



Dennis Hale era il mio farmacista da ventidue anni e, in tutto quel tempo, non l’avevo mai visto uscire da dietro il bancone.





Quel martedì, invece, lo fece. Ero in fila alla farmacia del Kroger con una scatola di biglietti di Natale e una bottiglia di latte, in attesa di ritirare le pillole per la pressione di Gene. Dennis mi vide, posò quello che stava contando, sollevò la piccola anta incernierata del bancone e venne dritto da me. Mi prese entrambe le mani.

«Signora Patterson», disse. «Mi dispiace tanto. Non ne avevo idea.»

Guardai le sue mani, poi alzai lo sguardo verso il suo viso. Dennis è un uomo alto e serio, con i baffi grigi, e aveva gli occhi lucidi.

«Mi dispiace per cosa, Dennis?»

«Per la sua diagnosi.» Mi strinse le mani. «Ho visto la pagina. Ho donato cinquanta dollari. Non è molto, ma volevo fare qualcosa. È sempre stata così gentile con tutti qui.»

La donna in fila dietro di me era ammutolita. Sentivo che stava ascoltando.

«Dennis», dissi, «quale diagnosi?»

Mi guardò sbattendo le palpebre. Poi mi lasciò le mani, tirò fuori dalla tasca del camice bianco il telefono e toccò lo schermo un paio di volte. Lo girò verso di me perché potessi vedere.

In cima alla pagina c’era una mia fotografia. Era stata scattata alla festa per i miei ottant’anni, due anni prima, nella sala degli Elks. Ricordavo bene quel giorno. Indossavo il mio vestito blu con il colletto bianco e stavo ridendo per qualcosa che aveva detto mio cognato. Ma qualcuno aveva ritagliato la foto da vicino, lasciando solo il mio viso; in quel piccolo riquadro ravvicinato non sembravo ridere. Sembravo stanca. Sembravo vecchia.

Sotto la foto, a grandi lettere, c’era scritto: «Aiutate la nonna Ruth nella sua battaglia».

E sotto: «6.300 dollari raccolti su un obiettivo di 10.000».

Lessi le prime righe mentre Dennis teneva fermo il telefono per me.

«Mia nonna Ruth è la donna più forte che conosca. Quest’autunno ha ricevuto una notizia che ha sconvolto il mondo della nostra famiglia. Ora deve affrontare mesi di cure e le spese mediche si accumulano più in fretta di quanto riusciamo a sostenere. La nonna si è sempre presa cura di tutti gli altri. Ora tocca a noi prenderci cura di lei. Ogni dollaro è d’aiuto. Vi prego, ricordatevi di lei nelle vostre preghiere. — Danielle»

Dovetti appoggiarmi al bancone.

«Signora Patterson? Tutto bene? Vuole sedersi?»

«Sto bene, Dennis», dissi. La mia voce mi sembrò lontanissima. «Sto benissimo. È proprio questo il problema.»

Ho ottantadue anni. Cammino per tre chilometri ogni mattina, con la pioggia o con il sole, lungo il circuito che gira intorno a Cedar Park. Vado da sola al negozio in macchina. Taglio ancora l’erba del prato davanti casa perché le ginocchia di Gene non glielo permettono, e non mi fido del ragazzo dei vicini quando si tratta di rifinire i bordi. All’ultima visita di controllo, a settembre, il dottor Abernathy mi ha ascoltato il cuore a lungo, poi ha detto: «Ruth, mi sopravviverai», e io ho risposto: «Allora faresti meglio a cominciare a mangiare più sano», e ci siamo messi a ridere entrambi.

Non ho mai avuto una malattia grave in vita mia. Mi hanno tolto la cistifellea nel 1991. È tutto qui.

Dennis mi guardò a lungo. Poi ripose lentamente il telefono.

«Oh», disse piano. «Oh, Ruth.»

Ritirai le pillole di Gene. Pagai il latte e i biglietti di Natale. Non ricordo il viaggio di ritorno. Ricordo di essere entrata nel vialetto di casa e di essere rimasta seduta lì, con il motore acceso, e di aver visto il volto di Gene alla finestra davanti, in attesa come fa da sessantun anni.

Gene uscì sul portico in pantofole. Ha ottantacinque anni, è un postino in pensione e ora cammina con il bastone, ma ogni volta che torno a casa mi viene ancora incontro alla porta, come se fossi stata via un mese.

«Ci hai messo un po’», disse. «C’era molta fila?»

«Gene», dissi, «vai a metterti le scarpe. Dobbiamo parlare e non voglio che ti prenda un raffreddore.»

Ci sedemmo al tavolo della cucina, con il computer in mezzo a noi. Nostro nipote Mark ce l’aveva configurato tre Natali prima e, per lo più, lo usavamo per guardare le foto dei pronipotini e giocare a solitario. Mi ci vollero quattro tentativi per scrivere correttamente «GoFundMe» nella casella di ricerca. Gene sedeva accanto a me con gli occhiali da lettura e, quando si aprì la pagina, si chinò a leggere ogni parola, muovendo le labbra come fa quando è concentrato.

Quando arrivò in fondo, si tolse gli occhiali e li posò sul tavolo.

«Danielle», disse.

«Danielle», confermai.

Danielle è nostra nipote. Ha trentacinque anni ed è l’unica figlia di nostra figlia Sharon. Da piccola era una bambina bellissima, con grandi occhi marroni e una risata che si sentiva da una parte all’altra della casa. Quando era piccola passava ogni estate da noi. Le insegnai a preparare i biscotti, a giocare a gin rummy e a dire le preghiere prima di dormire; la sera si addormentava sulle ginocchia di Gene mentre guardavamo il telegiornale.

A un certo punto, crescendo, era diventata una donna a cui piacevano le cose belle e non piaceva pagarle.

Aveva cambiato parecchi lavori. Per un po’ aveva lavorato nel settore immobiliare, poi in un salone di bellezza, poi in qualcosa che aveva a che fare con frullati nutrienti, che vendeva alle amiche. Aveva un’auto che non poteva permettersi, una Lexus bianca presa in leasing nel 2022, e pubblicava un sacco di foto di sé nei ristoranti. Sharon trovava sempre delle scuse per lei. Danielle stava «cercando se stessa». Danielle era «in un periodo di transizione». Danielle aveva «avuto tanta sfortuna».

