavimento. Una scia di segatura fresca di cedro attraversava i gradini. Accanto c’era un accendino d’argento.

La lettera era datata sei mesi prima. Ma la verità è che ho accettato il tuo fardello perché pensavo che amare significasse portarlo senza chiederti di voltarti indietro. Meritavi di sapere la verità. La lettera continuava, ma il paragrafo finale era stato strappato via.

Se torni, dirò tutto a Marcus. Poi Rafe guardò il pavimento. Una scia di segatura fresca di cedro attraversava i gradini. Accanto c’era un accendino d’argento.

L’accendino giaceva sul gradino tra noi, la superficie d’argento che rifletteva la luce della lampada. Poi guardò la lettera incompiuta che tenevo in mano.

«Che cosa aveva promesso Vincent a Nico?» chiesi.

Rafe aprì la bocca, ma non rispose. Sembrava che il vecchio studio trattenesse il fiato intorno a noi. L’aria profumava di cedro, calda e asciutta, e mi riportò alla registrazione audio dello studio e alla figura la cui mano era balenata sotto la telecamera di sorveglianza. Tutto indicava Nico.

Alla fine, Rafe scese gli ultimi gradini e raccolse l’accendino con una mano che tremava, nonostante cercasse di nasconderlo.

«Nico lo portava con sé quando aveva diciassette anni», disse.

«Lo riconosci?»

«Gliel’ho dato io.»

«Perché partiva per andare a scuola e disse che voleva qualcosa che appartenesse alla famiglia senza sembrare che lui appartenesse alla famiglia.»

Esaminai l’accendino.

«Te l’ha restituito?»

«Allora perché è qui?»

Compariva ogni volta che qualcuno si trovava davanti a una verità troppo dolorosa da nominare. Tirai fuori il telefono e fotografai l’accendino prima di metterlo in una busta per le prove.

«Pensi che sia passato di qui stanotte?»

«Penso che qualcuno l’abbia fatto.»

«Potrebbe essere stato Vincent?»

«Vincent era in sala operatoria.»

«Prima.»

Le impronte erano incomplete, ma una traccia stretta si dirigeva verso il pianerottolo inferiore e un’altra tornava verso la biblioteca foderata di libri. Qualcuno era entrato da poco nello studio.

«Che cosa mancava nella lettera?» chiesi.

«La verità.»

«Su cosa?»

«Ti ho detto che nostro padre aveva promesso a Vincent una via d’uscita.»

«Hai detto che riguardava ogni cosa.»

«Ma non mi hai mai detto perché Vincent ne avesse bisogno.»

«Perché aveva fatto qualcosa che nessun altro sapeva.»

L’avvocato scrupoloso era scomparso, lasciando il posto a un uomo che per anni aveva protetto una ferita con il silenzio.

«Che cosa aveva fatto?» chiesi.

«Nostro padre è morto durante una rapina.»

«Questa è la versione ufficiale.»

«Qual è la verità?»

«Vincent l’aveva organizzata.»

«Stai dicendo che Vincent aveva organizzato la rapina in cui è morto vostro padre?»

«Sto dicendo che Vincent se ne assunse la responsabilità.»

«Non è la stessa cosa.»

Abbassò lo sguardo sull’accendino nella busta per le prove.

«Nico era lì.»

«Quanti anni aveva?»

«Diciassette.»

«Nico stava cercando di andarsene dalla famiglia.»

«Lasciare gli affari?»

«Lasciare la città.»

«Aveva una borsa di studio, una stanza che lo aspettava e un amico che gli aveva promesso di aiutarlo a sistemarsi.»

«Che cosa cambiò?»

«Nostro padre lo scoprì.»

«E lo fermò?»

«Non direttamente.»

«Mandò degli uomini a riportarlo a casa.»

«Perché Nico aveva preso dei documenti.»

«Che documenti?»

«Registri di pagamenti, nomi, numeri di conto, favori da restituire.»

«Abbastanza per smascherare la famiglia?»

«Abbastanza per smascherare quelli che dipendevano da essa.»

Un ragazzo serio, dai capelli scuri, in piedi accanto a Vincent con la schiena troppo dritta. Un bambino che cercava di sembrare più grande di quanto fosse.

«Che cosa fece Nico dei documenti?»

«Li portò in un magazzino dove uno dei soci di Vincent teneva dei registri.»

«Per scambiarli con la propria libertà.»

La voce di Rafe si fece tesa.

