



La nipote di mio marito ha fatto pagare 60 dollari a testa a 18 parenti per il pranzo del Ringraziamento che stavo preparando io. Così le abbiamo lasciato affettare il tacchino.





Ho ottant’anni e, in ottant’anni, ho imparato a fare molto bene due cose. So arrostire un tacchino perfetto. E so riconoscere un tacchino che cerca di prendermi per i fondelli.

Questo Ringraziamento, il secondo tacchino si chiamava Vanessa.

Vanessa è la nipote di mio marito Walter, l’unica figlia della sua defunta sorella, Lorraine. Ha quarantasette anni, è stata sposata due volte e ha un talento che non ho mai visto in nessun altro. Riesce a stare in una stanza dove gli altri lavorano, non fare assolutamente niente e uscirne prendendosi tutto il merito. Ho insegnato in terza elementare per trentacinque anni alla Lincoln Elementary di Fort Wayne. Di bambini così ne ho conosciuti. La maggior parte se ne libera entro la quinta. Vanessa no.

Tre settimane prima del Ringraziamento, mi telefonò una domenica pomeriggio, mentre piegavo gli asciugamani.

«Zia Birdie! Non sarebbe meraviglioso riunire tutta la famiglia quest’anno? Tutti insieme, proprio come quando c’era ancora la nonna?»

«Certo che lo sarebbe, tesoro», dissi. Lo pensavo davvero. Col passare degli anni, i parenti di Walter si erano sparpagliati e ormai alcuni li vedevamo solo ai funerali. Alla nostra età, di funerali ce ne sono parecchi.

«Organizzo tutto io», disse Vanessa. «Tu non dovrai muovere un dito.»

A quanto pare, questo voleva dire che Vanessa avrebbe mandato qualche messaggio e io avrei mosso tutte le dita che avevo. Lei invitò gli ospiti. Io feci una lista sul retro di una busta. Ci sarebbe stato un tacchino da dieci chili, il ripieno di salsiccia di mia suocera e purè di patate per un esercito. Avrei preparato lo sformato di fagiolini e quello di patate dolci con i marshmallowini, un vassoio di sottaceti e gli involtini. E avrei fatto tre torte, perché le torte sono sempre tre. A quanto pare, per Vanessa organizzare tutto significava mettersi il rossetto e presentarsi affamata.

Non mi lamentai. Sono sposata con Walter da cinquantotto anni e, in tutto questo tempo, ho imparato a scegliere le mie battaglie. Quelle che scelgo di solito riguardano i soldi.

È buffo, quindi, che i guai siano cominciati proprio con i soldi.

Il martedì prima del Ringraziamento ero al tavolo della cucina a controllare gli scontrini della spesa. Li conservo in una lattina del caffè sopra il frigorifero: una vecchia abitudine, nata negli anni in cui avevamo due figli e un solo stipendio. Tra Kroger, il macellaio di Spring Street e una puntata all’Aldi per comprare il burro in offerta, per quel pranzo avevo speso 347,18 dollari. Avevo ordinato il tacchino a ottobre dal signor Fiorelli, il macellaio, perché mi piace fresco e i suoi sono i migliori della contea di Allen.

Walter era sulla sua poltrona reclinabile, con il caffè e il telefono. Ha ottantadue anni e ha preso uno smartphone quattro anni fa. Legge ad alta voce ogni singolo messaggio, compresi quelli della farmacia.

Il telefono vibrò. Lo tenne a braccio teso e socchiuse gli occhi.

«È Harold», disse. Harold è suo cugino di primo grado, viene da Kendallville. «Scrive: “Grazie per l’ospitalità, Walt! Ho appena mandato a Vanessa i vostri centoventi dollari per il Ringraziamento. Ci vediamo giovedì”».

Rimase a guardare il telefono per un po’. Poi guardò me.

«Birdie, tesoro. Da quando facciamo pagare l’ingresso alla nostra sala da pranzo?»

Mi tolsi gli occhiali da lettura. «Come?»

Mi porse il telefono e mi mostrò il messaggio. Diceva proprio quello che aveva letto. Centoventi dollari, per due persone.

«Per quale motivo mai qualcuno dovrebbe pagare Vanessa per il pranzo?»

Walter si grattò la testa. «Magari vende i biglietti per assistere a te che cucini. Posti in prima fila, vicino ai fornelli.»

Presi il telefono fisso, quello appeso al muro con il lungo cavo a spirale, e chiamai Joyce, la moglie di Harold. Joyce e io ci conosciamo dal 1966 e non è mai riuscita a tenersi una cosa per sé, in tutta la sua vita. Era proprio per questo che avevo chiamato lei invece di Harold.

«Oh, Birdie, ciao! Non vediamo l’ora», disse. «Vanessa si sta dando un gran daffare. Ha detto che quest’anno farà tutto da sola, così finalmente potrai riposarti. Non è carina? Ha detto che solo la spesa sarebbe costata più di mille dollari, con diciotto persone, così ha chiesto a tutti di contribuire con sessanta dollari a testa. Mi è sembrato ragionevole. Ormai non si riesce più a sfamare una persona al ristorante con sessanta dollari.»

Strinsi forte il telefono.

«Ha detto che avrebbe cucinato lei», dissi.

«Sì, tutto quanto. Ha detto che si sta esercitando con il ripieno. La ricetta di tua suocera. Ha detto che gliel’hai data tu.»

Non ho mai dato quella ricetta a nessuno. È scritta su una scheda nel mio ricettario, con la calligrafia della madre di Walter, e c’è una macchia di sugo sulla scheda, risalente al 1971.