Gene scorse la pagina fino alla parte con l’elenco dei donatori. C’era una lunga lista di nomi e cifre e, più scorreva, più diventava silenzioso.

Edna Thornburg, 100 dollari. Fa parte del mio gruppo di quilting del martedì.

Il pastore Mike e Linda Shaw, 250 dollari.

Bud e Carol Lindgren, 50 dollari. I nostri vicini di fronte da trent’anni.

Ray Dunbar, 500 dollari.

Gene smise di scorrere.

«Ray», disse.

Ray Dunbar era stato nell’esercito con Gene in Corea, dopo la guerra, nel 1956. Erano stati assegnati insieme a una località così fredda che Gene ancora oggi non mangia il gelato d’inverno. Ray ora vive a Tucson con la sua seconda moglie, ha ottantasette anni e tira avanti con la pensione della Social Security e una piccola pensione della compagnia telefonica. Lui e Gene si scrivono lettere, vere lettere su carta, quattro o cinque volte l’anno.

Sotto il nome di Ray, aveva scritto un commento: «Ruthie, grazie a te Gene è l’uomo più fortunato che abbia mai conosciuto. Continua a lottare, tesoro. Prego per te ogni sera».

Gene si coprì gli occhi con una mano.

Avevo visto piangere mio marito solo tre volte in sessantuno anni. Una quando nacque nostro figlio Paul, una quando Paul morì, nel 2008, e una quando dovemmo far sopprimere il nostro vecchio cane Biscuit. Quel pomeriggio, al tavolo della cucina, fu la quarta.

«Cinquecento dollari», disse, dietro la mano. «Ruthie, Ray non ha cinquecento dollari.»

Quella notte dormii poco. Verso le due del mattino mi alzai, indossai la vestaglia e tornai al computer. In fondo alla pagina avevo notato qualcosa che non avevo ancora letto. Era una sezione intitolata «Aggiornamenti».

Ce n’erano undici. Danielle li aveva pubblicati dalla fine di settembre, all’incirca una volta a settimana.

«Aggiornamento: oggi la nonna ha iniziato il primo ciclo di cure. È stata così coraggiosa. Mi ha tenuto la mano per tutto il tempo. ❤️»

«Aggiornamento: settimana difficile. La nonna è stata molto male e si sente stanchissima. L’assicurazione ci sta contestando alcune fatture. Grazie a tutti quelli che hanno donato. Non avete idea di quanto significhi per noi.»

«Aggiornamento: la nonna ha passato una notte davvero brutta dopo le cure. Siamo rimaste sveglie fino alle tre del mattino. Vi prego, pregate per lei.»

Rimasi seduta lì, nella luce azzurra dello schermo, e lessi quell’ultimo aggiornamento tre volte. La data in cima diceva 17 ottobre.

Il 17 ottobre ero al Moose Lodge a giocare a bingo con Edna e sua sorella. Avevo vinto quaranta dollari con una cartella blackout e ne avevo spesi dieci per una fetta di torta al cocco con crema. Ero rientrata a casa per le nove e alle dieci dormivo già.

Edna Thornburg aveva donato cento dollari per aiutarmi a superare una notte in cui era stata seduta proprio accanto a me, tamponando la mia cartella del bingo.

Mi alzai dal tavolo, andai all’armadio del corridoio e presi la scatola di metallo verde in cui teniamo i documenti importanti. I nostri testamenti, l’atto di proprietà della casa, i documenti del congedo di Gene dall’esercito, le nostre tessere Medicare, la polizza sulla vita che avevamo stipulato nel 1975 con Mutual of Omaha. E tutti i miei riepiloghi Medicare, gli estratti conto che arrivano ogni pochi mesi e indicano le spese fatturate.

Sono una che conserva la carta. Gene mi prende in giro per questo. Ma alle due e mezza del mattino mi sedetti al tavolo della cucina e controllai uno per uno tutti gli estratti conto dell’intero anno. La mia visita annuale di settembre, fatturata e pagata. Un vaccino antinfluenzale. Le iniezioni al ginocchio di Gene. L’oculista di Gene. Il mio piano integrativo Blue Cross aveva coperto il resto, come previsto. Non pagavo un ticket da aprile, e allora erano stati diciotto dollari per un’antitetanica, dopo che mi ero graffiata un braccio contro il pergolato di rose.

Non c’erano cure. Non c’erano fatture. Non c’era niente.

Gene mi trovò lì alle sei, addormentata con la testa appoggiata sulle braccia, sopra una pila di estratti conto Medicare.

«Ruthie», disse piano, scuotendomi una spalla. «Dai. Vieni a letto, almeno per un po’.»

«Devo andare a camminare», dissi.

«Oggi non devi per forza camminare.»

«Devo camminare, Gene. Se non lo faccio, finirò per andare in macchina all’appartamento di quella ragazza e fare qualcosa che domenica dovrò confessare.»

Così andai a camminare. C’erano diciannove gradi sotto zero e il parco era deserto, a parte un uomo con un beagle. Feci i miei tre chilometri in trentuno minuti, il mio tempo migliore da un anno. Quando tornai, avevo il viso rosso e il naso che colava; Gene aveva già preparato una caffettiera e due fette di pane tostato con burro d’arachidi, come piace a me.

«Ti senti meglio?» chiese.

«No.»

«Immaginavo.»

Ci sedemmo e mangiammo il pane tostato. Fuori dalla finestra della cucina, la mangiatoia era piena di cince indaffarate. Gene la tiene sempre rifornita per tutto l’inverno.

«Che facciamo?» dissi. «Chiamiamo Sharon?»

Gene masticò lentamente. È sempre stato lento a masticare e a riflettere, e in sessantuno anni ho imparato che di solito vale la pena aspettare che abbia finito di pensare.

«Se chiamiamo Sharon», disse, «Sharon chiamerà Danielle. Danielle stasera toglierà la pagina e dirà a tutti che la nonna è in remissione, lode al Signore. E si terrà i soldi.»

Non ci avevo pensato.

«E se chiamiamo Danielle?»

«La stessa cosa. Solo che prima piangerà.»

Aveva ragione. Danielle piange per cavarsela dai guai da quando aveva quattro anni. Quando, a sedici anni, fece retromarcia con l’auto di Sharon e andò a sbattere contro la cassetta della posta, pianse. Quando nel 2019 ci chiese in prestito 2.000 dollari per «una questione medica» e poi scoprimmo che li aveva usati per una crociera a Cozumel, pianse. La perdonammo entrambe le volte. La perdonavamo ogni volta.