«Pensava che, se avesse mostrato a nostro padre che quelle informazioni potevano distruggere tutti, Vincent l’avrebbe lasciato andare.»

«Nostro padre lo seguì.»

«Che cosa successe al magazzino?»

«La rapina cominciò prima che arrivasse Vincent.»

«Nico aveva organizzato un incontro con qualcuno che lo aiutasse a recuperare i documenti», continuò.

«Non doveva esserci violenza.»

«Chi era l’altra persona?»

«Un giovane spaventato di nome Elias Venn.»

«Lavorava al magazzino», disse Rafe.

«Sapeva che i registri erano lì e credeva di poterli vendere a qualcuno disposto a pagare.»

«Tradì Nico?»

«La guardia notturna li sorprese.»

«Elias si fece prendere dal panico.»

Le sue dita si strinsero attorno alla busta per le prove.

«Sparò.»

«La guardia morì», continuò Rafe.

«Nico scappò.»

«Vincent lo trovò fuori.»

«Che cosa fece Vincent?»

«Disse a Nico di tornare a casa e di non dire niente.»

«Vincent rientrò nel magazzino.»

La voce di Rafe quasi si spezzò.

«Chiamò le autorità e disse di aver organizzato lui la rapina.»

«Si assunse la colpa.»

«Era già coinvolto negli affari di famiglia.»

«La sua confessione non avrebbe protetto Nico per sempre.»

«Lo protesse abbastanza a lungo.»

«Vincent aveva influenza, avvocati e una reputazione a cui la gente credeva.»

«Nico era un adolescente spaventato.»

«E Vincent sapeva che il sistema li avrebbe trattati in modo diverso.»

«Che cosa accadde a Vincent?»

«Scontò una pena.»

«Sette anni.»

«E Nico?»

«Lo mandarono via con un altro nome.»

«Dove?»

«Prima da alcuni parenti a Montreal.»

«E poi?»

«Ovunque Vincent riuscisse a sistemarlo.»

«Mi hai detto che nostro padre aveva promesso a Vincent una via d’uscita», dissi.

«Nostro padre gliel’aveva promesso prima della rapina.»

«E allora perché sarebbe dovuta importare dopo?»

«Perché Vincent credeva che la rapina fosse colpa sua.»

«Lo era?»

«Credeva che avrebbe dovuto impedire a Nico di arrivare a quel magazzino.»

«Non è la stessa cosa che causare la morte.»

«Ma se ne assunse il peso come se lo fosse.»

«Per anni, Vincent costruì tutto attorno a un unico scopo.»

«Tenere in vita Nico?»

«Tenerlo libero.»

«E Nico che cosa credeva?»

«Che Vincent gli avesse rubato la vita.»

Vincent non aveva semplicemente nascosto Nico alla prigione. Gli aveva nascosto tutta la verità. Aveva costruito un impero in nome della protezione, poi l’aveva usato per controllare il ragazzo che credeva di aver salvato.

«Che cosa pensava fosse successo Nico?» chiesi.

«Che Vincent lo volesse fuori dai piedi.»

«E Vincent non glielo spiegò mai?»

«Pensava che la verità avrebbe distrutto Nico.»

«Forse non sapere lo ha distrutto ancora di più.»

«È stato quello l’errore.»

Spensi la lampada dello studio. L’oscurità ci avvolse, resa più densa dall’odore di cedro e dal lieve ronzio dell’impianto di riscaldamento della casa. Sul tavolo centrale era aperto un blocco legale, anche se Rafe l’aveva lasciato nel vecchio studio. Lo riconobbi: era quello del biglietto sotto la mano di Vincent.

Ora di’ a Marcus che cosa hai fatto. Rafe mi raggiunse alle spalle.

«Che cosa hai fatto?» chiesi.

«Rafe.»

«Ho cercato di fermare la rapina.»

«Prima che accadesse?»

«Ho scoperto che Nico aveva preso i documenti.»

«E l’hai detto a Vincent?»

«Che cosa ti ha fermato?»

«Nico intercettò il messaggio.»

«Il tuo messaggio?»

«Lo lasciai nell’ufficio di Vincent.»

«Che cosa c’era scritto?»

«Che Nico stava andando al magazzino e che Vincent non doveva seguirlo da solo.»

«Perché Nico l’ha preso?»

«Perché pensava che lo stessi tradendo.»

«Era così?»

«Stavo cercando di riportarlo a casa senza che nostro padre lo scoprisse.»

«Allora perché è andato Vincent?»

«Perché Nico gli ha mandato un altro messaggio.»

«Che messaggio?»