«Joyce», dissi, «quante persone le hanno pagato?»

«Be’, credo tutti. Ha mandato la richiesta tramite quell’app del telefono, quella con la V blu. Venmo. Ronald ha pagato. I ragazzi hanno pagato. Sono quasi sicura che abbia pagato anche il tuo Ben, perché ha fatto una battuta nella chat di famiglia.»

Diciotto invitati, a sessanta dollari a testa, facevano milleottanta dollari. Era la somma che Vanessa aveva incassato per il cibo che avevo comprato con i miei soldi, da cucinare nel mio forno con le mie mani e servire sul servizio di porcellana buono di mia suocera nella mia sala da pranzo.

Ringraziai Joyce e riattaccai. Rimasi lì, con la mano ancora sul telefono.

«Santo dentierone», dissi.

Walter rischiò di rovesciare il caffè. «Che succede, Guai?»

Mi chiama Guai dal nostro secondo appuntamento, quando lo battei a biliardo in un bar a Huntington. Mi chiamo Bernice, ma nessuno mi chiama così da quando è morta mia madre.

«Tua nipote ci guadagna con il mio sugo.»

Gli raccontai tutto. Ascoltò con la tazza di caffè a metà strada dalla bocca e non si mosse finché non ebbi finito. Poi appoggiò la tazza sul tavolino e intrecciò le mani sulla pancia.

E allora successe. Gli comparve negli occhi un piccolo luccichio. In cinquantotto anni l’avrò visto forse venti volte. L’ultima fu nel 2009, quando il nostro vicino continuava a parcheggiare il rimorchio della barca davanti al nostro vialetto. Una mattina di sabato, Walter vendette la barca dell’uomo alla nostra vendita in garage, per scherzo, a suo cognato, per un dollaro. Quel luccichio significa sempre che qualcuno sta per pentirsi di una decisione.

«Be’, cara», disse. «Le diamo qualcosa che valga la pena pagare?»

Mi sedetti di fronte a lui. «Che cosa hai in mente?»

«Sto pensando a Dolores.»

Dolores Pike gestisce una pasticceria a Broadway che si chiama Sugar & Pike. Tanto tempo fa era una mia alunna di terza elementare. Era pessima in ortografia e la migliore artista che avessi mai avuto in classe. Adesso prepara torte che sembrano altre cose. L’anno scorso ne fece una per Gus, il compagno di poker di Walter, che sembrava identica a un secchiello di pollo fritto; il nipote di Gus addentò una coscia e si mise a urlare.

«Walter, no.»

«Walter, sì.»

«Non farà mai in tempo per giovedì.»

«Trouble, è Dolores. Lo farebbe per te anche nel sonno.» Aveva già preso il telefono. «Le hai dato una A in arte per tre anni di fila.»

Pensai a Vanessa, in piedi nella mia sala da pranzo, che si prendeva il merito del mio tacchino. Pensai a Joyce che mi diceva che Vanessa si stava esercitando a preparare il ripieno.

«Chiamala», dissi.

Ecco cosa ti regalano cinquantotto anni insieme. Non servono tante parole.

Dolores rispose al secondo squillo. Walter le spiegò che cosa volevamo. Dall’altra parte calò un lungo silenzio, poi la sentii ridere così forte che dovette posare il telefono. Quando lo riprese, disse che mercoledì avrebbe dovuto chiudere il negozio in anticipo e che ci sarebbe costato 185 dollari. Ce l’avrebbe portata a casa entro le dieci di giovedì mattina.

«Signora Hartley», mi disse quando Walter mi passò il telefono, «sono quarant’anni che aspetto di fare qualcosa di bello per lei. Non era proprio questo che avevo immaginato, ma mi va bene.»

Mercoledì mi dedicai ai preparativi. Non mi importa che cosa dicano i cuochi in televisione: le torte si preparano il giorno prima. Feci una torta di mele, una di zucca e una alle noci pecan, con la pasta fatta con lo strutto, come mi aveva insegnato mia madre. Tagliai il pane a cubetti per il ripieno e lo lasciai asciugare sulle teglie. Sbucciai dieci libbre di patate e le misi a bagno nell’acqua fredda nella mia pentola più grande. Preparai la salsa di mirtilli rossi, quella vera, con l’arancia. Mi facevano male i piedi e la schiena. Alle nove mi sedetti sulla mia poltrona con un bicchiere di sherry e non mi rialzai più.

Quel giorno Vanessa non chiamò nemmeno una volta per chiedermi se mi servisse qualcosa. Però pubblicò su Facebook la foto di una tazza di caffè e di un bloc-notes con una lista. Sotto scrisse: «Preparativi per il Ringraziamento! Domani vengono 18 persone, incrociate le dita!!» La foto ricevette quarantuno «Mi piace». Nostra nipote Molly mi mandò uno screenshot seguito da sette punti interrogativi.

Giovedì ero in piedi dalle quattro e mezza. Il tacchino entrò in forno alle sei. Alle nove tutta la casa profumava come dovrebbe profumare una casa il giorno del Ringraziamento. Il ripieno era pronto per andare in forno e gli sformati erano già composti, in attesa. Le tre torte stavano sul davanzale, coperte da strofinacci, fuori dalla portata del gatto.

Alle dieci e un quarto un furgone bianco imboccò il vialetto. Dolores venne su per il sentiero davanti casa con una scatola enorme. Per trasportarla ebbe bisogno di entrambe le braccia e dell’aiuto di suo nipote.