«Mancano otto giorni alla vigilia di Natale», disse Gene. «Lei sarà qui. Ci saranno Sharon e Tom. Tua sorella. Tutti.»

«Gene.»

«Dico solo.» Si asciugò la bocca con il tovagliolo. «A Danielle piace avere un pubblico.»

Guardai mio marito dall’altra parte del tavolo. La luce del mattino entrava dalla finestra alle sue spalle e illuminava quel poco di capelli bianchi che gli restava, facendolo sembrare un angelo; la cosa più buffa che avessi mai visto, considerando quello che gli passava per la testa.

«Vuoi che glielo lasci fare davanti a tutti», dissi.

«Voglio che le lasci raccontare la storia che va raccontando», disse Gene. «L’ha raccontata a Edna, al pastore, a Dennis in farmacia e a Ray. Vediamo se riesce a raccontartela guardandoti in faccia.»

Nei successivi otto giorni ci preparammo.

La prima cosa che feci fu andare in banca. Abbiamo il conto alla Farmers & Merchants dal 1964, quando l’intero stipendio di Gene all’ufficio postale era di 87 dollari a settimana e lo versavamo allo sportello un venerdì sì e uno no. La direttrice della filiale adesso è una donna di nome Teresa Vance, che ha frequentato il liceo con nostro figlio Paul. Le chiesi se potevo parlarle in privato; mi accompagnò nel suo ufficio e chiuse la porta.

«Teresa», dissi, «voglio che ti assicuri che nessuno abbia manomesso i nostri conti.»

Mi guardò con attenzione. «È successo qualcosa, signora Patterson?»

Le raccontai della raccolta fondi su GoFundMe. Mentre parlavo, vidi la sua espressione cambiare.

Quando ebbi finito, si voltò verso il computer e digitò a lungo. Poi si appoggiò allo schienale.

«I vostri conti correnti e di risparmio sembrano a posto», disse. «Nessuna attività insolita. Non è stato prelevato nulla che non avrebbe dovuto esserlo.» Fece una pausa. «Ma sto per dirle una cosa, e vorrei che la prendesse con calma.»

«Sono sempre calma», dissi, e lei sorrise appena.

«A ottobre qualcuno ha chiamato il nostro servizio clienti spacciandosi per la sua assistente. Una donna. Ha detto che lei era malata e che le servivano i saldi dei suoi conti per aiutarla a gestire le bollette. Aveva il suo indirizzo e la sua data di nascita. La nostra addetta non le ha dato nessuna informazione, perché non era intestataria del conto e non aveva una procura. Ma la chiamata è stata registrata.»

Rimasi immobile.

«Che giorno di ottobre?»

Teresa controllò. «Il 9 ottobre.»

Era la settimana del primo aggiornamento su GoFundMe. «La nonna oggi ha iniziato il primo ciclo di cure.»

Seduta lì, nell’ufficio di Teresa, mi tornò in mente anche un’altra cosa. In agosto Danielle era venuta a cena da noi di domenica e aveva portato una cartellina con dei documenti. Disse che li aveva stampati da Internet. Era un modulo per una procura. Disse che era una precauzione intelligente, che alla nostra età avevamo davvero bisogno di qualcuno che potesse intervenire «se fosse successo qualcosa» e che sarebbe stata felice di farlo lei, visto che abitava più vicino. Gene aveva guardato i fogli per circa cinque secondi, poi li aveva spinti indietro sul tavolo e aveva detto: «Grazie, tesoro, ma io e tua nonna abbiamo già sistemato tutto con il signor Cobb».

Il signor Cobb è il nostro avvocato. Si occupa dei nostri testamenti dagli anni Settanta. Danielle aveva sorriso e detto: «Certo, nonno», poi aveva rimesso la cartellina nella sua borsa enorme, e io non ci avevo più pensato.

«Signora Patterson?» disse Teresa. «Vuole che aggiungiamo una nota ai vostri conti? Un avviso di sicurezza supplementare, così nessuno potrà apportare modifiche senza che lei e il signor Patterson vi presentiate di persona?»

«Sì», dissi. «Lo vorrei molto.»

Sbrigò le pratiche lì per lì. Firmai, e lo fece anche Gene quando venne il pomeriggio seguente, appoggiandosi al bastone. Teresa ci accompagnò entrambi fino alla macchina.

«Se può servire a qualcosa», disse, ferma al freddo con le braccia incrociate, «mi dispiace tantissimo. Non immaginereste mai quanto spesso si tratti di un familiare.»

«No», disse Gene, aprendomi la portiera. «Non credo che ne sarei sorpreso.»

Quella sera telefonai al signor Cobb a casa sua. Ora ha ottant’anni anche lui ed è quasi in pensione, ma continua a rispondere alle chiamate dei vecchi clienti; sua moglie Jean rispose e me lo passò.

Gli raccontai tutto. Ascoltò senza interrompermi, come ha sempre fatto.

«Ruth», disse quando ebbi finito, «hai delle possibilità. Appropriarsi di denaro con l’inganno è una cosa seria, e qui la cifra non è poca. Il sito della raccolta fondi ha una procedura per segnalare le frodi, e vorrei esaminarla insieme a te. E, se lo decidessi, potresti rivolgerti alle autorità. Ma non devi decidere tutto questa settimana.»

«Non voglio che mia nipote finisca in prigione, Frank.»

«Non ho detto che tu debba farcela finire. Ho detto che hai delle possibilità.» Rimase in silenzio per un momento. «Che cosa vuoi, Ruth?»

Ci pensai.

«Voglio che Ray Dunbar riabbia i suoi cinquecento dollari», dissi. «E anche Edna. E Dennis. E tutti gli altri. E voglio che Danielle mi guardi negli occhi.»

«Be’», disse Frank Cobb, «alla prima cosa possiamo pensare dopo le feste. La seconda mi sembra un compito per te.»

Feci una lista. È il mio modo di fare. Gene è quello che riflette con calma, io sono quella che fa le liste e, insieme, in sessantun anni siamo riusciti a portare a termine quasi tutto.