«Uno a mio nome.»

Il sigillo era ancora spezzato e la carta all’interno ingiallita dal tempo.

«A mio fratello dissero che ero stato io a organizzare l’incontro», disse.

«Chi glielo disse?»

«Ne sei certo?»

«Ho trovato la bozza anni dopo.»

«Perché non l’hai smascherato?»

«Perché Vincent lo sapeva già.»

«Vincent sapeva che Nico aveva alterato il messaggio?»

«Lo seppe dopo la rapina.»

«Allora perché proteggerlo?»

Gli occhi di Rafe si riempirono di lacrime, ma non ne versò nessuna.

«Perché Nico aveva già perso tutto.»

«Aveva causato una morte.»

«Aveva diciassette anni.»

«Questo non cancella quello che è successo.»

«Ma Vincent credeva che il carcere avrebbe trasformato la paura in qualcosa di permanente.»

«E invece?»

«Invece trasformò il segreto in qualcosa di permanente.»

Si era cambiata, indossando un semplice maglione di lana, ma aveva ancora i capelli legati, dopo la lunga giornata. Lo sguardo passò da me a Rafe e poi alle carte sul tavolo.

«Avete trovato quello che cercavate?» chiese.

«Ne abbiamo trovato una parte», dissi.

«Nico era al magazzino.»

«Lo sapevi», dissi.

«Sapevo che c’era stata una rapina.»

«Sapevi che Nico era coinvolto?»

«Sapevo che quella notte era tornato a casa con del sangue sulla manica.»

«L’hai visto?»

«È passato dalla cucina.»

«Dopo mezzanotte.»

«Perché non l’hai detto a nessuno?»

«Perché Vincent era dietro di lui.»

«Vincent lo seguì fino a casa?»

«Rimase sulla soglia e disse a Nico di salire.»

«Che cosa disse Nico?»

«Gli chiese se suo padre lo odiava.»

«E Vincent?»

«Disse: “No”.»

«Ma non aggiunse altro.»

«Che cosa successe dopo?» chiesi.

«Vincent portò via Nico prima dell’alba.»

«Nico sapeva della morte?»

«Credo di sì.»

«Sapeva che Vincent aveva confessato?»

«Non allora.»

«Lo scoprì in seguito.»

«Qualcuno gli mandò dei ritagli di giornale.»

«Non ho mai scoperto chi.»

«Forse li trovò da solo.»

«Vincent conservava dei documenti.»

«Non quelli.»

«Conservava tutto.»

Camille spostò lo sguardo verso il vecchio studio.

«Nico sapeva dov’era la stanza di cedro.»

«C’era già stato?»

«Molte volte.»

«Perché non me l’hai detto?»

«Perché non me l’hai mai chiesto.»

Camille intrecciò le mani davanti a sé.

«Nico era solito sedersi in quella stanza quando voleva capire suo padre.»

«Era un bambino», disse Rafe.

«Era un bambino che aveva imparato che fare domande era pericoloso.»

«Hai detto che stamattina avevi sentito una voce familiare discutere con Vincent.»

«Ora l’hai riconosciuta?»

«Era Nico», disse.

«Ne sei certa?»

«L’ho sentito chiedere a Vincent perché gli avesse mentito.»

«Che cosa disse Vincent?»

«Disse che gli dispiaceva.»

«Disse che scusarsi era tutto ciò che Vincent sapeva offrire, dopo aver deciso al posto loro come dovesse essere la vita di tutti gli altri.»

«Hai visto Nico entrare nello studio?» chiesi.

«L’hai visto uscire?»

«Allora come fai a sapere che ha aggredito Vincent?»

«Non lo so.»

«Che cosa successe dopo la discussione?» chiesi.

«Vincent gli disse di prendere i documenti e andarsene.»

«E poi che cosa hai sentito?»

«Si spostò una sedia.»

«Poi Nico disse: “Mi avevi promesso la verità.”»

Mi tornò in mente la lettera. Se torni, dirò tutto a Marcus.

«Che cosa successe dopo?»

«Sentii cadere qualcosa.»

«Sei entrata?»

«Da Nico?»

«Nella verità, intendo. In quello che avrebbe potuto fare a tutti noi.»

Fu allora che Rafe notò il foglio che avevo in mano.

«Guarda in fondo.»

Chiedi a Vincent chi era Elias Venn. Rafe indietreggiò, come se quel nome l’avesse colpito.

«Chi è Elias Venn?» chiesi.