La posarono sul tavolo della cucina e sollevarono il coperchio.

Nella vita ne ho viste tante. Ho visto un uomo camminare sulla luna, su un televisore in bianco e nero. Una volta ho visto un alunno di terza elementare ingoiare un pesciolino rosso vivo per una scommessa e poi chiedere di averne un altro. Ma non avevo mai visto niente di simile a quello che c’era in quella scatola.

Era un tacchino a grandezza naturale, dorato e abbrustolito, adagiato su un letto di prezzemolo finto fatto di glassa verde. Sembrava appena uscito dal forno di qualcuno. La pelle era lucida e screpolata, con piccole macchie più scure nei punti in cui il grasso si sarebbe rosolato. Aveva due cosce con le estremità avvolte in frange di carta. Dolores aveva persino dipinto una piccola zona bruciacchiata vicino a un’ala, come succede a tutti i tacchini quando cuociono un po’ troppo.

Walter rise così forte che dovette reggersi al bancone.

«Birdie! Mangio tacchino da ottantadue anni e non ne avevo mai visto uno ripieno di cioccolato!»

«È una torta al cioccolato fondente», disse Dolores con orgoglio. «Tre strati, modellati come un tacchino, e la pelle è una glassa al caramello sopra la pasta di zucchero. Non metterla vicino al forno, o si scioglierà.»

Mi chinai a guardarla da vicino. Era inquietantemente realistica.

«Sei sicura che non ingannerà nessuno?» chiesi.

«È proprio questo il bello, Trouble!» disse Walter.

«Mi raccomando, non mangiare le prove prima che arrivino gli ospiti.»

Walter si offese. «So controllarmi.»

Aveva della glassa al cioccolato sul pollice. Aveva toccato la coscia mentre Dolores parlava.

«Tre su dieci», gli dissi.

Pagai Dolores, ma non volle accettare la mancia. Mi fece promettere che le avrei raccontato tutto.

Quando il tacchino vero fu pronto, alle undici e mezza, lo tirai fuori e lo coprii con un foglio di alluminio, lasciandolo arieggiare. Walter lo portò nella camera in fondo, dove teniamo il congelatore di riserva, e lo posò sul tavolo da cucito sotto un lenzuolo pulito. Poi sistemò il tacchino finto al cioccolato sul nostro vassoio da arrosto più grande, quello con il bordo blu che ci avevano regalato per il matrimonio. Lo mise nel forno scalda-vivande, spento e con lo sportello socchiuso, perché la cucina era già calda e non volevamo che si sciogliesse.

Era magnifico. Non ero mai stata così fiera di una bugia.

Vanessa arrivò cinque minuti prima di mezzogiorno.

Indossava un vestito dorato e scintillante, decisamente poco adatto al giorno. Aveva i capelli messi in piega e le unghie curate, lunghe e rosse. Il suo rossetto avrebbe potuto servire a guidare gli aerei all’atterraggio. Entrò dalla porta principale con una bottiglia di vino bianco del supermercato e la borsetta, e nient’altro. Non aveva sbucciato una patata né portato dentro un solo sformato. Fece il suo ingresso in salotto come una regina che arriva alla propria incoronazione.

«Zia Birdie!» Baciò l’aria accanto alla mia guancia. «Non ha un profumo divino, qui?»

«Eccome, tesoro.»

Andò dritta in sala da pranzo e cominciò a spostare i tovaglioli. Quella mattina li avevo piegati a ventaglio. Ne spiegò tre e li ripiegò a triangolo. Spostò di un pollice le saliere e le pepiere, fece un passo indietro e osservò la tavola come se l’avesse apparecchiata lei.

Poi gli ospiti cominciarono ad arrivare. Nostro figlio, Michael, venne con sua moglie, Tammy, e i loro due figli, Ben e Molly, che ormai sono grandi. Nostra figlia, Susan, arrivò da Lansing in macchina, insieme a suo marito. Poi vennero Harold e Joyce, gli altri cugini di Walter e i loro figli. All’una il mio salotto era pieno di cappotti, persone e chiasso. Era tutto ciò che avevo sperato per quel giorno, a parte quello che Vanessa stava facendo in mezzo a tutto quel trambusto.

Ronald arrivò per ultimo. Ronald Briggs è il migliore amico di Walter da quando lavoravano insieme allo stabilimento della International Harvester negli anni Sessanta. Sua moglie, Edna, è morta nel 2015 e, chissà come, da allora è diventato parte di ogni festa che celebriamo. Pagò a Vanessa i suoi sessanta dollari, come tutti gli altri. Walter lo aveva chiamato mercoledì e gli aveva raccontato tutto.

Appese il cappotto e venne dritto in cucina.

«Birdie», sussurrò, «Walter mi dice che mangeremo pollame al cioccolato.»

«Abbassa la voce, Ronald.»

«Ci sarà anche la salsa al cioccolato?»

«Solo se vuoi passare il Ringraziamento in giardino.»

Sogghignò. «Giusto.»

Intanto, Vanessa se la stava spassando. Baciava i parenti e ammirava il centrotavola, che avevo composto con le zucche ornamentali del banco della fattoria. Accettava i complimenti per il profumo che si sprigionava dalla mia cucina.

«Oh, Vanessa!» disse Joyce, prendendole le mani. «Hai lavorato così tanto!»

Vanessa si portò una mano piatta al petto. «Davvero, Joyce, sono esausta. Ero in piedi dalle quattro.»