Sulla lista scrissi tutti i nomi riportati nella pagina delle donazioni, con accanto la cifra versata. Erano quarantatré. Alcuni non li conoscevo affatto: immaginai fossero amiche di Danielle e persone del suo vecchio salone. Ma la maggior parte sì. Ventotto erano persone della nostra chiesa, della nostra strada, della nostra città. Un commilitone di Gene nell’esercito. Il mio gruppo di quilting. La mia parrucchiera, Pam, che aveva donato 40 dollari e scritto: «Ti voglio bene, Miss Ruth, ci vediamo quando starai meglio».

Non andavo da Pam da prima del Giorno del Ringraziamento. Avevo intenzione di fissare un appuntamento. Ora capivo perché al telefono, quando avevo chiamato per prenotare la messa in piega di Natale, mi era sembrata così strana e perché mi avesse chiesto: «Sei sicura di sentirti in forma, cara?»

Andai comunque da Pam. Due giorni prima della vigilia di Natale mi sedetti sulla sua poltrona e lei mi mise la mantellina sulle spalle. La osservai allo specchio. Le sue mani erano delicatissime tra i miei capelli, come se potessero cadermi.

«Pam», dissi, «devo dirti una cosa e ho bisogno che tu la tenga per te fino a dopo Natale.»

Si fermò con il pettine sospeso in aria.

«Non sono malata. Non lo sono mai stata. Quella pagina è una bugia.»

A Pam si spalancò la bocca. Poi posò il pettine sul bancone con estrema cautela, come se fosse di vetro, e si lasciò cadere sulla sedia vuota accanto a me.

«Ruth Patterson», disse. «Ho pianto in macchina per venti minuti.»

«Lo so, cara. Mi dispiace.»

«Non ti scusare.» Aveva il viso arrossato. «Non osare scusarti. Quella piccola…» Si interruppe. Guardò le altre signore sotto i caschi asciugacapelli, che erano ammutolite. Poi abbassò la voce. «Che cosa hai intenzione di fare?»

«La lascerò finire la sua storia», dissi. «Allora, puoi dare un po’ di volume sopra? Voglio essere bella alla vigilia di Natale.»

Pam scoppiò a ridere. Rise finché non dovette asciugarsi gli occhi con un lembo dell’asciugamano. Poi riprese in mano il pettine.

«Oh, te lo do io il volume», disse. «Tesoro, sembrerai Dolly Parton.»

La vigilia di Natale, Gene venne con me alla biblioteca comunale, cosa che non faceva più o meno dal 1987. Il giovane al banco d’ingresso ci mostrò come stampare i documenti dal computer. Costava dieci centesimi a pagina. Stampai la schermata iniziale della pagina GoFundMe, con la foto, il titolo e quel grande «6.300 dollari raccolti» in cima. Stampai tutti e undici gli aggiornamenti di Danielle. Stampai l’elenco completo dei donatori. Stampai il riepilogo della visita di controllo di settembre dal portale pazienti del dottor Abernathy, in cui, nero su bianco, si leggeva: «La paziente è in ottima salute per la sua età». E stampai un’altra cosa che Gene aveva trovato.

Stava guardando la pagina Facebook di Danielle. Lui non ha Facebook, ma nostro nipote Mark gli aveva mostrato come vedere la sua pagina usando il proprio account. Lì, in un post del 22 novembre, c’era una foto di Danielle su una spiaggia, chissà dove, in costume bianco, con in mano un drink decorato da un ombrellino. La didascalia diceva: «Ne avevo proprio bisogno. Prendersi cura di sé non è egoismo. 🌴☀️ #Cancun #benedetta».

Secondo GoFundMe, il 22 novembre io stavo «passando una settimana difficile dopo il secondo ciclo di cure».

In tutto erano quattordici pagine, un dollaro e quaranta. Gene pagò il giovane con due banconote da un dollaro e gli disse di tenersi il resto.

A casa, piegai i fogli a metà, e poi ancora a metà, e li misi nella tasca destra del mio cardigan color crema di Natale. Quello con le foglioline di agrifoglio ricamate attorno ai bottoni, che Sharon mi regalò nel 2011. Ha tasche profonde. Negli anni ci ho portato tante cose, in quelle tasche, compresi fazzoletti, mentine e il ciuccio di un nipotino. Non avevo mai portato niente di pesante come quelle quattordici pagine.

La vigilia di Natale, cucinai tutto il giorno.

Ogni anno prepariamo la stessa cena. Prosciutto glassato con ananas e chiodi di garofano, patate gratinate, fagiolini con pancetta, i panini al lievito di mia madre e tre torte: alle noci pecan, alle ciliegie e alla crema di cioccolato. Cominciai alle sette del mattino. Alle due, tutta la casa profumava di zucchero di canna e burro.

Alle tre, mia sorella Doris arrivò in anticipo per aiutarmi ad apparecchiare. Ha settantanove anni, è vedova e vive due strade più in là, nella casa in cui siamo cresciute. Le avevo raccontato tutto una settimana prima. Avrebbe voluto precipitarsi all’appartamento di Danielle e «dirgliene quattro», e avevo dovuto farle giurare sulla Bibbia di nostra madre che non l’avrebbe fatto.

«Non so come fai a sopportarlo», disse Doris, piegando i tovaglioli a quadretti rossi in piccoli triangoli. «Io a quest’ora avrei già fatto tremare la casa a furia di urlare.»

«Ho avuto tutto il tempo per urlare», dissi. «Ho urlato in macchina.»

«Sharon lo sa?»

Doris posò un tovagliolo. «Ruthie, ci resterà male se non glielo dici tu per prima.»

«Lo so.»

Era questo a tenermi sveglia la notte, più ancora di Danielle. Mia figlia Sharon ha sessant’anni. È una brava donna e una brava infermiera, e da trentacinque anni è convinta che la sua unica figlia non possa fare niente di male. Non sapevo cosa sapesse Sharon, e avevo paura di scoprirlo. Se era al corrente della pagina, non pensavo che sarei riuscita a sopportarlo. Se invece non lo sapeva, stava per trascorrere la vigilia di Natale peggiore della sua vita alla mia tavola.

Gene entrò in sala da pranzo con un vassoio di bicchieri da vino buoni. Gli tremavano un po’ le mani, ma li posò senza versare nulla. Mi mise una mano sulla schiena.

«Sei pronta, Ruthie?»

«No», dissi. «Versami un po’ di quel vino.»

Sharon e suo marito Tom arrivarono alle cinque, con i regali. Nostro nipote Mark venne con la moglie Jenna e i loro due bambini, che andarono subito a cercare il piatto dei dolci. Arrivarono anche Rick, il nipote di Gene, e sua moglie. Venne mio cognato Leonard, quello che mi aveva fatto ridere nella foto del compleanno, ora novantunenne e ancora alle prese con le solite battute. Alle cinque e mezza eravamo in sedici in casa.