Rafe mi guardò e, per la prima volta da quando lo conoscevo, sembrò completamente indifeso.

«Non era la guardia del magazzino.»

«E allora chi era?»

Rafe spostò lo sguardo verso lo studio nascosto.

«Era l’uomo che è morto.»

«Ed era il fratello maggiore di Nico.»

–FINE DELLA PARTE 4–CLICCA SU “AVANTI” IN FONDO ALLA PAGINA PER CONTINUARE A LEGGERE

PARTE 5: Il nome sotto la sua mano 038

Parte 5 – Il prezzo della verità

«Era il fratello maggiore di Nico.»

Le parole di Rafe rimasero sospese nella stanza profumata di cedro.

«Elias Venn era il fratello di Nico?»

«Fratellastro», disse Rafe.

«Ma pur sempre suo fratello.»

«E Vincent lo sapeva?»

«Sapeva tutto.»

Il suo viso sembrava più vecchio, ormai, spogliato dell’espressione imperturbabile che aveva indossato come consigliere di Vincent.

«Elias era nato prima che Vincent sposasse la madre di Nico», proseguì.

«Aveva vissuto con sua madre, in un altro Stato, e per anni nessuno in famiglia aveva parlato di lui.»

«Perché no?»

«Perché nostro padre lo considerava una complicazione.»

«Nico lo scoprì quando aveva quattordici anni», disse lei.

«Trovò una fotografia nel vecchio studio.»

«Che fotografia?»

«Elias accanto a suo padre.»

Rafe serrò la mano sul bordo del tavolo.

«Nico chiese a Vincent chi fosse.»

«E Vincent negò di conoscerlo?»

«Disse che Elias era un lontano parente.»

Nella voce di Camille non c’era rabbia, solo la stanchezza di chi aveva visto una bugia mettere radici.

«Nico sapeva che mentiva.»

Chiedi a Vincent chi era Elias Venn.

«Perché Nico avrebbe tirato in ballo Elias per la rapina al magazzino?» chiesi.

«Perché Elias sapeva dei registri», disse Rafe.

«O perché lo aveva aiutato a procurarseli.»

«È quello che credo.»

«Che cosa successe dopo la morte di Elias?»

«Vincent confessò.»

«E Nico sparì.»

«La morte di Elias diventò un altro segreto che Vincent si portò dietro, per impedire che Nico finisse in prigione.»

«E allora perché Nico ne avrebbe parlato proprio adesso?»

«Perché Vincent aveva promesso di dirti tutto», disse Camille.

Il suo sguardo si posò sulla lettera incompiuta.

«Forse pensava che la verità dovesse venire da Vincent, non da un fascicolo o da una voce.»

«Questo non spiega l’aggressione», dissi.

«No», rispose Rafe.

«Spiega la discussione.»

«Guardia alla biblioteca, rapporto.»

«Marcus, il corridoio ovest è vuoto.»

«Dov’è Camille?»

«Nell’ala est, credevo.»

Camille era impallidita.

«Adeline», sussurrò.

Rafe e io la seguimmo. Un piccolo alligatore verde giaceva sul pavimento vicino alla soglia.

«Adeline non se lo dimentica mai.»

«Camille, quando l’hai vista l’ultima volta?»

«Dieci minuti fa.»

«Nella stanza della servitù.»

«Dormiva?»

«Qualcuno poteva entrare?»

«La guardia là fuori.»

«Dov’è?»

«Signor Ellery», disse.

«Dov’è la figlia di Camille?»

«Credevo fosse con sua madre.»

«Non lo era.»

«Ho lasciato il corridoio per meno di un minuto.»

«Ho sentito aprirsi la porta laterale.»

Vieni nella serra in disuso.

«Adeline è là.»

«Non so se sia vero», dissi.

«Ma qualcuno vuole che crediamo che lo sia.»

Rafe lesse il biglietto sopra la mia spalla.

«Dov’è la serra?»

«Oltre il giardino orientale», disse Camille.

«Perché Nico l’avrebbe portata lì?»

«Forse non è stato lui.»

«Che cosa dovremmo fare?»

«Mettere la casa in sicurezza.»

«Marcus», disse Camille.

«Non manderò nessuno in una situazione sconosciuta senza sapere che cosa lo aspetta.»

«Ha due anni.»

Il volto di Camille si irrigidì, e subito mi pentii di averlo detto.

«So che stai cercando di proteggerla», disse.

«Ma se qualcuno ha preso mia figlia, aspettare non significa proteggerla.»

«Ha ragione.»