Per poco non mi cadde il mestolo.

Walter, che stava passando con un vassoio di uova alla diavola, tossì nel tovagliolo.

Ronald si chinò verso di me e disse: «Poverina. Il rossetto deve pesarle una tonnellata.»

Mi morsi l’interno della guancia.

Vanessa non aveva finito. «Non immaginate quanto lavoro ci voglia per una cena come questa. La gente non ne ha idea.»

«Oh, invece sì», mormorai.

Non mi sentì. Il figlio di Harold le stava dicendo quanto non vedesse l’ora di assaggiare il ripieno.

Poi notò suo zio. «Zio Walter! Non è tutto meraviglioso?»

«Assolutamente, tesoro.» Si guardò intorno con aria impassibile. «Soprattutto il tacchino, a quanto mi dicono. Dev’essere stato estenuante.»

Vanessa sospirò. «Oh, zio Walter, non ne hai idea.»

Walter annuì con aria serissima. «Credimi, tesoro. Comincio a capire.»

Mi voltai verso il frigorifero, prima che mi uscisse la dentiera.

Alle due, erano tutti e diciotto seduti intorno al tavolo. Avevamo inserito entrambe le prolunghe e aggiunto un tavolo pieghevole in fondo, per i ragazzi. Vanessa prese posto a capotavola. Quello è il mio posto, alla mia tavola. Si mise dietro la sedia, con il bicchiere di vino in mano.

«Prima di mangiare», disse, «voglio solo ringraziare tutti per avermi affidato questa cena speciale. Per me significa moltissimo avervi qui. Spero che vi piaccia quello che ho preparato.»

Ronald alzò il bicchiere. «A Vanessa! Che la sua cucina sia all’altezza della sua sicurezza.»

Tutti applaudirono. Vanessa raggiante, io sorrisi nel modo più dolce che riuscii a trovare.

Poi Walter entrò dalla cucina con il vassoio.

Posò il tacchino al centro della tavola. Era dorato e lucido, con i suoi piccoli collarini di carta; la parte bruciacchiata dell’ala era rivolta verso Vanessa.

Tutti i presenti trattennero il fiato.

«Oh, Vanessa!» disse Tammy. «Sembra incredibile.»

«È il tacchino più bello che abbia mai visto», disse Harold.

Vanessa lo guardò. Per mezzo secondo le vidi passare qualcosa sul viso. Credo si stesse chiedendo come avessi fatto a farlo venire così bene. Poi le passò.

«Be’», disse, «ci ho lavorato parecchio.»

Walter si sedette e si sporse in avanti, appoggiando i gomiti sul tavolo. «Raccontaci, tesoro. Quanto tempo hai arrostito questo magnifico tacchino?»

Vanessa esitò. «Sei ore.»

«Sei ore!» esclamò Ronald. «Straordinario!»

Infilai gli occhiali da lettura. «E con che cosa l’hai bagnato durante la cottura, cara?»

«Burro. Ovviamente.»

«Certo.»

«Tanto burro», aggiunse.

Walter annuì pensieroso. «Interessante. E a che temperatura?»

Vanessa sbatté le palpebre. «Oh, sai. La solita.»

«La solita?» disse Ronald.

«Sì.»

«Meraviglioso», disse Ronald. «Il prossimo Natale metterò il forno su “la solita” e vedrò come va.»

Qualcuno ridacchiò. Susan mi guardò dall’altra parte del tavolo, con un sopracciglio sollevato. Conosce sua madre. Vanessa spostò il peso da un piede all’altro.

Decisi che aveva bisogno di una mano. Ho insegnato a scuola per trentacinque anni, e questa studentessa stava andando malissimo.

«Un’ultima domanda, tesoro. Hai usato la ricetta del ripieno della nonna Hartley? Quella con la salsiccia?»

Vanessa si illuminò. «Certo che sì.»

«Che bello.» Incrociai le mani sulla tovaglia. «Allora ti ricorderai senz’altro l’ingrediente segreto.»

Le si spense il sorriso. «L’ingrediente segreto?»

«Sì, cara. Quello che aggiungeva sempre.»

Vanessa si guardò intorno. Nessuno la aiutò.

«Be’», disse, «ovviamente non posso rivelare un segreto di famiglia.»

«Giustissimo», disse Walter. «Non possiamo mica lasciare che il ripieno della nonna finisca in mano al nemico.»

Ronald si coprì la bocca con il tovagliolo.

L’ingrediente segreto, a proposito, è una mela aspra grattugiata e un pizzico di noce moscata. La madre di Walter li aggiunse durante la Depressione per far durare di più la salsiccia. Non è poi un gran segreto. Tutte le donne di quella famiglia che siano mai state accanto a me ai fornelli lo conoscono, e Vanessa non è mai stata accanto a me ai fornelli, nemmeno una volta.

Si affrettò a cambiare argomento. «Mangiamo?»

«Certamente», dissi.

Presi il coltello da arrosto. È quello buono, con il manico d’osso, un regalo di nozze del padre di Walter. Glielo porsi, con il manico rivolto verso di lei.

«Visto che hai preparato questo bellissimo tacchino, Vanessa, devi assolutamente avere l’onore di affettarlo.»

Si immobilizzò. Solo per un secondo. Poi sorrise e lo prese.

«Ma certo.»

Diciotto persone la guardavano. Walter incrociò le braccia. Ronald si sporse così tanto in avanti che per poco non mise il gomito nella salsa di mirtilli rossi.