Danielle arrivò alle cinque e quarantacinque.

Entrò dalla porta di casa con un vestito di velluto rosso che le calzava come se gliel’avessero dipinto addosso, i capelli acconciati in grandi onde e orecchini dorati a forma di stellina. Sotto il braccio aveva una bottiglia di vino e in mano un sacchetto regalo. Era bellissima. Era sempre stata bellissima.

Mi vide accanto all’albero di Natale e si fermò. Il suo volto si addolcì, con quell’espressione che si riserva a qualcuno in un letto d’ospedale.

«Nonna», disse, attraversando la stanza e stringendomi tra le braccia con molta cautela, con estrema delicatezza, come se potessi spezzarmi in due.

«Ciao, tesoro», dissi contro la sua spalla. Profumava di vaniglia e di aria fredda.

Si scostò e mi tenne a distanza di un braccio, guardandomi in viso.

«Come ti senti?» sussurrò. Ma non era proprio un sussurro. Era il tipo di sussurro fatto apposta per essere sentito dall’altra parte della stanza. Vidi Doris, accanto al camino, voltarsi dall’altra parte.

«Mai stata meglio», dissi. «Stamattina ho camminato per tre chilometri.»

Il sorriso di Danielle vacillò. Solo per un secondo. Poi tornò, più ampio di prima.

«È fantastico, nonna. Davvero fantastico. Sei così forte.» Mi strinse le braccia. «Non esagerare, va bene?»

«Cercherò di non farlo.»

Se ne andò a salutare tutti gli altri. La guardai girare per la stanza. Ogni volta che abbracciava qualcuno, gli diceva qualcosa sottovoce e poi mi guardava. A un certo punto Tom, il marito di Sharon, le mise una mano sulla spalla e le disse qualcosa; lei annuì a occhi chiusi e strinse le labbra, come se stesse trattenendo le lacrime.

Gene venne a mettersi al mio fianco, appoggiandosi al bastone. Non disse nulla. Rimase lì vicino, tanto che le nostre braccia si toccavano.

Ci sedemmo a tavola alle sei e un quarto. Gene disse la benedizione, la stessa che recita da sessant’anni ogni Natale. «Signore, ti ringraziamo per questo cibo, per questa famiglia e per averci riuniti ancora una volta, quest’anno.» La voce gli tremò un poco su «ancora una volta», e vidi Danielle allungare una mano e stringere quella di Sharon.

La cena era buona. Questo glielo riconosco. Il prosciutto era il migliore che avessi preparato da anni, Leonard raccontò la sua barzelletta sul luterano e la capra, e i bambini rovesciarono il succo di mirtilli rossi sulla tovaglia. Per circa un’ora fu solo la vigilia di Natale, e quasi dimenticai cosa avevo ripiegato in tasca.

Ma sentivo le pagine contro il fianco per tutto il tempo. Ogni volta che allungavo la mano per prendere un panino, frusciavano.

Danielle mangiò poco. Bevve. Si era versata un bicchiere abbondante del vino rosso che aveva portato, e poi un altro. Continuava a guardarmi, e ogni volta che si accorgeva che la stavo guardando anch’io, mi rivolgeva quel suo sorriso dolce e triste.

Quando arrivarono le torte, si alzò.

Prese il coltello e lo batté contro il bicchiere da vino. Din, din, din. A tavola calò il silenzio. Leonard, che ci sente poco, disse: «Cosa? Che succede?» e sua moglie gli fece cenno di tacere.

«Vorrei solo dire qualche parola», disse Danielle. «Prima del dolce. Se va bene.»

«Prego, tesoro», disse Sharon, sorridendole dal basso.

Danielle inspirò. Sollevò appena il bicchiere. La luce delle candele attraversava il vino rosso e i suoi orecchini a stella dorati, e per un attimo sembrò un’immagine su un biglietto di Natale.

«Quest’anno», disse, «è stato davvero, davvero difficile per la nostra famiglia.»

La voce le tremò. Dall’altra parte del tavolo vidi Jenna, la moglie di Mark, portarsi una mano al petto.

«Alcuni di voi sanno cosa sta passando la nonna. E alcuni di voi…» Guardò Leonard, che aggrottava la fronte, confuso. «Ad alcuni di voi non voleva far passare dei pensieri. Perché lei è fatta così. Si preoccupa sempre per tutti gli altri.»

Si voltò verso di me. Ora aveva gli occhi pieni di lacrime, lacrime vere, che le scendevano sulle guance lasciando piccoli solchi nel trucco.

«Nonna, voglio solo che tu sappia quanto sono fiera di te. Per essere stata così forte quest’anno. Per aver lottato così tanto. Sei la persona più coraggiosa che conosca, e io sono solo…» Si premette le dita sulle labbra. «Sono così grata che ci sia concesso passare un altro Natale con te.»

Dall’altra parte del tavolo Doris emise un suono. Forse era un colpo di tosse.

Anche Sharon stava piangendo. Prese un fazzoletto dalla scatola sulla credenza. «Mamma», disse voltandosi verso di me, «sta succedendo qualcosa? Di cosa sta parlando? Perché non me l’hai detto?»

Ed eccolo lì.

Sharon non lo sapeva. Mia figlia non lo sapeva.

Da allora ho ripensato spesso a quel momento. Non credo di aver mai provato tante cose tutte insieme. Il sollievo che Sharon non ne facesse parte. Il dolore per quello che stava per succederle. E una specie di rabbia fredda e lucida che non provavo dal 1979, quando un uomo alla concessionaria Ford cercò di vendere a Gene un’auto con il contachilometri manomesso.

Spinsi indietro la sedia dal tavolo. Le gambe strisciarono sul parquet. In quella stanza silenziosa fecero un rumore fortissimo.

Mi alzai. Le ginocchia mi scricchiolarono, come sempre. Gene posò la mano sul tavolo accanto al mio piatto, distesa, ferma, perché sapessi che era lì.

«Grazie, Danielle», dissi. «È stato bellissimo.»

Danielle sorrise tra le lacrime.

«Ora vorrei dire anch’io qualche parola.»

Infilai la mano nella tasca destra del cardigan.