«Non sappiamo se Adeline sia lì.»

«Sappiamo che qualcuno ha approfittato della sua assenza per attirarci fuori.»

«È proprio per questo che ci serve un piano.»

«Allora preparatelo in fretta.»

La serra sorgeva oltre una fila di alberi da frutto spogli, le pareti di vetro scure contro il pallido cielo del mattino. Rafe venne con me. Camille rimase accanto alla casa, sebbene protestasse, con il dottor Morales al telefono e gli ingressi principali chiusi a chiave. Questo significava che la persona era arrivata dal muro del giardino oppure che qualcuno all’interno della proprietà aveva organizzato la consegna del biglietto.

La porta della serra era aperta. Poi, dall’estremità opposta, giunse la voce di una bambina.

«Zio Marcus?»

Il suo alligatore verde le riposava in grembo. Accanto a lei c’era Nico. L’anello che compariva nell’immagine della telecamera di sorveglianza brillava sulla sua mano destra. Mi salì in gola il nome di Camille, ma mi trattenni.

La bambina sembrava spaventata, ma illesa.

«Adeline», dissi piano.

«Vieni da me.»

Nico la guardò.

«Vai con lui.»

Adeline scivolò giù dalla panchina e attraversò lo spazio che ci separava.

«Ho aspettato», sussurrò.

«Zio Nico ha detto che sarebbe arrivata la mamma.»

«Hai fatto esattamente la cosa giusta.»

«Sono rimasta sveglia.»

«Dov’è tua madre?»

«A casa.»

«Possiamo andare da lei?»

«Perché l’hai portata qui?» chiesi.

«Non l’ho fatto.»

«Allora perché era qui?»

«Mi ha seguita.»

«Ho sentito zio Nico parlare.»

«Con chi?»

«C’era qualcuno che era triste.»

«Zio Vin.»

La serra sembrò rimpicciolirsi intorno a noi.

«Vincent era qui?» chiesi.

«Al telefono.»

«Vincent ti ha chiamato?»

«Ha lasciato un messaggio.»

Nico tirò fuori dalla tasca un piccolo registratore.

«L’ho trovato nel vecchio studio.»

Premette un pulsante. La voce di Vincent risuonò, flebile ma inconfondibile.

«Nico, se stai ascoltando questo, significa che hai trovato la lettera.»

«So che credi che abbia scelto la famiglia al posto tuo.»

«L’ho fatto.»

«Ma non perché tu contassi meno.»

«Ho scelto la menzogna perché temevo che la verità ti avrebbe portato via.»

«Elias meritava giustizia.»

Rafe fece un passo avanti. La registrazione proseguì.

«Anche tu.»

Camille aveva avuto ragione. Qualcuno era rimasto in contatto con Vincent.

«Che cosa gli avevi promesso?» sussurrò Nico.

«Gli avevo promesso che avrei raccontato tutto a Marcus prima di andarmene.»

«Prima di andartene da dove?»

«Dagli affari.»

Quelle parole sembravano impossibili, pronunciate dalla voce registrata di Vincent.

«Avevo intenzione di trasferire le aziende legali a una fondazione.»

«E ti avevo promesso che nessuno sarebbe stato punito per aver scelto una vita diversa.»

«Stava per smascherare tutto.»

«Stava per andarsene.»

«Allora perché continuava a mentire?»

«Perché pensava di poter controllare le conseguenze.»

«È sempre quello che ha pensato.»

«Zio Vin era malato?»

«Era ferito», dissi.

«Non volevo fargli del male.»

«Che cosa è successo nello studio?»

Si sfilò l’anello dal dito e lo tenne nel palmo.

«Sono andato a affrontarlo.»

«Per Elias?» chiese Rafe.

«Per tutto quanto.»

«L’hai colpito?»

«Gli hai messo le mani addosso?»

«Ho spinto la sedia.»

«Perché mi ha detto che se ne andava di nuovo.»

«Se ne andava?»

«Ha detto che andava in ospedale a incontrare un avvocato.»

Nico rise una volta, senza allegria.

«Ha detto che doveva proteggere tutti prima che scoprissero che cosa aveva fatto.»

«Gli ho chiesto se proteggermi significava cancellarmi.»

«Qualcuno è entrato dalla porta aperta.»

«Hai visto quella persona?»

«Solo per un attimo.»

«Com’era?»

«Un cappotto scuro.»

«Nient’altro?»

«Portava i guanti.»

«Aveva l’anello con sigillo?»

«Allora perché era visibile sulla telecamera»