Vanessa prese il forchettone e lo infilò nella parte alta del petto. Appoggiò la lama sul fianco del tacchino, come aveva visto fare in televisione. Fece il primo taglio, poi il secondo. Poi si fermò.

Sotto la pelle dorata si vedeva qualcosa di scuro. Molto scuro e molto marrone.

Vanessa lo fissò. «Ma che diavolo…?»

Affondò il coltello più a fondo. Si staccò un pezzo spesso, che ricadde sul vassoio.

Era una torta al cioccolato, tre strati scuri e umidi di torta del diavolo, con glassa al fondente fra l’uno e l’altro, proprio dove avrebbe dovuto esserci la carne bianca.

A tavola calò il silenzio assoluto.

Poi Ronald balzò in piedi. «Per tutti i santi! Il tacchino si è trasformato in un dessert!»

Walter si afferrò la pancia. «Vanessa, tesoro! Mangio tacchino da ottantadue anni e non ne ho mai visto uno ripieno di cioccolato!»

Qualcuno trasalì. Qualcun altro scoppiò a ridere. Nostro nipote Ben aveva appena bevuto un sorso d’acqua e per poco non si strozzò; Molly dovette dargli qualche pacca sulla schiena.

Vanessa rimase lì, con il coltello da arrosto in una mano e la forchetta nell’altra. Fissava la torta come se il tacchino l’avesse tradita di persona.

Mi sporsi in avanti. «Oh, cara. C’è qualcosa che non va nella ricetta?»

Vanessa aprì la bocca, poi la richiuse. Quindi ci riprovò. «Non capisco.»

Walter si chinò a esaminare il cioccolato venuto allo scoperto. «Beh, avevi detto di aver usato parecchio burro.»

«Forse qualche fava di cacao si è persa nel forno», disse Ronald.

A tavola scoppiarono tutti a ridere. Harold rise così forte che dovette togliersi gli occhiali. Persino Joyce, che era rimasta seduta a bocca aperta, cominciò a ridacchiare.

Le guance di Vanessa diventarono scarlatte. «Chi è stato?»

Inarcai un sopracciglio. «A fare cosa, tesoro? La cuoca sei tu.»

«Già, Vanessa», disse Walter. «Magari puoi spiegarci come mai sei ore di cottura si sono trasformate in un pan di Spagna al cioccolato.»

Guardò me, poi Walter. Alla fine capì.

«Voi due!»

Sorrisi. «Attenta, cara. Hai ancora in mano il coltello da arrosto.»

Lo posò molto in fretta.

Walter tirò fuori la sedia e si accomodò. «Ora, Vanessa. Prima di servire il tacchino vero, magari risponderai a una piccola domanda.»

Lei sbatté le palpebre. «Il tacchino vero?»

«Oh, sì», dissi. «È in camera da letto, sul mio tavolo da cucito. Insieme al resto della cena che ho preparato. Il ripieno è in forno e le patate sono sul fornello. E ho tre torte sul davanzale, per chi se lo stesse chiedendo.»

Parecchi commensali si scambiarono occhiate perplesse. Il sorriso di Vanessa scomparve del tutto.

Mi rivolsi agli altri. «A proposito di cena: vi è piaciuto pagare sessanta dollari per averla?»

Nessuno disse niente. Si guardarono l’un l’altro.

Poi Harold alzò la mano come uno scolaretto. «Vanessa ci ha detto che quei soldi servivano per la spesa. E per il lavoro di cucinare.»

«Davvero?» dissi.

Guardai Vanessa. «Che interessante.»

Walter si schiarì la voce. «Diciotto invitati a sessanta dollari ciascuno.» Fece una pausa, come quando quarant’anni prima insegnava ai ragazzi le divisioni in colonna proprio a quel tavolo. «Sono mille e ottanta dollari.»

Ronald fischiò. «Un bel guadagno per una che ha tagliato solo una torta.»

Vanessa deglutì. «Posso spiegare.»

«Splendido», dissi. «Ho passato trentacinque anni ad ascoltare i bambini che spiegavano perché non avevano fatto i compiti. Sarà affascinante.»

Raddrizzò le spalle. «I soldi erano per gli ingredienti.»

Guardai verso la cucina. «Walter, il nostro frigorifero ha cominciato a farci pagare l’affitto?»

«Non ancora, Guai. Ma il burro si comporta in modo sospetto.»

Ronald per poco non sputò il vino.

Vanessa agitò le mani. «Ho organizzato tutto io!»

«Certo che sì», dissi. «Quanto tempo ti ci è voluto?»

«Almeno venti ore!»

Ronald la fissò. «Venti ore per invitare diciotto persone? Vanessa, l’ufficio postale dovrebbe assumerti. Riusciresti a far durare il Natale fino a Pasqua.»

Altri risero. Vanessa lo fulminò con lo sguardo.

«La gente paga bene per un’organizzazione professionale degli eventi», disse.

Mi tolsi gli occhiali da lettura e li ripiegai. «Allora forse la nostra organizzatrice professionista può spiegarmi perché ha dovuto chiedermi dove tengo la salsiera. Due volte.»

Vanessa abbassò gli occhi sulla tovaglia.

Aspettai. Sono brava ad aspettare. Chiedetelo ai bambini di terza: vi diranno che la cosa peggiore che un’insegnante possa fare è aspettare. Nessuno a quel tavolo disse una parola per salvarla. Nemmeno Joyce.

Alla fine Vanessa disse, con un filo di voce: «Non avrei dovuto prendere i soldi.»

«No, tesoro», dissi. «Non avresti dovuto.»