Osservai il viso di Danielle mentre infilavo la mano in tasca. Stava ancora sorridendo. Poi il sorriso le si spense, gli occhi le caddero sulla mia tasca, e vidi che aveva capito che c’era qualcosa che non andava prima ancora di capire cosa fosse. Il bicchiere le cominciò a tremare in mano. Una goccia di vino rosso scivolò lungo l’esterno del bicchiere e le finì sulle dita.

Tirai fuori i fogli e li spiegai. Quattordici pagine, piegate in quattro. Sollevai la prima, perché tutti potessero vederla.

La mia fotografia del mio ottantesimo compleanno, ritagliata da vicino. «Aiutate la nonna Ruth nella sua lotta.» «Raccolti 6.300 dollari.»

Per un lungo momento nessuno disse nulla. Poi Leonard, strizzando gli occhi dall’altra parte del tavolo, disse a voce alta: «Ma quella sei tu, Ruthie? Quale lotta?»

«È proprio questa la domanda, Leonard», dissi.

Danielle aveva la bocca aperta. Non disse niente. Rimase lì in piedi con il bicchiere in mano; il vino ora si inclinava, traboccava dal bordo, le colava sul polso e gocciolava sulla mia bella tovaglia bianca.

«Danielle ha aperto questa pagina a settembre», dissi. Mantenni la voce ferma. Era la voce che usavo con i nostri figli quando erano adolescenti e rincasavano dopo il coprifuoco. «C’è scritto che sono molto malata. C’è scritto che sto facendo delle cure e che le spese sono più di quanto la nostra famiglia possa permettersi. Ha raccolto seimilatrecento dollari.»

Sharon era diventata bianca come un lenzuolo. «Mamma?»

«Non sono malata, Sharon. Non lo sono mai stata. Ho qui il referto della visita di controllo.» Sollevai il foglio del dottor Abernathy. «“La paziente è in ottima salute per la sua età.” L’ha scritto a settembre, la stessa settimana in cui Danielle ha aperto la pagina.»

Voltai la pagina.

«Questo è un aggiornamento. 17 ottobre. “La nonna ha passato una notte davvero difficile dopo le cure. Siamo rimasti svegli fino alle tre del mattino. Pregate per lei.”» Alzai gli occhi. «Il 17 ottobre ero al Moose Lodge a giocare a bingo con Edna Thornburg. Ho vinto quaranta dollari. Edna ha dato a Danielle cento dollari perché quella sera pregasse per me.»

Doris emise di nuovo quel suono. Stavolta non era di certo un colpo di tosse. Il bambino di Mark, che ha cinque anni, chiese a voce altissima: «La nonna Ruthie morirà?» e Jenna gli sussurrò: «No, tesoro, la nonna sta benissimo», tirandoselo in grembo.

Voltai di nuovo pagina.

«Queste sono le persone che hanno donato», dissi. «Il pastore Mike ha dato duecentocinquanta dollari. Bud e Carol, quelli di fronte. Pam, la mia parrucchiera. Dennis Hale, della farmacia Kroger, che è uscito da dietro il bancone e mi ha preso le mani.» Feci una pausa. «E Ray Dunbar. L’amico di Gene dell’esercito. Ha ottantasette anni, vive con la pensione della Social Security a Tucson e ha dato cinquecento dollari.»

Gene, accanto a me, non si mosse. Ma lo sentii inspirare.

Sollevai l’ultima pagina. La spiaggia. Il costume da bagno bianco. Il drink con l’ombrellino.

«22 novembre», dissi. «La pagina dice che avevo passato una settimana difficile dopo il secondo ciclo. Danielle era a Cancún.»

Il bicchiere di vino scivolò dalla mano di Danielle e cadde sul tavolo. Non si ruppe. Rimbalzò sulla tovaglia, rotolò dentro i fagiolini e rimase lì, su un fianco, mentre l’ultimo vino rosso si allargava sul tessuto bianco come una macchia che si diffonde su una benda.

Il volto di Danielle si contrasse.

«Nonna», disse. «Nonna, posso spiegare.»

«Allora spiega, tesoro», dissi. «Ti ascoltiamo tutti.»

Si guardò intorno al tavolo. Tutti gli sguardi erano rivolti a lei. Tom aveva un braccio attorno a Sharon, che si teneva entrambe le mani sulla bocca. Mark si era alzato. Doris aveva le braccia incrociate così strette sul petto che pensai potesse rompersi una costola.

«Volevo restituirli», disse Danielle. La sua voce era acuta e sottile. «Lo giuro su Dio. Volevo ridare i soldi a tutti.»

«Con quali soldi?» chiese Gene piano. Era la prima cosa che diceva.

Danielle si voltò verso di lui. «Nonno…»

«Con quali soldi, Danielle?»

Si sedette. Di colpo, come se le fossero venute meno le gambe. Si coprì il viso con le mani e le spalle cominciarono a tremarle.

«Sto affogando», disse attraverso le dita. «Va bene? Sto affogando. Ho quattordicimila dollari di debiti sulle carte di credito. Mi chiamano ogni giorno. Gli addetti al recupero crediti. Telefonano al lavoro. Mi porteranno via la macchina. Sono in ritardo di tre mesi con il leasing e la finanziaria mi ha mandato una lettera, e io…» Alzò lo sguardo; il mascara le colava sul viso in righe nere. «Non sapevo cosa fare. Non sapevo a chi chiedere. Non potevo chiedere di nuovo a voi. Non dopo l’ultima volta.»

«Così hai detto a quarantatré persone che tua nonna stava morendo», disse Doris dall’altro lato del tavolo. La sua voce era affilata come un coltello.

«Zia Doris…»

«Non chiamarmi “zia Doris”.»

«Doris», dissi. Doris chiuse la bocca, ma vidi quanto le costasse.

Sharon si alzò. La sedia cadde all’indietro e Tom la afferrò.

«Danielle», disse Sharon. «Danielle, guardami. Dimmi che non è vero.»

Danielle guardò sua madre. Non disse nulla.

«L’hai detto a pastore Mike?» disse Sharon. «L’hai detto alla chiesa? L’hai detto alle persone del mio ospedale, Danielle. Il mese scorso due infermiere del mio reparto mi hanno chiesto come stesse mia madre. Non sapevo di cosa parlassero. Pensavo mi avessero scambiata per un’altra.»

«Mamma, ti prego…»

«Hai usato tua nonna.» La voce di Sharon si spezzò. «Hai usato mia madre.»