«Pensavo che organizzare tutto valesse qualcosa.»

«Infatti», disse Walter.

Lei alzò lo sguardo, speranzosa. «Davvero?»

«Certo. Vale come organizzazione. Solo che non vale come cucina.»

Ronald alzò la mano. «Questo significa che ci ridanno i soldi? Il mio tacchino ha la glassa sopra.»

La tavolata scoppiò di nuovo a ridere. Persino Vanessa fece un piccolo sorriso, triste e forzato.

Ma non avevo finito.

«Vanessa», dissi, «tutti qui ti hanno pagata perché credevano che avresti comprato e cucinato il cibo. Gliel’hai detto tu. Quindi i soldi vanno restituiti.»

«Tutti?» sussurrò.

«Fino all’ultimo centesimo.»

Walter si sporse in avanti. «E non dimenticare, tesoro. Non sono mille dollari.»

«Lo so, zio Walter.»

«Sono mille e ottanta.»

«È molto scrupoloso quando si tratta di fare i conti col tacchino», disse Ronald.

Vanessa tirò fuori il telefono dalla borsa. Lo fissò a lungo. Mi si strinse un po’ lo stomaco, perché mi venne il dubbio che li avesse già spesi. Poi cominciò a digitare. Per fortuna, i soldi erano ancora lì, sull’app.

Mentre Walter tornava in camera da letto a prendere il tacchino vero, Vanessa cominciò a inviare i rimborsi, uno per uno. I telefoni iniziarono a vibrare tutt’intorno al tavolo. Quello di Ronald vibrò nel taschino della camicia; lui lo tirò fuori e lo strizzò gli occhi per leggere.

«Il primo miracolo del Ringraziamento», annunciò. «I miei sessanta dollari sono tornati a casa.»

Quando Walter rientrò con il vassoio, tutti i commensali erano stati rimborsati. Vanessa posò il telefono a faccia in giù accanto al piatto.

«Mi dispiace, zia Birdie», disse. «Zio Walter. A tutti.» Sembrava davvero mortificata. Il collo le si era riempito di chiazze sotto tutto quel trucco. «Volevo solo che, per una volta, tutti pensassero che avessi fatto qualcosa di straordinario.»

La guardai per un momento. Poi le sorrisi, e lo pensavo almeno un po’.

«La prossima volta, tesoro, prova a fare davvero qualcosa.»

«Funziona a meraviglia», disse Ronald.

Walter posò il tacchino vero al posto di quello al cioccolato. Michael aveva già portato la torta in cucina. Questo era dorato al punto giusto e succoso, e aveva lo stesso profumo che riempiva tutta la casa dalle sei di mattina. A tavola partì un applauso.

«Ecco», disse Ronald, «questo sì che è un tacchino che sa cos’è.»

«Piano, Ronald», disse Walter. «Non l’hai ancora controllato per vedere se c’è del cioccolato.»

L’ho tagliato io. Per bene, con il coltello di mio suocero, e stavolta era un tacchino vero. Tutti hanno esultato quando è venuta via la prima fetta di carne bianca, cosa che ammetto di aver apprezzato più del dovuto. Poi ho mandato Susan e Molly a prendere il ripieno, le patate e gli sformati, mentre Tammy ha portato i panini. Ben ha portato la salsiera. Quella di cui Vanessa mi aveva chiesto due volte.

Per l’ora successiva la casa è stata piena di risate, chiacchiere e persone che si allungavano sopra le altre per servirsi una seconda volta. Harold ha raccontato la storia di Walter e del rimorchio della barca, che ho sentito almeno quaranta volte, eppure tutti hanno riso lo stesso. Molly ha detto che aveva postato una foto del tacchino al cioccolato nella chat di famiglia, con la didascalia «La famosa ricetta di Vanessa». Vanessa le ha chiesto di toglierla, per favore, e Molly ha risposto che ci avrebbe pensato.

Vanessa non ha detto molto. Ha mangiato e ha tenuto gli occhi fissi sul piatto. Il nipote di Harold le ha chiesto di passargli le patate dolci, e lei gliele ha passate. Più o meno, è finita lì.

Ronald ha fatto il terzo giro. Si è appoggiato allo schienale della sedia e si è battuto una mano sulla pancia.

«Birdie, questo è magnifico. C’è qualche possibilità che tu cucini così ogni domenica?»

«Certamente, Ronald. Sessanta dollari a porzione.»

Walter ha riso così forte che ha dovuto asciugarsi gli occhi. Ronald ha posato lentamente la forchetta.

«Non fa ridere.»

«Nemmeno la tua terza porzione.»

Ammetto che a quel punto ho quasi provato pena per Vanessa. Sembrava così piccola, laggiù in fondo al tavolo, con il suo vestito dorato e il rossetto rovinato. Quasi pena. Avevo ancora una cosa da farle, e non c’entrava il cioccolato.

Dopo le torte, tutti si sono spostati in salotto. Walter ha versato il caffè. Ronald si è allentato la cintura di un buco e si è disteso sul divano. Harold ha acceso la partita di football. I più giovani sono usciti in veranda.

Vanessa si è alzata e ha preso la borsa. «Be’, forse è ora che vada. È stata una giornata lunga.»

«Dove vai, tesoro?» le ho chiesto.

«A casa. È stata una giornata così lunga.»

«Eccome.»