Poi Sharon fece una cosa che non dimenticherò mai. Si voltò verso di me, con il viso contratto e rigato di lacrime, e disse: «Mamma, perché non me l’hai detto?»

«Perché non sapevo se tu lo sapessi», risposi.

Fu la cosa più sincera che dissi per tutta la sera, e la colpì duramente. Vidi l’effetto che le fece. Mi guardò come se l’avessi schiaffeggiata. Poi guardò sua figlia. Infine si voltò e uscì dalla sala da pranzo, dirigendosi in cucina; sentimmo tutti la porta sul retro aprirsi e chiudersi.

Tom le andò dietro.

Danielle rimase seduta al tavolo a piangere. Nessuno le si avvicinò. A essere sincera, fu la cosa più difficile che abbia mai fatto, non andare da lei. Trentacinque anni di abitudine mi tiravano da quella parte. Era mia nipote, piangeva, e ogni fibra del mio corpo voleva stringerla tra le braccia e dirle: «Su, su, andrà tutto bene».

Gene mi posò una mano sul braccio. Solo quello. Io rimasi dov’ero.

Dopo un po’, Danielle si alzò. Prese la borsa dalla panca dell’ingresso e il cappotto dall’attaccapanni. Non guardò nessuno. Sulla soglia della porta d’ingresso si fermò, con una mano sulla maniglia, e si voltò.

«Mi dispiace, nonna», disse. «Davvero.»

«Lo so, tesoro», risposi. «Ma non l’hai detto a Ray.»

Mi guardò a lungo. Poi aprì la porta e uscì nel freddo; sentimmo avviarsi la sua Lexus bianca e allontanarsi.

Mangiammo la torta.

Non so cos’altro dirvi. Mangiammo la torta. Doris tagliò quella alle noci pecan e Leonard disse che era la migliore torta alle noci pecan che avesse mai mangiato in vita sua, come dice ogni anno, e i figlioletti di Mark si ritrovarono la crema al cioccolato su tutta la faccia. Sharon e Tom rientrarono dopo una ventina di minuti. Gli occhi di Sharon erano rossi e gonfi e lei non mi guardò. Si sedette e mangiò una fettina di torta alle ciliegie senza dire una parola; quando fu ora di andare, abbracciò suo padre per salutarlo e mi passò accanto, diretta alla porta.

All’ultimo momento si fermò. Si voltò, tornò indietro e mi cinse con le braccia. Restammo a lungo nell’ingresso.

«Mi dispiace, mamma», disse tra i miei capelli.

«Anche a me», risposi.

Se ne andò senza aggiungere altro.

Quando tutti furono andati via, Gene e io riordinammo la cucina. Parlammo poco. Io lavavo e lui asciugava, come facciamo da sessantun anni. La macchia di vino rosso sulla tovaglia non venne via. La lasciai a bagno tutta la notte in acqua fredda e sale, ma non venne via lo stesso. Eppure tenni la tovaglia. Adesso è nell’armadio della biancheria, con una lieve macchia rosa al centro, e a Pasqua la uso coprendo il punto con una ciotola di uova.

Verso le undici ci sedemmo in salotto, con le luci dell’albero di Natale accese e nient’altro. Gene appoggiò i piedi sul poggiapiedi.

«Be’», disse.

«Be’», dissi.

«Te la sei cavata bene, Ruthie.»

«Non mi sembra di essermela cavata bene.»

«Lo so.» Allungò una mano e prese la mia. «È così che capisci che l’hai fatto.»

La settimana dopo Natale, nostro nipote Mark venne a trovarmi e mi aiutò a segnalare la pagina GoFundMe tramite il sito. Ci volle circa un’ora. Dovemmo compilare un modulo spiegando quale fosse il problema e caricare delle prove. Inviai loro la lettera del dottor Abernathy e una copia degli estratti conto di Medicare; Frank Cobb scrisse una breve lettera sulla carta intestata del suo studio, spiegando che era il nostro avvocato e confermando i fatti. La pagina fu rimossa qualche giorno dopo. Non so esattamente come abbiano gestito la cosa da parte loro, e non pretendo di saperlo. Quello che so è che, nelle settimane successive, la gente cominciò a dirmi che aveva riavuto i propri soldi.

A metà gennaio Ray Dunbar chiamò a casa. Rispose Gene e dalla cucina sentii la voce di Ray risuonare forte dal ricevitore.

«Gene! Gene, mi hanno mandato un avviso. I miei cinquecento dollari sono tornati sul conto.»

«Bene, Ray.»

«Sta bene? Ruthie sta davvero bene?»

Gene mi passò il telefono.

«Ray», dissi, «sto bene. Sto benissimo. Mi dispiace tantissimo che tu sia finito in mezzo a questa storia.»

Dall’altra parte calò il silenzio. Poi Ray Dunbar, ottantasette anni, a Tucson, in Arizona, scoppiò a ridere.

«Ruthie», disse, «avrei dato mille dollari, se fosse stato vero. Grazie a Dio non lo era. Ora rimettimi Gene al telefono, voglio raccontargli della mia nuova anca.»

Non tutti furono così comprensivi. Per un paio di domeniche, alcune persone della chiesa evitarono il mio sguardo, come se fossi io ad aver fatto qualcosa di imbarazzante. Una donna del mio gruppo di quilting, non Edna, disse a qualcuno che avrei dovuto «sbrigarmela in privato» e che «non era cristiano» umiliare mia nipote a Natale. Edna me lo raccontò al telefono. Era furiosa.

«L’ho rimessa al suo posto», disse Edna. «Le ho detto: Margaret, Ruth ha gestito la cosa nello stesso modo in cui le è stata fatta. Danielle l’ha fatto davanti a tutta la città. Ruth l’ha fatto davanti a sedici persone e un prosciutto.»

Risi così tanto che dovetti sedermi.

Danielle non chiamò per quasi un mese. Sharon mi disse che aveva lasciato il suo appartamento e che stava nella stanza degli ospiti di Sharon. La finanziaria si riprese la Lexus nella seconda settimana di gennaio. Vennero a prenderla nel cuore della notte, disse Sharon, e Danielle rimase in pigiama nel vialetto a guardare mentre la agganciavano al camion.