Sono andata alla porta della cucina e ho allungato la mano dietro, verso il gancio dove tengo i grembiuli. Ho preso quello che avevo messo da parte apposta. È un grembiule giallo enorme, con l’immagine di una gallina sorridente sul davanti. Ben l’aveva regalato a Walter per scherzo, quando aveva compiuto ottant’anni.

Sono tornata da lei e gliel’ho teso.

Vanessa l’ha fissato. «Cos’è?»

«Il tuo premio del Ringraziamento.»

«Un premio?»

«L’occasione di contribuire a questa cena con qualcosa che non sia il tuo conto Venmo.»

Ho indicato la cucina attraverso la porta. Il lavello era pieno e i due piani di lavoro erano ricoperti di piatti. Sul fornello c’erano tutte le teglie che possiedo, insieme alla pentola del brodo, alle due pirofile e allo sbattitore elettrico. Avevamo sfamato diciotto persone, e si vedeva.

Vanessa è rimasta a bocca aperta. «Tutta questa roba?»

«Diciotto ospiti, tesoro. Li hai invitati tu, tutti quanti.»

«Ma ho appena fatto le unghie!»

Walter si è avvicinato e ha esaminato la sua manicure con grande interesse. «Magnifico. Allora sarai bravissima a raschiare la teglia.»

Ronald è comparso alle sue spalle con il caffè in mano. «Fa’ attenzione, Vanessa. A sessanta dollari a testa, quei piatti sono praticamente pezzi d’antiquariato.»

Ha guardato prima uno e poi l’altro. «Non potete fare sul serio.»

Le ho infilato il grembiule dalla testa e gliel’ho legato dietro la schiena. «Trentacinque anni in classe, cara. Non scherzo mai sui compiti.»

Walter le ha passato uno strofinaccio. Ronald ha avvicinato una sedia da cucina al lavello.

«Ecco, Vanessa», ha detto. «Così avrai un posto dove sederti quando ti stancheranno le braccia.»

Lei ha sospirato. «Dov’è la lavastoviglie?»

Walter ha indicato il grembiule che indossava. «Ce l’hai addosso, tesoro!»

Ha aperto il rubinetto, versato il detersivo e cominciato a strofinare. Ha dato un contributo vero. Walter si è chinato verso di me sulla soglia.

«Birdie, stiamo assistendo a un evento storico?»

«Zitto, caro. La spaventerai e tornerà a organizzare.»

Ha ridacchiato. Poi si è ricordato di qualcosa e ha alzato un dito. «Aspettate qui.»

È andato al piano di lavoro, dove Michael aveva posato il tacchino al cioccolato. Ne ha tagliato una fetta dal petto, la più grande che gli abbia mai visto tagliare, e l’ha messa su uno dei miei bei piatti da dessert. L’ha portata al lavello e l’ha offerta a Vanessa con un piccolo inchino.

«Ecco, tesoro. Il primo piatto del Ringraziamento che hai davvero contribuito a preparare.»

Lei l’ha guardato con sospetto da sopra la spalla, con il sapone fino ai gomiti. «E in che modo avrei contribuito a prepararlo, esattamente?»

«L’hai tagliato», ha detto Walter. «È più di quanto tu abbia fatto tutto il giorno.»

Ronald ha riso così forte che gli è colato del caffè sulla camicia.

Vanessa ha alzato gli occhi al cielo. Ma si è asciugata una mano sul grembiule con la gallina, ha preso la forchetta e ha assaggiato.

La sua espressione è cambiata. «Oh.»

Ho inarcato un sopracciglio. «C’è qualcosa che non va nel tacchino, tesoro?»

Ha scosso la testa con la bocca piena. «È davvero delizioso.»

«Il miglior tacchino che tu abbia mai preparato», ha detto Walter.

Vanessa ha riso suo malgrado. Poi ha ricominciato Ronald, poi Walter, e infine mi sono messa a ridere anch’io, sulla soglia della mia cucina, a ottant’anni.

Ne ero contenta. Non volevo che quella ragazza fosse infelice per sempre. Volevo che imparasse qualcosa e magari si bagnasse un po’ fin sopra i gomiti.

Ha lavato i piatti per due ore. Dopo un po’ Molly è entrata ad asciugarli, poi Susan. Poi è arrivata Joyce e ha cominciato a riporre le cose negli armadietti sbagliati. Quando gli ospiti hanno iniziato a cercare i cappotti, Vanessa aveva lavato quasi tutti i piatti di quella cucina. Il vestito dorato era nascosto sotto la gallina. La piega era ormai disfatta, e un ricciolo le si era appiccicato alla fronte per via del vapore. Una delle sue unghie rosse si era spezzata di netto contro la teglia, e lei l’aveva messa sul davanzale accanto alla mia violetta africana, come se avesse intenzione di seppellirla.

Sembrava stanca, e stavolta lo era davvero.

Le ho dato un asciugamano pulito. «Adesso sai che cosa si prova a cucinare per diciotto persone», le ho detto. «O, almeno, a fare la seconda metà del lavoro.»

Si è asciugata le mani e mi ha guardata. «Mi dispiace, zia Birdie. Non avevo davvero capito quanto lavoro fosse.»

«Siediti un momento», le ho detto.

Si sedette sulla sedia della cucina di Ronald. Le versai una tazza di caffè e mi sedetti di fronte a lei, al tavolo. In cucina regnava il silenzio, a parte la partita in corso nell’altra stanza e il russare di Ronald sul divano.

«Perché l’hai fatto, Vanessa?»

Fece girare la tazza sul tavolo. Ha le mani di sua madre, lunghe e sottili. Anche Lorraine aveva l’abitudine di far girare la tazza.