Durante quel mese Sharon e io parlammo al telefono due volte alla settimana, ma le conversazioni erano impacciate. C’era qualcosa fra noi, e nessuna delle due sapeva come spostarlo. Una volta disse: «Avresti potuto dirmelo, mamma. Avresti potuto fidarti di me», e io risposi: «Ora lo so», e lei disse: «Ma allora non lo sapevi», e dopo non avemmo più nulla da dirci.

Un giovedì di inizio febbraio, qualcuno bussò alla porta di casa.

Nevicava. Danielle era sulla veranda, con un vecchio giaccone imbottito che riconobbi come quello di Sharon. Aveva i capelli raccolti in una semplice coda di cavallo e non portava neanche un filo di trucco. Sembrava più giovane. Sembrava avere sedici anni.

Teneva in mano una cartellina color manila.

«Ciao, nonna», disse.

«Ciao, Danielle.»

«Posso entrare?»

Ci pensai. Non ti mentirò. Rimasi sulla soglia, con il freddo che mi entrava intorno alle caviglie, e ci pensai più a lungo di quanto avessi mai fatto prima di lasciar entrare qualcuno in casa mia.

«Tuo nonno sta facendo un sonnellino», dissi infine. «Parla piano.»

Ci sedemmo al tavolo della cucina. Preparai il caffè perché non sapevo cos’altro fare con le mani. Danielle si sedette con la cartellina davanti a sé e non la aprì.

«Non sono venuta a chiederti soldi», disse.

«Va bene.»

«So che è quello che stai pensando.»

«Non sto pensando a niente, tesoro. Sto facendo il caffè.»

Stava quasi per sorridere. Poi aprì la cartellina. Dentro c’erano dei documenti, un bel po’. Estratti conto di carte di credito di tre banche diverse. Una lettera di un’agenzia di recupero crediti con un timbro rosso che diceva ULTIMO AVVISO. Un documento della finanziaria relativo alla Lexus, che mostrava il debito ancora da saldare anche dopo che se l’erano ripresa. Una busta paga del lavoro che aveva iniziato due settimane prima all’Hobby Lobby sulla Route 9: 14,50 dollari l’ora.

«Non so come si fa», disse. «Non so come rimettere a posto le cose. La mamma ha provato ad aiutarmi a guardare tutto, ma abbiamo finito per urlarci contro. E tu sei l’unica persona che conosco che abbia sempre avuto la vita in perfetto ordine. Tu e il nonno.»

Le misi davanti il caffè e mi sedetti.

«La nostra vita non è sempre stata in perfetto ordine, Danielle», dissi. «Nel 1971 tuo nonno fu licenziato e rimase senza lavoro per sei mesi; avevamo due bambini, un mutuo alla Farmers & Merchants Bank e quarantuno dollari di risparmi. Vendetti il pianoforte di mia madre. Tu non lo sapevi.»

Scosse la testa.

«Abbiamo ripagato tutto. Ci sono voluti quattro anni. Abbiamo mangiato un sacco di fagioli.» Presi il primo estratto conto della carta di credito e lo guardai. Il saldo era di 6.212,47 dollari. Il tasso d’interesse mi fece venire voglia di sdraiarmi. «Hai una matita?»

Ce l’aveva. L’aveva portata con sé. Non so perché la cosa mi colpì, ma fu così, un pochino.

Restammo sedute al tavolo della cucina per tre ore. Le mostrai come avevo tenuto i conti di casa per sessant’anni, in un registro verde, annotando ogni centesimo. Facemmo un elenco di tutto quello che doveva e di chi erano i suoi creditori. Poi ne facemmo un altro con tutto ciò che guadagnava e tutto ciò che spendeva. Quando arrivammo alla voce «mangiare fuori», guardò a lungo la cifra e poi la cancellò senza che dicessi una parola.

Verso le quattro Gene entrò in cucina trascinando i piedi nelle pantofole e stropicciandosi gli occhi. Si fermò sulla soglia quando la vide.

Danielle si alzò.

«Ciao, nonno.»

Gene la guardò. Poi guardò me. Poi guardò i documenti sparsi sul tavolo.

«C’è ancora del caffè?» chiese.

«Nella caffettiera», dissi.

Si versò una tazza, lentamente, con la mano che gli tremava un po’. Poi si sedette a capotavola, si mise gli occhiali da lettura e prese la lettera dell’agenzia di recupero crediti.

«Questa per prima», disse, picchiettandoci sopra. «Questi sono i peggiori. Chiamali lunedì.»

Adesso Danielle viene da noi un giovedì sì e uno no, dopo il suo turno. Rivediamo i conti. Ha saldato una delle tre carte di credito. Ci ha messo quasi un anno: alcuni mesi paga venti dollari, altri duecento. Ormai esce a mangiare fuori di rado. Continua a mettersi troppo profumo.

Non ha mai detto nulla delle quarantatré persone, e io non le ho mai tirate in ballo. Una volta, in primavera, Frank Cobb mi ha chiesto se avrei mai voluto spingermi oltre, per vie legali. Gli ho detto di no. Mi ha risposto che era un mio diritto, ha chiuso la cartella e abbiamo parlato della squadra di baseball di suo nipote.

Io e Sharon stiamo meglio di prima, ma non direi che siamo tornate del tutto come una volta. Alcune domeniche viene a cena, altre no. Non mi ha ancora perdonato davvero per non averglielo detto per prima, e non sono sicura che lo farei neanch’io, se fossi in lei.

Continuo a camminare per i miei tre chilometri ogni mattina. Gene continua ad aspettarmi sulla soglia.

La settimana scorsa, al Kroger, Dennis Hale mi ha rivista in fila. Questa volta non è uscito da dietro il bancone. Ha solo alzato la mano per salutarmi, e io ho ricambiato. Quando sono arrivata alla cassa, mi ha consegnato le pillole di Gene nel loro sacchettino bianco e ha detto: «Buon Natale, signora Patterson. Ha un bell’aspetto.»

«Sto bene, Dennis», ho detto. «Sono sempre stata bene.»

Ha riso, ha scritto qualcosa su un foglietto adesivo e l’ha infilato nel sacchetto. Quando sono arrivata a casa e ho tirato fuori la spesa, l’ho trovato attaccato alla confezione della ricetta di Gene. C’era scritto: «Mi sono ripreso i miei cinquanta. Li ho spesi in fiori per mia moglie. Ho pensato che le avrebbe fatto piacere saperlo.»

L’ho messo sul frigorifero, sotto la calamita a forma di cardinale. È ancora lì.