«A settembre mi hanno licenziata dal salone», disse. «Il proprietario l’ha venduto a una catena di Indianapolis, e quelli hanno portato il loro personale. Ho continuato a fare i capelli nel mio appartamento, ma prima delle feste c’è poco lavoro.» Non mi guardò. «Sono indietro di due rate con la macchina. La cooperativa di credito mi ha chiamata due volte la settimana scorsa. Ho pensato che tanto tutti pagano una cena da qualche parte, e zia Birdie cucina comunque. Avrei restituito tutto, se qualcuno me l’avesse chiesto. È quello che mi sono detta.»

«L’avresti fatto?»

Ci mise molto a rispondere. «Non lo so», disse infine.

Almeno era stata sincera.

«Avresti potuto semplicemente dircelo», dissi. «Avresti potuto chiamare tuo zio e dirgli che eri in difficoltà.»

«E farlo sapere a tutti? A Thanksgiving?» Rise piano, ma senza allegria. «La mamma diceva sempre che in questa famiglia si tengono i conti.»

Quelle parole mi punsero, perché Lorraine non aveva torto. La famiglia di Walter tiene i conti. Anch’io l’ho fatto, e l’avevo fatto a quella tavola appena tre ore prima.

«Be’», dissi. «Ecco i miei conti. Mi devi quattro ore di piatti, che hai già lavato. Quindi siamo pari.» Mi tolsi gli occhiali da lettura. «E a Natale avrò bisogno di aiuto. Quest’anno saremo in ventidue, perché vengono i suoceri di Susan. Mi farebbe comodo qualcuno qui in cucina con me nei due giorni precedenti. Qualcuno che sbucci e tagli, metta l’arrosto in forno e controlli che resti alla temperatura giusta. E niente “il solito”. Ti pagherò quindici dollari l’ora, in contanti, e te li guadagnerai tutti.»

Vanessa mi guardò a lungo.

«Mi pagheresti?»

«Per il lavoro che farai davvero. È questa la differenza, tesoro.»

Annuì lentamente. Le si erano riempiti gli occhi di lacrime. «Va bene. Sì. Grazie, zia Birdie.»

«Non ringraziarmi ancora. Non hai ancora fatto i conti con la mia pasta per torte.»

Walter entrò in quel momento con la tazza di caffè. «Che cosa state combinando voi due?»

«Vanessa mi aiuterà a Natale», dissi. «Pagata.»

Guardò sua nipote, poi me. Probabilmente aveva sentito ogni parola dalla porta. Non si perde molto, per uno che sostiene di non riuscire a sentire la televisione.

«Be’», disse. «Direi sette su dieci per i piatti.»

«Sette?» dissi. «Tu non hai mai preso un sette da me, in cinquantotto anni.»

«Lei l’ha imparato in un pomeriggio», aggiunsi. «A te ci sono voluti cinquantotto anni per trovare il cesto della biancheria.»

Ci pensò su. «Giusto.»

Vanessa si alzò e mi abbracciò. Fu un abbraccio vero, il primo che mi dava da quando era morta sua madre. Poi abbracciò suo zio. Si tolse il grembiule con i polli, lo piegò e lo appese al suo gancio dietro la porta.

«Il prossimo Thanksgiving», disse, «darò davvero una mano a cucinare.»

Ronald si era svegliato e stava sulla soglia della cucina con il cappotto addosso. «Possiamo metterlo per iscritto?»

Vanessa gli lanciò uno strofinaccio. Mancò il bersaglio di circa un metro.

Walter scosse la testa. «È proprio una cosa di famiglia.»

Se ne andò poco dopo le sette. Molly la accompagnò alla macchina. Dalla finestra davanti le vidi restare un po’ a parlare nel vialetto, sotto la luce del portico, poi Molly abbracciò anche lei.

Quando se ne andarono anche gli ultimi, la casa si acquietò, come succede dopo una festa. Io e Walter restammo insieme in cucina. Tutti i piatti erano puliti e impilati. Sul vassoio dal bordo blu era rimasta metà di un tacchino di cioccolato, mentre quello vero era in frigorifero, coperto con la pellicola, abbastanza per fare panini fino a martedì.

Walter mi cinse la vita con un braccio.

«Be’, Guai. Credo che abbiamo insegnato a quella ragazza che cosa significa Thanksgiving.»

«Davvero, caro?»

«Credo di sì.»

Guardai l’unghia rossa spezzata sul davanzale, accanto alla mia violetta. Pensai alla cooperativa di credito che l’aveva chiamata due volte in una settimana e a Lorraine che diceva a sua figlia che noi teniamo i conti.

«Credo che le abbiamo insegnato solo metà del significato», dissi. «Chiedimelo di nuovo dopo Natale.»

Mi baciò sulla guancia. «Stessa ora, l’anno prossimo?»

«Credi che si offrirà di nuovo di organizzare tutto?»

«Lo spero», dissi. «L’anno prossimo me ne starò in salotto con i piedi in alto e la lascerò fare.»

Rise e andò a cercare la partita di football. Mi tagliai una fettina del tacchino di cioccolato, dalla parte della coscia, e la mangiai in piedi al bancone. Dolores si era superata.

Poi presi la scatola delle ricette e trovai il cartoncino del ripieno della madre di Walter, macchiato di sugo dal 1971. Lunedì mattina lo portai alla piccola fotocopiatrice della biblioteca e ne feci una copia per Vanessa. In fondo scrissi: «La mela va aggiunta per ultima.»



